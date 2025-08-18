Atravesse as estrelas em busca de aventura e glória em Alquimia: Limiar das Eternidades, um lançamento exclusivo para o MTG Arena repleto de novos cards de Magic para formatos exclusivamente digitais. A coleção completa de 39 cards será lançada em 19 de agosto de 2025. Para conhecer os novos designs imperdíveis, confira a Galeria de imagens de cards de Limiar das Eternidades.

Há cinco cards na coleção Alquimia: Limiar das Eternidades que permitem que você jogue com cards adicionais durante suas partidas. Confira abaixo mais detalhes sobre esses cards e seus livros de mágicas.

Livro de Magias

Semente Vital Eumidiana

Semente Vital Eumidiana

Adagia, Bastião Varrido pelo Vento

Zona de Explosão

Cataratas Cascateantes

Zona de Guerra Disputada

Templo Deserto

Bolsão de Pó

Kavaron, Mundo Memorial

Caverna Mutável

Zona de Nidificação

Praça dos Heróis

Cidadela Submersa

Susur Secundi, Altar do Vazio

Gerador de Terrenos

Uthros, Núcleo Divino Titânico

Planetas

Astrônomo da Ninhada
Órbita Volátil
Vv'viza, Supervisora Orbital

Adagia, Bastião Varrido pelo Vento

Evendo, Refúgio Despertante

Kavaron, Mundo Memorial

Susur Secundi, Altar do Vazio

Uthros, Núcleo Divino Titânico

Fractius

Fractius Tecetrama

Adagia, Bastião Varrido pelo Vento

Fractius Beligerante

Fractius Laminodorso

Fractius do Borrão

Fractius Ossos-de-foice

Fractius Decepador

Fractius Rasganúvens

Fractius da Difusão

Fractius do Vale das Escórias

Fractius Resistente

Escolhido do Primeiro Fractius

Fractius Cabeça-oca

Fractius Lanceiro

Fractius Ventrelávico

Fractius Sugador

Fractius Tecedor de Mana

Fractius Predatório

Fractius Rastejador

Fractius Sentinela

Fractius Senhor da Colônia

Fractius Malévolo

Fractius Aciforme

Fractius Golpeador

Fractius Temperado

Primeiro Fractius

Procure os boosters e os cards de Alquimia: Limiar das Eternidades no MTG Arena! Para ver todos os cards de Alquimia: Limiar das Eternidades, confira a Galeria de imagens de cards completa de Limiar das Eternidades.