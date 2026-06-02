Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes chega ao MTG Arena no dia 23 de junho. A coleção será acompanhada de novas trilhas de recompensa da Maestria da Coleção e Passe de Maestria, para que você possa fortalecer sua experiência no MTG Arena com estilo. A Maestria da Coleção contém boosters e Orbes de maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, que podem ser resgatados em troca de itens no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Faça o upgrade para o Passe de Maestria para desbloquear o caminho de Recompensas do Passe de Maestria, quer permite encontrar um avatar, companheiros de batalha, fichas para eventos, cards e boosters digitais, protetores, estilos, ouro e gemas!

Continue lendo para saber mais sobre quais itens estão disponíveis em cada trilha. Veja o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.

Mastria da Coleção Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

  • 21 boosters de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
  • 5 Orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes)

Passe de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Avatares

  • Avatar de Nick Fury

Cards e boosters

  • 20 boosters do MTG Arena
    • 4 boosters de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
    • 4 boosters de Secrets of Strixhaven
    • 4 boosters de Lorwyn Eclipsed
    • 4 boosters de Limiar das Eternidades
    • 4 boosters de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel
  • 10 recompensas de cards individuais (ICRs) míticos raros de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
  • Nível acima de 41: 1 RCI incomum

Protetores para cards

  • Protetor Capitão América, Líder de Equipe
  • Protetor sublime Ritual Sombrio de Destino

Estilos de card

  • 30 Orbes de maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes)
  • 15 estilos de card comuns
  • 10 estilos de card incomuns

Fichas de evento

  • 1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)

Ouro e gemas

  • 4.000 ouro
  • 1.200 gemas

Companheiros de batalha

  • 3 companheiros Escudo do Capitão

Quantos níveis estão disponíveis na Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes?

A Maestria da Coleção de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes vai até o nível 45. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 42, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 45 e além!

Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Os jogadores podem gastar seus Orbes de maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes em ofertas no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes:

Estilos de card

Cada estilo de card estará disponível por um (1) orbe de maestria:

  • 5 estilos de card comuns
  • 5 estilos de card incomuns
  • 10 estilos de card raros
  • 5 estilos de card míticos raros

Protetores

Cada protetor estará disponível por dois (2) Orbes de Maestria:

  • 5 protetores de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes