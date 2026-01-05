Quer você esteja ansioso pelo retorno a Lorwyn-Shadowmoor ou seja um visitante de primeira viagem, o Passe de Maestria e a Maestria da Coleção de Lorwyn Eclipsed ajudarão você a aproveitar ao máximo o tempo passado no plano mais idílico de Magic. Receba EXP disputando partidas contra outros jogadores no MTG Arena para avançar pelo caminho de Maestria da Coleção. Conforme sobe nas classificações, você receberá boosters digitais de Lorwyn Eclipsed e Orbes de Maestria que podem ser trocados por estilos de cards digitais e efeitos visuais no Empório de Maestria da coleção.

Faça o upgrade para o Passe de Maestria para desbloquear o caminho de Recompensas do Passe de Maestria, onde você encontrará um avatar, companheiros de batalha, fichas para eventos, cards e boosters digitais, protetores, estilos, ouro e gemas!

Visite o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.

Maestria da Coleção de Lorwyn Eclipsed

18 boosters de Lorwyn Eclipsed

5 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor no Empório da Maestria de Lorwyn Eclipsed)

Passe da Maestria de Lorwyn Eclipsed

Avatares

Avatar de Ashling

Cards e boosters

20 Boosters: 5 boosters de Lorwyn Eclipsed 5 boosters de Through the Omenpaths 5 boosters de Edge of Eternities 5 boosters de Tarkir: Dragonstorm

10 recompensas de cards individuais (RCIs) míticos raros de Lorwyn Eclipsed

Nível acima de 41: 1 RCI incomum

Protetores para cards

1 protetor básico

1 protetor exclusivo

Estilos de card

30 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor no Empório da Maestria de Lorwyn Eclipsed )

) 15 estilos de card Comuns

10 estilos de card Incomuns

Fichas de evento

1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)

Ouro e gemas

4.000 ouro

1.200 gemas

Companheiros de batalha

3 companheiros de batalha Morfoloide

Quantos níveis estão disponíveis na Maestria da Coleção de Lorwyn Eclipsed?

A Maestria da Coleção de Lorwyn Eclipsed vai até o Nível 40. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 36, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 40 e além!

Empório da Maestria de Lorwyn Eclipsed

Os jogadores podem gastar seus Orbes de Maestria de Lorwyn Eclipsed nas ofertas do Empório da Maestria de Lorwyn Eclipsed:

Avatares

Cada avatar está disponível por dois (2) Orbes de Maestria:

5 Avatares

Estilos de card

Cada estilo de card fica disponível por um (1) Orbe de Maestria: