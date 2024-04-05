光雷驿镖客衍生物
光雷驿镖客有一大批衍生物等你掠夺，包括光雷驿镖客产品中的57个衍生物、12张赏金牌、3张辅助用牌，全部采用精美的全图设计。
在常规补充包中，你可以在三个牌张系列中找到30个衍生物和1个设谋辅助用牌，其中18个衍生物和设谋辅助用牌出自光雷驿镖客，7个衍生物出自满载而归（BIG），5个衍生物出自号外新闻（OTP）。在聚珍补充包中，你可以开出同样的衍生物，但均为传统闪双面。（聚珍补充包中没有设谋辅助用牌。）
光雷驿镖客指挥官套牌（OTC）中也有衍生物可供捕获。在所有四副指挥官套牌中，共有27个衍生物，12张赏金牌和2张辅助用牌，系列编号为OTC，每副套牌中有10个双面衍生物。（赏金牌背后写有规则）
光雷驿镖客2024年4月19日全球上市，开启属于你自己的西部冒险之旅。你现可通过以下方式预购：造访本地游戏店预定，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。
光雷驿镖客（OTJ）补充包衍生物
满载而归（BIG）补充包衍生物
号外新闻（OTP）补充包衍生物
光雷驿镖客指挥官套牌衍生物
快速拔枪衍生物
- 1 鸟／虚影//元素衍生物
- 1 猿猴//鲨鱼衍生物
- 1 龙兽//士兵（克撒军）衍生物
- 1 野猪//龙兽衍生物
- 1 元素//士兵（克撒军）衍生物
- 1 龙／元素//鸟／虚影衍生物
- 1 龙／元素//珍宝衍生物
- 1 赏金：奇飞刀莱莎李//赏金规则
- 1 赏金：瞌睡鬼索芙卡//赏金规则
- 1 赏金：小米隆提拉斯//赏金规则
鸟／虚影//元素
猿猴//鲨鱼
龙兽//士兵（克撒军）
野猪//龙兽
元素//士兵（克撒军）
龙／元素//鸟／虚影
龙／元素//珍宝
赏金：奇飞刀莱莎李//
赏金规则
赏金规则
赏金：瞌睡鬼索芙卡//赏金规则
赏金：小米隆提拉斯//赏金规则
沙漠盛放衍生物
- 1 昆虫//元素（绿）衍生物
- 1 元素（红绿）//天使衍生物
- 1 植物//砂／战士衍生物
- 1 灵俑//牛衍生物
- 1 植物／战士//珍宝衍生物
- 1 龙／蛋//龙衍生物
- 1 植物／战士//植物衍生物
- 1 赏金：魔王法贾尔//赏金规则
- 1 赏金：飞掠窃盗帕奎//赏金规则
- 1 赏金：瓦拉贝思汉尼弗//赏金规则
昆虫//元素（绿）
元素（红绿）//天使
植物//砂／战士
灵俑//牛
植物／战士//珍宝
龙／蛋//龙
植物／战士//植物
赏金：魔王法贾尔//赏金规则
赏金：飞掠窃盗帕奎//
赏金规则
赏金规则
赏金：瓦拉贝思汉尼弗//
赏金规则
赏金规则
大偷一票衍生物
- 1 振翼机//显化（辅助）衍生物
- 1 振翼机//珍宝衍生物
- 1 野猪//显化（辅助）衍生物
- 2 野猪//珍宝衍生物
- 1 奥札奇／孽裔//显化（辅助）衍生物
- 1 奥札奇／孽裔//珍宝衍生物
- 1 赏金：异乡来客//赏金规则
- 1 赏金：高拉塔什与西拉斯//赏金规则
- 1 赏金：尖牙弗兰基//赏金规则
振翼机//显化（辅助）
振翼机//珍宝
野猪//显化（辅助）
野猪//珍宝
奥札奇／孽裔//显化（辅助）
奥札奇／孽裔//珍宝
赏金：异乡来客//赏金规则
赏金：高拉塔什与西拉斯//
赏金规则
赏金规则
赏金：尖牙弗兰基//
赏金规则
赏金规则
最高悬赏衍生物
- 1 佣兵//珍宝衍生物
- 1 墨灵//珍宝衍生物
- 1 佣兵//珍宝衍生物
- 1 盗贼//君主（辅助）衍生物
- 1 老鼠//血滴衍生物
- 1 奥札奇//线索衍生物
- 1 杀手//食品衍生物
- 1 赏金：狡猾的吱叫侠//赏金规则
- 1 赏金：破坏王艾莉安娜//赏金规则
- 1 赏金：银光社征收人莉莎//赏金规则
佣兵//珍宝
墨灵//珍宝
佣兵//珍宝
盗贼//君主（辅助）
老鼠//血滴
奥札奇//线索
杀手//食品
赏金：狡猾的吱叫侠//
赏金规则
赏金规则
赏金：破坏王艾莉安娜//
赏金规则
赏金规则
赏金：银光社征收人莉莎//
赏金规则
赏金规则
光雷驿镖客将于2024年4月19日全球上市，现在你可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。