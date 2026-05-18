Quando você achava que seria seguro sair para as férias de verão, Alquimia: Strixhaven chegou para matricular você em mais estudos arcanos! Como parte deste lançamento exclusivamente digital, apresentamos três cards com livros de mágicas cheios de surpresas de todo o Multiverso.

Alquimia: Strixhaven estará disponível na loja do MTG Arena amanhã, dia 19 de maio. Veja abaixo um inventário completo dos três livros de mágicas e seus conteúdos.

Livros de Mágicas

Convocação da Idade do Sangue

104146_Y26-SOS: Convocação da Idade do Sangue
  • General da Idade do Sangue
  • Cavaleiro da Discórdia em Carga
  • Efígie Fumegante
  • Guardião de Pilarcipício
  • Mascote Espiritual
  • Docente Pétreo
  • Familiar do Petriconector
  • Mentora Petriconectada
  • Espírito Petrialado
  • Dromedário Convocado

Modificador de Paradigmas

104153_Y26-SOS: Modoficador de Paradigmas
  • Dissertação Decorosa
  • Simpósio de Ecomancia
  • Prática de Germinação
  • Projeto Final de Improviso
  • Seminário de Restauração

O Arquivo Místico

104160_Y26-SOS: O Arquivo Místico
  • Abrasão
  • Até Enjoar
  • Armagedom
  • Enraivecer
  • Sorte Grande
  • Ganhar Massa
  • Estalar de Poder
  • Deduzir
  • Golpe Desdenhoso
  • Esvaziar os Viveiros
  • Força de Vontade
  • Crescimento Desenfreado
  • Pula lá
  • Manobra Nocauteadora
  • Escolha Seu Veneno
  • Pongidizar
  • Fim Prismático
  • Aliviamento
  • Raide da Requisição
  • Revelação Xamânica
  • Édito de Sheoldred
  • Varicela
  • Observar as Estrelas
  • Estocar
  • Zumbificar

Procure Alquimia: Strixhaven no MTG Arena! Você pode ver todos os cards de Alquimia: Strixhaven na galeria de imagens de cards de Secrets of Strixhaven.