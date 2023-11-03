迎接依夏兰迷窟之前，阅读下文，了解一下本次旅程中会遇到的一系列衍生物！本系列共推出了35种全图衍生物、1种徽记、1种双面打孔指示物牌、1种代表双面牌的空白辅助用牌，以及君主和黄金城祝福辅助用牌，遍布依夏兰迷窟各类产品。

轮抽补充包里会出现18种全图衍生物、一种代表双面牌的空白辅助用牌，和一种双面打孔指示物牌（+1/+1、晕眩和终命指示物）。系列补充包中会出现同样的全图衍生物、打孔指示物和空白辅助用牌，还有2种侏罗纪世界合集（REX）的衍生物。上述的全图衍生物在聚珍补充包中为传统闪双面，其中包含2种REX衍生物。（聚珍补充包内不含打孔指示物牌或空白辅助用牌。）

依夏兰迷窟指挥官套牌中同样有衍生物。本系列中，君主和黄金城祝福辅助用牌，15种全图衍生物和1种徽记均可在依夏兰迷窟指挥官套牌中获得，每副套牌内含10张以特定内容为主题的双面衍生物。

购买依夏兰迷窟，开启前所未有的地下冒险之旅！本系列将于2023年11月17日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购！

依夏兰迷窟的补充包衍生物

复制品
复制品
天使
天使
地侏／士兵
地侏／士兵
吸血鬼（白）
吸血鬼（白）
人鱼（辟邪）
人鱼（辟邪）
蝙蝠
蝙蝠
真菌
真菌
骷髅妖／海盗
骷髅妖／海盗
恐龙（红）
恐龙（红）
恐龙（绿）
恐龙（绿）
恐龙／蛋
恐龙／蛋
真菌／恐龙
真菌／恐龙
魔像
魔像
精怪
精怪
吸血鬼／恶魔
吸血鬼／恶魔
地侏
地侏
地图
地图
珍宝
珍宝
恐龙（REX）
恐龙（REX）
珍宝（REX）
珍宝（REX）
打孔指示物1
打孔指示物2
双面打孔指示物牌
 
空白双面辅助用牌
空白双面辅助用牌

依夏兰迷窟的指挥官套牌衍生物

Ahoy Mateys衍生物

  • 1 勒格文//珍宝衍生物
  • 2 火蜥蜴／战士//珍宝衍生物
  • 2 火蜥蜴／战士//变形兽衍生物
  • 1 地图//骷髅妖／海盗衍生物
  • 2 复制品//骷髅妖／海盗衍生物
  • 1 君主（辅助）//海盗衍生物
  • 1 黄金城祝福（辅助）//海盗衍生物
勒格文衍生物
珍宝衍生物
勒格文//珍宝
火蜥蜴／战士衍生物
珍宝衍生物
火蜥蜴／战士//珍宝
火蜥蜴／战士衍生物
变形兽衍生物
火蜥蜴／战士//变形兽
地图衍生物
骷髅妖／海盗衍生物
地图//骷髅妖／海盗
复制品衍生物
骷髅妖／海盗衍生物
复制品//骷髅妖／海盗
君主（辅助）
海盗衍生物
君主（辅助）//海盗
黄金城祝福（辅助）
海盗衍生物
黄金城祝福（辅助）//海盗

Blood Rites衍生物

  • 1 吸血鬼（白）//吸血鬼／恶魔衍生物
  • 2 吸血鬼（白黑）//吸血鬼／恶魔衍生物
  • 2 吸血鬼（黑）//吸血鬼／恶魔衍生物
  • 2 蝙蝠//吸血鬼（白）衍生物
  • 1 血滴//吸血鬼（白）衍生物
  • 1 徽记（依尼翠王者）//吸血鬼（白）衍生物
  • 1 黄金城祝福（辅助）//吸血鬼（白）衍生物
吸血鬼（白）衍生物
吸血鬼／恶魔衍生物
吸血鬼（白）//吸血鬼／恶魔
吸血鬼（白黑）衍生物
吸血鬼／恶魔衍生物
吸血鬼（白黑）//吸血鬼／恶魔
吸血鬼（黑）衍生物
吸血鬼／恶魔衍生物
吸血鬼（黑）//吸血鬼／恶魔
蝙蝠衍生物
吸血鬼（白）衍生物
蝙蝠//吸血鬼（白）
血滴衍生物
吸血鬼（白）衍生物
血滴//吸血鬼（白）
徽记（依尼翠王者）
吸血鬼（白）衍生物
徽记（依尼翠王者）//吸血鬼（白）
黄金城祝福（辅助）
吸血鬼（白）衍生物
黄金城祝福（辅助）//吸血鬼（白）

Explorers of the Deep衍生物

  • 1 鸟//人鱼衍生物
  • 1 野兽//人鱼衍生物
  • 1 蛙／蜥蜴//人鱼衍生物
  • 2 野猪//人鱼衍生物
  • 2 野猪//人鱼（辟邪）衍生物
  • 1 地图//人鱼（辟邪）衍生物
  • 2 复制品//人鱼（辟邪）衍生物
鸟衍生物
人鱼衍生物
鸟//人鱼
野兽衍生物
人鱼衍生物
野兽//人鱼
蛙／蜥蜴衍生物
人鱼衍生物
蛙／蜥蜴//人鱼
野猪衍生物
人鱼衍生物
野猪//人鱼
野猪衍生物
人鱼（辟邪）衍生物
野猪//人鱼（辟邪）
地图衍生物
人鱼（辟邪）衍生物
地图//人鱼（辟邪）
复制品衍生物
人鱼（辟邪）衍生物
复制品//人鱼（辟邪）

Veloci-Ramp-Tor衍生物

  • 1 象//恐龙衍生物
  • 5 恐龙／野兽//恐龙衍生物
  • 2 复制品//恐龙衍生物
  • 1 君主（辅助）//恐龙衍生物
  • 1 黄金城祝福（辅助）//恐龙衍生物
象衍生物
恐龙衍生物
象//恐龙
恐龙／野兽衍生物
恐龙衍生物
恐龙／野兽//恐龙
复制品衍生物
恐龙衍生物
复制品//恐龙
君主（辅助）
恐龙衍生物
君主（辅助）//恐龙
黄金城祝福（辅助）衍生物
恐龙衍生物
黄金城祝福（辅助）//恐龙

依夏兰迷窟将于2023年11月17日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。