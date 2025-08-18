Atravesse as estrelas em busca de aventura e glória em Alquimia: Limiar das Eternidades, um lançamento exclusivo para o MTG Arena repleto de novos cards de Magic para formatos exclusivamente digitais. A coleção completa de 39 cards será lançada em 19 de agosto de 2025. Para conhecer os novos designs imperdíveis, confira a Galeria de imagens de cards de Limiar das Eternidades.

Há cinco cards na coleção Alquimia: Limiar das Eternidades que permitem que você jogue com cards adicionais durante suas partidas. Confira abaixo mais detalhes sobre esses cards e seus livros de mágicas.

Livro de Magias

Semente Vital Eumidiana

Semente Vital Eumidiana
  • Adagia, Bastião Varrido pelo Vento
  • Zona de Explosão
  • Cataratas Cascateantes
  • Zona de Guerra Disputada
  • Templo Deserto
  • Bolsão de Pó
  • Kavaron, Mundo Memorial
  • Caverna Mutável
  • Zona de Nidificação
  • Praça dos Heróis
  • Cidadela Submersa
  • Susur Secundi, Altar do Vazio
  • Gerador de Terrenos
  • Uthros, Núcleo Divino Titânico

Planetas

Planetas
  • Adagia, Bastião Varrido pelo Vento
  • Evendo, Refúgio Despertante
  • Kavaron, Mundo Memorial
  • Susur Secundi, Altar do Vazio
  • Uthros, Núcleo Divino Titânico

Fractius

Fractius
  • Adagia, Bastião Varrido pelo Vento
  • Fractius Beligerante
  • Fractius Laminodorso
  • Fractius do Borrão
  • Fractius Ossos-de-foice
  • Fractius Decepador
  • Fractius Rasganúvens
  • Fractius da Difusão
  • Fractius do Vale das Escórias
  • Fractius Resistente
  • Escolhido do Primeiro Fractius
  • Fractius Cabeça-oca
  • Fractius Lanceiro
  • Fractius Ventrelávico
  • Fractius Sugador
  • Fractius Tecedor de Mana
  • Fractius Predatório
  • Fractius Rastejador
  • Fractius Sentinela
  • Fractius Senhor da Colônia
  • Fractius Malévolo
  • Fractius Aciforme
  • Fractius Golpeador
  • Fractius Temperado
  • Primeiro Fractius

Para ver todos os cards de Alquimia: Limiar das Eternidades, confira a Galeria de imagens de cards completa de Limiar das Eternidades.