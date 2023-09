Aventuras de livros de história, contos encantadores e, é claro ... artes de terrenos lindamente perversas. Os contos de fadas distorcidos de Terras Selvagens de Eldraine reabrem o livro para explorar o atraente plano de Eldraine. Encante seus personagens com Papéis, barganhe para subir na vida e celebre conosco na reabertura do livro (digital) desta coleção selvagem e fantástica.

Confira a galeria de imagens dos cards de Terras Selvagens de Eldraine para ver todos os cards que estão por vir!

Colecionando Terras Selvagens de Eldraine no MTG Arena

Encante seu deck

O MTG Arena traz cosméticos encantados à mesa para pintar a capa ideal para seu deck. Dos belos terrenos básicos com arte completa de livro de história ...

a tratamentos especiais sem borda de seus personagens e Planeswalkers favoritos ...

Terras Selvagens de Eldraine está tomando conta do MTG Arena mais rápido do que o Sono Maldito. E nós nunca seríamos capazes de contar nossas histórias digitais sem as aventuras do livro de histórias:

dê um final de livro merecido aos seus cards!

Contos Encantados (WOT)

Contos Encantados são 63 encantamentos conhecidos e adorados pelos fãs que têm bordas, artes e textos ilustrativos inspirados em livros de histórias — e sim, estarão disponíveis no MTG Arena! Embora você possa vê-los em boosters de Terras Selvagens de Eldraine do MTG Arena, esses cards têm seu próprio símbolo de expansão e código da coleção (WOT); eles não são válidos no Padrão, a menos que apareçam em outra coleção que seja válida no Padrão:

caso abra um em seu conjunto selado, você pode jogar com ele no evento!

Além disso, caso selecione um em algum evento de draft, também pode jogar com ele!

Como introduzido em Marcha das Máquinas, esses cards de folha de bônus aparecerão em boosters que já contam com seus tratamentos belos e encantadores.

Contos Encantadores no Histórico

Os cards também estarão disponíveis no Histórico com algumas exceções. Muitos desses cards são adorados pelos fãs por um motivo — poder. Portanto, seis dos cards serão proativamente banidos dos formatos Construídos de 60 cards no Histórico (tanto em melhor de um quanto melhor de três): Necropotência, Lua Sangrenta, Imposto Territorial, Mares em Expansão, Ataque Surpresa e Alarme de Intrusos.

Eles ainda serão jogáveis no Brawl Histórico.

Mecânicas de Terras Selvagens de Eldraine

Embora Eldraine tenha todas as características de uma coleção digna de livros de histórias, como Aventuras e Sagas, há algumas mudanças em contos conhecidos e até as fadinas devem seguir as regras. Veja como as mecânicas novas funcionarão no MTG Arena!

Para mais informações, confira o artigo Mecânicas de Terras Selvagens de Eldraine.

Papéis

Seja o herói. Ou seja o vilão. Ou realeza. Ou monstro. Afinal, a história é sua — e há diversos papéis para desempenhar! Papéis são seis novas fichas predefinidas, cada uma com uma Aura com encantar criatura:

Amaldiçoado — a criatura encantada tem 1/1 de poder e resistência básicos.

Monstro — a criatura encantada recebe +1/+1 e tem atropelar.

Real — a criatura encantada recebe +1/+1 e tem salvaguarda {1}.

Feiticeiro — a criatura encantada recebe +1/+1 e tem “Toda vez que esta criatura atacar, use vidência 1”.

Malvado — a criatura encantada recebe +1/+1 e “Quando esta Aura for colocada em um cemitério do campo de batalha, cada oponente perde 1 ponto de vida”.

Herói Jovem — a criatura encantada tem “Toda vez que esta criatura atacar, se sua resistência for igual ou inferior a 3, coloque um marcador +1/+1 nela”.

A qualquer momento em que uma criatura tiver mais de um Papel controlado pelo mesmo jogador anexada a ela, a criatura mantém o Papel mais recente e todos os demais controlados por aquele jogador são colocados no cemitério (e depois cessam de existir por serem fichas).

Quando uma criatura tem um Papel atribuído no MTG Arena, você verá a ficha de Aura já mencionada na parte inferior do card. A criatura encantada será atualizada para refletir os bônus — ou, no caso de Amaldiçoado[nbsp]…, a maldição — que recebeu.

Negociar

Negociar é uma nova habilidade que permite que você sacrifique um artefato, um encantamento ou uma ficha como um custo adicional adicional para conjurar uma mágica.

Barganha aparece como um custo opcional ao conjurar o card no MTG Arena — você sempre pode escolher entre barganhar ou não. Embora o custo seja sempre o mesmo, o efeito não é, então leia-o para saber exatamente o que você barganhou!

Celebração

Claro, o Alto Rei Kenrith está morto, muitos outros continuam aprisionados no Sono Maldito, mas os phyrexianos sumiram! Isso certamente merece uma celebração!

Celebração é uma nova palavra de habilidade que indica habilidades que se importam se duas ou mais permanentes não de terreno entraram no campo de batalha sob seu controle durante um turno. As duas permanentes não de terreno não precisam ter entrado ao mesmo tempo. Também não importa o que aconteceu com as permanentes após elas entrarem. Elas não precisam estar mais no campo de batalha, podem estar sob controle de outra pessoa, ou podem ter se transformado em terrenos, de alguma maneira. Desde que elas fossem permanentes não de terreno quando entraram, tenham entrado sob seu controle e sejam ao menos duas, as habilidades de celebração estarão felizes.

Atualizações de filtros avançados

No entanto, há mais coisas a se celebrar além da chegada de Terras Selvagens de Eldraine! Com as mudanças na rotação do Padrão e nossa crescente lista de coleções e formatos de Magic apoiados, sentimos que essa era hora a melhor hora de dar uma cara nova à guia Filtros avançados, deixando-a mais intuitiva e com funcionalidades melhores para nossos jogadores.

Ao usar Filtros avançados enquanto monta um deck, a seleção de Formato agora é muito mais proeminente e as coleção filtradas com base na validade do formato. Por exemplo, se você definir o formato do deck para Padrão, em Formato válido, serão listadas todas as coleções válidas para jogos no Padrão.

Por outro lado, trocar o formato do deck para Explorador expandirá a lista de coleções válidas do formato para incluir coleções válidas no Explorador, além de Antologias de Explorador. Alquimia exibirá apenas coleções válidas no Alquimia, e assim por diante.

Há algumas melhorias adicionais de layout e recursos que queremos implementar (como filtrar coletados/não coletados um pouco mais “evidentes”), então você pode aguardar de mais alterações e melhorias para apoiar mais muitos anos de Magic no MTG Arena.

Alterações na proteção de duplicadas

Em resumo: a partir de Terras Selvagens de Eldraine, a proteção de duplicadas para “reimpressões” de cards raros e míticos raros (cards existentes reaparecendo em uma nova coleção) será aplicada independentemente da ilustração; se você tem quatro cópias de um card em sua coleção, quaisquer versões adicionais serão protegidas de duplicadas como uma reimpressão.

Explicando: antes, a maneira com a qual lidávamos com proteção de duplicadas de cards reimpressos dependia de categorizarmos como “reimpressão completa” ou não. Se você tinha quatro cópias de um card na coleção com o mesmo nome e mesma ilustração, considerava-se uma “reimpressão completa” e só seria aberta em boosters se você já tinha coletado todos os outros cards daquela raridade naquela coleção (o mesmo vale se o card foi banido em jogos Construídos). No entanto, se o card tinha uma ilustração ou tratamento de exibição diferente, ele era tratado como qualquer outro card raro da coleção (a proteção de duplicadas não se aplicaria até que você tivesse coletado quatro cópias daquela versão).

Lembretes importantes

Proteção de duplicadas não se aplica quando você abre um booster de 14 cards em um evento Limitado — você ainda poderá ver e pegar qualquer card raro ou mítico, mesmo se já tiver quatro cópias dele em sua coleção. É do mesmo jeito de sempre.

Reimpressões de cards ainda aparecerão nos boosters, mas você deve recebê-los apenas se já tiver coletado todos os outros cards elegíveis daquela raridade na coleção.

Nos muitos anos desde que implementamos nossa política de reimpressão na proteção de duplicadas, mudou-se a maneira como jogadores colecionam cards no MTG Arena, assim como as versões de cards disponíveis a se colecionar — agora com folhas bônus, antologias, tratamentos de exibição, boosters dourados —, e vimos muitos comentários pedindo mudanças na política de proteção de duplicadas no processo. Nós concordamos!

Abra os boosters!

Falando em abrir boosters …

Talvez tenhamos que fazer isso de novo. Pela ciência, é claro. Ou algo assim. Ok, essa mudança é bem direta. Gostamos de abrir boosters. Às vezes, gostamos de abrir muitos boosters ao mesmo tempo e, quando fazemos isso, queremos sentir. Queremos ver todos os cards que recebemos. É isso. Essa é a mudança. É uma alteração para melhoria geral que torna abrir sequências de boosters uma experiência mais informativa.

Rotação e renovação

Está quase na hora! Grandes desafios estão para chegar à rotação Padrão e o maior deles é … a rotação sem Padrão neste ano!

Se isso é novidade para você, vamos explicar: você pode conferir nosso artigo Revitalizando o Padrão. Em seguida, acesse nosso Guia de renovação de 2023; o Padrão não entra na rotação deste ano, mas Alquimia sim! E, como o Alquimia está em rotação e o Padrão continuará em rotação em um ciclo de três anos, continuaremos a ajudar os jogadores a iniciar sua coleção com incríveis Recompensas de renovação, além de boosters adicionais de Terras Selvagens de Eldraine, recompensas de cards individuais (RCIs) e um incrível protetor do card Ashiok como parte do domínio de coleção — não é preciso comprá-lo!

Para receber Recompensas de renovação, faça login no MTG Arena antes do lançamento de Terras Selvagens de Eldraine!

Abrace o Selvagem

Terras Selvagens de Eldraine chega em 5 de setembro no MTG Arena! Prepare-se para toda a aventura que estas histórias trarão. E, mais importante ainda, abrace o selvagem e divirta-se!