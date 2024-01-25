卡洛夫庄园谋杀案衍生物
在卡洛夫庄园谋杀案藏匿的众多衍生物中，有更多引人入胜的线索等你发掘！总的算来，你可以在卡洛夫庄园谋杀案的产品中开出46种全图衍生物和5种辅助用牌。
在常规补充包中，你可以开出一张用于表示牌面朝下生物的“神秘生物”辅助用牌和20种全图衍生物，其中有五种是具解谜元素的线索衍生物，具体内容需要你亲自发掘。在聚珍补充包中，你可以开出同样的衍生物，但均为传统闪双面。（聚珍补充包里没有“神秘生物”辅助用牌。）
同样，卡洛夫庄园谋杀案指挥官套牌中也可以发掘出衍生物。该系列的四副指挥官套牌总共内含26张全图衍生物和5张辅助用牌，每副套牌有10张双面衍生物。
留意线索，收集证据，揭开卡洛夫庄园谋杀案的疑云！该系列将于2024年2月9日全球上市，现在你可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。
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卡洛夫庄园谋杀案补充包衍生物
卡洛夫庄园谋杀案指挥官套牌衍生物
Deadly Disguise衍生物
- 2 流浆//神秘生物（辅助）衍生物
- 2 蛇//变身（辅助）衍生物
- 2 腐生物//变身（辅助）衍生物
- 2 腐生物//显化（辅助）衍生物
- 2 昆虫//显化（辅助）衍生物
流浆//神秘生物（辅助）
蛇//变身（辅助）
腐生物//变身（辅助）
腐生物//显化（辅助）
昆虫//显化（辅助）
Revenant Recon衍生物
- 4 复制品//灵俑衍生物
- 4 火蜥蜴／战士//灵俑衍生物
- 1 黄金城祝福（辅助）//灵俑衍生物
- 1 多面维齐尔（已遗存）//灵俑衍生物
复制品//灵俑
火蜥蜴／战士//灵俑
黄金城祝福（辅助）//灵俑
多面维齐尔//灵俑
Deep Clue Sea衍生物
- 1 龙兽//猫衍生物
- 1 小小//奥札奇衍生物
- 1 黄金城祝福（辅助）//人类／士兵衍生物
- 1 线索//昆虫（黄蜂）衍生物
- 1 振翼机（1/1）//犀牛／战士衍生物
- 1 振翼机（1/1）//珍宝衍生物
- 1 线索//食品衍生物
- 1 龙兽//寇玛缠蛇衍生物
- 1 精怪//非瑞人／病菌衍生物
- 1 触手//寇玛缠蛇衍生物
龙兽//猫
小小//奥札奇
黄金城祝福（辅助）//人类／士兵
线索//昆虫（黄蜂）
振翼机（1/1）//犀牛／战士
振翼机（1/1）//珍宝
线索//食品
龙兽//寇玛缠蛇
精怪//非瑞人／病菌
触手//寇玛缠蛇
Blame Game衍生物
- 1 组构体（6/12）//士兵衍生物
- 1 人类//士兵衍生物
- 1 人类//食人魔衍生物
- 2 士兵//食人魔衍生物
- 1 士兵//喀尔寨鬼崽衍生物
- 1 黄金//暴雷灵衍生物
- 1 黄金//珍宝衍生物
- 1 黄金//喀尔寨鬼崽衍生物
- 1 黄金//君主（辅助）衍生物
组构体（6/12）//士兵
人类//士兵
人类//食人魔
士兵//食人魔
士兵//喀尔寨鬼崽
黄金//暴雷灵
黄金//珍宝
黄金//喀尔寨鬼崽
黄金//君主（辅助）
卡洛夫庄园谋杀案将于2024年2月9日全球上市，现在你可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。