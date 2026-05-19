Você ouviu isso? O crepitar dos raios do Deus do Trovão? O zunir de um escudo indestrutível conforme ele cruza os ares? O rugido de um cientista aprimorado por raios gama? O Universo Marvel em Magic está entrando no mundo digital e você pode se juntar à ação quando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes for lançado no MTG Arena em 23 de junho de 2026, com as reservas começando em 2 de junho.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes no MTG Arena

Estamos felizes em anunciar que Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes e todas as coleções antigas e futuras da Marvel chegarão ao MTG Arena. Isso significa que os fãs do MTG Arena poderão ter a experiência completa do lançamento, com todo o restante da comemoração que esperariam de qualquer outro lançamento de Magic no MTG Arena.

Além da coleção principal completa e pronta para o draft, estamos trazendo vários outros elementos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ao MTG Arena.

Cards de material-fonte : estes cards, com artes da história do Universo Marvel, poderão ser criados e usados em draft. Jogadores de Tritão, alegrem-se: o Senhor da Atlântida chegou ao MTG Arena.

: estes cards, com artes da história do Universo Marvel, poderão ser criados e usados em draft. Jogadores de Tritão, alegrem-se: o Senhor da Atlântida chegou ao MTG Arena. Cards de Boosters de Jumpstart, da Beginner Box e das Caixas de Cena : de forma semelhante a lançamentos como Foundations Jumpstart, você poderá misturar e usar Boosters de Jumpstart temáticos da Marvel em partidas, além de criar esses cards para seus decks. Embora a Beginner Box e as caixas de cena não estejam disponíveis no MTG Arena, os cards novos no Magic incluídos nesses produtos estarão!

: de forma semelhante a lançamentos como Foundations Jumpstart, você poderá misturar e usar Boosters de Jumpstart temáticos da Marvel em partidas, além de criar esses cards para seus decks. Embora a Beginner Box e as caixas de cena não estejam disponíveis no MTG Arena, os cards novos no Magic incluídos nesses produtos estarão! Comandantes principais e em destaque: realmente, tá na hora do pau! Os comandante principais e em destaque dos quatro decks de Commander desta coleção poderão ser criados, então espere trazer o Quarteto Fantástico e muito mais à sua coleção.

Queremos nos certificar de que novos jogadores poderão mergulhar no Universo Marvel com eventos de Jumpstart e novos cards fáceis de usar da Beginner Box e das caixas de cena. Para dar mais suporte à experiência de novos jogadores, também lançaremos decks pré-construídos com cards de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes na Loja do MTG Arena. Falaremos mais desses decks quando o lançamento digital estiver mais próximo!

Também gostaríamos de observar que não haverá uma coleção Pela Trilha dos Presságios equivalente para este lançamento. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes e todas as outras coleções da Marvel serão lançadas no MTG Arena com todo o gostinho do Universo Marvel. Isso também tornará mais simples de entender como jogar as versões física e digital de Magic. Não importando onde você jogue, o Doutor Destino será o Doutor Destino!

Agora, se seu sentido aranha está sendo acionado e este anúncio fez você pensar em outra coleção de Magic, você está no caminho certo. Estamos felizes em anunciar que Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel está chegando ao MTG Arena!

Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel chega ao MTG Arena

A partir de 16 de junho de 2026, Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel estará disponível no MTG Arena! Mas o que isso significa?

Bem, é uma situação inusitada para nós. Já trouxemos coleções passadas ao MTG Arena antes, mas cada card em Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel tem um card equivalente que os jogadores podem já ter colecionado em Pela Trilha dos Presságios. Por conta disso, gostaríamos de lhe mostrar o que você pode esperar dessas atualizações.

Novo conteúdo chegando em 16 de junho

Há muito conteúdo novo e empolgante chegando ao MTG Arena como parte desta atualização. A equipe está trabalhando duro para implementar a melhor maneira de celebrar este material e estamos empolgados em compartilhá-lo com os jogadores! Em 16 de junho, os seguintes cards e itens cosméticos estarão disponíveis no MTG Arena:

Todos os cards de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel (SPM)

Todo os cards de material-fonte (MAR) de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel

Uma seleção de avatares de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel

Os terrenos básicos teia de aranha

Impacto na coleção dos jogadores

Como os jogadores já tiveram oportunidades de colecionar e jogar este conteúdo com a coleção Pela Trilha dos Presságios, desejamos garantir que essas coleções sejam inteiramente respeitadas conforme trazemos Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel. Para respeitar a equivalência entre as coleções, faremos uma concessão única:

Para cada card de Pela Trilha dos Presságios em sua coleção, você receberá automaticamente o card equivalente de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel. Por exemplo, se você tiver um (1) cópia de Tecelão da Linha de Força em sua coleção, receberá uma (1) cópia de Manifestação de Aranha. Você continuará tendo o estilo de card Tecelão da Linha de Força e poderá aplicá-lo a Manifestação de Aranha. Neste caso, você ainda terá apenas uma (1) cópia do card.

Você continuará tendo cada um de seus cards e estilos de card de Pela Trilha dos Presságios. Para mais informações sobre como funcionam estilos de card, consulte este artigo.



Para garantir que você não perca nenhum card nesta concessão única, tomaremos uma medida adicional com esta atualização. Na primeira vez em que você fizer login após a atualização em 16 de junho, todos os boosters de Pela Trilha dos Presságios que não tiverem sido abertos serão abertos automaticamente.

Após a abertura automática desses boosters, você receberá o conteúdo deles normalmente, os cards equivalentes de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel para quaisquer cards elegíveis adquiridos e quaisquer recompensas adicionais que normalmente seriam concedidas ao abrir pacotes (como progresso do cofre, curingas e muito mais).

Como esta ação poderia exigir que o jogador clicasse em muitas notificações de recompensa, nós a implementamos de forma que todas as recompensas apareçam silenciosamente na coleção do jogador.

Conteúdo Atualizado

Com esta atualização, precisamos fazer uma série de mudanças para acomodar as adições. Aqui estão as mudanças que você poderá ver em 16 de junho:

Os cards de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel estarão disponíveis como impressões. Os cards poderão ser adquiridos por meio de boosters ou do uso de curingas.

Cards de material-fonte também estarão disponíveis como cards. Os cards poderão ser adquiridos por meio de boosters ou criados com curingas.

Os boosters de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel substituirão Pela Trilha dos Presságios. Esses boosters poderão conter cards de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel, assim como cards de material-fonte (MAR).

O Progresso da Coleção agora mostrará Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel. Devido à concessão única, o progresso da coleção dos jogadores não será impactado por essa mudança.

Os cards de Pela Trilha dos Presságios se tornarão estilos de card. Esses estilos de card poderão ser comprados com ouro ou gemas. Assim como todos os estilos de card, você deverá ter o card básico em sua coleção para aplicá-los. Veja mais informações em “Impacto na coleção dos jogadores”.

Cards da Folha bônus de Trilha dos Presságios (OMB) permanecerão sendo impressões. Os cards poderão ser adquiridos por meio de boosters ou do uso de curingas.



Dúvidas Frequentes

Meus decks que atualmente utilizam cards de Pela Trilha dos Presságios poderão ser usados depois da atualização?

Sim! Todos os decks continuarão podendo ser utilizados. Por padrão, os decks usarão a versão do card de Magic: The Gathering | Homem-Aranha da Marvel. Caso você prefira usar os estilos de card de Pela Trilha dos Presságios, será possível aplicar o estilo de card correspondente àquele card.

Como posso continuar usando meus cards de Pela Trilha dos Presságios?

Como os cards de Pela Trilha dos Presságios se tornarão estilos de card, eles funcionarão como os demais estilos de card. Você pode tocar ou arrastar o estilo de card diretamente para o deck para aplicá-lo, ou defini-lo como sua versão favorita para usá-lo como padrão no cliente.

Como poderei encontrar conteúdo de Pela Trilha dos Presságios e da Folha bônus de Trilha dos Presságios no construtor de deck?

Os cards de Pela Trilha dos Presságios e da Folha bônus de Trilha dos Presságios poderão ser pesquisados no construtor de deck ao inserir, respectivamente, “s:OM1” ou “s:OMB”, ou ao pesquisar os nomes dos cards.

Reúnam-se no MTG Arena

Reunimos nossa equipe de super-heróis (os desenvolvedores do MTG Arena) para trazer o Universo Marvel ao Magic digital. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes está repleto de personagens e histórias muito próximas e queridas de nossos corações que adoram HQs, portanto vê-los representados em nosso jogo é um sonho realizado. Agora podemos compartilhar esse sonho com todos vocês. Preparem-se para se reunir no MTG Arena quando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes chegar em 23 de junho!

A Marvel é uma das marcas de entretenimento mais proeminentes do mundo, construída sobre uma biblioteca inigualável de personagens icônicos e histórias que moldaram a cultura pop por mais de 85 anos. A marca Marvel abrange entretenimento, incluindo filmes, séries de TV, publicações, licenciamento, jogos, eventos ao vivo, mídia digital e muito mais.

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