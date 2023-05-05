做好准备，踏上全新旅程：出自J.R.R.托尔金这部传说奇幻小说巨著当中的人物、地点和重要时刻都会呈现在万智牌当中。魔戒：中洲传说™系列当中满是出彩新牌，不过也还有一些重要的关键字和机制需要详细说明。现在就召集你的同伴，带好兰巴斯，一起出发，了解本系列的更多内容。

今天，我们将为抢先介绍本系列中的一个重要机制，而更完整的机制说明文章，将在5月30日正式出发时揭晓。如果你错过了我们之前公布的率先一窥：魔戒：中洲传说文章，可以在此翻阅相关内容，查看更多牌张！

魔戒

魔戒不停招引众生，希望令凡人屈从于其意志。本系列当中有部分牌张具有注明「魔戒引诱你」字样的异能。

至尊戒召唤

当在某盘游戏中魔戒首次引诱你时，你会获得一个名称为魔戒的徽记。产品中会包括实际印制出来的纸质辅助牌，你可以在统帅区中备上一张，提醒自己魔戒在手，同时让自己更了解魔戒的效果。魔戒一开始时只具有位于列表首部的第一个异能，不过随着此后魔戒引诱你次数增多，它还会获得其他异能。

翻面 魔戒双面辅助用牌

每次魔戒引诱你时，都会发生两件事。第一件事是，你需要选择一个由你操控的生物来作为你的持戒人。如果你已有持戒人，则你可以选择继续让该生物续任持戒人，也可以选择另一个由你操控的生物来分担重负。持戒人是一个新的称号；这并非新的生物类别或异能。你选中的生物会一直担任你的持戒人，直到下列任一件事发生为止：（1）你选择了其他生物来作为持戒人；（2）它离开战场；或（3）其他牌手获得了它的操控权。每位牌手都有自己的持戒人（和自己的魔戒），且你的持戒人也不能超过一个。

第二件事是，如果魔戒还能获得异能的话，则它会获得其下一个异能。一旦魔戒已具有全部四个异能，则它已经具备全部力量，就算之后魔戒再引诱你，它也不会再获得额外的异能。特别一提，就算你于魔戒引诱你时未操控任何生物（也就是你没有选择持戒人），魔戒也会获得其下一个异能。

有些咒语或异能可能会提及你的持戒人。自不用说，魔戒本身就有会影响你持戒人的异能。它会立即成为传奇，且不能被力量比它大的生物阻挡。随着时间推移，魔戒的其他异能会为你的生物带来可观的战斗加成。还有一些牌（包括死灵法师索隆）也会提及你的持戒人。

死灵法师索隆

有的触发式异能会在「每当魔戒引诱你」时触发。每当魔戒引诱你时，这类异能便会触发，就算你因未操控生物而没有选择持戒人也是如此。不过，有些异能会特别说明其只有在你选择特定生物作为你的持戒人时才会触发，因此做选择时请务必谨慎。

想获得有关魔戒：中洲传说的更多信息？5月30日的时候我们将在同一个地方来向各位介绍更多的机制和牌张～到时候见！

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