Prepare seu Relâmpago e segure sua Contramágica, porque hoje estamos apresentando Atemporal, um novo formato Construído em que todos os cards de Magic: The Gathering Arena podem ser usados. Neste artigo, vou explicar por que estamos criando este formato, o que torna ele único e nosso planos antes de seu lançamento e além.

Por que um novo formato, e por que agora?

Estamos criando Atemporal como um local para os cards mais poderosos de MTG Arena. Como MTG Arena cresceu, acumulamos cards muito fortes, como os Contos Encantados de Terras Selvagens de Eldraine e o Arquivo Místico de Strixhaven. Esses cards não tinham outro lugar para serem jogados fora de seus formatos Limitados sem atropelarem um formato Construído. Atemporal será o lugar para jogar esses cards.

Atemporal terá todos os cards do MTG Arena, incluindo os terrenos de busca que chegam com Khans de Tarkir. Acreditamos que é a hora certa de adicionar um novo formato, já que acumulamos uma quantidade grande desses cards e esperamos que ainda mais sejam adicionados de coisas como folhas bônus, da Lista nos Boosters de Jogo, e em coleções como Modern Horizons 3, que chegarão em 2024. Os jogadores também mostraram que há uma demanda por esse formato com sua participação e apoio durante os eventos de Histórico sem Lista de banidos e Histórico basicamente sem cards proibidos realizados em setembro e novembro.

Mas e o Histórico? O formato Histórico começou como “o lugar para jogar todos os seus cards no MTG Arena”, mas com o tempo ele mudou para um formato com mais curadoria. Estamos felizes com o estado do Histórico. Ele está bem equilibrado, formado por um metajogo diverso e com decks diferentes, e oferece uma experiência digital de jogo única. Histórico mantém essas qualidades porque nós fizemos uma curadoria ativa do formato. Queremos que o nível de poder de Histórico continue crescendo, mas não queremos que isso aconteça de forma tão rápida, porque acreditamos que está em um momento interessante atualmente. Por esses motivos, decidimos fazer um pré-banimento dos terrenos de busca de Khans de Tarkir de Histórico, mas estamos empolgados para tê-los em jogo no formato Atemporal.

O que é Atemporal?

Atemporal é um formato Construído e que não rotaciona, jogado com decks de 60 cards, em que todos os cards do MTG Arena são válidos. Isso inclui cards apenas digitais, a coleção de Khans de Tarkir que será lançada em breve, e todos os demais lançamentos futuros. Atemporal usará as versões rebalanceadas de todos os cards apenas digitais, menos as impressões originais de jogo de mesa de todos os cards não digitais. Esperamos que Atemporal seja repleto de partidas rápidas, divertidas e empolgantes, já que os jogadores terão acesso a muitos cards poderosos no MTG Arena.

Para conter todos esses cards poderosos, Atemporal será o primeiro formato no MTG Arena a ter uma lista de cards restritos. Se um card estiver na lista de restritos, apenas uma cópia daquele card poderá ser incluído no seu deck e na reserva. Os cards terão de “conquistar” seu lugar na lista de banidos e restritos, e apenas os cards que provarem ser ruins para o entretenimento ou muito poderosos serão adicionados.

A lista de cards restritos inicial para Atemporal incluirá apenas três cards:

Esses cards entraram na lista de restritos com base em sua performance no evento de Histórico sem lista de banidos.

Atemporal será um formato competitivo, por isso estamos lançando o formato com filas ranqueadas (Melhor de um) e filas ranqueadas tradicionais (Melhor de três), e uma fila de jogo não-ranqueado. O jogo ranqueado contribuirá para o ranking de Construído de um jogador, da mesma forma como nos outros formatos de Construído ranqueados do MTG Arena.

Como a lista de cards restritos funcionará no MTG Arena?

Cards na lista de restritos serão limitados a uma única cópia se combinados o deck e a reserva. Quando um card é adicionado à lista de restritos e não é permitido em nenhum outro formato, os jogadores receberão curingas para cada cópia do card superior a um na sua coleção. Por exemplo, se um jogador possuir quatro cópias de um card, e este card for adicionado à lista de restritos, o jogador receberá três curingas por causa disso.

Não haverá essa distribuição de curingas para os três cards que já estão na lista de restritos no lançamento de Atemporal.

Quando Atemporal será lançado?

Atemporal entrará no ar em 12 de dezembro de 2023, com o lançamento de Khans de Tarkir no MTG Arena. As filas ranqueadas e de jogo estarão disponíveis no lançamento. Para comemorar o lançamento deste novo formato, temos algumas promoções e eventos planejados, incluindo um card novo para o MTG Arena, Dragão Atemporal, que os jogadores receberão em suas caixas de correio na plataforma em 12 de dezembro!

O cronograma de lançamento para Atemporal é o seguinte:

12 de dezembro : Atemporal será lançado junto com Khans de Tarkir com filas ranqueadas de Melhor de um e Melhor de três, e uma fila de jogo de Melhor de um.

: Atemporal será lançado junto com Khans de Tarkir com filas ranqueadas de Melhor de um e Melhor de três, e uma fila de jogo de Melhor de um. 12 a 14 de dezembro : A SemanaMagic terá o formato Atemporal e um pacote de recompensas adicional de Khans de Tarkir.

: A SemanaMagic terá o formato Atemporal e um pacote de recompensas adicional de Khans de Tarkir. 2 a 4 de fevereiro de 2024: Os jogadores podem testar seus decks e receber pacotes no Desafio do Metajogo de Atemporal.

Qual é o futuro de Atemporal?

Estamos empolgados para ver quais decks os jogadores vão construir para Atemporal, enquanto o novo metajogo se desenvolve e o formato adquire uma forma própria. Em 2024 e para depois, esperamos que mais cards sejam adicionados a Atemporal enquanto cards novos e poderosos chegam a MTG Arena. Ficaremos de olho em como esses cards têm impacto no formato e restringiremos qualquer coisa que prove ser exagerada. Também estamos avaliando se fazer algo como uma antologia de Atemporal é interessante ou se seria exagerado. Assim como fizemos com os eventos de Histórico sem lista de banidos e Histórico basicamente sem banidos, estamos ansiosos para deixar os jogadores mostrarem quais são seus interesses.