依夏兰迷窟衍生物
迎接依夏兰迷窟之前，阅读下文，了解一下本次旅程中会遇到的一系列衍生物！本系列共推出了35种全图衍生物、1种徽记、1种双面打孔指示物牌、1种代表双面牌的空白辅助用牌，以及君主和黄金城祝福辅助用牌，遍布依夏兰迷窟各类产品。
轮抽补充包里会出现18种全图衍生物、一种代表双面牌的空白辅助用牌，和一种双面打孔指示物牌（+1/+1、晕眩和终命指示物）。系列补充包中会出现同样的全图衍生物、打孔指示物和空白辅助用牌，还有2种侏罗纪世界合集（REX）的衍生物。上述的全图衍生物在聚珍补充包中为传统闪双面，其中包含2种REX衍生物。（聚珍补充包内不含打孔指示物牌或空白辅助用牌。）
依夏兰迷窟指挥官套牌中同样有衍生物。本系列中，君主和黄金城祝福辅助用牌，15种全图衍生物和1种徽记均可在依夏兰迷窟指挥官套牌中获得，每副套牌内含10张以特定内容为主题的双面衍生物。
购买依夏兰迷窟，开启前所未有的地下冒险之旅！本系列将于2023年11月17日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购！
依夏兰迷窟的补充包衍生物
双面打孔指示物牌
空白双面辅助用牌
依夏兰迷窟的指挥官套牌衍生物
Ahoy Mateys衍生物
- 1 勒格文//珍宝衍生物
- 2 火蜥蜴／战士//珍宝衍生物
- 2 火蜥蜴／战士//变形兽衍生物
- 1 地图//骷髅妖／海盗衍生物
- 2 复制品//骷髅妖／海盗衍生物
- 1 君主（辅助）//海盗衍生物
- 1 黄金城祝福（辅助）//海盗衍生物
勒格文//珍宝
火蜥蜴／战士//珍宝
火蜥蜴／战士//变形兽
地图//骷髅妖／海盗
复制品//骷髅妖／海盗
君主（辅助）//海盗
黄金城祝福（辅助）//海盗
Blood Rites衍生物
- 1 吸血鬼（白）//吸血鬼／恶魔衍生物
- 2 吸血鬼（白黑）//吸血鬼／恶魔衍生物
- 2 吸血鬼（黑）//吸血鬼／恶魔衍生物
- 2 蝙蝠//吸血鬼（白）衍生物
- 1 血滴//吸血鬼（白）衍生物
- 1 徽记（依尼翠王者）//吸血鬼（白）衍生物
- 1 黄金城祝福（辅助）//吸血鬼（白）衍生物
吸血鬼（白）//吸血鬼／恶魔
吸血鬼（白黑）//吸血鬼／恶魔
吸血鬼（黑）//吸血鬼／恶魔
蝙蝠//吸血鬼（白）
血滴//吸血鬼（白）
徽记（依尼翠王者）//吸血鬼（白）
黄金城祝福（辅助）//吸血鬼（白）
Explorers of the Deep衍生物
- 1 鸟//人鱼衍生物
- 1 野兽//人鱼衍生物
- 1 蛙／蜥蜴//人鱼衍生物
- 2 野猪//人鱼衍生物
- 2 野猪//人鱼（辟邪）衍生物
- 1 地图//人鱼（辟邪）衍生物
- 2 复制品//人鱼（辟邪）衍生物
鸟//人鱼
野兽//人鱼
蛙／蜥蜴//人鱼
野猪//人鱼
野猪//人鱼（辟邪）
地图//人鱼（辟邪）
复制品//人鱼（辟邪）
Veloci-Ramp-Tor衍生物
- 1 象//恐龙衍生物
- 5 恐龙／野兽//恐龙衍生物
- 2 复制品//恐龙衍生物
- 1 君主（辅助）//恐龙衍生物
- 1 黄金城祝福（辅助）//恐龙衍生物
象//恐龙
恐龙／野兽//恐龙
复制品//恐龙
君主（辅助）//恐龙
黄金城祝福（辅助）//恐龙
依夏兰迷窟将于2023年11月17日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。