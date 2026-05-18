Alquimia: Livros de Mágicas de Strixhaven
Quando você achava que seria seguro sair para as férias de verão, Alquimia: Strixhaven chegou para matricular você em mais estudos arcanos! Como parte deste lançamento exclusivamente digital, apresentamos três cards com livros de mágicas cheios de surpresas de todo o Multiverso.
Alquimia: Strixhaven estará disponível na loja do MTG Arena amanhã, dia 19 de maio. Veja abaixo um inventário completo dos três livros de mágicas e seus conteúdos.
Livros de Mágicas
Convocação da Idade do Sangue
General da Idade do Sangue Cavaleiro da Discórdia em Carga Efígie Fumegante Guardião de Pilarcipício Mascote Espiritual Docente Pétreo Familiar do Petriconector Mentora Petriconectada Espírito Petrialado Dromedário Convocado
Modificador de Paradigmas
Dissertação Decorosa Simpósio de Ecomancia Prática de Germinação Projeto Final de Improviso Seminário de Restauração
O Arquivo Místico
Abrasão Até Enjoar Armagedom Enraivecer Sorte Grande Ganhar Massa Estalar de Poder Deduzir Golpe Desdenhoso Esvaziar os Viveiros Força de Vontade Crescimento Desenfreado Pula lá Manobra Nocauteadora Escolha Seu Veneno Pongidizar Fim Prismático Aliviamento Raide da Requisição Revelação Xamânica Édito de Sheoldred Varicela Observar as Estrelas Estocar Zumbificar
Procure Alquimia: Strixhaven no MTG Arena! Você pode ver todos os cards de Alquimia: Strixhaven na galeria de imagens de cards de Secrets of Strixhaven.