在卡洛夫庄园谋杀案藏匿的众多衍生物中，有更多引人入胜的线索等你发掘！总的算来，你可以在卡洛夫庄园谋杀案的产品中开出46种全图衍生物和5种辅助用牌。

在常规补充包中，你可以开出一张用于表示牌面朝下生物的“神秘生物”辅助用牌和20种全图衍生物，其中有五种是具解谜元素的线索衍生物，具体内容需要你亲自发掘。在聚珍补充包中，你可以开出同样的衍生物，但均为传统闪双面。（聚珍补充包里没有“神秘生物”辅助用牌。）

同样，卡洛夫庄园谋杀案指挥官套牌中也可以发掘出衍生物。该系列的四副指挥官套牌总共内含26张全图衍生物和5张辅助用牌，每副套牌有10张双面衍生物。

留意线索，收集证据，揭开卡洛夫庄园谋杀案的疑云！该系列将于2024年2月9日全球上市，现在你可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

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卡洛夫庄园谋杀案补充包衍生物

狗 人类 人鱼

蝙蝠 骷髅妖 鬼怪

小恶魔 流浆 植物

侦探 蜘蛛 精怪

沼行沃亚 线索 线索

线索 线索 线索

振翼机（0/0） 振翼机（1/1） 神秘生物（辅助）

卡洛夫庄园谋杀案指挥官套牌衍生物

Deadly Disguise衍生物

2 流浆//神秘生物（辅助）衍生物

2 蛇//变身（辅助）衍生物

2 腐生物//变身（辅助）衍生物

2 腐生物//显化（辅助）衍生物

2 昆虫//显化（辅助）衍生物

翻面 流浆//神秘生物（辅助） 翻面 蛇//变身（辅助） 翻面 腐生物//变身（辅助）

翻面 腐生物//显化（辅助） 翻面 昆虫//显化（辅助）

Revenant Recon衍生物

4 复制品//灵俑衍生物

4 火蜥蜴／战士//灵俑衍生物

1 黄金城祝福（辅助）//灵俑衍生物

1 多面维齐尔（已遗存）//灵俑衍生物

翻面 复制品//灵俑 翻面 火蜥蜴／战士//灵俑

翻面 黄金城祝福（辅助）//灵俑 翻面 多面维齐尔//灵俑

Deep Clue Sea衍生物

1 龙兽//猫衍生物

1 小小//奥札奇衍生物

1 黄金城祝福（辅助）//人类／士兵衍生物

1 线索//昆虫（黄蜂）衍生物

1 振翼机（1/1）//犀牛／战士衍生物

1 振翼机（1/1）//珍宝衍生物

1 线索//食品衍生物

1 龙兽//寇玛缠蛇衍生物

1 精怪//非瑞人／病菌衍生物

1 触手//寇玛缠蛇衍生物

翻面 龙兽//猫 翻面 小小//奥札奇 翻面 黄金城祝福（辅助）//人类／士兵

翻面 线索//昆虫（黄蜂） 翻面 振翼机（1/1）//犀牛／战士 翻面 振翼机（1/1）//珍宝

翻面 线索//食品 翻面 龙兽//寇玛缠蛇

翻面 精怪//非瑞人／病菌 翻面 触手//寇玛缠蛇

Blame Game衍生物

1 组构体（6/12）//士兵衍生物

1 人类//士兵衍生物

1 人类//食人魔衍生物

2 士兵//食人魔衍生物

1 士兵//喀尔寨鬼崽衍生物

1 黄金//暴雷灵衍生物

1 黄金//珍宝衍生物

1 黄金//喀尔寨鬼崽衍生物

1 黄金//君主（辅助）衍生物

翻面 组构体（6/12）//士兵 翻面 人类//士兵 翻面 人类//食人魔

翻面 士兵//食人魔 翻面 士兵//喀尔寨鬼崽 翻面 黄金//暴雷灵

翻面 黄金//珍宝 翻面 黄金//喀尔寨鬼崽 翻面 黄金//君主（辅助）

卡洛夫庄园谋杀案将于2024年2月9日全球上市，现在你可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。