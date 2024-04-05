光雷驿镖客有一大批衍生物等你掠夺，包括光雷驿镖客产品中的57个衍生物、12张赏金牌、3张辅助用牌，全部采用精美的全图设计。

在常规补充包中，你可以在三个牌张系列中找到30个衍生物和1个设谋辅助用牌，其中18个衍生物和设谋辅助用牌出自光雷驿镖客，7个衍生物出自满载而归（BIG），5个衍生物出自号外新闻（OTP）。在聚珍补充包中，你可以开出同样的衍生物，但均为传统闪双面。（聚珍补充包中没有设谋辅助用牌。）

光雷驿镖客指挥官套牌（OTC）中也有衍生物可供捕获。在所有四副指挥官套牌中，共有27个衍生物，12张赏金牌和2张辅助用牌，系列编号为OTC，每副套牌中有10个双面衍生物。（赏金牌背后写有规则）

光雷驿镖客2024年4月19日全球上市，开启属于你自己的西部冒险之旅。你现可通过以下方式预购：造访本地游戏店预定，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。

光雷驿镖客（OTJ）补充包衍生物

复制品衍生物
复制品
天使衍生物
天使
牛衍生物
绵羊衍生物
绵羊
精怪衍生物
精怪
伯欧衍生物
伯欧
鸟衍生物
吸血鬼／浪客衍生物
吸血鬼／浪客
恐龙衍生物
恐龙
佣兵衍生物
佣兵
蝎子／龙衍生物
蝎子／龙
元素衍生物
元素
麋鹿衍生物
麋鹿
害兽衍生物
害兽
灵俑／浪客衍生物
灵俑／浪客
线索衍生物
线索
陨星衍生物
陨星
珍宝衍生物
珍宝
设谋（辅助）
设谋（辅助）

满载而归（BIG）补充包衍生物

蝙蝠衍生物
蝙蝠
血滴衍生物
血滴
组构体衍生物
组构体
食品衍生物
食品
地侏衍生物
地侏
魔像衍生物
魔像
地图衍生物
地图

号外新闻（OTP）补充包衍生物

人类／僧侣衍生物
人类／僧侣
人类／浪客衍生物
人类／浪客
人类／战士衍生物
人类／战士
害虫衍生物
害虫
食品衍生物
食品

光雷驿镖客指挥官套牌衍生物

快速拔枪衍生物

  • 1 鸟／虚影//元素衍生物
  • 1 猿猴//鲨鱼衍生物
  • 1 龙兽//士兵（克撒军）衍生物
  • 1 野猪//龙兽衍生物
  • 1 元素//士兵（克撒军）衍生物
  • 1 龙／元素//鸟／虚影衍生物
  • 1 龙／元素//珍宝衍生物
  • 1 赏金：奇飞刀莱莎李//赏金规则
  • 1 赏金：瞌睡鬼索芙卡//赏金规则
  • 1 赏金：小米隆提拉斯//赏金规则
鸟／虚影
元素
鸟／虚影//元素
猿猴
鲨鱼
猿猴//鲨鱼
龙兽
士兵（克撒军）
龙兽//士兵（克撒军）
野猪
龙兽
野猪//龙兽
元素
士兵（克撒军）
元素//士兵（克撒军）
龙／元素
鸟／虚影
龙／元素//鸟／虚影
龙／元素
珍宝
龙／元素//珍宝
赏金：奇飞刀莱莎李
赏金规则
赏金：奇飞刀莱莎李//
赏金规则
赏金：瞌睡鬼索芙卡
赏金规则
赏金：瞌睡鬼索芙卡//赏金规则
赏金：小米隆提拉斯
赏金规则
赏金：小米隆提拉斯//赏金规则

沙漠盛放衍生物

  • 1 昆虫//元素（绿）衍生物
  • 1 元素（红绿）//天使衍生物
  • 1 植物//砂／战士衍生物
  • 1 灵俑//牛衍生物
  • 1 植物／战士//珍宝衍生物
  • 1 龙／蛋//龙衍生物
  • 1 植物／战士//植物衍生物
  • 1 赏金：魔王法贾尔//赏金规则
  • 1 赏金：飞掠窃盗帕奎//赏金规则
  • 1 赏金：瓦拉贝思汉尼弗//赏金规则
昆虫
元素（绿）
昆虫//元素（绿）
元素（红绿）
天使
元素（红绿）//天使
植物
砂／战士
植物//砂／战士
灵俑
牛
灵俑//牛
植物／战士
珍宝
植物／战士//珍宝
龙／蛋
龙
龙／蛋//龙
植物／战士
植物
植物／战士//植物
赏金：魔王法贾尔
赏金规则
赏金：魔王法贾尔//赏金规则
赏金：飞掠窃盗帕奎
赏金规则
赏金：飞掠窃盗帕奎//
赏金规则
赏金：瓦拉贝思汉尼弗
赏金规则
赏金：瓦拉贝思汉尼弗//
赏金规则

大偷一票衍生物

  • 1 振翼机//显化（辅助）衍生物
  • 1 振翼机//珍宝衍生物
  • 1 野猪//显化（辅助）衍生物
  • 2 野猪//珍宝衍生物
  • 1 奥札奇／孽裔//显化（辅助）衍生物
  • 1 奥札奇／孽裔//珍宝衍生物
  • 1 赏金：异乡来客//赏金规则
  • 1 赏金：高拉塔什与西拉斯//赏金规则
  • 1 赏金：尖牙弗兰基//赏金规则
振翼机
显化（辅助）
振翼机//显化（辅助）
振翼机
珍宝
振翼机//珍宝
野猪
显化（辅助）
野猪//显化（辅助）
野猪
珍宝
野猪//珍宝
奥札奇／孽裔
显化（辅助）
奥札奇／孽裔//显化（辅助）
奥札奇／孽裔
珍宝
奥札奇／孽裔//珍宝
赏金：异乡来客
赏金规则
赏金：异乡来客//赏金规则
赏金：高拉塔什与西拉斯
赏金规则
赏金：高拉塔什与西拉斯//
赏金规则
赏金：尖牙弗兰基
赏金规则
赏金：尖牙弗兰基//
赏金规则

最高悬赏衍生物

  • 1 佣兵//珍宝衍生物
  • 1 墨灵//珍宝衍生物
  • 1 佣兵//珍宝衍生物
  • 1 盗贼//君主（辅助）衍生物
  • 1 老鼠//血滴衍生物
  • 1 奥札奇//线索衍生物
  • 1 杀手//食品衍生物
  • 1 赏金：狡猾的吱叫侠//赏金规则
  • 1 赏金：破坏王艾莉安娜//赏金规则
  • 1 赏金：银光社征收人莉莎//赏金规则
佣兵
珍宝
佣兵//珍宝
墨灵
珍宝
墨灵//珍宝
佣兵
珍宝
佣兵//珍宝
盗贼
君主（辅助）
盗贼//君主（辅助）
老鼠
血滴
老鼠//血滴
奥札奇
线索
奥札奇//线索
杀手
食品
杀手//食品
赏金：狡猾的吱叫侠
赏金规则
赏金：狡猾的吱叫侠//
赏金规则
赏金：破坏王艾莉安娜
赏金规则
赏金：破坏王艾莉安娜//
赏金规则
银光社征收人莉莎
赏金规则
赏金：银光社征收人莉莎//
赏金规则

光雷驿镖客将于2024年4月19日全球上市，现在你可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。