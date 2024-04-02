杰斯眨去眼中的汗水和烁油，身体因发烧而微微颤抖。这小小的房间弥漫着一股气味，勾起的不仅是令人怀念的回忆，还有挥之不去的阴影，他宛如一个阔别已久的幽魂，于今日重返故里。周遭的一盏灯光刺眼逼人，照亮一切他身上仅存的几条电缆，让它们无所遁形。以这种非自然的样貌回家，杰斯感到无地自容。但母亲的反应令杰斯惊讶万分：她毫不犹豫、不做多问、立即投入行动。

蕊娜贝连跪了下来，一手轻抚儿子的脸颊，另一手将身上的羊毛衫揉成一团，按住他胸部的伤口。杰斯躺在娘家的地板上，瓦丝卡躺在他身旁，两人都鲜血淋漓、伤痕累累。他吃力地喘气，感觉到母亲的掌心贴在他因发烧而湿漉的额头上。那瞬间，他既是个大人，又是个孩子，不禁回忆起上次身为治疗师的母亲为他退烧时，自己还那么幼小。在母亲的触摸下，杰斯感应到她内心的矛盾与纠结，不禁涌起一股情绪。难为情，他赶紧把情绪收回。

有那么一刻，他很担心母亲会如何看待瓦丝卡——一个全身血肉模糊的非瑞克西亚蛇发妖，突然降落在她的客厅里。过了一会，杰斯才想起自己何其幸运：母亲压根不知道蛇发妖是什么。维林不存在这种生物。说好听点，他的爱人看起来像一只蛇型怪物；说难听点，他的爱人看起来像一只来自非瑞克西亚的蛇型怪物。要不是他现在奄奄一息，他肯定会笑出声来。

「先救他。」瓦丝卡沙哑着声音说道，杰斯看到她侧过头，用坚定且信任的眼神注视着母亲。「我叫做瓦丝卡。您儿子的生命比我还要珍贵。请救救他。」啊，她当然记得他母亲。杰斯有时会忘了瓦丝卡曾看过他的人生。

蕊娜敛眉，面色凝重且忧心。她匆匆瞥了杰斯一眼，他在母亲的眼中看见了自己的双眸，湛蓝如一汪清澈无边的湖水，脑中传来一个问句。

她是你的妻子吗？

这问题之重，顿时让杰斯呛到。他的妻子。他从来不敢用这么狭小的词汇来定义她。但当他想象瓦丝卡穿着他家族的代表色，颈项戴着一条系着祖母耳环的朴素项链，两人布满皱纹且患有关节炎的手上戴着维林的结婚对镯，携手穿梭于时空之间时⋯⋯杰斯一时沉醉在向往之中。他紧抿双唇，以通念回答母亲。

母亲，她是我的全世界。

蕊娜沉默片刻，然后点头。「不需要逞英雄，我会治好你们两个。瓦丝卡，我需要请你从十开始倒数，可以吗？」

痛楚铺天盖地，紧紧攫住杰斯的每束肌肉，将他拖入黑暗的深渊。他的胸口彷佛被烈火灼烧，外露的伤口在冷空气中尖叫。虚弱的瓦丝卡在他身旁大声数着——

「十⋯⋯九⋯⋯」

就在杰斯预期她会数到「八」时，他看到蕊娜施放了一个守护咒，在昏暗的光线下，她的指尖泛起浅青色的微光。她举起双手，儿子与他的爱人随之升起。杰斯想要跟母亲道谢，但是在蕊娜对他们俩低声吟唱的镇静曲中，他感觉意识渐渐模糊，这是近几十年来，她第一次用歌声哄儿子入睡。

他在缭绕的焚香和烟雾中醒来。母亲的专业疗具，仔细摆在他的身体穴位周围：脚边有一颗马头骨，每个电缆造成的伤口旁都放了河石，缠着绷带的胸部上，有一只倒扣的铃铛。杰斯虽然不是治疗师，但就连他也能感觉到能量从每个器具流向每个穴位。

他忍着倦意与痛楚，转头环顾，才明白自己身在何处。蕊娜把他们俩移到了一间治疗室。他认得这里，这是他小时候的卧室。天花板上有个他每晚都会盯着看的污渍，架子高处摆着白蜡留下的马蹄铁。对长大了的他来说，这房间感觉小了很多。蕊娜此时正跪在瓦丝卡身旁，她的双掌发出亮光，照在他爱人的皮肤上。

「她的高烧一直退不下来。」她说。

噢。那个啊，是我弄的，杰斯透过通念响应她。

「过了十三年，你也成了一名治疗师？」她语气尖酸，字字带刺。

这是我能想到最好的办法。我命令我们的身体发烧，来烧除非瑞化的感染。

蕊娜点头。「你一个指令，就能提升你们两人的身体防御力，那可是我治疗两天才能达到的效果。」她话中隐约有「做得好」的意思；杰斯嗅得出来。看来在他离开后，母亲变冷漠了。她抬起头，直勾勾盯着杰斯。

「阿哈玛瑞特没有保护好你吗？」

他听不明白。保护我什么？

「保护你不受那个杀了他的东西伤害。我们都以为⋯⋯」蕊娜顿了顿。她看起来苍老了许多。「我们都以为你和他一起惨遭不测。双方军队都是这么回报的。那么，是什么东西杀了他？」

没有什么补偿可以抚平母亲脸上的皱纹。维林的人以为他死了整整十三年，但真相却比死了还没有意义。他到底让她经历了怎样的折磨？

杰斯的胸口刺痛，嘴唇颤抖着。

蕊娜眯起眼睛。「让我看看发生了什么事。」

她的请求让杰斯心痛，并不是因为艾紫培在他胸口造成的创伤，而是因为她仍然如此了解他。这么多年过去了，他的母亲还是很清楚她儿子有哪些天赋。

于是，他照做了，一口气全盘托出。他初次穿越时空那晚发生的种种，以及过去十三年经历的总览。蕊娜倒抽一口气，跌回椅子上。他让她看到一连串快速播放的浓缩片段：阿哈玛瑞特、背叛、遗忘、遗忘、遗忘耻辱、想起爱、爱、妈妈、这是我的爱人、救救我们，这不是我们自找的。

蕊娜咽了咽口水。「他对你撒了谎，然后你遗忘了⋯⋯一切？连我们也忘了？」

杰斯没有力气点头。他的母亲眨着眼睛，明显陷入沉思，眼球飞快移动，彷佛在阅读空气中的东西。杰斯发现，他在消化新信息时，也会这样做——母子的相似度让他心痛。

但蕊娜的下一个问题让他措手不及。她用卷起的布紧紧按住他胸膛的伤口，语气平稳但一针见血地问道：「是你杀了他的吗？」

杰斯无法响应，也无法动弹。但他的表情变得阴沉。

蕊娜替他点头。「很好。」

杰斯醒来，两只手臂已缠上绷带，胸口的药布闪闪发光，散发着一股苦涩的花香。疼痛感变得若有似无，感觉全身都在痛，却又难以指出具体部位；想必是施了咒语，把痛觉掩盖住了。他吃力地吸了一口气，眨了眨眼；高烧还没退，但角落的那一小堆金属和电缆说明，他的身体依旧在跟非瑞化奋斗。

瓦丝卡躺在他旁边的桌上熟睡着。杰斯感应到有一股能量在附近，狂躁而活跃，如盛夏的骄阳。接着他注意到，她的额头上横着一根长长的橙色羽毛。羽毛的边缘闪烁着光芒，宛如久燃的蜡烛，摇曳的火光沿着羽缘蔓延而下。杰斯就这么盯着燃而不灭的羽毛，此时蕊娜一手拿着滴剂，一手端着汤走了进来。

「那有什么效用？」他示意那根羽毛，嘶哑问道。

「那是凤凰羽毛。你感应得到吗？之前你昏迷的时候，它就放在你身上。」蕊娜微笑道：「这是我研发的器官移植替代方案。全面活体组织更新，灼烧受感染的器官，加速坏死，然后将死去的组织转化为活体替代组织。别以为你是家里唯一的奇才。」

「我这十三年来都不知道我有家人。」

「好吧。你有。」蕊娜顿了顿，思考要怎么说。「你满不赖的啊。瓦丝卡很漂亮。」蕊娜微笑看着她。「她善良吗？」

杰斯露出笑容。「她对值得善待的人都很善良。」

「那么她也很有智慧。」蕊娜把汤和药放到他身边。「照这个速度，我明天就能唤醒她了。你也继续加油吧，孩子。你的指令很有帮助。」

杰斯没有停止对自己和瓦丝卡下达心灵指令。你感染了病毒。燃烧吧，奋斗吧。消灭病毒。这些指令在他的脑中循环播放，让他感到疲累，但他努力不去理会。

「对不起，我没早点回家。」他轻声说道。「我居然忘了你们，我好不应该。」

蕊娜紧抿着嘴，点点头。「在你死后——在你离开后，我变成这副德性，我也觉得好不应该。」

杰斯原本很庆幸他的爸妈只是以为他死了，直到他在母亲身后的桌上，注意到一支空酒瓶。

她施法，将另一块金属板从瓦丝卡的皮肤上取下，并迅速将手放在该处，发出光芒照耀伤口。「我们这样算扯平了吧。」

她如此轻易地把自己的情感封闭起来，杰斯心想，但或许他一直都很清楚。「爸呢？」他问。

她微微耸肩。一个空洞无意义的小动作。他懂了。

「我们分开了。他去了边境，担任法师环塔工程师。我加入军队，成为战地医士。实际治疗活人比单纯发展治疗理论来得更有意义。一场又一场的末日浩劫接踵而至。各种民兵组织前来接管这里，然后被杀掉，然后换下一批接管⋯⋯」她停顿，摇摇头，吐出一口比声音更加颤抖的气息。「杰斯⋯⋯战争太早找上你了。我当初就不该让你靠近那个史芬斯。」

她握住他的手。两人的情绪在眼中流转。「但就算你没有成为他的徒弟，战争也会降临到你身上。战争总是会来的。」

他知道。他知道。他知道。

他现在康复了不少，已经能走到母亲为他安置在客厅的床边了。日子可能过了两天，也可能过了两个月。他分不太出来。他大部分时间都昏睡不醒，进入深层的修复状态。他这辈子没睡这么好过。那天第二次小睡后，他眨眨眼醒了过来，并自动关闭了仍在愈合的伤口发出的疼痛警报。瓦丝卡的声音从餐桌旁传来，让他浑身一震。

「——不懂他们怎么会知道是他。」

他母亲发出不带情绪的杂音。「是将军认出他的，他曾经⋯⋯他年轻时曾经权倾一时。我们不能让他跑到街上去，他若要外出，就必须伪装身份。现在外头有一张通缉令要将他处决。」

她们在聊他的事。聊他做过的事。杰斯决定保持安静，继续听下去。

「——那不是我们的错，蕊娜。」瓦丝卡的声音稳定，但杰斯听出她对这种不公感到愤怒。「我们遭到了控制。我们要怎么为非自愿的行为负责？」

「你们不用负责。你们只需要重新开始。」他母亲打住。接着传来倒水的声音，还有一颗方糖落入杯中的噗咚声。瓦丝卡低声致谢。

「你跟杰斯是怎么认识的，瓦丝卡？」

拜托不要说出真正的答案，他用意念祈祷。

「在一座岛上认识的。」

他松了口气。

「他长得帅，又风趣。对什么都很好奇。」

杰斯觉得自己脸红了。

「他一直是个好奇宝宝。」蕊娜说。「有一次，他想知道我都在医院做什么，就偷偷跟踪我。直到我手术做到一半，他拿着我的午餐撞到我时，我才发现。」

瓦丝卡开心得咧嘴大笑，露出两排贝齿。「真是个小淘气。」

杰斯从躺着的角度看不清她们，但她们两人的轮廓都带有一丝疲倦，油灯将她们的影子拉得老长，实实地投射到墙面上。即使话题告一段落，进入片刻宁静，她们的存在感依旧占满整个空间。

「他凡事都是出于好意。虽然我们到了很久以后才发现，不过早在我们起疑心以前，他就已经开始使用魔法了。有一次，在他小的时候，我们大楼的役马生病了，他好难过，就用幻术创造出那匹马的幻影，还试图给它上马具。当然，我们都不知道幻影是杰斯变出来的。当时我们连他是通念师都不知道，更不用说幻影师了。我们发现他跟那匹马在一块时，还以为他碰到了什么间谍咒语，可怜的杰斯，他看到马鞍一直从马背上掉下来，真的气得不得了。」

「他小小年纪就创造出一个几可乱真的幻影？」

蕊娜点点头，嘴角勾起一抹微笑。「噢，对啊，我们那个街区的役马叫做白镴。它去世后，杰斯非常难过，便将分身马留在身边好几个星期。我想，他对分身白镴的爱，远超过对真马的感情。」

瓦丝卡突然沉默下来。「蕊娜，谢谢您为我们做的一切。」

「今天感觉如何？」这是他母亲对病人一贯的询问，以了解他们的疼痛程度。杰斯记得，小时候每天放学回家，她都会这样问。

瓦丝卡的声音小了起来。「⋯⋯我想起了太多回忆。那个人不是我，但我⋯⋯杀害了、伤害了很多人。我不知道要怎么回去，重新接下公会长的职位。」

蕊娜握住她的手。「有句话我一直不敢告诉我儿子，但我要跟你说，」躲在另一个房间里的杰斯张耳聆听。「以前的你已经死了。你再也变不回曾经的样子了。」

杰斯一口气梗在胸口。

「再怎么样，您都是您儿子的母亲。」瓦丝卡语气温柔。「谢谢您，蕊娜。」

这句话似乎抚慰了瓦丝卡的心，但没安慰到杰斯。以前的他已经死了，母亲说得对。现世十会盟、立誓的守护者、海盗、史芬斯导师的战争武器。当非瑞克西亚夺取他的身体，用它去杀害他的同胞时，那个杰斯就死去了。

现在，他是不同的人了。

他们伫立在异界入口的边缘，眼前是一个宽阔的蓝色三角形，不管是外观、感觉、气味都是如此熟悉，它的能量波动也与两人的心跳产生共鸣。明明是新的，却很熟悉，而看到曾经私密、个人的能量化作实体，这种异样感又是如此违和、让人反感。他们越靠近，杰斯就越从瓦丝卡身上感觉到僵硬和不适。这道传送门是从蕊娜那边听到的。当时她一回到家，就兴奋说起在医院遇到了一个非常友善的寇族人，然后他们就到了这里，到了预兆路的面前。杰斯早已用幻术替他们俩易容，以免引起怀疑（顺便躲避他的通缉令）。

瓦丝卡一脸厌恶地看着预兆路，一边检查传送门边缘。「这东西不该存在的。」

杰斯原本抱着半点期望，想从传送门看到一些转机，找到进一步与多重宇宙连结的方法，但如今站在预兆路前，他看到的只有无尽的后患。「过去种种威胁，我们守护者联盟还应付得来，都是因为那些威胁被限制在可控范围内。看看波拉斯和泰兹瑞，仅靠一个传送门就搞得天翻地覆。现在这样⋯⋯？」

「在这种规模下，将会出现更多想要收集不同时空的征服者、在多重宇宙散播暴力的蠢蛋，却没有办法阻止他们。没有办法围堵和遏制。没有办法惩罚。」瓦丝卡看着他。「杰斯。我们必须做点什么。」

杰斯明白，但他的疲惫感有如千斤重。先前的创伤也彷佛还渗着血。「为什么是我们？」

她看起来气急败坏，但杰斯所能做的便是握住她的手，捏一捏，提醒她在此时此地，什么才是现实。

「瓦丝卡，我们活着逃出生天。这对我来说已经足够了。我想好好思考我们的下一步。」

他们目光相交。

下一步是什么？杰斯想起母亲这么问过：是你的妻子吗？他脑中浮现出她穿着维林的正装，代表家族的蓝色和图案与她绿色的皮肤相衬。他想象两人有了孩子。她的眼神说明，她也憧憬着类似的未来。

「你会成为一位了不起的家长。」她说。

「你也会。」

「这样我们就得⋯⋯」

「领养。」杰斯迅速接话，然后红着脸笑了。「我想『那个』应该行不通吧。」

「领养。」瓦丝卡连忙点头同意，整张脸揪了起来。「要是行的话，我们现在早知道了。」

她噗哧一声笑了出来。杰斯也忍不住露出笑容。看到她再次开怀大笑，感觉真好，尤其是看她能为两人不可能结合的事情发笑。多重宇宙不过是绝望的熵，只会走向混乱，但只要两人双手紧握，一切就有意义。

瓦丝卡抿起嘴唇，彷佛读到了他的心思。「在这样的多重宇宙抚养孩子有意义吗？」她一脸担忧。「宇宙还有修复的可能吗？」

「我不想修复了。」杰斯叹道。「既然一切都会崩溃，那么修复还有什么意义？」

他的爱人，即将成为他妻子的女人，心有余悸地看向预兆路。「多重宇宙已经太过支离破碎，无法修复了。」

杰斯想到了火。想到那根将瓦丝卡带回他身边的凤凰羽毛。「那，如果我们不要想修复宇宙，而是为宇宙做点别的事呢？」

一个诱人的邪念，在两人世界的背幕如心跳般怦怦作响。紧迫逼人、缠绕心头，一旦他们意识到对方也有同样的念头，那股渴望就会不可抑遏地传染开来。他们梦见罪孽，梦见革命。梦见凤凰羽毛带来的轻松与诱惑。

在维林生活的几个月里，杰斯和瓦丝卡不断交谈，渐渐的，他们接受了过去那段人生已经结束的事实。

他们聊到，未来的战争只会永无休止，一个接着一个来，这个多重宇宙只有走向苦难一途。由他们的鹏洛客同类所加速带来的苦难。

他们聊到，杰斯在夜里，有时仍然能感觉到同兆的力量在他的神经中舞动。

他们一致认为，为所有人开辟新的未来，是最公正的选择，同时也哀叹着这种自由的代价需付出高昂的代价。修复无法洗净罪恶；恢复无法抹除伤痛。但重生⋯⋯重生能做到两者。

通念师和蛇发妖都梦见了凤凰羽毛。

万物不会灭亡，她说，只会转化——

——因为改变是唯一不变的事，他接着说。

两人的意图在炭火中劈啪作响，并在余烬中展开双翼。

九年前，光雷驿时空

杰斯是个年纪轻轻的小伙子，还不到二十岁，独自一人在红土中游荡；一团巨大的风滚草为他遮荫，圆弧的曲线高高延伸至广阔的苍穹。远处有几匹野马在吃草，令他感到空虚。他在寻找一个时空，一个能唤醒他记忆的时空，那里有个他应该要知道，却怎么也想不起来的地方。

泰兹瑞派他过来，是为了寻找巨龙尼可波拉斯害怕的东西。从他对任务的描述听来，杰斯猜测泰兹瑞本人并无法进入这里。

于是现在，杰斯站在佛莫里宝库的大门前。他闭上眼睛，把一只手贴在门上，不确定在更需要使用念力的情况下，心灵感应能派上什么用场。

然而，令他惊讶的是，他感应到宝库深处有一个心灵，昏沉欲睡，稚气而安静。他们之间有一道屏障，阻止他用通念进入其中。

杰斯回去向泰兹瑞报告他的发现，无垠联盟的领袖却只是嗤之以鼻。

「好极了，又一个怪小孩。」

他们再也没有提起佛莫里宝库。

两年前，拉尼卡时空

但多年后，在一次好奇心的驱使下，杰斯想起了这件不该遗忘的事情；火花之战结束后的几个月内，他与一位挚友茶叙时，找到了他寻找已久的答案。

「有啊，我听说过那个宝库。多重宇宙有许多时空都存在着类似的宝库。某个消失在历史长河中的古帝国遗迹。至少对大多数人来说是消失了。」多美代说着，放下手中杯子，从囊袋里拿出了卷轴。「你想听听这个故事吗？」

秘密共谋的三人，蕊娜、瓦丝卡和杰斯，站在客厅里。后两者的伤势皆已痊愈，如今目标已明确，他们决心要朝着目的地前进。

杰斯亲吻母亲告别，他可以闻到她口中的酒精味。

「一周要回来一次喔。」蕊娜捏了捏儿子的手说。

「一周回来一次。」他肯定地说，同样捏了捏她的手，眼中流露出巨大的悲伤。

瓦丝卡拥抱蕊娜。「很高兴能认识您。您给了我们第二次机会。谢谢您。」

她轻轻推了推杰斯。「我给你一点时间。」说完就走进厨房，躲到听不见的地方。

「妈。谢谢你。你救了我们一命。」

「是你救了我一命，」她回道，又捏了捏他的手。「但你也丢下了我⋯⋯我不知道我是否能够原谅你。但我知道那不是你的错。」

「那是谁的错呢？害我失忆，导致爸爸离开，引爆这个大战⋯⋯」

蕊娜耸耸肩。她看起来很疲惫。「不是谁的错。没有战犯也没有理由。我很抱歉，孩子。世界总会步向悲剧。」

他再次拥抱她。「这次不会。我们会导正一切的，妈。」

「如果有谁能做到，那肯定是你，我的奇迹。」她亲吻他的额头。

瓦丝卡回到客厅，两人十指交扣，准备进行睽违数个月的第一次时空穿梭。

「准备好了吗？」

「准备好了。」

杰斯向前一踏，步入虚无，瓦丝卡向前一踏，却踩上了地毯。

她瞪大双眼。杰斯感觉到耳边好像有东西爆裂，彷佛压力骤升，瓦丝卡原先站立的半空中只剩下一道裂缝。他退回到维林，摸向瓦丝卡的肩膀。她踉跄向前一倾，用手往心脏、喉咙、头部拍打，摸索着某种不存在的东西。她脚步蹒跚、痛得皱眉，就在杰斯俯身帮忙时，她发出一声哽咽的抽泣。

