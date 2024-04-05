光雷驿镖客有一大批衍生物等你掠夺，包括光雷驿镖客产品中的57个衍生物、12张赏金牌、3张辅助用牌，全部采用精美的全图设计。

在常规补充包中，你可以在三个牌张系列中找到30个衍生物和1个设谋辅助用牌，其中18个衍生物和设谋辅助用牌出自光雷驿镖客，7个衍生物出自满载而归（BIG），5个衍生物出自号外新闻（OTP）。在聚珍补充包中，你可以开出同样的衍生物，但均为传统闪双面。（聚珍补充包中没有设谋辅助用牌。）

光雷驿镖客指挥官套牌（OTC）中也有衍生物可供捕获。在所有四副指挥官套牌中，共有27个衍生物，12张赏金牌和2张辅助用牌，系列编号为OTC，每副套牌中有10个双面衍生物。（赏金牌背后写有规则）

光雷驿镖客2024年4月19日全球上市，开启属于你自己的西部冒险之旅。你现可通过以下方式预购：造访本地游戏店预定，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。

光雷驿镖客（OTJ）补充包衍生物

复制品 天使 牛

绵羊 精怪 伯欧

鸟 吸血鬼／浪客 恐龙

佣兵 蝎子／龙 元素

麋鹿 害兽 灵俑／浪客

线索 陨星

珍宝 设谋（辅助）

满载而归（BIG）补充包衍生物

蝙蝠 血滴 组构体

食品 地侏

魔像 地图

号外新闻（OTP）补充包衍生物

人类／僧侣 人类／浪客 人类／战士

害虫 食品

光雷驿镖客指挥官套牌衍生物

快速拔枪衍生物

1 鸟／虚影//元素衍生物

1 猿猴//鲨鱼衍生物

1 龙兽//士兵（克撒军）衍生物

1 野猪//龙兽衍生物

1 元素//士兵（克撒军）衍生物

1 龙／元素//鸟／虚影衍生物

1 龙／元素//珍宝衍生物

1 赏金：奇飞刀莱莎李//赏金规则

1 赏金：瞌睡鬼索芙卡//赏金规则

1 赏金：小米隆提拉斯//赏金规则

翻面 鸟／虚影//元素 翻面 猿猴//鲨鱼 翻面 龙兽//士兵（克撒军）

翻面 野猪//龙兽 翻面 元素//士兵（克撒军） 翻面 龙／元素//鸟／虚影

翻面 龙／元素//珍宝 翻面 赏金：奇飞刀莱莎李//

赏金规则

翻面 赏金：瞌睡鬼索芙卡//赏金规则 翻面 赏金：小米隆提拉斯//赏金规则

沙漠盛放衍生物

1 昆虫//元素（绿）衍生物

1 元素（红绿）//天使衍生物

1 植物//砂／战士衍生物

1 灵俑//牛衍生物

1 植物／战士//珍宝衍生物

1 龙／蛋//龙衍生物

1 植物／战士//植物衍生物

1 赏金：魔王法贾尔//赏金规则

1 赏金：飞掠窃盗帕奎//赏金规则

1 赏金：瓦拉贝思汉尼弗//赏金规则

翻面 昆虫//元素（绿） 翻面 元素（红绿）//天使 翻面 植物//砂／战士

翻面 灵俑//牛 翻面 植物／战士//珍宝 翻面 龙／蛋//龙

翻面 植物／战士//植物 翻面 赏金：魔王法贾尔//赏金规则

翻面 赏金：飞掠窃盗帕奎//

赏金规则 翻面 赏金：瓦拉贝思汉尼弗//

赏金规则

大偷一票衍生物

1 振翼机//显化（辅助）衍生物

1 振翼机//珍宝衍生物

1 野猪//显化（辅助）衍生物

2 野猪//珍宝衍生物

1 奥札奇／孽裔//显化（辅助）衍生物

1 奥札奇／孽裔//珍宝衍生物

1 赏金：异乡来客//赏金规则

1 赏金：高拉塔什与西拉斯//赏金规则

1 赏金：尖牙弗兰基//赏金规则

翻面 振翼机//显化（辅助） 翻面 振翼机//珍宝 翻面 野猪//显化（辅助）

翻面 野猪//珍宝 翻面 奥札奇／孽裔//显化（辅助） 翻面 奥札奇／孽裔//珍宝

翻面 赏金：异乡来客//赏金规则 翻面 赏金：高拉塔什与西拉斯//

赏金规则 翻面 赏金：尖牙弗兰基//

赏金规则

最高悬赏衍生物

1 佣兵//珍宝衍生物

1 墨灵//珍宝衍生物

1 佣兵//珍宝衍生物

1 盗贼//君主（辅助）衍生物

1 老鼠//血滴衍生物

1 奥札奇//线索衍生物

1 杀手//食品衍生物

1 赏金：狡猾的吱叫侠//赏金规则

1 赏金：破坏王艾莉安娜//赏金规则

1 赏金：银光社征收人莉莎//赏金规则

翻面 佣兵//珍宝 翻面 墨灵//珍宝 翻面 佣兵//珍宝

翻面 盗贼//君主（辅助） 翻面 老鼠//血滴 翻面 奥札奇//线索

翻面 杀手//食品 翻面 赏金：狡猾的吱叫侠//

赏金规则

翻面 赏金：破坏王艾莉安娜//

赏金规则 翻面 赏金：银光社征收人莉莎//

赏金规则

光雷驿镖客将于2024年4月19日全球上市，现在你可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。