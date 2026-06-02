Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes chega ao MTG Arena no dia 23 de junho. A coleção será acompanhada de novas trilhas de recompensa da Maestria da Coleção e Passe de Maestria, para que você possa fortalecer sua experiência no MTG Arena com estilo. A Maestria da Coleção contém boosters e Orbes de maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, que podem ser resgatados em troca de itens no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Faça o upgrade para o Passe de Maestria para desbloquear o caminho de Recompensas do Passe de Maestria, quer permite encontrar um avatar, companheiros de batalha, fichas para eventos, cards e boosters digitais, protetores, estilos, ouro e gemas!

Continue lendo para saber mais sobre quais itens estão disponíveis em cada trilha. Veja o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.

Mastria da Coleção Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

21 boosters de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 5 Orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes)

Passe de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Avatares

Avatar de Nick Fury

Cards e boosters

20 boosters do MTG Arena

4 boosters de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

|

4 boosters de Secrets of Strixhaven



4 boosters de Lorwyn Eclipsed



4 boosters de Limiar das Eternidades



4 boosters de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel

10 recompensas de cards individuais (ICRs) míticos raros de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| Nível acima de 41: 1 RCI incomum

Protetores para cards

Protetor Capitão América, Líder de Equipe

Protetor sublime Ritual Sombrio de Destino

Estilos de card

30 Orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes )

| ) 15 estilos de card comuns

10 estilos de card incomuns

Fichas de evento

1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)

Ouro e gemas

4.000 ouro

1.200 gemas

Companheiros de batalha

3 companheiros Escudo do Capitão

Quantos níveis estão disponíveis na Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes?

A Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes vai até o nível 45. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 42, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 45 e além!

Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Os jogadores podem gastar seus Orbes de maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes em ofertas no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes:

Estilos de card

Cada estilo de card estará disponível por um (1) orbe de maestria:

5 estilos de card comuns

5 estilos de card incomuns

10 estilos de card raros

5 estilos de card míticos raros

Protetores

Cada protetor estará disponível por dois (2) Orbes de Maestria: