你是否和我们一样期待 万智牌史上最重要的一年?神河和多明纳里亚回归、店家冠军赛、Universes Beyond 和今天公布的全新 秘室珍品。万智牌 2021年度发布会包含各式不可思议的新东西、独家的访问,并带大家抢先来看明年 万智牌的内容!

如果你还没跟上—或想要先跳到你最喜欢那部分的内容—以下是 万智牌 2021年度发布会裡最重要的几个重点:

秘室珍品 的 Out of Time Superdrop

这个超级组合来自遥远的未来,或是远古的过去,只为传达一个讯息!写在上面的警语已经在时间涡流中遗失,所以你大可不必管它,直接来看内容吧。

依尼翠:黯夜猎踪和依尼翠:腥红婚誓

我们向大家介绍了依尼翠:黯夜猎踪裡的美好时光,也准备好在本週稍晚时候为大家展示更多狼人生物和收成节庆典为主轴的内容。

Anna Podedworna 作画

9 月 2 日将首次为大家带来依尼翠:黯夜猎踪裡那些令人害怕的东西,我们 9 a.m. PT (北京时间 9 月 3 日 0 时)准时在 twitch.tv/magic 和 官方万智牌 YouTube 频道见!

依尼翠的故事将接着 依尼翠:腥红婚誓裡吸血鬼们都想参加的婚礼继续下去。

Lenka Šimečková 作画

十月将会有更多关于依尼翠:腥红婚誓的细节—这将会是你专属的邀请函。

另外,我还有更多东西要告诉死忠的依尼翠支持者们。 让我为大家介绍依尼翠:双料,一个能和依尼翠:黯夜猎踪及依尼翠:腥红婚誓一同为大家带来独特轮抓体验的特殊产品。

2021 及之后的万智牌店家赛

随着全世界的社群努力重新开始店内活动—现在已经有了週五万智牌认证赛及售前现开赛两种方式—我们知道玩家们期待更多可以战斗的机会。

从今年十二月开始,店家冠军赛将是你可以于本地店家争取荣誉及奖品的方式—只要参加就可以获得乔木妖精的赠卡,八强还有徵召军伍赠卡,如果获胜更有亚龙捲引擎赠卡等着你把它带回家!更酷的是,冠军和八强在 WPN 顶级资格店家中获得的赠卡上面还会印有店家的名字,证明你在那个地方所获得的胜利!

另外,我们已经介绍过指挥官欢庆会,一个新型态的活动来庆祝回到依尼翠—你将会加入一个色组并透过指挥官的对局来体验一段故事。玩家们将可以一起说故事、获得很棒的赠卡,并享受WPN 顶级资格店家所提供独一无二的体验。

你可以在未来看到更多关于第一个指挥官欢庆会週末(10 月 30-31 日)及店家冠军赛(12 月4-5 日)的更多资讯。

依尼翠:双料、先驱挑战者套牌 2021、和 指挥官收藏资料:黑色

本地店家不只是最好享受万智牌的地方;它们也是提供你使用及扩张收藏的最好机会。

准备好在 10 月 15 日一起到本地店家来,先驱挑战者套牌 2021 马上就能提供你一副上战场的套牌。把原本熟知的标准挑战者套牌换为先驱赛制,这四副套牌准备好为即将开始一场 万智牌 大战的你大显身手。

俄佐立精怪

欧佐夫灵气

纯红烧

莲花田野组合技

你可以在这裡看到完整的套牌列表。

不只这样—2022 年上半,你将会看到新一波挑战者套牌 2022 的标准套牌。有了标准和先驱的挑战者套牌,你将能轻易对付週五万智牌认证赛和其他店内大大小小的赛事。

马上,专属的指挥官收藏系列—指挥官收藏资料:黑色即将在牌店与各位见面!裡面有双面的衍生物和各式强力牌—包括 毒雨倾盆、非瑞克西亚斗技场 及更多更多—这将是能在使用沼泽的指挥官套牌裡添加生力军的最好机会!

你可以在这裡看到所有包含在 指挥官收藏资料:黑色 裡的牌张和衍生物。

依尼翠:双料 把两个不同系列的牌—依尼翠:黯夜猎踪和依尼翠:腥红婚誓—结合成一个独特的轮抓体验,每张牌都会有特殊的插画处理。这个产品将会在 2022 年上半提供给专属的本地店家,依尼翠:双料 让你能以充满戏剧性的风格,在属于自己的限制赛环境中享受那些玩家最喜欢的设定。

万智牌 2022 上市产品

四个新标准赛系列,从我们回到遥远未来的神河开始,并在多明纳里亚的过去告终。这将是万智牌史上最重要的一年。

*一些 logo 尚未定案

首先是一段横跨多年的旅程。神河封建的过去为在我们来到遥远未来的神河:霓朝纪设定了舞台。满是高科技的亮点及玩家最喜欢的东西,神河:霓朝纪将会在 2022 年的第一季于店家发售。

像个机警的警探般紧跟在神河之旅之后,下一个标准赛系列我们将来到新卡佩纳:喧嚣黑街—一个对艾紫培来说有着重大意义的城市,这个城市由天使们所建立,现在却被三色的恶魔所把持。

我们将会在 2022 年的第二季造访新卡佩纳:喧嚣黑街。

多明纳里亚 United

多明纳里亚在 万智牌中扮演一个特殊的角色,不管是贯穿整个游戏的内容或是在全世界玩家心中的地位。这个时空上有着许多故事及各种万智牌的历史,多明纳里亚 United 中再访多明纳里亚将是最好庆祝 30 週年的地方。

你将能在 2022 年的第三季玩到万智牌这些原创的奇幻设定。

The Brothers' War

虽然万智牌的历史仅有 30 年,但多明纳里亚本身的过往却比这要来得长。让我们回到多明纳里亚的—也是 万智牌的—历史中一段关键的战役,一切都从克撒和米斯拉间的世仇开始说起,这导致了一场惊天动地的大战,让时空和多重宇宙开始运转。

透过多明纳里亚裡各个地点、角色、和争执受害者的视角,我们将会在 The Brothers' War 裡看到一场横跨时空的争执,充斥着神器、巨大的机械部队及其他—所有的内容都将在 2022 年的第四季与大家见面。

这紧紧包括了万智牌明年即将上市的四个标准赛系列,但明年有的不只是这些!提供喜欢指挥官玩家们的东西、Jumpstart,还有更多东西将在 2022 年问世。

这是万智牌,它身处于太空之中,一场百闻不如一见的復古未来主义太空嘉年华。Unfinity 结合了万智牌的机制和新角色,为大家带来欢乐及庆典—再加上太空科幻主题的美丽全图基本地和电震地—轮抓及聚珍补充包都将于 2022 年第二季上市。

龙与地下城:被遗忘国度战记的初登板以令人惊豔的方式结合了万智牌和 D&D—但被遗忘国度中还有更多要跟大家分享的故事及角色。这次我们把焦点放在博德之门,并依据 2019 年指挥官传奇所建构指挥官优先的对局方式设计这个系列。我们将在 指挥官传奇:Battle for Baldur's Gate 裡带回指挥官轮抓,并加入经典的角色、新的机制、D&D 裡最具风味的咒语,以及指挥官传奇风格的蚀刻闪传奇生物—希望提供大家一个更棒的社交体验。

赶紧准备好,大战将在 2022 年第二季开始。

Aminatou, the Fateshifter Seb McKinnon 作画

双星大师裡所有大家所喜欢的东西—每包轮抓补充包裡都有两张闪卡和两张稀有/秘稀牌—都将在双星大师 2022 裡回归!更多强力的重印牌及多色的轮抓主题,全部(还不只这些)都将在 2022 年第三季跟大家见面。

接着,Jumpstart 2022 的设计达到了新的高度,带来新补充包添趣的牌张处理方式。每包都会有万智牌的新手教学牌,还有各式可以混搭的主题—以及许许多多所有玩家喜欢的重印牌!

探索 Universes Beyond

前些日子,我们抢先向大家介绍了一些万智牌和 Universes Beyond 间很酷的合作。今天,我们将向大家展示更多细节以及令人兴奋的插画:2022 起,我们将带着 万智牌的玩家们一同探索更多很酷的世界及故事。

明年,万智牌将会与战锤40000 合作四副指挥官套牌,以及—一定要有的—星际战士。

我们将为大家带来新的插画、新牌还有设定在战锤40000 世界上的各种强力重印牌。这些指挥官套牌将会在 2022 后半问市,所有现在可以买到指挥官套牌的地方都可以买到。

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™

在 2023 年,The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ 将会在一个完整的万智牌系列中实现由 J.R.R. Tolkien 所创造的那个有着不可思议深度的世界。

甘道夫、咕噜、弗罗多、亚拉冈—你所熟知的角色们将会在你于中土大地争夺至尊魔戒时伴你左右,还有萨鲁曼的阴谋,或前往欧洛都因高地的旅程。桌上万智牌、万智牌线上版—加上四副指挥官套牌和特殊的 秘室珍品—这个系列在所有你玩牌的地方都可以买到。

这裡你将可以了解到 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ 在 2023 年上市后 在近代和史迹赛制中的使用方式。.

除了 The Lord of the Rings 的 秘室珍品 之外,Universes Beyond 还有另外两个令人兴奋的伙伴也加入了 万智牌。

Caroline Gariba 作画

堡垒之夜 将会有两套特殊的 秘室珍品,其中包含了你感觉过去从未见过的重印牌—虽然你得自己练习属于你自己的舞步。

Martina Fačková 作画

街头霸王将在 2022 年庆祝 35 週年,而我们也将在一副 秘室珍品裡用只有万智牌可以的方式庆祝并为大家带来经典的角色。多重增幅正是最适合春丽的机制了,不是吗?

你将可以在接下来的 秘室珍品中找到这些独特机制的牌,也能在未来上市的产品中找到多重宇宙内的版本,包括 系列补充包裡一部分的 精选列表牌。

万智牌登陆 Netflix

万智牌 将于 2022 年以自製影集登陆 Netflix,那些大家熟悉的角色,新人旧人都将出现在一个全新的故事当中。你可以在 万智牌 2021年度发布会影片中看到一些预览,以及听到基定的声音—那将由Brandon Routh 所配音。

关于 Netflix 影集中的内容,这部前传为大家带来了基定和杰斯之间的关係却又保持着距离—彼此有着同的理想,但有着不同的观点和能力。

而这就是 万智牌 2021年度发布会的内容—带大家抢先看看 2022 年及之后的万智牌。 你现在可以在万智牌2021年度发布会的影片重温这一连串让人兴奋的新闻,再加上一些独家的内容—然后在日曆上标註 9 月 2 日 9 a.m. PT (北京时间 9 月 3 日 0 时)在twitch.tv/magic 和 官方 万智牌YouTube 频道来看依尼翠:黯夜猎踪的首次亮相。