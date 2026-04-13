Secrets of Strixhaven chega ao MTG Arena em 21 de abril! Que melhor maneira de marcar um influxo tão poderoso de energia arcana acadêmica do que com um monte de novos eventos no MTG Arena? Confira abaixo descrições breves de cada tipo de evento, seguidas de um detalhado cronograma que começa com o lançamento de Secrets of Strixhaven no MTG Arena. Todos os eventos de Limitado listados são de Secrets of Strixhaven, a menos que especificado o contrário.

Premier Draft

Nossa estrutura de draft mais popular está de volta, colocando os jogadores em mesas de oito para se enfrentarem no draft. Este evento ocorrerá por toda a duração dos eventos de Secrets of Strixhaven.

Draft de Dois em Dois

Desde a adição do draft de dois em dois (um draft com limite de tempo com três outros jogadores) ao MTG Arena, percebemos um aumento no número de jogadores experimentando formatos Limitados. Alguns jogadores preferem a versão mais rápida do formato, com o draft de dois em dois, portanto estamos trazendo-o de volta pela duração dos eventos de Secrets of Strixhaven.

Draft Tradicional

O Selado Tradicional melhor de três usará uma estrutura de um em um com oito jogadores por toda a duração do lançamento. Isso refletirá a forma como a coleção será usada em mesas de torneios competitivos.

Draft Rápido

Com foco nas coleções legais para o Padrão, este draft com bots sem limite de tempo rotacionará entre Tarkir: Dragonstorm, Secrets of Strixhaven, Limiar das Eternidades, Assassinato na Mansão Karlov e Bloomburrow ao longo das próximas nove semanas.

Selado e Selado Tradicional

O Selado com facções está de volta! Os jogadores se alinharão a uma das cinco faculdades de Strixhaven: Platinopena, Prismari, Murchaflor, Sapioforte ou Quandrix. Eles receberão cards que mostram sua escolha para criar um deck, assim como um card do Arquivo Místico alinhado à faculdade. Os jogadores podem escolher apoiar a faculdade ou podem visitar uma das outras faculdades por evento para saber o que elas oferecem de exclusivo.

O Selado Tradicional Melhor de Três permanecerá sem facções, correspondendo ao Selado da versão física para todos os eventos de Premier Play.

Eventos Arena Direct

Há muitas oportunidades de competir por cards físicos durante essa coleção, com dois eventos Arena Direct de Booster de Jogo e um evento Arena Direct de Booster de Colecionador de Secrets of Strixhaven agendados. Além disso, traremos de volta o popular Arena Direct de Booster de Jogo de Magic: The Gathering Foundations em junho.

Classificatória do Campeonato Limitado do Arena

A Classificatória do Campeonato Limitado do Arena está de volta de 5 a 7 de junho! Jogadores ousados podem competir por até US$ 2.000,00 em dinheiro e pela chance de participar do Campeonato Limitado do Arena. Veja mais detalhes aqui.

Draft Competidor (novidade!)

Temos um novo formato de draft extremamente competitivo por tempo limitado com Secrets of Strixhaven. Os jogadores podem competir por recompensas maiores, assim como pelo novo título de jogador "Competidor de Draft".

Preço da inscrição : 3.000 gemas ou 20.000 ouro.

: 3.000 gemas ou 20.000 ouro. Duração do evento : 7 vitórias ou 3 derrotas.

: 7 vitórias ou 3 derrotas. Recompensas :

: 3 vitórias = 1.400 gemas, 3 boosters de Secrets of Strixhaven .

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4 vitórias = 2.800 gemas, 6 boosters de Secrets of Strixhaven .

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5 vitórias = 3.200 gemas, 8 boosters de Secrets of Strixhaven .

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6 vitórias = 4.200 gemas, 10 boosters de Secrets of Strixhaven , 4 boosters míticos de Secrets of Strixhaven .

, 4 boosters míticos de .

