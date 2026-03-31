Detalhes da Maestria de Secrets of Strixhaven
Em 21 de abril, Secrets of Strixhaven aceitará os jogadores de MTG Arena na maior escola do Multiverso. Como se espera de qualquer instituição de educação superior de elite, o currículo é denso e desafiador. As conquistas e o bem-estar dos estudantes são de máxima importância para a administração, então estamos felizes em oferecer algumas ferramentas muito úteis neste semestre por meio da Maestria da Coleção e do Passe de Maestria de Secrets of Strixhaven!
Jogos contra outros jogadores no MTG Arena farão você avançar pela Maestria da Coleção. À medida que ganha mais XP, você pode desbloquear boosters do MTG Arena e orbes de maestria que podem ser trocados por avatares e estilos de card digitais no Empório de Maestria da coleção.
Fazer o upgrade para o Passe de Maestria abre uma trilha completamente nova com recompensas do Passe de Mastreia. Subir de posição lhe concederá recompensas como um avatar, companheiros, fichas de evento, protetores, ouro e gemas, além de boosters e estilos de card de MTG Arena.
Veja o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.
Maestria da Coleção de Secrets of Strixhaven
- 27 boosters de Secrets of Strixhaven
- 5 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Secrets of Strixhaven)
Passe de Maestria de Secrets of Strixhaven
Avatares
- Avatar Professor Dellian Fel
Cards e boosters
- 20 Boosters:
- 4 boosters de Secrets of Strixhaven
- 4 boosters de Lorwyn Eclipsed
- 4 boosters de Pela Trilha dos Presságios
- 4 boosters de Limiar das Eternidades
- 4 boosters de Tarkir: Dragonstorm
- 10 recompensas de cards míticos raros individuais (ICRs) de Secrets of Strixhaven
- Nível acima de 61: 1 RCI incomum
Protetores para cards
- Protetor Biblioplexo
- Protetor requintado Tomo Arcano
Estilos de card
- 30 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor no Empório da Maestria de Secrets of Strixhaven)
- 15 estilos de card comuns
- 10 estilos de card incomuns
Fichas de evento
- 1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)
Ouro e gemas
- 4.000 ouro
- 1.200 gemas
Companheiros de batalha
- 4 companheiros de batalha Estudante de Owlin
Quantos níveis tem a Maestria da Coleção de Secrets of Strixhaven?
A Maestria da Coleção de Secrets of Strixhaven vai até o nível 60. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 54, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 60 e além!
Empório de Maestria de Secrets of Strixhaven
Os Jogadores podem gastar os Orbes de Maestria de Secrets of Strixhaven em ofertas do Empório de Maestria de Secrets of Strixhaven:
Estilos de card
Cada estilo de card estará disponível por um (1) orbe de maestria:
- 5 estilos de card comuns
- 5 estilos de card incomuns
- 10 estilos de card raros
- 5 estilos de card míticos raros
Protetores
Cada protetor estará disponível por dois (2) Orbes de Maestria:
- Cinco protetores de utensílio de escrita
- Platinopena
- Prismari
- Murchaflor
- Sapioforte
- Quandrix