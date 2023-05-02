在邪军压境的故事中，大天使艾紫培一举瓦解了艾蕾侬的入侵计划，多重宇宙各方的反抗军击退了来势汹汹的非瑞入侵者。尽管困难重重——但在诸多鹏洛客和各方英雄的不懈努力和舍生取义下，战争最终取得了胜利：新非瑞克西亚已不复存在，非瑞大军偃旗息鼓。入侵结束了。

秘罗地昭雪 | 画师：Scott Murphy

之后会发生什么？

邪军压境：终战回响展现了入侵计划对各个时空和反抗者造成的灾难性影响。各个时空如今以奇怪的方式连结在一起，幸存下来的英雄在欢庆胜利的同时也不忘哀悼死者，许多鹏洛客失去了穿行于各个时空的能力。迎接剧情终局和更多故事的开始，一切尽在5月12日发售的邪军压境：终战回响。

邪军压境：终战回响详情

邪军压境：终战回响

立即预定

你可以去亚马逊这样的线上零售商处或本地游戏店预购邪军压境：终战回响。

邪军压境：终战回响系列代码：MAT

桌面版赛制合法性（新加入万智牌的牌张）：

邪军压境：终战回响（MAT）：标准、先驱、近代、薪传、特选和指挥官

《MTG竞技场》赛制合法性：

邪军压境：终战回响（MAT）：标准、探源、炼金和史迹

网站：邪军压境：终战回响

邪军压境：终战回响重要日期

邪军压境：终战回响 故事 ：现已上线

：现已上线 牌张预览 ：5月2日

：5月2日 完整牌图集合上线 ：5月2日

：5月2日 Loading Ready Run的游戏节目Elder Dragon Social Club ：5月10日

：5月10日 上线《万智牌：竞技场》 和万智牌线上版 ：5月11日

：5月11日 桌面版全球发售：5月12日

邪军压境：终战回响系列详情和产品

邪军压境：终战回响这个系列推出了50张牌。该系列共有50张新加入万智牌的牌张，其中有15张非普通牌、25张稀有牌和10张秘稀牌。这50张牌均有补充包添趣版，其中的稀有和秘稀牌还推出了宽画版（仅限聚珍补充包）。

邪军压境：终战回响中几乎所有的补充包添趣牌都沿用了邪军压境中的牌张处理——时空补充包添趣处理。每张时空补充包添趣处理牌和角色的家乡时空对应，对于部分失去火花的鹏洛客，其对应牌张上展现的时空是他们最后踏足的地方。

大多数牌张处理选自邪军压境，你应该不会感到陌生。（阅读《收集邪军压境》这篇文章，回顾一下这些牌张处理的外观。）由于赛费尔牌张（回归本系列并取代新非瑞克西亚的位置）之前迷失在时间之外：因此，赛费尔补充包添趣牌会以复古牌框处理的形式出现在本系列中，牌张样式取自万智牌过去发售的系列，比如多明纳里亚：重制版、兄弟之战指挥官套牌和摩登新篇2。

赛费尔之声裘蕾尔 复古牌框

该系列中还有一张牌来自黑暗虚空，因此这张牌的补充包添趣处理为无边框版而非时空版。（由于战争取得了胜利，因此本系列的牌张不会有新非瑞克西亚牌张处理。）

除以上提及的补充包添趣处理外，邪军压境：终战回响还推出了其他特殊牌张处理。邪军压境中的光晕闪回归本系列：43张时空补充包添趣处理牌在传统闪的基础上还推出了光晕闪版本。（复古牌框和无边框牌没有光晕闪处理。）

蚀刻闪 宽画版

蚀刻闪牌也会回归终战回响：本系列中的全部50张牌均有蚀刻闪版本，并配有常规牌框版的插画。光晕闪、蚀刻闪和宽画牌均为邪军压境：终战回响聚珍补充包专享。（限量编号牌不会出现在邪军压境：终战回响系列中。）

终曲补充包

终曲补充包展示盒

终曲系列是袖珍系列，因此终曲补充包内的牌张数量也会减少。终曲补充包内含五张牌：

2张不闪的非普通牌

1张不闪的稀有或秘稀牌

1张任意稀有度的传统闪牌 每6包补充包中大约有1包，这个位置是稀有或秘稀牌。

1张任意稀有度的补充包添趣牌 每6包补充包中有1包，这个位置是传统闪牌。 每6包补充包中有1包，这个位置是稀有或秘稀牌。 这就意味着每36包补充包中大约有1包内含1张传统闪补充包添趣稀有或秘稀牌。

1张广告卡或衍生物

邪军压境：终战回响终曲补充包展示盒内含24包终曲补充包。

前往本地游戏店购买一盒邪军压境：终战回响终曲补充包展示盒或终曲聚珍补充包展示盒，即可获得一张「买一盒」赠卡赛费尔之声裘蕾尔——赠完即止。

「买一盒」赠卡

终曲聚珍补充包

终曲系列是袖珍系列，因此终曲聚珍补充包内的牌张数量也会减少。终曲聚珍补充包内含六张牌：

1张传统闪或光晕闪非普通牌 每6包补充包中大约有1包，这个位置是光晕闪牌。

1张蚀刻闪非普通牌

1张传统闪稀有或秘稀牌

1张不闪的或传统闪稀有或秘稀宽画牌 每3包补充包中大约有1包，这个位置是传统闪稀有或秘稀宽画牌。

1张传统闪或光晕闪补充包添趣稀有或秘稀牌 每6包补充包中大约有1包，这个位置是光晕闪牌。

1张蚀刻闪稀有或秘稀牌

1张传统闪双面衍生物

套装

邪军压境：终战回响还推出了套装。每个套装内含：

8包邪军压境：终战回响终曲补充包

1个大型Spindown生命计数器

40张邪军压境系列的基本地 20张不闪的基本地 20张传统闪基本地

1张传统闪赠卡版火花破裂

火花破裂套装赠卡

套装版Spindown生命计数器

平原 海岛 沼泽

山脉 树林

由于印刷错误，邪军压境：终战回响终曲聚珍补充包的图片错印在了邪军压境：终战回响套装的产品上，我们会针对受影响的产品发放贴纸来展示邪军压境：终战回响终曲补充包。预计此次印刷错误不会导致邪军压境：终战回响套装在北美地区延期，但可能对其他地区造成影响。

邪军压境：终战回响的上市日期是5月12日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。