7 vitórias = 7.200 gemas, 12 boosters de Secrets of Strixhaven, 10 boosters míticos de Secrets of Strixhaven, título "Competidor de Draft".

Arena Cube

O Arena Cube terá um retorno triunfal de 2 a 22 de junho! Experimente o draft de cubo original do MTG Arena, que traz uma jogabilidade digital rápida e divertida de Magic. Esse evento de cubo terá recompensas de Booster Cube Prize e usará a estrutura de Premier Draft.

Eventos Limitados de Flashback

Um conjunto de Premier Drafts de flashback voltará ao MTG Arena durante as últimas quatro semanas do lançamento desta coleção. Voltaremos à coleção original de Strixhaven: Escola de Magos, assim como ao Draft de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender, Selado de Tarkir: Dragonstorm e ao Draft de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY!

Calendário de eventos completo

Premier Draft

21 de abril a 22 de junho: Secrets of Strixhaven

Premier Draft Flashback

26 de maio a 1º de junho: Strixhaven: Escola de Magos

2 a 8 de junho: Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender

| 9 a 15 de junho: Tarkir: Dragonstorm Selado

Selado 16 a 22 de junho: Magic: The Gathering — FINAL FANTASY

Draft Tradicional

21 de abril a 22 de junho: Secrets of Strixhaven

Selado Tradicional

21 de abril a 13 de maio: melhor de um de Secrets of Strixhaven com facções

com facções 21 de abril a 4 de maio: melhor de três de Secrets of Strixhaven

Draft de Dois em Dois

21 de abril a 22 de junho: Secrets of Strixhaven

Draft Rápido

21 a 29 de abril: Tarkir: Dragonstorm

30 de abril a 10 de maio: Secrets of Strixhaven

11 a 25 de maio: Limiar das Eternidades

26 de maio a 7 de junho: Secrets of Strixhaven

8 a 16 de junho: Assassinato na Mansão Karlov

17 de junho a 1º de julho: Bloomburrow

Draft de Alquimia

26 de maio a 1º de junho: Secrets of Strixhaven

Eventos de Classificatória do Campeonato do Arena

Formato de maio: Selado de Secrets of Strixhaven

9 de maio: Qualifier Play-In melhor de um

15 de maio: Qualifier Play-In melhor de três

16 a 17 de maio: Qualifier Weekend

Formato de junho: Padrão

6 a 7 de junho: Qualifier Play-In melhor de um

12 de junho: Qualifier Play-In melhor de três

13 a 14 de junho: Qualifier Weekend

Arena Direct

1º a 3 de maio: Arena Direct para caixas de Booster de Colecionador de Secrets of Strixhaven

15 a 17 de maio: Arena Direct para caixas de Booster de Colecionador de Secrets of Strixhaven

29 a 31 de maio: Arena Direct para caixas de Booster de Colecionador de Secrets of Strixhaven

12 a 14 de junho: Arena Direct para caixas de Booster de Colecionador de Foundations

Eventos de Campeonato Limitado do Arena

5 a 7 de junho: Classificatória do Campeonato Limitado do Arena

Arena Cube

2 a 22 de junho: Arena Cube

Draft Competidor

22 a 28 de maio: Secrets of Strixhaven

Desafio do Metajogo

24 a 26 de abril: Desafio do Metajogo Histórico

8 a 10 de maio: Desafio do Metajogo Atemporal

22 a 25 de maio: Desafio do Metajogo Padrão

Semana Magic

21 a 22 de abril: Jump In!

28 a 29 de abril: No Limiar (com Foundations )

) 5 a 6 de maio: Pauper Histórico

12 a 13 de maio: Início Cromático Padrão

19 a 20 de maio: Para o Futuro

26 a 27 de maio: Brawl - Desafio do Construtor

2 a 3 de junho: Início Lento Padrão

9 a 10 de junho: Draft Cascata de Secrets of Strixhaven

16 a 17 de junho: Selado Fantasma de Secrets of Strixhaven

Draft Fantasma sem taxa de inscrição