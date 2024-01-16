拉尼卡及其间各公会陷入暗杀阴谋的旋涡之中，你（和拉尼卡循魔调查局的少数精锐）要及时破解谜案。一切尽在卡洛夫庄园谋杀案，2月9日全球同步上市。

卡洛夫庄园谋杀案关键信息

MKM系列符号

MKC系列符号 MKC系列符号

SPG系列符号 SPG系列符号

卡洛夫庄园谋杀案系列代码：MKM

卡洛夫庄园谋杀案指挥官系列代码：MKC

特别登场系列代码：SPG

网站：卡洛夫庄园谋杀案

立即预订

卡洛夫庄园谋杀案现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

卡洛夫庄园谋杀案预览赛

卡洛夫庄园谋杀案 故事第1至8集 ：现已发布！

：现已发布！ 故事第9集和第10集 ：1月17至18日

：1月17至18日 指挥官套牌预览 ：1月24日

：1月24日 牌图集合 和预览完成时间 ：1月26日

：1月26日 上线《MTG竞技场》 ：2月6日

：2月6日 桌面版全球发售：2月9日

卡洛夫庄园谋杀案赛事

RavnicaDetectiveAgency.com 上线 ：1月16日

：1月16日 当地游戏店的售前赛 ：2月2日至8日

：2月2日至8日 WPN游戏店体验日 ：2月9日至11日

：2月9日至11日 周五认证赛 ：2月9日至3月29日

：2月9日至3月29日 标准赛对决 ：2月9日至4月4日

：2月9日至4月4日 指挥官之夜： 2月16日至18日

2月16日至18日 芝加哥MagicCon 和 和卡洛夫庄园谋杀案专业赛 ：2月23日至25日

：2月23日至25日 Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）发售欢庆会 ：2月23日至25日

：2月23日至25日 WPN店家冠军赛：3月2日至10日

牌手解谜

随着系列故事在本周迎来激动人心的结局，牌手可以转向关注卡洛夫庄园谋杀案系列的产品及其内容，破解藏在其中的各式谜题。解开谜题所需的线索藏在售前组合、单独牌张等产品中。访问RavnicaDetectiveAgency.com了解更多内容。

常理推断 索求回答

通常情况下我们会尽我们所能告知产品中的所有细节，但这次有些牌张中的谜题专门留给各位来探索。如果你（和一起破案的朋友）能像名侦探阿奎斯波费一样看破全部13个谜题背后的联系，甚至还能发现藏在其后的神秘内容。

产品概览

卡洛夫庄园谋杀案（MKM）共含81张普通牌、100张非普通牌、60张稀有牌、10张稀有双色地牌和20张秘稀牌。除此之外，还有5种基本地牌，每种有3个版本。

卡洛夫庄园谋杀案常规补充包还有可能内含一张精选列表的牌张，其为选自万智牌历史的重印牌。卡洛夫庄园谋杀案的精选列表内含40张重印牌。这些牌可以在使用卡洛夫庄园谋杀案的限制赛（轮抽和现开）中使用，也可以在该牌本来就可以使用的其他赛制（如先驱赛、近代赛、指挥官赛等）中使用。

卡洛夫庄园谋杀案的常规补充包和聚珍补充包还有可能包含特别登场（SPG）牌张，这些牌是选自万智牌历史且符合本系列主题的重印牌，还带有新插画。卡洛夫庄园谋杀案共推出10张特别登场牌张。这些牌可以在使用卡洛夫庄园谋杀案的限制赛（轮抽和现开）中使用，也可以在该牌本来就可以使用的其他赛制（如先驱赛、近代赛、指挥官赛等）中使用。常规补充包中的特别登场牌为不闪的版本，聚珍补充包中的是传统闪版本。

卡洛夫庄园谋杀案补充包添趣

卡洛夫庄园谋杀案中的不少牌有不同插画、风格和审美的其他版本。侦案特色边框能让你近距离观察案件现场，特色牌框档案处理可以帮你整理卷宗，拉尼卡处理则赋予了拉尼卡时空最有名市民的全新面貌——无论你是悬疑还是公会的粉丝，卡洛夫庄园谋杀案都有为你准备的炫酷处理。

事理不通（侦案特色边框） 暴露罪犯（侦案特色边框）

侦案特色边框和其名字一样，着重帮你侦破谜案：近距离查看线索、调查现场和卡洛夫庄园谋杀案的重要故事情节。每张牌都是故事焦点牌——在卡洛夫庄园谋杀案故事中能读到的情节。总共有30张牌拥有侦案特色边框处理的版本：11张普通牌、10张非普通牌、8张稀有牌和1张秘稀牌。这些牌张在常规补充包和聚珍补充包中均可开到。

平原（不可能全图地） 海岛（不可能全图地） 沼泽（不可能全图地）

山脉（不可能全图地） 树林（不可能全图地）

拉尼卡整个时空都由同名的超巨型城市构成。每条大街都通往更多的大街，街区多得一辈子都逛不完，每过一个转角你都能发现没走过的巷子。到处都是建筑和地标，几乎像是令人晕头转向的无限迷宫。为了体现这一特征，我们决定推出不可能基本地牌。它们在常规补充包和聚珍补充包中均可开到。

致命逃犯艾庄塔（特色牌框档案） 品戮佳人裘蒂丝（特色牌框档案）

分析嫌疑人，采访证人……侦案途中，必不可少的就是建立档案，把人物填进谜题的正确位置。特色牌框档案处理的牌张很像真正的实体档案，上面的角色都来自卡洛夫庄园谋杀案。拥有特色牌框档案处理的共有10张非普通牌、17张稀有牌和14张秘稀牌，常规补充包和聚珍补充包均可开出。

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大侦探阿奎斯波费（隐形墨水）

特色牌框档案牌还有隐形墨水版本，展现各种图案和「手写」的细节。只有部分特色牌框档案牌拥有隐形墨水处理，揭示更多宜人或者惊人的细节。这些牌张只能在聚珍补充包中开出。由于隐形墨水牌张非常特殊且难以开到，它们不会参与卡洛夫庄园谋杀案产品的谜题。

除此之外，日语版本的聚珍补充包中隐形墨水档案牌张的出现率比其他语言的同类补充包要低一些。

阔绰寡头泰莎（拉尼卡处理）

除了巨型城市外，拉尼卡最有名的便是管理和保卫这座巨型城市的十个公会，它们各代表万智牌中两个颜色构成的一对组合。拉尼卡的公会各有其公会长，我们为卡洛夫庄园谋杀案中出现的公会长牌张推出了拉尼卡处理，来彰显他们的威风。说到头来，这座城市是他们的。有这个版本处理的牌张包括4张稀有牌和3张秘稀牌，常规补充包和聚珍补充包均可开出。

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苍天铁律欧瑞梨（限量编号）

最为忠实的拉尼卡爱好者还可以去探求这些公会长牌张的限量编号复合虹彩闪版本——仅在聚珍补充包里可以开到。限量编号牌张只有英文版本，但和非限量编号的相同牌张在机制上一样，在所有语言的聚珍补充包都可以开到。7种限量编号版拉尼卡处理牌各有250张。

树篱迷宫（无边框） 奇探逸才凯澜（无边框） 灵魂判官卡娅（无边框）

无边框牌张随卡洛夫庄园谋杀案系列回归，精美一如既往。本系列中的无边框牌张包含10张稀有双色地牌、稀有牌奇探逸才凯澜和秘稀鹏洛客牌灵魂判官卡娅。这些牌在常规补充包和聚珍补充包均可开出。

谆谆教诲（特别登场） 赘言税（精选列表）

同依夏兰迷窟类似，本系列也包含万智牌历史各时代的牌张。在常规补充包中，可能会出现1张特别登场或精选列表牌，取代1张普通牌。这些牌在不进入标准赛的前提下，为卡洛夫庄园谋杀案系列的限制赛提供更加丰富的体验。（如果某牌在先驱赛、近代赛或指挥官赛等赛制中本就可用，其特别登场和精选列表版本在该赛制中也可用。）

精选列表里的牌是用既有插画和处理直接重印的牌张（但牌的左下角有一个小小的鹏洛客符号），特别登场牌则依照系列的风格和审美重新设计——用新的无边框插画呼应了拉尼卡的公会和市民。特别登场和精选列表牌会以不闪的版本出现在常规补充包中，但聚珍补充包中可以开到特别登场牌的传统闪版本。

（由于印刷错误，在法语、德语、意大利语、西班牙语和葡萄牙语的常规补充包中只会出现英语的特别登场牌。）

常规补充包

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卡洛夫庄园谋杀案常规补充包展示盒

每包常规补充包内含14张万智牌牌张和1张衍生物/广告卡、辅助打孔卡或插画牌。（插画牌共有49种，30%的补充包可开到普通插画牌，5%的补充包可开到闪戳记签名版插画牌）

我们为卡洛夫庄园谋杀案系列准备了13道谜题，线索遍布在大量牌张、插画牌以及其他和常规补充包相关的元素上。造访RavnicaDetectiveAgency.com了解更多详情。

请注意，我们更新了卡洛夫庄园谋杀案常规补充包中轮抽套牌类型简介，提升了其准确性。下图为最新版本：

每包常规补充包内容为以下组合：

6-7张普通牌 如果包含精选列表或特别登场牌，则只有6张普通牌。 有机会出现侦案特色边框的普通牌。

3张非普通牌 有机会出现侦案特色边框或和档案特色边框的非普通牌。

1张稀有或秘稀牌 此卡位中的牌张会是本系列60张稀有牌和20张秘稀牌中的一张。10张稀有双色地牌不会出现在此卡位，而是出现在任意稀有度卡位和传统闪任意稀有度卡位。此卡位的牌张有可能是侦案特色边框、档案特色边框、拉尼卡处理或无边框处理的牌张。

1张任意稀有度的牌张 每6包常规补充包中，会有1包在这个卡位出现10种稀有双色地中的1张。14.58%的情况下会开到10种无处理稀有双色地中的1张，2.08%的情况下会开到无边框版本。 除稀有双色地以及无处理普通、非普通、稀有和秘稀牌外，此卡位还有机会开到侦案特色边框、档案特色边框、无边框处理或拉尼卡处理的牌张。

1张基本地牌 常规补充包中能开到的基本地共有15种（每色3种）。 三分之二的常规补充包内含无处理版基本地（53.33%为不闪，13.33%为传统闪）。 三分之一的常规补充包内含全图不可能基本地（26.66%为不闪，6.33%为闪）。 合计有20%的常规补充包内含传统闪基本地。

1张任意稀有度的传统闪牌 除无处理普通、非普通、稀有和秘稀牌外，此卡位可开到侦案特色边框、档案特色边框、拉尼卡处理或无边框处理的牌张，也可能开到无边框稀有双色地牌。

1张插画牌、签名版插画牌、1张衍生物/广告卡、辅助打孔卡或插画牌。 55%的常规补充包内含1张广告/衍生物卡。 10%的常规补充包内含辅助打孔卡。本系列的打孔卡上有「侦结」「遭疑」等打孔指示物。 35%的常规补充包内含1张插画牌。 每7张插画牌中有1张带金色鹏洛客戳记或金色画家签名。

每8包卡洛夫庄园谋杀案常规补充包有1包（12.5%）含1张选自特别登场或精选列表的牌，取代第7张普通牌。 本次共有10张特别登场牌，均为无边框处理，在1.56%的常规补充包里会有1张，取代1张普通牌。 无边框特别登场牌也有传统闪版本，但只能在聚珍补充包中开到。 精选列表包含30张重印的普通牌和非普通牌，在9.38%的常规补充包中取代1张卡洛夫庄园谋杀案普通牌；或10张稀有牌和秘稀牌，在1.56%的常规补充包中取代1张卡洛夫庄园谋杀案普通牌。



请注意，有些牌张同时拥有档案特殊牌框和拉尼卡处理版本。这些牌张开到两种不同处理版本的概率相同，且两者的加总和其他只有一种处理的补充包添趣牌张出率相同。

聚珍补充包

卡洛夫庄园谋杀案聚珍补充包展示盒

一桩重大案件呈滑过你的案桌，到了你面前。你要做的便是追踪这座城市最臭名昭著的牌张。幸好，像你这样经验丰富的侦探知道该去哪里搜寻： 那就是聚珍补充包。这款产品每包都含有10到12张传统闪牌张，还有仅限聚珍补充包的处理，帮你破解谜案，充实收藏。

卡洛夫庄园谋杀案聚珍补充包展示盒内含12包卡洛夫庄园谋杀案聚珍补充包。每包聚珍补充包内含以下内容：

4张传统闪普通牌

3张传统闪非普通牌

1张传统闪全画不可能基本地——五种基本地类别中的一种

1张不闪的侦案特色牌框或档案特色牌框普通或非普通牌 37.7%的情况下为补充包添趣版非普通牌（共20种），剩余62.3%的情况为普通牌（共11种）。

1张传统闪侦案特色牌框或档案特色牌框普通或非普通牌 37.7%的情况下为补充包添趣版非普通牌（共20种），剩余62.3%的情况为普通牌（共11种）。

1张传统闪稀有或秘稀牌 可能为： 1张传统闪稀有牌（75%） 1张传统闪稀有双色地牌（12.5%，共10种） 1张传统闪秘稀牌（12.5%）

1张不闪的稀有或秘稀宽画牌 共有29张不闪的宽画稀有牌（93.55%）和4张宽画秘稀牌（6.45%）。 此卡位出现的稀有和秘稀牌为在本系列中没有补充包添趣版本的牌张。和过去系列的传纪牌一样，本系列的5张稀有案件牌没有宽画处理版本。

1张不闪的或传统闪宽画稀有或秘稀牌，出自卡洛夫庄园谋杀案指挥官套牌 卡洛夫庄园谋杀案系列有4副新指挥官套牌，每副含2张秘稀牌。这8张牌除每副指挥官套牌含的2张传统闪版本外，可以通过聚珍补充包在这个位置开到不闪的版本（8.93%）或传统闪版本（8.5%）。 指挥官套牌也推出了新稀有牌。这些牌在聚珍补充包中可开到不闪的宽画处理版本。此卡位中可能出现35种机制不同的稀有牌，具体为35种不闪的宽画稀有牌（78.11%）和1种有四个版本的不闪宽画稀有牌（4.46%）。

1张不闪的补充包添趣稀有或秘稀牌，可能为侦案特色牌框、档案特色处理、拉尼卡处理、无边框处理，也有可能是无边框稀有双色地。以下为各类牌张数量和每类牌张的出率，请注意此卡位只会出现不闪的牌张。 侦案特色牌框：8种稀有牌（18.18%）和1种秘稀牌（1.14%） 拉尼卡处理：4种稀有牌（4.55%）和3种秘稀牌（1.7%） 档案特色牌框：13种稀有牌（29.54%）和11种秘稀牌（12.5%） 有4种稀有牌（4.55%）和3种秘稀牌（1.7%）同时拥有多种处理，因此档案特色牌框版本的出率为其他稀有/秘稀牌的一半。 无边框处理：11种稀有牌（25%）和1种秘稀牌（1.14%）

1张传统闪补充包添趣稀有或秘稀牌：此卡位可能为限量编号版拉尼卡处理牌、隐形墨水版档案特色牌框秘稀牌、宽画版稀有或秘稀牌，或侦案特色牌框、档案特色牌框、拉尼卡处理或无边框处理的牌，或无边框稀有双色地牌。以下为各类牌张数量和每类牌张的出率。 限量编号复合虹彩闪拉尼卡处理：4种稀有牌和3种秘稀牌 限量编号稀有和秘稀牌每种各印制了250张，所有聚珍补充包中共计1750张。 （限量编号拉尼卡处理牌只能在聚珍补充包中得到。它们会出现在不到1%的聚珍补充包里，几率很低，不足以影响其他处理的出率。 这些牌统一为英语，但可在各语言版本中的聚珍补充包里开到。 他们在机制上和没有序列号的牌完全一样。 隐形墨水版档案特色牌框：14种秘稀牌（8.4%） 隐形墨水牌只能从聚珍补充包中开出。这些牌统一为英语，但可在各语言版本中的聚珍补充包里开到。 日语聚珍补充包中出现隐形墨水牌张的概率低于其他语言的聚珍补充包（约合7.8%）。其他补充包添趣牌张的出率则有所提升，以填补空缺。 侦案特色牌框：8种传统闪稀有牌（9.5%）和1种传统闪秘稀牌（0.6%） 拉尼卡处理：4种传统闪稀有牌（2.4%）和3种秘稀牌（0.9%） 档案特色牌框：13种传统闪稀有牌（15.4%）和11种传统闪秘稀牌（6.5%） 有4种传统闪稀有牌（2.4%）和3种传统闪秘稀牌（0.9%）同时拥有多种处理，因此档案特色牌框版本的出率为其他稀有/秘稀牌张的一半。 无边框处理：11种传统闪稀有牌（13.1%）和1种秘稀牌（0.6%） 特别登场：10种传统闪牌张（3%） 宽画处理：29种传统闪稀有牌（33.3%）和4种传统闪秘稀牌（3%） 选择范围和上文中不闪版本的宽画稀有和秘稀牌相同。

1张传统闪双面衍生物

请注意，部分牌张同时拥有档案特色牌框和拉尼卡处理版本。这些牌两种处理版本的出率相同，且两者出率加总等于其他只有一种补充包添趣处理牌张的出率。

套装

卡洛夫庄园谋杀案套装

卡洛夫庄园谋杀案套装比起之前的套装（如依夏兰迷窟套装）作出了一些变化，更加适合开始或充实你的万智牌收藏。卡洛夫庄园谋杀案套装内含9包补充包（卡洛夫庄园谋杀案常规补充包），比以前的8包多了1包。和好友带上自己的补充包一起玩时，卡洛夫庄园谋杀案套装内含足够三次轮抽赛或一场现开赛加一场轮抽赛使用的常规补充包。（有关参加卡洛夫庄园谋杀案赛事的详情，请咨询你当地的游戏店。）

此外，如先前提到的（各位大侦探注意了），卡洛夫庄园谋杀案套装里有RavnicaDetectiveAgency.com13道谜题之一的线索。别错过里面的任何内容，连Spindown骰子都不要放过——看看你能发现什么！

每个卡洛夫庄园谋杀案套装内含以下物品：

9包卡洛夫庄园谋杀案常规补充包

1张传统闪牌，印有套装特有的特殊插画

15张传统闪基本地牌（5张为全画版本）

15张不闪的基本地（5张为全画版本）

1个大型Spindown生命计数器

1个牌张储存盒

禁伐林龇牙兽（套装赠卡）

卡洛夫庄园谋杀案套装版Spindown生命计数器

售前组合

卡洛夫庄园谋杀案售前组合

卡洛夫庄园谋杀案售前赛是首次接触最新万智牌牌张，探索系列内容的机会——其中还包含RavnicaDetectiveAgency.com上13道谜题之一的诱人线索。

每个卡洛夫庄园谋杀案售前组合内容如下：

6包卡洛夫庄园谋杀案常规补充包

1张传统闪带年份戳记的稀有或秘稀卡洛夫庄园谋杀案赠卡

1张秘稀牌，选自3张仅限售前组合的传统闪新秘稀牌 这张额外的秘稀赠卡可在标准赛中使用，但不能在售前赛的现开套牌中使用。 它们也值得各位大侦探着重关注。

1张《MTG竞技场》代码卡（仅部分地区可用）

1个套牌盒

1个Spindown骰子

重铸研究员梅列克（售前组合专享） 律法使者托米克（售前组合专享） 盟会尖颚沃亚（售前组合专享）

指挥官套牌

Deadly Disguise（红绿白）

林地之眼寇斯特（传统闪） 林地之眼寇斯特（蚀刻闪展示型指挥官）

Revenant Recon（蓝黑）

偏执理论家梅可（传统闪） 偏执理论家梅可（蚀刻闪展示型指挥官）

Deep Clue Sea（绿白蓝）

海底侦员莫思卡（传统闪） 海底侦员莫思卡（蚀刻闪展示型指挥官）

Blame Game（红白）

冲动控官内莉博卡（传统闪） 冲动控官内莉博卡（蚀刻闪展示型指挥官）

在指挥官游戏中，四位牌手聚在一起展示自身实力并制定策略，最终会有一名牌手获得胜利。每副卡洛夫庄园谋杀案指挥官套牌内含100张牌且开盒即玩，指挥官爱好者以及所有万智牌牌手在您的店里购买一副套牌就能直接加入游戏。和其他卡洛夫庄园谋杀案产品一样，指挥官套牌中也藏着RavnicaDetectiveAgency.com上13道谜题之一的线索！

四副指挥官套牌共计推出了45张新加入的万智牌牌张，其中有1张牌在四种套牌中为4种不同版本。

每副套牌的的内容如下：

1副开盒即玩的套牌，内含100张万智牌，具体如下： 2张新加入万智牌的传统闪传奇生物，可用作各自套牌的指挥官 98张不闪的牌张 内含10张全新的万智牌牌张 88张重印牌和卡洛夫庄园谋杀案牌张，包含复数张基本地牌

1包两张牌的聚珍补充包尝鲜包，内容如下： 1张传统闪或不闪的补充包添趣稀有或秘稀牌 此卡位的牌张可能是侦案特色牌框、档案特色牌框、拉尼卡处理、无边框或宽画处理。 1张传统闪普通或非普通牌，为档案特色牌框或侦案特色牌框版

