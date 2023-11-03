迎接依夏兰迷窟之前，阅读下文，了解一下本次旅程中会遇到的一系列衍生物！本系列共推出了35种全图衍生物、1种徽记、1种双面打孔指示物牌、1种代表双面牌的空白辅助用牌，以及君主和黄金城祝福辅助用牌，遍布依夏兰迷窟各类产品。

轮抽补充包里会出现18种全图衍生物、一种代表双面牌的空白辅助用牌，和一种双面打孔指示物牌（+1/+1、晕眩和终命指示物）。系列补充包中会出现同样的全图衍生物、打孔指示物和空白辅助用牌，还有2种侏罗纪世界合集（REX）的衍生物。上述的全图衍生物在聚珍补充包中为传统闪双面，其中包含2种REX衍生物。（聚珍补充包内不含打孔指示物牌或空白辅助用牌。）

依夏兰迷窟指挥官套牌中同样有衍生物。本系列中，君主和黄金城祝福辅助用牌，15种全图衍生物和1种徽记均可在依夏兰迷窟指挥官套牌中获得，每副套牌内含10张以特定内容为主题的双面衍生物。

购买依夏兰迷窟，开启前所未有的地下冒险之旅！本系列将于2023年11月17日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购！

依夏兰迷窟的补充包衍生物

复制品 天使 地侏／士兵

吸血鬼（白） 人鱼（辟邪） 蝙蝠

真菌 骷髅妖／海盗 恐龙（红）

恐龙（绿） 恐龙／蛋 真菌／恐龙

魔像 精怪 吸血鬼／恶魔

地侏 地图 珍宝

恐龙（REX） 珍宝（REX）

双面打孔指示物牌 空白双面辅助用牌

依夏兰迷窟的指挥官套牌衍生物

Ahoy Mateys衍生物

1 勒格文//珍宝衍生物

2 火蜥蜴／战士//珍宝衍生物

2 火蜥蜴／战士//变形兽衍生物

1 地图//骷髅妖／海盗衍生物

2 复制品//骷髅妖／海盗衍生物

1 君主（辅助）//海盗衍生物

1 黄金城祝福（辅助）//海盗衍生物

翻面 勒格文//珍宝 翻面 火蜥蜴／战士//珍宝 翻面 火蜥蜴／战士//变形兽

翻面 地图//骷髅妖／海盗 翻面 复制品//骷髅妖／海盗

翻面 君主（辅助）//海盗 翻面 黄金城祝福（辅助）//海盗

Blood Rites衍生物

1 吸血鬼（白）//吸血鬼／恶魔衍生物

2 吸血鬼（白黑）//吸血鬼／恶魔衍生物

2 吸血鬼（黑）//吸血鬼／恶魔衍生物

2 蝙蝠//吸血鬼（白）衍生物

1 血滴//吸血鬼（白）衍生物

1 徽记（依尼翠王者）//吸血鬼（白）衍生物

1 黄金城祝福（辅助）//吸血鬼（白）衍生物

翻面 吸血鬼（白）//吸血鬼／恶魔 翻面 吸血鬼（白黑）//吸血鬼／恶魔 翻面 吸血鬼（黑）//吸血鬼／恶魔

翻面 蝙蝠//吸血鬼（白） 翻面 血滴//吸血鬼（白）

翻面 徽记（依尼翠王者）//吸血鬼（白） 翻面 黄金城祝福（辅助）//吸血鬼（白）

Explorers of the Deep衍生物

1 鸟//人鱼衍生物

1 野兽//人鱼衍生物

1 蛙／蜥蜴//人鱼衍生物

2 野猪//人鱼衍生物

2 野猪//人鱼（辟邪）衍生物

1 地图//人鱼（辟邪）衍生物

2 复制品//人鱼（辟邪）衍生物

翻面 鸟//人鱼 翻面 野兽//人鱼 翻面 蛙／蜥蜴//人鱼

翻面 野猪//人鱼 翻面 野猪//人鱼（辟邪）

翻面 地图//人鱼（辟邪） 翻面 复制品//人鱼（辟邪）

Veloci-Ramp-Tor衍生物

1 象//恐龙衍生物

5 恐龙／野兽//恐龙衍生物

2 复制品//恐龙衍生物

1 君主（辅助）//恐龙衍生物

1 黄金城祝福（辅助）//恐龙衍生物

翻面 象//恐龙 翻面 恐龙／野兽//恐龙 翻面 复制品//恐龙

翻面 君主（辅助）//恐龙 翻面 黄金城祝福（辅助）//恐龙

依夏兰迷窟将于2023年11月17日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。