Quando você achava que seria seguro sair para as férias de verão, Alquimia: Strixhaven chegou para matricular você em mais estudos arcanos! Como parte deste lançamento exclusivamente digital, apresentamos três cards com livros de mágicas cheios de surpresas de todo o Multiverso.

Alquimia: Strixhaven estará disponível na loja do MTG Arena amanhã, dia 19 de maio. Veja abaixo um inventário completo dos três livros de mágicas e seus conteúdos.

Livros de Mágicas

Convocação da Idade do Sangue

104146_Y26-SOS: Convocação da Idade do Sangue

General da Idade do Sangue

Cavaleiro da Discórdia em Carga

Efígie Fumegante

Guardião de Pilarcipício

Mascote Espiritual

Docente Pétreo

Familiar do Petriconector

Mentora Petriconectada

Espírito Petrialado

Dromedário Convocado

Modificador de Paradigmas

104153_Y26-SOS: Modoficador de Paradigmas

Dissertação Decorosa

Simpósio de Ecomancia

Prática de Germinação

Projeto Final de Improviso

Seminário de Restauração

O Arquivo Místico

104160_Y26-SOS: O Arquivo Místico

Abrasão

Até Enjoar

Armagedom

Enraivecer

Sorte Grande

Ganhar Massa

Estalar de Poder

Deduzir

Golpe Desdenhoso

Esvaziar os Viveiros

Força de Vontade

Crescimento Desenfreado

Pula lá

Manobra Nocauteadora

Escolha Seu Veneno

Pongidizar

Fim Prismático

Aliviamento

Raide da Requisição

Revelação Xamânica

Édito de Sheoldred

Varicela

Observar as Estrelas

Estocar

Zumbificar

Procure Alquimia: Strixhaven no MTG Arena! Você pode ver todos os cards de Alquimia: Strixhaven na galeria de imagens de cards de Secrets of Strixhaven.