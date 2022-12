非瑞克西亚的意志势不可挡。其信仰渐渐渗透至多重宇宙中心,不断触及、荡涤并完化各处。屈从无上意志,感受身心愉悦。就像柔软的东西,会弯曲但不会折断——拥抱完化之力,变得更加伟大。

非瑞克西亚:万界归一的大门为你敞开。

多位鹏洛客集结一处,试图阻止非瑞人入侵多明纳里亚——结果一败涂地。非瑞人的阴谋得逞,一众英雄和他们的共同宿敌展开了殊死搏斗。如今,非瑞人对多重宇宙的各个时空虎视眈眈,并计划全数侵占。唯一的解决办法是前往非瑞人的家乡将他们剿灭,一举粉碎其入侵多重宇宙的阴谋。这么做的风险很高——部分,甚至全体英雄都有可能落入非瑞人之手,但放任非瑞人的风险更高。

机会就在眼前,他们必须直面危险。鹏洛客组成小队深入新非瑞克西亚,誓将入侵的威胁彻底扫除。这十位鹏洛客会以全新的面貌(即全新牌张)出现在非瑞克西亚:万界归一中,其中哪些英雄会同非瑞人一战到底,哪些英雄会屈从完化成为敌方一员,一切将会随着故事的发展逐步揭晓。

全部十位鹏洛客如上所示(配有之前版本的插画):

(寇斯的最新牌张如下所示,其他鹏洛客的最新牌张会在之后的非瑞克西亚:万界归一预览上展示。)

英勇善战——但幸存无几的秘罗志士也许是鹏洛客突袭新非瑞克西亚核心的最佳助力。

但是非瑞人并非一般的反派。有些狰狞可怖。

有些为我们所知且冷酷无情——比如实力最强的魔判官艾蕾侬,她是新非瑞克西亚的统治者,在幕后组建军队,意图征服多重宇宙。

还有一些反派会让我们想起秘罗地的过去——以及这片大地真正失去的东西。

新非瑞克西亚不再是我们当初熟悉的秘罗地时空,在完化的影响下,它已成为非瑞人心中近乎完美的扭曲之地。

(*这些基本地会出现在非瑞克西亚:万界归一套装、指挥官套牌以及速战补充包中。)

这就是非瑞克西亚:万界归一。

非瑞克西亚:万界归一系列代码:ONE

非瑞克西亚:万界归一指挥官系列代码:ONC

网站:非瑞克西亚:万界归一

立即预定:可在亚马逊网购,还可以前往当地游戏店购买

每副非瑞克西亚:万界归一指挥官套牌内含一包聚珍补充包尝鲜包。

非瑞克西亚:万界归一完化版套装将于3月3日正式发售——以下是套装内的部分内容。

浮油闪是非瑞克西亚:万界归一套装完化版专享的全新牌张处理——且并非基本地独有。有关此牌张处理的更多内容,尽请期待之后的非瑞克西亚:万界归一预览。

非瑞克西亚:万界归一预览将于1月17日正式开启,届时我们会揭秘该系列的全部剩余内容,尽请期待。

首次接触非瑞克西亚的万智牌爱好者可在非瑞克西亚:万界归一产品发售临近之时预订非瑞主题的秘室珍品!

最近参加过售前赛的牌手一定用过类似这样的产品——非瑞克西亚:万界归一售前组合。

无论是参加需要构组套牌的现开赛,还是使用速战补充包直接对局,前往当地游戏店参加非瑞克西亚:万界归一售前赛的牌手都有机会带走以下万智牌30周年赠卡中的其中一张,每种赠卡仅提供标注的语言版本:

这些传统闪赠卡会由WPN游戏店发放,发完即止。立即锁定附近的WPN游戏店,参与二月举办的售前赛赛事吧!

新非瑞克西亚,一个迫使肉体与金属合二为一的惊惧之所,此地仅颁布一项重要法令:将非瑞人的完化信仰传播至各处。无论是非瑞居民、魔判官统治者还是他们用来统治此地的工具——一切都与完化密不可分。

完化爱好者和非瑞人可打开补充包并获取其中的精美牌张,体验极致的完化。

非瑞克西亚全景(全图)和非瑞化全图基本地可在非瑞克西亚:万界归一的轮抽、系列以及聚珍补充包中开出。

肉体转化成非瑞人的过程极其恐怖,其惨烈程度超过了万智牌的接受程度。伊藤润二及诸多画家为本系列中部分非瑞人和与之战斗的英雄设计了无边框漫画处理,展示每位英雄遭遇完化之后的样子。

随着多明纳里亚:众志成城中阿耶尼的出现,非瑞人的潜藏密探计划已昭然若揭。在非瑞克西亚:万界归一的故事中,你会了解谁是和非瑞人对抗的真正英雄(以及谁会屈从完化),故事内容将于1月12日至17日发布,一切尽在DailyMTG。

无边框漫画处理牌可在非瑞克西亚:万界归一的轮抽、系列和聚珍补充包中开出。

精彩远未结束——此次重返非瑞克西亚促使我们回顾过去的档案,找出了艾蕾侬和其他魔判官的概念插画。在本系列中,我们会分享配有最初概念插画的五张魔判官牌。这些无边框概念魔判官牌是选自最近几个系列的重印牌(牌张是否合法取决于系列本身)

无边框概念魔判官处理牌可在非瑞克西亚:万界归一的轮抽、系列和聚珍补充包中开出。

新非瑞克西亚的诞生是由于烁油的污染——这种非瑞克西亚的阴险之物能将所到之处的一切事物,甚至整个时空完化——秘罗地的惨剧便是最好的证明。非瑞克西亚:万界归一中的几种补充包添趣处理便是围绕此主题设计的,比如浓水处理。

浓水处理牌可在非瑞克西亚:万界归一的轮抽、系列和聚珍补充包中开出。

虽然轮抽和系列补充包中有机会开出这些特殊处理的牌张,但非瑞克西亚:万界归一聚珍补充包永远是最好的选择。此外,还有一种牌张处理是聚珍补充包专属:那就是完化闪。

这些特殊闪卡处理的牌张上印有非瑞克西亚的符号,形似希腊字母Φ。此处的牌图未能完全展示这个全新外观的全貌——每张完化闪牌上均印有专属ID,非常适合收藏——我们会在非瑞克西亚:万界归一发售前夕亲自向你展示这些牌。

And then, we have the new 'Step and Compleat' cards in #MTGPhyrexia! pic.twitter.com/Kl5BorT384