Detalhes de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes chega ao MTG Arena no dia 23 de junho. A coleção será acompanhada de novas trilhas de recompensa da Maestria da Coleção e Passe de Maestria, para que você possa fortalecer sua experiência no MTG Arena com estilo. A Maestria da Coleção contém boosters e Orbes de maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, que podem ser resgatados em troca de itens no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Faça o upgrade para o Passe de Maestria para desbloquear o caminho de Recompensas do Passe de Maestria, quer permite encontrar um avatar, companheiros de batalha, fichas para eventos, cards e boosters digitais, protetores, estilos, ouro e gemas!
Continue lendo para saber mais sobre quais itens estão disponíveis em cada trilha. Veja o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.
Mastria da Coleção Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- 21 boosters de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- 5 Orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes)
Passe de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Avatares
- Avatar de Nick Fury
Cards e boosters
- 20 boosters do MTG Arena
- 4 boosters de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- 4 boosters de Secrets of Strixhaven
- 4 boosters de Lorwyn Eclipsed
- 4 boosters de Limiar das Eternidades
- 4 boosters de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel
- 10 recompensas de cards individuais (ICRs) míticos raros de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- Nível acima de 41: 1 RCI incomum
Protetores para cards
- Protetor Capitão América, Líder de Equipe
- Protetor sublime Ritual Sombrio de Destino
Estilos de card
- 30 Orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes)
- 15 estilos de card comuns
- 10 estilos de card incomuns
Fichas de evento
- 1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)
Ouro e gemas
- 4.000 ouro
- 1.200 gemas
Companheiros de batalha
- 3 companheiros Escudo do Capitão
Quantos níveis estão disponíveis na Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes?
A Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes vai até o nível 45. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 42, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 45 e além!
Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Os jogadores podem gastar seus Orbes de maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes em ofertas no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes:
Estilos de card
Cada estilo de card estará disponível por um (1) orbe de maestria:
- 5 estilos de card comuns
- 5 estilos de card incomuns
- 10 estilos de card raros
- 5 estilos de card míticos raros
Protetores
Cada protetor estará disponível por dois (2) Orbes de Maestria:
- 5 protetores de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes