Agendamento de evento de MTG Arena Secrets of Strixhaven
Secrets of Strixhaven chega ao MTG Arena em 21 de abril! Que melhor maneira de marcar um influxo tão poderoso de energia arcana acadêmica do que com um monte de novos eventos no MTG Arena? Confira abaixo descrições breves de cada tipo de evento, seguidas de um detalhado cronograma que começa com o lançamento de Secrets of Strixhaven no MTG Arena. Todos os eventos de Limitado listados são de Secrets of Strixhaven, a menos que especificado o contrário.
Premier Draft
Nossa estrutura de draft mais popular está de volta, colocando os jogadores em mesas de oito para se enfrentarem no draft. Este evento ocorrerá por toda a duração dos eventos de Secrets of Strixhaven.
Draft de Dois em Dois
Desde a adição do draft de dois em dois (um draft com limite de tempo com três outros jogadores) ao MTG Arena, percebemos um aumento no número de jogadores experimentando formatos Limitados. Alguns jogadores preferem a versão mais rápida do formato, com o draft de dois em dois, portanto estamos trazendo-o de volta pela duração dos eventos de Secrets of Strixhaven.
Draft Tradicional
O Selado Tradicional melhor de três usará uma estrutura de um em um com oito jogadores por toda a duração do lançamento. Isso refletirá a forma como a coleção será usada em mesas de torneios competitivos.
Draft Rápido
Com foco nas coleções legais para o Padrão, este draft com bots sem limite de tempo rotacionará entre Tarkir: Dragonstorm, Secrets of Strixhaven, Limiar das Eternidades, Assassinato na Mansão Karlov e Bloomburrow ao longo das próximas nove semanas.
Selado e Selado Tradicional
O Selado com facções está de volta! Os jogadores se alinharão a uma das cinco faculdades de Strixhaven: Platinopena, Prismari, Murchaflor, Sapioforte ou Quandrix. Eles receberão cards que mostram sua escolha para criar um deck, assim como um card do Arquivo Místico alinhado à faculdade. Os jogadores podem escolher apoiar a faculdade ou podem visitar uma das outras faculdades por evento para saber o que elas oferecem de exclusivo.
O Selado Tradicional Melhor de Três permanecerá sem facções, correspondendo ao Selado da versão física para todos os eventos de Premier Play.
Eventos Arena Direct
Há muitas oportunidades de competir por cards físicos durante essa coleção, com dois eventos Arena Direct de Booster de Jogo e um evento Arena Direct de Booster de Colecionador de Secrets of Strixhaven agendados. Além disso, traremos de volta o popular Arena Direct de Booster de Jogo de Magic: The Gathering Foundations em junho.
Classificatória do Campeonato Limitado do Arena
A Classificatória do Campeonato Limitado do Arena está de volta de 5 a 7 de junho! Jogadores ousados podem competir por até US$ 2.000,00 em dinheiro e pela chance de participar do Campeonato Limitado do Arena. Veja mais detalhes aqui.
Draft Competidor (novidade!)
Temos um novo formato de draft extremamente competitivo por tempo limitado com Secrets of Strixhaven. Os jogadores podem competir por recompensas maiores, assim como pelo novo título de jogador "Competidor de Draft".
- Preço da inscrição: 3.000 gemas ou 20.000 ouro.
- Duração do evento: 7 vitórias ou 3 derrotas.
- Recompensas:
- 3 vitórias = 1.400 gemas, 3 boosters de Secrets of Strixhaven.
- 4 vitórias = 2.800 gemas, 6 boosters de Secrets of Strixhaven.
- 5 vitórias = 3.200 gemas, 8 boosters de Secrets of Strixhaven.
- 6 vitórias = 4.200 gemas, 10 boosters de Secrets of Strixhaven, 4 boosters míticos de Secrets of Strixhaven.
- 7 vitórias = 7.200 gemas, 12 boosters de Secrets of Strixhaven, 10 boosters míticos de Secrets of Strixhaven, título "Competidor de Draft".
Arena Cube
O Arena Cube terá um retorno triunfal de 2 a 22 de junho! Experimente o draft de cubo original do MTG Arena, que traz uma jogabilidade digital rápida e divertida de Magic. Esse evento de cubo terá recompensas de Booster Cube Prize e usará a estrutura de Premier Draft.
Eventos Limitados de Flashback
Um conjunto de Premier Drafts de flashback voltará ao MTG Arena durante as últimas quatro semanas do lançamento desta coleção. Voltaremos à coleção original de Strixhaven: Escola de Magos, assim como ao Draft de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender, Selado de Tarkir: Dragonstorm e ao Draft de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY!
Calendário de eventos completo
Premier Draft
- 21 de abril a 22 de junho: Secrets of Strixhaven
Premier Draft Flashback
- 26 de maio a 1º de junho: Strixhaven: Escola de Magos
- 2 a 8 de junho: Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender
- 9 a 15 de junho: Tarkir: Dragonstorm Selado
- 16 a 22 de junho: Magic: The Gathering — FINAL FANTASY
Draft Tradicional
- 21 de abril a 22 de junho: Secrets of Strixhaven
Selado Tradicional
- 21 de abril a 13 de maio: melhor de um de Secrets of Strixhaven com facções
- 21 de abril a 4 de maio: melhor de três de Secrets of Strixhaven
Draft de Dois em Dois
- 21 de abril a 22 de junho: Secrets of Strixhaven
Draft Rápido
- 21 a 29 de abril: Tarkir: Dragonstorm
- 30 de abril a 10 de maio: Secrets of Strixhaven
- 11 a 25 de maio: Limiar das Eternidades
- 26 de maio a 7 de junho: Secrets of Strixhaven
- 8 a 16 de junho: Assassinato na Mansão Karlov
- 17 de junho a 1º de julho: Bloomburrow
Draft de Alquimia
- 26 de maio a 1º de junho: Secrets of Strixhaven
Eventos de Classificatória do Campeonato do Arena
Formato de maio: Selado de Secrets of Strixhaven
- 9 de maio: Qualifier Play-In melhor de um
- 15 de maio: Qualifier Play-In melhor de três
- 16 a 17 de maio: Qualifier Weekend
Formato de junho: Padrão
- 6 a 7 de junho: Qualifier Play-In melhor de um
- 12 de junho: Qualifier Play-In melhor de três
- 13 a 14 de junho: Qualifier Weekend
Arena Direct
- 1º a 3 de maio: Arena Direct para caixas de Booster de Colecionador de Secrets of Strixhaven
- 15 a 17 de maio: Arena Direct para caixas de Booster de Colecionador de Secrets of Strixhaven
- 29 a 31 de maio: Arena Direct para caixas de Booster de Colecionador de Secrets of Strixhaven
- 12 a 14 de junho: Arena Direct para caixas de Booster de Colecionador de Foundations
Eventos de Campeonato Limitado do Arena
- 5 a 7 de junho: Classificatória do Campeonato Limitado do Arena
Arena Cube
- 2 a 22 de junho: Arena Cube
Draft Competidor
- 22 a 28 de maio: Secrets of Strixhaven
Desafio do Metajogo
- 24 a 26 de abril: Desafio do Metajogo Histórico
- 8 a 10 de maio: Desafio do Metajogo Atemporal
- 22 a 25 de maio: Desafio do Metajogo Padrão
Semana Magic
- 21 a 22 de abril: Jump In!
- 28 a 29 de abril: No Limiar (com Foundations)
- 5 a 6 de maio: Pauper Histórico
- 12 a 13 de maio: Início Cromático Padrão
- 19 a 20 de maio: Para o Futuro
- 26 a 27 de maio: Brawl - Desafio do Construtor
- 2 a 3 de junho: Início Lento Padrão
- 9 a 10 de junho: Draft Cascata de Secrets of Strixhaven
- 16 a 17 de junho: Selado Fantasma de Secrets of Strixhaven
Draft Fantasma sem taxa de inscrição
- Foundations – Celebrando o dia mundial do jogo!