O Passe de Maestria e a Maestria da Coleção de Pela Trilha dos Presságios chegaram para orientar e aprimorar a sua jornada. Jogue em eventos e partidas com seus amigos e com outros jogadores para ganhar pontos de XP que façam você avançar pela Maestria da Coleção, ganhando boosters e Orbes de Maestria que você pode gastar em recompensas no Empório de Maestria da coleção.

Faça o upgrade para o Passe de Maestria e desbloqueie o caminho das Recompensas do Passe de Maestria para receber ainda mais prêmios, incluindo fichas de evento, recompensas de card, protetores, estilos de card, ouro e gemas!

Visite o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.

Maestria da Coleção de Pela Trilha dos Presságios

23 boosters de Pela Trilha dos Presságios

5 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Pela Trilha dos Presságios)

Passe de Maestria de Pela Trilha dos Presságios

Avatares

Avatar Mãe Tumular Fractius

Cards e boosters

20 boosters

4 boosters de Pela Trilha dos Presságios



4 boosters de Limiar das Eternidades



4 boosters de Tarkir: Dragonstorm



4 boosters de Aetherdrift



4 boosters de Magic: The Gathering Foundations



10 recompensas de cards individuais (RCIs) míticos raros de Pela Trilha dos Presságios

Nível acima de 61: 1 RCI incomum

Protetores para cards

Protetor de Druneth, Reanimador da Colônia

Protetor refinado de Tecedora de Destinos

Estilos de card

35 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Pela Trilha dos Presságios )

) 15 estilos de card Comuns

10 estilos de card Incomuns

Fichas de evento

1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)

Ouro e gemas

4.000 ouro

1.200 gemas

Companheiros de batalha

3 companheiros de batalha Fractius

Quantos níveis há na Maestria da Coleção de Pela Trilha dos Presságios?

A Maestria da Coleção de Pela Trilha dos Presságios vai até o Nível 60. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 46, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 60 e além!

Empório de Maestria de Pela Trilha dos Presságios

Os jogadores podem gastar seus Orbes de Maestria de Pela Trilha dos Presságios em ofertas no Empório de Maestria de Pela Trilha dos Presságios:

Estilos de card

Cada estilo de card fica disponível por um (1) Orbe de Maestria:

5 estilos de card comuns

5 estilos de card incomuns

10 estilos de card raros

5 estilos de card míticos raros

Protetores para cards

Cada protetor estará disponível por dois (2) Orbes de Maestria: