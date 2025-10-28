Detalhes da Maestria de Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™
A Maestria da Coleção e o Passe de Maestria de Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™ chegaram para guiar e melhorar sua jornada. Jogue em eventos e partidas com seus amigos e com outros jogadores para ganhar pontos de XP que façam você avançar pela Maestria da Coleção, ganhando boosters e Orbes de Maestria que você pode gastar em recompensas no Empório de Maestria da coleção.
Faça o upgrade para o Passe de Maestria e desbloqueie o caminho das Recompensas do Passe de Maestria para receber ainda mais prêmios, incluindo fichas de evento, recompensas de card, protetores, estilos de card, ouro e gemas!
Visite o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.
Maestria da Coleção Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender
- 26 boosters de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender
- 5 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender)
Passe de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender
Cosméticos
- Cosmético de perfil do Aang
Cards e boosters
- 20 boosters:
- 4 boosters de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender
- 4 boosters de Pela Trilha dos Presságios
- 4 boosters de Limiar das Eternidades
- 4 boosters de Tarkir: Dragonstorm
- 4 boosters de Aetherdrift
- 10 recompensas de Cards Míticos Raros Individuais (ICRs) de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender
- Nível acima de 61: 1 RCI incomum
- Novo protetor Aventuras
- Protetor exclusivo Dominar os Elementos
- 40 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender)
- 15 estilos de card Comuns
- 10 estilos de card Incomuns
- 1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)
- 4.000 ouro
- 1.200 gemas
- 3 companheiros de batalha Appa
- 5 estilos de card comuns
- 5 estilos de card incomuns
- 10 estilos de card raros
- 5 estilos de card míticos raros
- 10 boosters de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender
Protetores para cards
Estilos de card
Fichas de evento
Ouro e gemas
Companheiros de batalha
Quantos níveis há na Maestria de Coleção de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender?
A Maestria de Coleção de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender vai até o nível 60. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 46, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 60 e além!
Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender
Os jogadores podem usar seus Orbes de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender para adquirir as ofertas do Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender:
Estilos de card
Cada estilo de card fica disponível por um (1) Orbe de Maestria:
Protetores para cards
Cada protetor estará disponível por dois (2) Orbes de Maestria: