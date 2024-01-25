卡洛夫庄园谋杀案藏匿的众多衍生物中，有更多引人入胜的线索等你发掘！总的算来，你可以在卡洛夫庄园谋杀案的产品中开出46种全图衍生物和5种辅助用牌。

在常规补充包中，你可以开出一张用于表示牌面朝下生物的“神秘生物”辅助用牌和20种全图衍生物，其中有五种是具解谜元素的线索衍生物，具体内容需要你亲自发掘。在聚珍补充包中，你可以开出同样的衍生物，但均为传统闪双面。（聚珍补充包里没有“神秘生物”辅助用牌。）

同样，卡洛夫庄园谋杀案指挥官套牌中也可以发掘出衍生物。该系列的四副指挥官套牌总共内含26张全图衍生物和5张辅助用牌，每副套牌有10张双面衍生物。

留意线索，收集证据，揭开卡洛夫庄园谋杀案的疑云！该系列将于2024年2月9日全球上市，现在你可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

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卡洛夫庄园谋杀案补充包衍生物

狗衍生物
人类衍生物
人类
人鱼衍生物
人鱼
蝙蝠衍生物
蝙蝠
骷髅妖衍生物
骷髅妖
鬼怪衍生物
鬼怪
小恶魔衍生物
小恶魔
流浆衍生物
流浆
植物衍生物
植物
侦探衍生物
侦探
蜘蛛衍生物
蜘蛛
精怪衍生物
精怪
沼行沃亚衍生物
沼行沃亚
线索衍生物
线索
线索衍生物
线索
线索衍生物
线索
线索衍生物
线索
线索衍生物
线索
振翼机（0/0）衍生物
振翼机（0/0）
振翼机（1/1）衍生物
振翼机（1/1）
神秘生物辅助
神秘生物（辅助）

卡洛夫庄园谋杀案指挥官套牌衍生物

Deadly Disguise衍生物

  • 2 流浆//神秘生物（辅助）衍生物
  • 2 蛇//变身（辅助）衍生物
  • 2 腐生物//变身（辅助）衍生物
  • 2 腐生物//显化（辅助）衍生物
  • 2 昆虫//显化（辅助）衍生物
流浆
神秘生物（辅助）
流浆//神秘生物（辅助）
蛇
变身（辅助）
蛇//变身（辅助）
腐生物
变身（辅助）
腐生物//变身（辅助）
腐生物
显化（辅助）
腐生物//显化（辅助）
昆虫
显化（辅助）
昆虫//显化（辅助）

Revenant Recon衍生物

  • 4 复制品//灵俑衍生物
  • 4 火蜥蜴／战士//灵俑衍生物
  • 1 黄金城祝福（辅助）//灵俑衍生物
  • 1 多面维齐尔（已遗存）//灵俑衍生物
复制品
灵俑
复制品//灵俑
火蜥蜴／战士
灵俑
火蜥蜴／战士//灵俑
黄金城祝福（辅助）
灵俑
黄金城祝福（辅助）//灵俑
多面维齐尔
灵俑
多面维齐尔//灵俑

Deep Clue Sea衍生物

  • 1 龙兽//猫衍生物
  • 1 小小//奥札奇衍生物
  • 1 黄金城祝福（辅助）//人类／士兵衍生物
  • 1 线索//昆虫（黄蜂）衍生物
  • 1 振翼机（1/1）//犀牛／战士衍生物
  • 1 振翼机（1/1）//珍宝衍生物
  • 1 线索//食品衍生物
  • 1 龙兽//寇玛缠蛇衍生物
  • 1 精怪//非瑞人／病菌衍生物
  • 1 触手//寇玛缠蛇衍生物
龙兽
猫
龙兽//猫
小小
奥札奇
小小//奥札奇
黄金城祝福（辅助）
人类／士兵
黄金城祝福（辅助）//人类／士兵
线索
昆虫（黄蜂）
线索//昆虫（黄蜂）
振翼机（1/1）
犀牛／战士
振翼机（1/1）//犀牛／战士
振翼机（1/1）
珍宝
振翼机（1/1）//珍宝
线索
食品
线索//食品
龙兽
寇玛缠蛇
龙兽//寇玛缠蛇
精怪
非瑞人／病菌
精怪//非瑞人／病菌
触手
寇玛缠蛇
触手//寇玛缠蛇

Blame Game衍生物

  • 1 组构体（6/12）//士兵衍生物
  • 1 人类//士兵衍生物
  • 1 人类//食人魔衍生物
  • 2 士兵//食人魔衍生物
  • 1 士兵//喀尔寨鬼崽衍生物
  • 1 黄金//暴雷灵衍生物
  • 1 黄金//珍宝衍生物
  • 1 黄金//喀尔寨鬼崽衍生物
  • 1 黄金//君主（辅助）衍生物
组构体（6/12）
士兵
组构体（6/12）//士兵
人类
士兵
人类//士兵
人类
食人魔
人类//食人魔
士兵
食人魔
士兵//食人魔
士兵
喀尔寨鬼崽
士兵//喀尔寨鬼崽
黄金
暴雷灵
黄金//暴雷灵
黄金
珍宝
黄金//珍宝
黄金
喀尔寨鬼崽
黄金//喀尔寨鬼崽
黄金
君主（辅助）
黄金//君主（辅助）

卡洛夫庄园谋杀案将于2024年2月9日全球上市，现在你可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。