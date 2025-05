Wizards of the Coast

Detalhes da Maestria de Magic: The Gathering® — FINAL FANTASY™

Você pode receber mais recompensas jogando a Maestria de Coleção e o Passe de Maestria em MTG Arena. Jogue em eventos e partidas com seus amigos e outros jogadores jogadores, ganhe XP e avance no caminho da Maestria de Coleção para ganhar boosters e Orbes de Maestria, que você pode gastar em recompensas do Empório da Maestria de Coleção.

Faça o upgrade para o Passe de Maestria e desbloqueie o caminho das Recompensas do Passe de Maestria para receber ainda mais prêmios, incluindo fichas de evento, recompensas de card, protetores, estilos de card, ouro e gemas!

Leia o artigo com informações sobre a distribuição de recompensas e a taxa de aparecimento para mais detalhes sobre a Maestria da Coleção.

Maestria de Coleção de Magic: The Gathering® — FINAL FANTASY™

21 boosters de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY

FINAL FANTASY 5 Orbes de Maestria (resgatáveis para estilos de cards ou protetores no Empório da Maestria de Coleção de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY)

Passe de Maestria de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY

Avatares

Avatar de nuvem

Cards e boosters

20 Boosters: 4 de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY 4 de Tarkir: Dragonstorm 4 de Aetherdrift 4 de Magic: The Gathering Foundations 4 de Duskmourn: House of Horror

10 recompensas de Cards Míticos Raros Individuais de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY

FINAL FANTASY Nível acima de 51: 1 RCI incomum

Protetores para cards

Protetores de nuvem

Protetor sublime de Sepiroth

Estilos de card

34 Orbes de Maestria (resgatáveis para estilos de cards ou protetores do Empório da Maestria de Coleção de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY)

FINAL FANTASY) 15 estilos de card Comuns

10 estilos de card Incomuns

Fichas de evento

1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)

Ouro e gemas

4.000 ouro

1.200 gemas

Companheiros de batalha

3 companheiros de batalha de Chocobo

Quantos níveis há na Maestria de Coleção de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY?

A Maestria de Coleção de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY vai até o nível 50. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 45, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 50 e além!

Empório de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY

Os jogadores podem gastar seus Orbes de Maestria de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY em ofertas no Empório de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY:

Estilos de card

Cada estilo de card está disponível por um (1) Orbe de Maestria.

5 estilos de card comuns

5 estilos de card incomuns

6 estilos de card raros

5 estilos de card míticos raros

Protetores para cards

Cada protetor está disponível por dois (2) Orbes de Maestria.

9 protetores de Magic: The Gathering — FINAL FANTASY