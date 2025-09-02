Detalhes da Maestria de Pela Trilha dos Presságios
O Passe de Maestria e a Maestria da Coleção de Pela Trilha dos Presságios chegaram para orientar e aprimorar a sua jornada. Jogue em eventos e partidas com seus amigos e com outros jogadores para ganhar pontos de XP que façam você avançar pela Maestria da Coleção, ganhando boosters e Orbes de Maestria que você pode gastar em recompensas no Empório de Maestria da coleção.
Faça o upgrade para o Passe de Maestria e desbloqueie o caminho das Recompensas do Passe de Maestria para receber ainda mais prêmios, incluindo fichas de evento, recompensas de card, protetores, estilos de card, ouro e gemas!
Visite o artigo sobre Distribuição de Recompensas e Taxas de Obtenção para saber todas as informações sobre a Maestria de Coleção e muito mais.
Maestria da Coleção de Pela Trilha dos Presságios
- 23 boosters de Pela Trilha dos Presságios
- 5 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Pela Trilha dos Presságios)
Passe de Maestria de Pela Trilha dos Presságios
Avatares
- Avatar Mãe Tumular Fractius
Cards e boosters
- 20 boosters
- 4 boosters de Pela Trilha dos Presságios
- 4 boosters de Limiar das Eternidades
- 4 boosters de Tarkir: Dragonstorm
- 4 boosters de Aetherdrift
- 4 boosters de Magic: The Gathering Foundations
- 10 recompensas de cards individuais (RCIs) míticos raros de Pela Trilha dos Presságios
- Nível acima de 61: 1 RCI incomum
Protetores para cards
- Protetor de Druneth, Reanimador da Colônia
- Protetor refinado de Tecedora de Destinos
Estilos de card
- 35 Orbes de Maestria (podem ser trocados por um estilo de card ou protetor de card no Empório de Maestria de Pela Trilha dos Presságios)
- 15 estilos de card Comuns
- 10 estilos de card Incomuns
Fichas de evento
- 1 ficha de Draft de Jogador (pode ser resgatada por uma entrada em Draft Premier ou Tradicional)
Ouro e gemas
- 4.000 ouro
- 1.200 gemas
Companheiros de batalha
- 3 companheiros de batalha Fractius
Quantos níveis há na Maestria da Coleção de Pela Trilha dos Presságios?
A Maestria da Coleção de Pela Trilha dos Presságios vai até o Nível 60. Todos os jogadores recebem recompensas até o nível 46, enquanto jogadores com o Passe de Maestria receberão recompensas até o nível 60 e além!
Empório de Maestria de Pela Trilha dos Presságios
Os jogadores podem gastar seus Orbes de Maestria de Pela Trilha dos Presságios em ofertas no Empório de Maestria de Pela Trilha dos Presságios:
Estilos de card
Cada estilo de card fica disponível por um (1) Orbe de Maestria:
- 5 estilos de card comuns
- 5 estilos de card incomuns
- 10 estilos de card raros
- 5 estilos de card míticos raros
Protetores para cards
Cada protetor estará disponível por dois (2) Orbes de Maestria:
- 5 protetores de Pela Trilha dos Presságios