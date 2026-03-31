Em 21 de abril, Secrets of Strixhaven aceitará os jogadores de MTG Arena na maior escola do Multiverso. Como se espera de qualquer instituição de educação superior de elite, o currículo é denso e desafiador. As conquistas e o bem-estar dos estudantes são de máxima importância para a administração, então estamos felizes em oferecer algumas ferramentas muito úteis neste semestre por meio da Maestria da Coleção e do Passe de Maestria de Secrets of Strixhaven!

Jogos contra outros jogadores no MTG Arena farão você avançar pela Maestria da Coleção. À medida que ganha mais XP, você pode desbloquear boosters do MTG Arena e orbes de maestria que podem ser trocados por avatares e estilos de card digitais no Empório de Maestria da coleção.

Fazer o upgrade para o Passe de Maestria abre uma trilha completamente nova com recompensas do Passe de Mastreia. Subir de posição lhe concederá recompensas como um avatar, companheiros, fichas de evento, protetores, ouro e gemas, além de boosters e estilos de card de MTG Arena.

Veja o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.

Maestria da Coleção de Secrets of Strixhaven

27 boosters de Secrets of Strixhaven

5 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Secrets of Strixhaven)

Passe de Maestria de Secrets of Strixhaven

Avatares

Avatar Professor Dellian Fel

Cards e boosters

20 Boosters: 4 boosters de Secrets of Strixhaven 4 boosters de Lorwyn Eclipsed 4 boosters de Pela Trilha dos Presságios 4 boosters de Limiar das Eternidades 4 boosters de Tarkir: Dragonstorm

10 recompensas de cards míticos raros individuais (ICRs) de Secrets of Strixhaven

Nível acima de 61: 1 RCI incomum

Protetores para cards

Protetor Biblioplexo

Protetor requintado Tomo Arcano

Estilos de card

30 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor no Empório da Maestria de Secrets of Strixhaven )

) 15 estilos de card comuns

10 estilos de card incomuns

Fichas de evento

1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)

Ouro e gemas

4.000 ouro

1.200 gemas

Companheiros de batalha

4 companheiros de batalha Estudante de Owlin

Quantos níveis tem a Maestria da Coleção de Secrets of Strixhaven?

A Maestria da Coleção de Secrets of Strixhaven vai até o nível 60. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 54, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 60 e além!

Empório de Maestria de Secrets of Strixhaven

Os Jogadores podem gastar os Orbes de Maestria de Secrets of Strixhaven em ofertas do Empório de Maestria de Secrets of Strixhaven:

Estilos de card

Cada estilo de card estará disponível por um (1) orbe de maestria:

5 estilos de card comuns

5 estilos de card incomuns

10 estilos de card raros

5 estilos de card míticos raros

Protetores

Cada protetor estará disponível por dois (2) Orbes de Maestria: