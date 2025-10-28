A Maestria da Coleção e o Passe de Maestria de Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™ chegaram para guiar e melhorar sua jornada. Jogue em eventos e partidas com seus amigos e com outros jogadores para ganhar pontos de XP que façam você avançar pela Maestria da Coleção, ganhando boosters e Orbes de Maestria que você pode gastar em recompensas no Empório de Maestria da coleção.

Faça o upgrade para o Passe de Maestria e desbloqueie o caminho das Recompensas do Passe de Maestria para receber ainda mais prêmios, incluindo fichas de evento, recompensas de card, protetores, estilos de card, ouro e gemas!

Visite o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.

Maestria da Coleção Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender

  • 26 boosters de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender
  • 5 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender)

Passe de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender

Cosméticos

  • Cosmético de perfil do Aang

Cards e boosters

  • 20 boosters:
    • 4 boosters de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender
    • 4 boosters de Pela Trilha dos Presságios
    • 4 boosters de Limiar das Eternidades
    • 4 boosters de Tarkir: Dragonstorm
    • 4 boosters de Aetherdrift
    • 10 recompensas de Cards Míticos Raros Individuais (ICRs) de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender
    • Nível acima de 61: 1 RCI incomum

    Protetores para cards

    • Novo protetor Aventuras
    • Protetor exclusivo Dominar os Elementos

    Estilos de card

    • 40 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender)
    • 15 estilos de card Comuns
    • 10 estilos de card Incomuns

    Fichas de evento

    • 1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)

    Ouro e gemas

    • 4.000 ouro
    • 1.200 gemas

    Companheiros de batalha

    • 3 companheiros de batalha Appa

    Quantos níveis há na Maestria de Coleção de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender?

    A Maestria de Coleção de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender vai até o nível 60. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 46, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 60 e além!

    Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender

    Os jogadores podem usar seus Orbes de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender para adquirir as ofertas do Empório de Maestria de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender:

    Estilos de card

    Cada estilo de card fica disponível por um (1) Orbe de Maestria:

    • 5 estilos de card comuns
    • 5 estilos de card incomuns
    • 10 estilos de card raros
    • 5 estilos de card míticos raros

    Protetores para cards

    Cada protetor estará disponível por dois (2) Orbes de Maestria:

    • 10 boosters de Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender