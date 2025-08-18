Livros de Mágicas de Alquimia: Limiar das Eternidades
Atravesse as estrelas em busca de aventura e glória em Alquimia: Limiar das Eternidades, um lançamento exclusivo para o MTG Arena repleto de novos cards de Magic para formatos exclusivamente digitais. A coleção completa de 39 cards será lançada em 19 de agosto de 2025. Para conhecer os novos designs imperdíveis, confira a Galeria de imagens de cards de Limiar das Eternidades.
Há cinco cards na coleção Alquimia: Limiar das Eternidades que permitem que você jogue com cards adicionais durante suas partidas. Confira abaixo mais detalhes sobre esses cards e seus livros de mágicas.
Livro de Magias
Semente Vital Eumidiana
Adagia, Bastião Varrido pelo Vento Zona de Explosão Cataratas Cascateantes Zona de Guerra Disputada Templo Deserto Bolsão de Pó Kavaron, Mundo Memorial Caverna Mutável Zona de Nidificação Praça dos Heróis Cidadela Submersa Susur Secundi, Altar do Vazio Gerador de Terrenos Uthros, Núcleo Divino Titânico
Planetas
Adagia, Bastião Varrido pelo Vento Evendo, Refúgio Despertante Kavaron, Mundo Memorial Susur Secundi, Altar do Vazio Uthros, Núcleo Divino Titânico
Fractius
Adagia, Bastião Varrido pelo Vento Fractius Beligerante Fractius Laminodorso Fractius do Borrão Fractius Ossos-de-foice Fractius Decepador Fractius Rasganúvens Fractius da Difusão Fractius do Vale das Escórias Fractius Resistente Escolhido do Primeiro Fractius Fractius Cabeça-oca Fractius Lanceiro Fractius Ventrelávico Fractius Sugador Fractius Tecedor de Mana Fractius Predatório Fractius Rastejador Fractius Sentinela Fractius Senhor da Colônia Fractius Malévolo Fractius Aciforme Fractius Golpeador Fractius Temperado Primeiro Fractius
Procure os boosters e os cards de Alquimia: Limiar das Eternidades no MTG Arena!