1张蚀刻闪展示型指挥官（硬纸板的指挥官牌张复制品，牌框和插画上有蚀刻质感的闪牌效果，不能在认证的指挥官赛中使用）

10个双面衍生物

1个套牌盒（可收纳100张上有牌套的牌）

1个生命计数器

1份策略简介

Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）

CLU系列符号

Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）系列符号：CLU

Ravnica: Clue Edition

Ravnica: Cluedo Edition

重新演绎经典谋杀疑案 ——这款别出心裁的万智牌游戏以妙探寻凶为灵感，有两种获胜方式：先于其他侦探解开谜团，或者成为活到最后的侦探。

——这款别出心裁的万智牌游戏以妙探寻凶为灵感，有两种获胜方式：先于其他侦探解开谜团，或者成为活到最后的侦探。 玩转悬疑题材的万智牌游戏 ——公会法师博迪在其宅邸被害，你要做的就是查出他的死因，并在造成战斗伤害时收集证据，然后根据线索破案。

——公会法师博迪在其宅邸被害，你要做的就是查出他的死因，并在造成战斗伤害时收集证据，然后根据线索破案。 洗牌后即可开战 ——Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）内含8包打开即玩的常规补充包（每包均含1张全新的稀有牌），本产品适合3-4人游戏，也可以双人对战，将2包补充包洗在一起就可以开始侦破案件了。

——Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）内含8包打开即玩的常规补充包（每包均含1张全新的稀有牌），本产品适合3-4人游戏，也可以双人对战，将2包补充包洗在一起就可以开始侦破案件了。 绘有妙探寻凶角色的无边框牌 ——从21张证据卡中抓牌来推断案件凶手、作案工具和案发地点，每张证据卡都是可用于游戏的万智牌牌张，其中包含6张经典的妙探寻凶角色牌，它们经过重新演绎，成了符合拉尼卡设定的传奇生物。

——从21张证据卡中抓牌来推断案件凶手、作案工具和案发地点，每张证据卡都是可用于游戏的万智牌牌张，其中包含6张经典的妙探寻凶角色牌，它们经过重新演绎，成了符合拉尼卡设定的传奇生物。 新鲜感十足，可反复游戏——本产品中的妙探寻凶元素为2-5人的万智牌游戏增加了神秘色彩；用你的套牌进行游戏，重新洗混证据卡后，一个全新案件便等你来侦破。

Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）系列符号：CLU

8包打开即玩的Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）补充包

1个Clue补充包，内含21张证据牌

1张传统闪电震地盒顶赠卡

4个隐藏信息挡板

1本证据记录本

1个案件档案信封

1个可重复使用的卡盒

蒸气喷发口（盒顶赠卡）

21张证据牌全部为可在游戏中使用的万智牌牌张，仅可在Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）里获得，包含以下牌张：

6张无边框传奇生物牌，代表谋杀案嫌犯

5张神器牌，代表可能的凶器

10张地牌，代表可能的案发现场

Senator Peacock Dining Room 铅管

Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）补充包共有十个主题，每个主题有两种不同版本，代表拉尼卡的十个各具特色的公会：

俄佐立参议院

欧佐夫集团

底密尔会堂

伊捷联盟

拉铎司宗派

葛加理群落

古鲁部族

波洛斯教团

瑟雷尼亚盟会

析米克联合

每包Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）内含如下内容：

1张拉尼卡公会主题牌

20张不闪的万智牌牌张，包含所需的地牌 其中包含以下内容： 1张新加入万智牌的稀有牌（共有20种） 1张重印的稀有或秘稀牌 1张新加入万智牌的非普通牌（共有10种） 12张重印的普通和非普通牌 5张基本地牌，对应公会



Lavinia, Foil to Conspiracy（新加入的稀有牌） Undercover Butler（新加入的非普通牌）

Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）补充包中新加入万智牌的稀有和非普通牌、重印牌和基本地，以及Clue补充包中的6种无边框传奇生物和19张地牌都无法在卡洛夫庄园谋杀案产品（包括常规补充包和聚珍补充包）中找到。我们会在近日公布Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）补充包内容的完整内容。

揭开谜题，收集线索，破解卡洛夫庄园谋杀案。2月9日全球同步发售，现可在本地游戏店、Amazon和其他销售万智牌产品的地方预订。