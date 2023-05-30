“旅行很危险，弗罗多。一旦你出了门上了路，如果你不专心看路谁晓得你会被带到哪里去。”——比尔博·巴金斯

魔戒：中洲传说™（LTR）将万智牌的游戏玩法、美学和收藏价值与原著的奇幻元素进行了完美融合。万智牌团队花费数年研究中洲世界的经典人物，设计牌张，只为以最好的方式诠释并展现书中的各色人物和经典瞬间。身为魔戒：中洲传说的产品架构师，自最初的游戏测试和专项小组开展之际我便参与其中，今天，我将以内部人员的身份为大家介绍本系列牌张的设计思路和牌张处理，以及他们在魔戒：中洲传说产品中的分布概况。

魔戒：中洲传说详情

魔戒：中洲传说

魔戒：中州传说指挥官 魔戒：中州传说指挥官

立即预定

魔戒：中洲传说系列代码：LTR

魔戒：中洲传说指挥官系列代码：LTC

桌面版赛制合法性（新加入万智牌的牌张）：

魔戒：中洲传说（LTR）：近代、薪传、特选和指挥官

魔戒：中洲传说指挥官（LTC）：薪传、特选和指挥官

《MTG竞技场》赛制合法性：

魔戒：中洲传说（LTR）：炼金和史迹赛

魔戒：中洲传说指挥官（LTC）：只有开拓者旅靴可在《万智牌：竞技场》使用

网站：魔戒：中洲传说

立即预定：可在亚马逊网购，还可以前往当地游戏店购买

魔戒：中洲传说重要日期

魔戒：中洲传说 系列首次登场并开启预览 ：5月30日

：5月30日 牌张预览 ：5月30日-6月9日

：5月30日-6月9日 指挥官预览和套牌列表 ：6月8日

：6月8日 完整牌图集合上线 ：6月9日

：6月9日 LoadingReadyRun的 售前预热赛 ：6月10日

：6月10日 店内售前赛事 ：6月16日-22日

：6月16日-22日 指挥官节赛事 ：6月16日至7月23日

：6月16日至7月23日 上线《MTG竞技场》 ：6月20日

：6月20日 播客Command Zone的游戏节目Game Knights ：6月21日

：6月21日 桌面版全球发售 ：6月23日

：6月23日 发售欢庆会赛事 ：6月23日-25日

：6月23日-25日 礼盒版套装发售 ：7月7日

：7月7日 魔戒：中洲传说 店内庆典赛 ：7月7日-9日

：7月7日-9日 指挥官欢庆会 ：7月21日-23日

：7月21日-23日 MagicCon：巴塞罗那——魔戒：中洲传说 ：7月28日-30日

：7月28日-30日 店家冠军赛 ：8月5日-13日

：8月5日-13日 节日产品：11月3日

仅一张的限量编号至尊戒

“这戒指销声匿迹，淡出了众人的知识与传说。这一来，如今只有寥寥数人知晓它的大部分历史。”——甘道夫（往昔阴影）

《魔戒》讲述了弗罗多带着索隆的至尊戒前往末日山的旅程，为了纪念这一伟大冒险，我们设计了仅此一张的万智牌特殊牌张。魔戒中最经典的元素莫过于至尊戒：这枚至宝灌注了索隆的力量，引诱着无数人据为己有。虽然中洲的精灵众王、矮人诸侯和凡人拥有力量之戒，但只有至尊戒的力量凌驾于众戒之上，能够统御余众。

至尊戒

为凸显至尊戒的无上地位，魔戒：中洲传说推出了激动人心的促销活动，全球独此一张的牌就此诞生。

至尊戒（限量编号001/001）

*数字渲染效果。非实际牌张。

拥有独一无二的限量编号，这张“宝贝”为传统闪，卡面印有索隆创造的黑语并配上腾格瓦字体，且只能从唯一一包英文版魔戒：中洲传说聚珍补充包中得到。

其他力量之戒是什么样？

阳光戒

阳光戒（妖精） 阳光戒（矮人） 阳光戒（人类）

魔戒：中洲传说指挥官套牌共有四副，每副套牌均内含一张阳光戒牌，上面印有L J Koh绘制的魔戒主题插画。除此之外，我们以力量之戒为原型，专为中洲的矮人、精灵和凡人打造了三款不同类型的阳光牌，这些牌会出现在各语言版本的魔戒：中洲传说聚珍补充包中。

穹苍下，精灵众王得其三 ，

石殿中，矮人诸侯得其七，

尘世间，必死凡人得其九 ... ”

这些牌张上印有高等精灵创造的昆雅语并配有腾格瓦字体。阳光戒牌有复合虹彩闪和不闪两个版本，且数量有限，其中复合虹彩闪版印有限量编号，具体数量如下：

300张限量编号复合虹彩闪阳光戒（妖精）

700张限量编号复合虹彩闪阳光戒（矮人）

900张限量编号复合虹彩闪阳光戒（人类）

3000张不闪阳光戒（妖精）

7000张不闪阳光戒（矮人）

9000张不闪阳光戒（人类）

独此一张的至尊戒特卡只可能从英语版聚珍补充包中开出，力量之戒主题的阳光戒牌可在各语言版本的聚珍补充包里开到。

名胜与瑰宝盒顶赠卡

系列制作初期，设计团队反复研究了《魔戒》原著，最终选定了在本系列中出现的中洲人物、生物、地点和物品，并安排了具体出场方式、地点以及频率。将原著中的事物以最好的方式呈现出来是团队在设计过程中秉持的宗旨。设计团队在此前提下进行延伸拓展，从万智牌历史中精选了一些契合魔戒：中洲传说主题的重印牌。这30张精美绝伦的重印牌由地和神器组成。

名胜与瑰宝——巨石圆阵 名胜与瑰宝——灵魂洞窟

这些牌为传统闪秘稀牌，封在仅含一张牌的盒顶赠卡补充包中，每盒系列、轮抽和聚珍补充包展示盒中都有这类盒顶赠卡之一。这30张牌在盒顶赠卡补充包中开出的几率是一样的。传统闪名胜与瑰宝牌仅能从这些盒顶赠卡补充包中开出。

此外，不闪和潮涌闪的名胜与瑰宝牌还会出现在聚珍补充包中。大约31%的聚珍补充包里会开出一张不闪的名胜与瑰宝牌，略小于1%的聚珍补充包里会开出一张潮涌闪名胜与瑰宝牌。

无边框场景牌和无边框地牌

《魔戒》中的标志性场景数不胜数，为致敬书中的这些经典元素，补充包添趣策划团队推出了这款全新的牌张处理。牌手通过收集单独的无边框场景牌，拼在一起组成完整场景，就能再现原著中的经典瞬间。无边框场景牌可从系列、轮抽和聚珍补充包中开出，有由四张牌组合而成二乘二场景，也有需要多达18张牌（每行六张，共三行）的场景，额外推出的场景为每行三张牌，共两行。

此外，每个售前组合拥有六种无边框场景牌中的一张，并且以闪戳记传统闪赠卡的形式出现在产品中，将这六张牌组合在一起便是比尔博生日派对的场景。正如弗罗多（和读者）的冒险之旅始于第一本小说《护戒使者》那样，选择比尔博生日派对这个场景是为了给魔戒：中洲传说系列的发售开个好头。

无边框场景洛比莉亚·萨克维尔巴金斯 无边框场景巫师焰火 无边框场景夏尔之友甘道夫

无边框场景快乐的半身人 无边框场景退休小偷比尔博 无边框场景弗罗多·巴金斯

这些无边框场景赠卡不可用于售前赛赛事，但你仍可使用售前组合中的闪戳记稀有或秘稀牌参加比赛。

组成末日山场景的牌可从套装和礼盒版套装中开到，这两款产品会在魔戒：中洲传说系列发售三周后上市。购买这两款产品的任意一款均可获得全部四张传统闪无边框场景牌，将牌张拼在一起，即可见证二乘二的末日山场景。（注：售前组合和套装中的所有无边框场景牌在聚珍补充包中开到的是不闪版，这两款产品中稀有度为普通和非普通的无边框场景牌会以传统闪的形式出现在聚珍补充包中。）

无边框巴拉督尔 无边框米那斯提力斯

无边框末日山 无边框夏尔

在原著小说中，魔戒同盟的足迹遍布多处让人印象深刻的地点，因此我们推出了五张无边框稀有地牌和一张无边框秘稀地牌，以展现这些经典地貌的风采。这些牌旨在通过精美绝伦的插画凸显传奇地点的魅力（比如末日山、夏尔和幽谷等）。无边框地牌可从轮抽、系列和聚珍补充包中开出。

魔戒特色牌框处理

《魔戒》小说中引人入胜的亮点之一就是展现了各种角色在遭受至尊戒引诱下的不同表现。原著中重点描绘了至尊戒给这些角色带来的影响，因此我们想通过不同的补充包添趣牌展现出来。设计团队经过仔细研究，最终选出了30位传奇角色，他们的行为和动机或多或少地受到过至尊戒力量的影响。这些特色牌框魔戒牌拥有全新插画和独特的牌框，旨在凸显这30位代表人物的不同特点。

特色牌框悲恸复仇者吉姆利

拥有特色牌框魔戒处理的牌可从系列、轮抽和聚珍补充包中开出。

那兹古尔

为了致敬《魔戒》中出现的九位那兹古尔，我们为主系列中的名为那兹古尔的牌设计了九种不同的插画。这九张牌可全部加入套牌中，如你想要围绕索隆构组套牌，这九张牌是必不可少的。这九张那兹古尔牌在系列、轮抽和聚珍补充包中出现的几率相同。在这些那兹古尔牌中，我们为安格玛巫王进行了特别设计，旨在凸显这位首领的风采。

聚珍补充包

魔戒：中洲传说聚珍补充包展示盒

对于想一次性集齐所有产品的爱好者，聚珍补充包能让他们便捷获取系列中最酷炫的牌张并加入套牌和牌张收藏。这些补充包内含多张具有补充包添趣处理的稀有或秘稀牌（更多信息请往下看！）以及闪卡，你还有机会从中开出聚珍补充包专享的珍贵牌张。除此之外，每盒聚珍补充包展示盒内还有一张名胜与瑰宝盒顶赠卡！

以下是魔戒：中洲传说聚珍补充包的详细内容：

3张传统闪普通牌 ——LTR系列共有101种全新的普通牌，且均绘有展示中洲风采的精美插画。

——LTR系列共有101种全新的普通牌，且均绘有展示中洲风采的精美插画。 1张传统闪普通牌，或以下牌张中的一张 —— 1张不闪的妖精阳光戒（< 0.1%） 1张不闪的矮人阳光戒（< 0.25%） 1张不闪的人类阳光戒（< 0.3%） 1张限量编号复合虹彩闪妖精阳光戒（< 0.01%） 1张限量编号复合虹彩闪矮人阳光戒（< 0.025%） 1张限量编号复合虹彩闪人类阳光戒（< 0.03%） 仅一张的限量编号至尊戒（< 0.00003%，仅限英文版聚珍补充包） 请注意，上面标注的开出几率是在所有产品基础上估算的平均值，单包补充包和补充包展示盒中的开率会有所不同。 2张传统闪非普通牌 ——本系列推出的80种非普通牌有79种会出现在这个位置。剩下一种非普通牌为那兹古尔牌（共九张），会出现在不同的位置。 1张传统闪全图中洲地图地 ——灵感来自《魔戒》中的地图，绘有中洲地貌的基本地共有十种（每种类别有两种）。每包聚珍补充包必能开到10种之1的传统闪版本。

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平原地图地 平原地图地

海岛地图地 海岛地图地

沼泽地图地 沼泽地图地

山脉地图地 山脉地图地

树林地图地 树林地图地

1张传统闪稀有或秘稀牌 ——这个位置有60种稀有牌（85.7%）和20种秘稀牌（14.3%），牌张均选自主系列且都为传统闪。

——这个位置有60种稀有牌（85.7%）和20种秘稀牌（14.3%），牌张均选自主系列且都为传统闪。 1张主系列的宽画版稀有或秘稀牌 ——这个位置有28种稀有牌（86.1%）和9种秘稀牌（13.9%），牌张均选自主系列且都为宽画版。这是这些牌在主系列（可从轮抽和系列补充包中开出的牌）中唯一的补充包添趣版。

——这个位置有28种稀有牌（86.1%）和9种秘稀牌（13.9%），牌张均选自主系列且都为宽画版。这是这些牌在主系列（可从轮抽和系列补充包中开出的牌）中唯一的补充包添趣版。 1张宽画版稀有或秘稀牌（选自指挥官套牌、速战补充包或入门套组）——这个位置有81种稀有牌（94.2%）和10种秘稀牌（5.8%）。其中的速战产品中有5张新加入万智牌的稀有牌，每张牌会以宽画版的形式出现在这个位置。入门套组中新推出的的8种稀有牌和2种秘稀牌也会以宽画牌的形式出现在这个位置。最后，指挥官套牌中最新推出的68种稀有牌（4种全新的传纪牌除外）和8种新秘稀牌同样会以宽画版的形式出现在这个位置。这个位置出现的所有牌均绘有魔戒：中洲传说主题插画且都为不闪版。

宽画版洛比莉亚·萨克维尔巴金斯 宽画版快乐的半身人

1张那兹古尔非普通牌或一张拥有魔戒特色牌框处理的非普通牌 ——在这个位置你有可能开出10种魔戒特色牌框非普通牌中的1种（91%），也有可能开出9张具有不同插画的那兹古尔非普通牌之一（9%）。

——在这个位置你有可能开出10种魔戒特色牌框非普通牌中的1种（91%），也有可能开出9张具有不同插画的那兹古尔非普通牌之一（9%）。 1张无边框稀有或秘稀牌、1张有魔戒特色牌框处理的稀有或秘稀牌或一张名胜与瑰宝秘稀牌 ——这个位置有机会从14种稀有牌或6种秘稀牌中开出1张具有魔戒特色牌框处理的牌（总概率为50%）。这个位置还有可能开出5种无边框地牌之一或1种无边框秘稀地牌（总概率为18.7%），这些牌上均绘有展现中洲经典地貌的全新插画。你还有机会开出30种不闪的名胜与瑰宝秘稀牌之一（31.3%）。 请注意，部分无边框牌和魔戒特色牌框牌拥有特殊版本。这些牌的出率是同等稀有度下拥有相同牌张处理牌的一半。

——这个位置有机会从14种稀有牌或6种秘稀牌中开出1张具有魔戒特色牌框处理的牌（总概率为50%）。这个位置还有可能开出5种无边框地牌之一或1种无边框秘稀地牌（总概率为18.7%），这些牌上均绘有展现中洲经典地貌的全新插画。你还有机会开出30种不闪的名胜与瑰宝秘稀牌之一（31.3%）。 1张任意稀有度的无边框场景牌 ——这个位置开出的场景牌可用来组成七种不同的场景之一。售前组合中用于组成比尔博生日派对场景的牌为闪戳记传统闪牌，套装和礼盒版套装中用于组成末日山场景的牌为传统闪。在这个位置出现的所有无边框场景牌，包括组成比尔博生日派对场景和末日山场景的牌，均为不闪版。 这一位置有9种普通牌（37.5%）、14种非普通牌（29.2%）、21种稀有牌（27.3%）和9种秘稀牌（6%）。和上一个位置一样，部分无边框场景稀有牌和秘稀牌拥有新补充包添趣处理。这些牌在这个位置出现的几率是同等稀有度下拥有相同牌张处理牌的一半。

——这个位置开出的场景牌可用来组成七种不同的场景之一。售前组合中用于组成比尔博生日派对场景的牌为闪戳记传统闪牌，套装和礼盒版套装中用于组成末日山场景的牌为传统闪。在这个位置出现的所有无边框场景牌，包括组成比尔博生日派对场景和末日山场景的牌，均为不闪版。 一张传统闪魔戒特色牌框非普通牌（23.3%）、一张无边框场景普通牌（41.8%）或非普通牌（32.6%），或1张那兹古尔非普通牌（2.3%） ——这个位置开出的牌可能是传统闪（包括售前组合和套装内的无边场景普通和非普通牌）。

——这个位置开出的牌可能是传统闪（包括售前组合和套装内的无边场景普通和非普通牌）。 1张传统闪魔戒特色牌框稀有或秘稀牌、一张无边框场景稀有或秘稀牌、一张无边框地牌、一张宽画版指挥官秘稀牌或一张潮涌闪名胜与瑰宝秘稀牌 ——在魔戒：中洲传说聚珍补充包的最后一个位置，你有机会开出30种潮涌闪版的名胜与瑰宝秘稀牌之一（0.8%）。潮涌闪是一种极具视觉冲击的牌张处理，Warhammer 40,000指挥官套牌中采用过相同的工艺。 在这个位置开出的其他牌张均具有传统闪处理。其中包含以下类型的牌：14种具有魔戒特色牌框处理的稀有牌（24.8%）和6种这样处理的秘稀牌（5.0%）；5种无边框稀有地牌（9.9%）和1张无边框秘稀地牌（1.2%）；13种无边框场景稀有牌和秘稀牌（稀有牌：39.7%，秘稀牌：8.7%）；以及8种新加入万智牌的宽画版指挥官秘稀牌（9.9%）。 出现在这个位置的部分多版本稀有和秘稀牌为传统闪。这些牌的出率是同等稀有度下拥有相同牌张处理牌的一半。这样一来，这些牌在总体上和只拥有一种牌张处理牌的出现概率差不多。 请注意，一些额外的传统闪稀有和秘稀宽画牌只能从指挥官产品内附的聚珍补充包尝鲜包中开出。虽然这些传统闪牌为尝鲜包专享，但这些牌的不闪版可从聚珍补充包中的宽画稀有或秘稀位开出。

——在魔戒：中洲传说聚珍补充包的最后一个位置，你有机会开出30种潮涌闪版的名胜与瑰宝秘稀牌之一（0.8%）。潮涌闪是一种极具视觉冲击的牌张处理，Warhammer 40,000指挥官套牌中采用过相同的工艺。

系列补充包

魔戒：中洲传说系列补充包展示盒

本系列的精彩内容尚未结束，使用系列补充包扩充你的牌张收藏：这款专为乐趣而生的补充包，打开就有机会获得多张稀有牌或秘稀牌，还有可能从中开出万智牌历史上的特色重印牌（选自“精选列表”），每包补充包中均含一张插画牌。此外，每盒系列补充包展示盒内还有一张名胜与瑰宝盒顶赠卡！

轮抽补充包

魔戒：中洲传说轮抽补充包展示盒

准备好和朋友轮抽了吗？想要在现开赛过程中抽取更多牌吗？打开轮抽补充包抽取新卡是经久不衰的万智牌玩法。本系列中，每盒轮抽补充包展示盒内还有一张名胜与瑰宝盒顶赠卡！

速战补充包

魔戒：中洲传说速战补充包展示盒

你是否已经掌握了万智牌玩法？魔戒：中洲传说速战补充包拥有五个不同主题，带来快速、有趣且轻松的游戏体验！和最近发售的速战补充包一样，我们为魔戒：中洲传说速战补充包专门设计了牌张，每个主题拥有一张稀有牌。（这五张速战稀有牌也可从聚珍补充包中开出。）

我们会在系列预览结束后分享魔戒：中洲传说速战的完整详情。

入门套组

魔戒：中洲传说入门套组

该产品内含两副60张牌的套牌以及学习万智牌游戏所需的一切，入门套组内还有十张新加入万智牌的牌张（每副套牌五张，其中一张为传统闪秘稀牌）——非常适合想要通过魔戒：中洲传说踏上万智牌之旅的牌手。入门套组中新加入万智牌的牌张可用于近代赛，两副套牌中的牌张均配有魔戒主题的插画。

套装

魔戒：中洲传说套装

该套装内含八包系列补充包、一个魔戒主题牌张储存盒、40张基本地（20张传统闪和20张不闪），以及一个超大Spindown生命计数器，非常适合送给万智牌或《魔戒》爱好者。

套装版Spindown生命计数器

平原 平原

海岛 海岛

沼泽 沼泽

山脉 山脉

树林 树林

套装内还有展示魔戒中优美场景的专享牌张：无边框场景牌。

无边框场景索隆克星弗罗多 无边框场景勇敢的山姆怀斯

无边框场景耐心谋策鬼咕噜 无边框场景至尊戒

这四张场景牌为套装和礼盒版套装专享（外加聚珍补充包中的不闪版），牌张组合展示了至尊戒遭受毁灭前一刻的精彩瞬间。将四张牌两两铺开就能欣赏到这一画面，某些场景需要用到多达18张牌（每行六张，共三行）——只为充分展现宏大的精彩瞬间！

使用轮抽、系列、和聚珍补充包中开出的牌可以拼出更多场景。

礼盒版套装

魔戒：中洲传说礼盒版套装

魔戒：中洲传说礼盒版套装将于7月7日正式发售，礼盒版套装中除了有常规套装的产品外还有以下好物：一个魔戒主题牌张储存盒，上面绘有不同（但同样精美）的插画，一个随机颜色的Spindown生命计数器以及一包聚珍补充包，可从中开出更多酷炫牌张。这款至尊级礼品不仅适合你，还适合送给好友！

礼盒版套装Spindown生命计数器

售前组合

魔戒：中洲传说售前组合

当地游戏店为你提供了体验魔戒：中洲传说所需的一切。参加6月16日至22日期间举办的售前赛，率先踏上冒险之旅并体验新玩法。使用六包轮抽补充包和一张闪戳记赠卡构组现开赛套牌；这张赠卡可能是系列中的稀有或秘稀牌。产品内还有一张牌为精美的闪戳记无边框场景牌，可用来和只能从售前组合和聚珍补充包中开出其他的牌组成完整场景！售前组合还内含一个Spindown生命计数器（有机会开出带有金色数字的绿色特别版计数器）。组成魔戒同盟所需的一切都在产品中，方便你与朋友快速对战。

售前组合Spindown生命计数器

售前组合特别版Spindown生命计数器

指挥官套牌

魔戒：中洲传说推出的四副套牌为指挥官赛制添加了更多角色和经典元素。每副套牌内含20张新加入万智牌的牌张（其中有两张秘稀牌），可用于指挥官、薪传和特选赛中。此外，本产品中还内含一包聚珍补充包尝鲜包、一张蚀刻闪展示型指挥官（硬纸板的指挥官牌张复制品，用于展示角色），套牌中的所有牌张均绘有中洲主题的插画。这些别具风格的套牌开盒即玩，方便你快速同熟悉的角色一起踏上冒险之旅，为中洲的命运而战。

（注：聚珍补充包尝鲜包不含限量编号魔戒牌，即精灵、矮人和人类阳光戒牌以及至尊戒牌（限量编号001之001）。限量编号精灵、矮人和人类阳光戒牌只能在部分魔戒：中洲传说主系列（非特别版）的聚珍补充包中得到。 只有一张牌印制为至尊戒（限量编号001之001），且只可能在唯一一包英文版主系列（非特别版）聚珍补充包中得到。非限量编号牌在机制上和限量编号版一样。）

这些套牌以独特的方式致敬魔戒中的不同种族。

Riders of Rohan（蓝红白）

传统闪执盾女战士伊奥温 蚀刻闪展示型指挥官执盾女战士伊奥温

Food and Fellowship（白黑绿）

传统闪雄心霍比特人弗罗多 蚀刻闪展示型指挥官雄心霍比特人弗罗多

Elven Council（绿蓝）

传统闪精灵女王加拉德瑞尔 蚀刻闪展示型指挥官精灵女王加拉德瑞尔

The Hosts of Mordor（蓝黑红）

传统闪魔戒之主索隆 蚀刻闪展示型指挥官魔戒之主索隆

踏上旅程

正如J.R.R.托尔金在书中所写的那样，旅程并未就此止步。作为万智牌和魔戒爱好者，本系列的所有牌都倾注了我们的全部心血和热情，发售日期近在咫尺，希望能给你带来一场充满欢乐和探索的旅程。魔戒：中洲传说系列中有着许多精美牌张、组合和冒险故事等你来体验。我很期待与你一起揭开万智牌的最新篇章。

魔戒：中洲传说的上市日期是6月23日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。

并非所有游荡之人都会迷失

除了6月23日发售的产品外，更多魔戒：中洲传说的产品会在今年发售。我们将在11月3日推出特殊的场景盒来展示《魔戒》中的更多标志性场景，除此之外还有速战相关产品：速战第2版以及拥有全新闪处理的特别版聚珍补充包，具体内容静待揭晓！

特别版聚珍补充包

魔戒：中洲传说特别版聚珍补充包展示盒

每包魔戒：中洲传说特别版聚珍补充包内含以下内容：

5张稀有和/或秘稀牌

5张非普通牌

4张普通牌

1张地牌

这些牌具有《魔戒》主题的精美插画，让热爱这些故事的你体验更多精彩内容。

（注：特别版聚珍补充包不含限量编号魔戒牌，即精灵、矮人和人类阳光戒牌以及至尊戒牌（限量编号001之001）。限量编号精灵、矮人和人类阳光戒牌只能在部分魔戒：中洲传说主系列（非特别版）的聚珍补充包中得到。 只有一张牌印制为至尊戒（限量编号001之001），且只可能在唯一一包英文版主系列（非特别版）聚珍补充包中得到。非限量编号牌在机制上和限量编号版一样。）

场景盒

每个魔戒：中洲传说场景盒均内含六张传统闪无边框插画牌（将牌张组合在一起就能领略《魔戒》中最具标志性的场景之一）、插画版无边框场景牌（内含用于展示牌张的纸质展示架）以及三包魔戒：中洲传说系列补充包。

场景盒共有四款，每款均与众不同。

Aragorn at Helm's Deep场景盒

The Might of Galadriel场景盒

Gandalf in the Pelennor Fields场景盒

Flight of the Witch-King场景盒

速战第2版

魔戒：中洲传说™速战第2版

除了今年六月份发售的魔戒：中洲传说速战补充包之外，我们还为速战爱好者带来了魔戒：中洲传说™第2版，该产品会为速战赛事带来更多主题，正适合在假日时节与众同享速战游戏的快乐。

关于魔戒：中洲传说特别版聚珍补充包、场景盒以及速战第2版这三款产品，我们会在今年晚些时候分享具体详情。于节假日推出的魔戒：中洲传说产品将为本系列带来更多精彩内容，你可在11月3日前（产品发售日前）预定场景盒、特别版聚珍补充包盒以及速战第2版这几款产品：可前往本地游戏店购买，在亚马逊网购，或通过其他出售万智牌的渠道购买。

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