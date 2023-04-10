邪军压境产品中共有62种全图衍生物、四个徽记、三种双面抚育器//非瑞人衍生物以及两张状态标记物牌，使用以上产品对抗非瑞人的入侵，拯救多重宇宙。

你可在轮抽和系列补充包中开出20种衍生物、三种双面抚育器//非瑞人衍生物以及三个徽记，其中非瑞人和反抗者有各自的珍宝衍生物。以上衍生物在聚珍补充包中为传统闪双面版。

邪军压境推出的五副指挥官套牌中有剩下的42种衍生物、两张状态标记物牌（君主和黄金城祝福）以及剩下的一个徽记。每副套牌里各有10张衍生物且均为双面，其中的衍生物和牌张组合对应套牌主题，轮抽补充包中的衍生物有时会出现在背面或正面（如果是抚育器//非瑞人衍生物则为双面）。

做好战斗准备，强化牌张收藏！你可通过以下方式预定邪军压境补充包展示盒、套装和指挥官套牌等产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊网购。

前往邪军压境牌图集合了解这个系列里的牌，其中包括能派出这些衍生物者。你还可以前往邪军压境特殊牌图集查看邪军压境牌张的补充包添趣版和赠卡版，本系列推出的指挥官套牌（共五副）里的牌张可访问邪军压境指挥官牌图集合以及竞逐时空牌图集合进行查看！

邪军压境

武僧 士兵 吸血鬼

巨海兽 灵俑 勒格文大副

恐龙 非瑞人／腐生物 元素（蓝红）

骑士（白蓝） 非瑞人／多头龙（延势） 非瑞人／多头龙（系命）

精怪（红白） 精怪（白黑） 战士（红白）

翻面 抚育器//非瑞人 翻面 抚育器//非瑞人 翻面 抚育器//非瑞人

振翼机 珍宝（反抗方） 珍宝（非瑞克西亚）

徽记（赛费尔的泰菲力亚柯撒） 徽记（芮恩与洞境树） 徽记（泰菲力的天分）

非瑞人／秘耳 元素（红）

邪军压境指挥官

威胁渐增

1 非瑞人／魔像//非瑞人／惊惧兽衍生物

1 非瑞人／魔像//组构体（6/12）衍生物

3 抚育器//非瑞人衍生物（不同插画）

2 非瑞人／病菌//秘耳衍生物

3 天使（3/3）//恶魔衍生物

翻面 非瑞人／魔像//非瑞人／惊惧兽 翻面 非瑞人／魔像//组构体（6/12） 翻面 抚育器//非瑞人

翻面 抚育器//非瑞人 翻面 抚育器//非瑞人

翻面 非瑞人／病菌//秘耳 翻面 天使（3/3）//恶魔

铁骑冲锋

2 骑士//精怪（白黑）衍生物

2 吸血鬼／骑士//士兵衍生物

1 血滴//变形兽衍生物

2 灵俑／骑士//人类衍生物

2 骑士（白蓝）//杀手衍生物

1 君主//变形兽衍生物

翻面 骑士//精怪（白黑） 翻面 吸血鬼／骑士//士兵 翻面 血滴//变形兽

翻面 灵俑／骑士//人类 翻面 骑士（白蓝）//杀手 翻面 君主//变形兽

呼叫后援

2 精怪（白）//珍宝（反抗方）衍生物

4 鬼怪//裂片妖衍生物

1 象//黄金城祝福衍生物

3 蝴蝶//黄金城祝福衍生物

翻面 精怪（白）//珍宝（反抗方） 翻面 鬼怪//裂片妖

翻面 象//黄金城祝福 翻面 蝴蝶//黄金城祝福

神兵集会

1 鸟//喀尔寨鬼崽衍生物

1 精怪（白）//精怪（蓝）衍生物

1 战士//徽记（旭日天尊艾紫培）衍生物

1 士兵//昆虫衍生物

1 奥札奇//天使（4/4）衍生物

1 乌贼//人类（红）衍生物

1 触手//人类（红）衍生物

1 鬼怪//奥札奇衍生物

1 元素//元素（蓝红）衍生物

1 元素//仙灵衍生物

翻面 鸟//喀尔寨鬼崽 翻面 精怪（白）//精怪（蓝） 翻面 战士//徽记（旭日天尊艾紫培）

翻面 士兵//昆虫 翻面 奥札奇//天使（4/4） 翻面 乌贼//人类（红）

翻面 触手//人类（红） 翻面 鬼怪//奥札奇

翻面 元素//元素（蓝红） 翻面 元素//仙灵

打造时间

2 振翼机//野兽（4/4）衍生物

2 珍宝（反抗方）//怪灵衍生物

1 魔像//血滴衍生物

1 魔像//线索衍生物

2 振翼机（1/1蓝色）//黄金衍生物

1 翎羽//自动机衍生物

1 食品//受造指环衍生物

翻面 振翼机//野兽（4/4） 翻面 珍宝（反抗方）//怪灵 翻面 魔像//血滴

翻面 魔像//线索 翻面 振翼机（1/1蓝色）//黄金

翻面 翎羽//自动机 翻面 食品//受造指环

你可通过以下方式购买邪军压境补充包展示盒、指挥官套牌等产品：造访你本地的游戏店购买，访问亚马逊网购或是在其他出售万智牌的地方购买。