「我感觉不到了。我再也感觉不到了。」

「感觉不到什么？」

「我不能穿越时空了！你可以吗？」

他立刻让身体移行，半身在黑暗虚空内，半身在黑暗虚空外，他的双腿与脚掌随着自身散发的蔚蓝光芒而颤动。瓦丝卡闭上双眼，凝神聚气，然后猛然倒抽一口气：「它消失了。」

她瘫倒在附近的椅子上，杰斯走上前，一把将她揽入怀中。

瓦丝卡的呼吸急促，双臂因恐惧而颤抖。突然，她把额头抵在他的额头上。「把它找出来。」她命令道。

杰斯明白她的意思。他敞开自己的心灵，与她的心灵相连，然后潜入其中。

他仔细搜索每一扇敞开着的心门，查看每一个角落，但都一无所获。那个东西，她的火花，那个赋予她鹏洛客天赋的本质，并不在内心里。

他回到外界，是他流下的眼泪告诉瓦丝卡：它真的消失了。

她放声痛哭，这是杰斯第一次听到她哭泣。他想到她的收藏品、那些她在时空旅行中喜爱的所有奇观，以及两人曾约定要一起去探访的所有地方。

「没有它，我不知道自己是谁。」她在他怀里喃喃说道。

以前的你已经死了。

我们再也变不回曾经的样子了。

杰斯和她一起为失去意义的一切而哭泣，并发誓要创造出属于自己的意义。

蕊娜将两人的床重新铺好。瓦丝卡把行李一一取出。他们密谋的大灾祸变得更迫在眉睫。

她将悲伤化为动力，愤而投入炼金术，并占用书柜旁的一整面墙，拟定计划，彷佛她的人生全系于此。

至于杰斯，他毅然决然地展开行动。

十二个月前，艾卓时空

杰斯喜欢艾卓；这个时空的规则乍看之下眼花撩乱，但只要找到切入的视角，就会发现它完全合情合理。他由衷赞叹这片天马行空中的逻辑规律。

他来到这里的监狱，目标是一名囚犯。把狱警敲晕不是什么难事，甚至不需要隐身。随着盔甲的铿锵碰撞，守卫纷纷倒地，坠入共同的梦境里。杰斯跨过地上的一具躯体，指尖滑过冰冷的石墙。他沿着长廊，走过一排紧闭的牢门，并施展幻术，借用别人的脸孔。他的五官渐渐模糊、消失，最后化成一张他所知最触目惊心的容貌，来助他一臂之力。

必须是谁都无法信任的人才行，瓦丝卡这么说。谁都不敢质疑的人。

杰斯曾见过安梭苛一面。一面就够了。

他放慢脚步，操纵起幻影的姿态：云步轻盈、手肘微提、纤手利爪、下巴上抬。杰斯记得拉铎司公会的朱迪思曾在私底下说过：伟大的表演绝不是临摹；它必须永远建立在真实之上。他披上幻影的次数越多，就越有说服力；过去一年里，杰斯发觉到的真实多不胜数。回到此刻，他从脑袋里召唤出一段不堪回首的感官记忆：血迹四溅、双目圆睁，意识到自己是人人闻风丧胆的存在。他曾经感受过——别人对他产生的惧怕。以前杰斯对此深恶痛绝，但或许现在，成为恶人才能呼风唤雨。

这是一个他必须驾轻就熟的角色——这不会是他最后一次戴上这张脸。应该说，半张脸。

这排铁门尽头的牢房里，关着邪恶巫婆艾纶缇。

假扮安梭苛的杰斯露出没有双眼的笑容，手指扣住她的牢房铁栏。

艾纶缇也回以微笑。「哎呀，亲爱的，你怎么拖这么久才来？」

六个月前，依夏兰时空

瓦丝卡独自前来，没有他的陪伴，她很不是滋味。她不会久留。接下来是依夏兰，她当初是这么计划。给我们的朋友们找点活干吧，杰斯进而提议。他跟着几个陌生人穿过好几条预兆路，帮她找到一条可以安全通过的路——对于需要他人帮助这件事，瓦丝卡越来越能放宽心了。

她知道依夏兰的下一站是光雷驿，这倒是值得期待——到那里，她就终于能和她戴着幻影面具的犯罪伙伴并肩作战了。当杰斯为这个任务提出他伪装的对象时，瓦丝卡还取笑他，说那张脸太有趣了，不能错过。果然，在客厅排练了好几个晚上，并把他母亲吓得半死之后，他们都同意他的选择是正确的。事实证明，他是个好演员。幸运的是，她也一样。

「水上都市」绝涛城一如她记忆中的样子，熙熙攘攘，随海浪摇摇晃晃。她很高兴能回到这里。在这里，她觉得最像自己。她在嘎吱作响的梯子走道和码头间到处搜寻，不出一个钟头，便找到了她要找的人。她松了一口气；要是他们不在这，就要到海中央的「好战者号」上找了。

布里奇的嗓门不难听见，马科姆的外表十分显眼。

「巨大蘑菇来了，」鬼怪大喊。「巨大蘑菇。意见有够多。」

「是有知觉，」赛连耐心纠正。「它拥有知觉——」

瓦丝卡咧嘴一笑，走了出来。「哈啰，兄弟们。你们听起来好像需要一份差事。」

他们报以热情、喜极而泣，赛连和鬼怪双双发出响亮的吶喊。

「船长！」

上个月，拉尼卡时空

杰斯潜行在葛加理地底城。他已经跟踪他的目标一段时间了。

波费和艾庄塔正在与依佐妮谈判。

我们要如何将它具现化？瓦丝卡问道。拉尼卡家乡里有一名侦探，可以把他的心灵印记投射到现实中，杰斯回忆道。他的爱人点点头，把一张纸条钉在墙上。我们需要分辨他的能力与你的能力有何不同，她说。你要进入他的脑子里。

此刻杰斯在阴影中观察他们的谈话。他站在刚好不会被光线照到的远处，如诱饵般静静等待。最后，侦探朝他的方向抬起头，两眼一眯，杰斯见状，拔腿就跑。他感应到波费内心警铃大响，并在他身后追赶——波费身手矫健，比杰斯预想的还要快速，但一切都在计划之中。杰斯的斗篷在他身后鼓动翻飞。就在他感应到侦探奋力伸手抓来之际，他准备好一根铅管，绕到一个转角后方。

杰斯一个转身，抡起铅管全力挥去，只觉痛快的一击，他便将波费结结实实打倒在地。

瓦丝卡会为他的暴力手段感到非常骄傲吧。杰斯勾起微笑。他跪下来，伸出手，两眼发光，建立起心灵连结。

现今，光雷驿时空

沙漠热气稀薄而扎肤，热得杰斯不得不脱下斗篷，送给岩石和沙子当作什一税。在一棵芳香矮松的稀疏树荫下，他把斗篷折好、垫在沙岩块上歇息，临走时就忘在那儿了。他们约定好的会面地点是一片静悄悄，至少不见半个人影——顶多有一只巨角羊在上方岩壁跑过，哒哒的蹄声钻进他的思绪，但没过多久，他耳中只剩下自己热切期待的心跳声。她就要到了。

远处，一块岩石滚落，然后杰斯在一座山丘的背阳处，看见瓦丝卡背着他们的战利品，踩着山坡的岩石和碎砾而下。

他居然还活着，不可思议。他们早就猜想他会处于休眠状态，却没料到他会这么幼小。此刻瓦丝卡背着他，胖嘟嘟像个刚学步的孩子，而这个男孩（多美代的信笺上说他是个男孩）似乎对周围的世界好奇得不得了。他紧紧抓着她不放，杰斯不知他是否记不起自己的亲生父母。

0051_MTGOTJ_Showcase: Loot, the Key to Everything 0062_MTGOTJ_EpilEclp: Loot, the Key to Everything 0021_MTGOTJ_Epilogue: Loot, the Key to Everything 0086_MTGOTJ_ExtRM: Loot, the Key to Everything

「又见面了。」瓦丝卡一笑。「谢谢你摘下那个假面具。」

「哈哈哈。」杰斯笑道，尽管笑声有些勉强。他们紧紧相拥。「怎么，我没长眼睛就不想亲我了？」

「我在意的是没有鼻子，感觉像是在亲你脸部里面的肉，这样好多了。」

「好吧。这孩子就是⋯⋯」

「他辛苦一天了。」瓦丝卡轻声说道，晃了晃背上的佛莫里珍宝。她把他放下来，杰斯发现自己不自觉地跪了下来，并伸出手。

「嗨呀，小家伙。」他说。幼兽敏锐地竖起耳朵——他听得懂他的话，很好。「我叫杰斯。你叫什么名字呢？」

幼兽啾啾叫了几声，杰斯很确定这已经是他们目前能听到的最接近语言的交流了。「我是通念师，意思是我会读心术。请问我可以读你的心，让我正确说出你的名字吗？」

幼兽一开始犹豫了，但随后就将头凑到杰斯的手掌下，愉快地表示答应。

杰斯两眼发亮，然后惊呼一声。

「怎么了？」瓦丝卡跪下来，满脸担忧，幼兽则被吓得稍微瑟缩。杰斯摇摇头，表示不要紧。

「没事！对不起，我不是故意要吓到你们两个的。」

一滴泪珠滑落他的脸颊。一股惊叹涌上他的心头。「他的名字是烂宝。」

瓦丝卡不屑地哼了一声。「他爸妈难不成叫做劫夺和搜刮？」

「瓦丝卡。」

「抱歉，烂宝。」她带着歉意拍拍他，但他可爱的小脑袋瓜似乎没有感觉到冒犯。「你还在他的心灵里。」她说，指的是杰斯眼中的蓝光和他茫然的眼神。

「我们知道他会是一张地图，但⋯⋯天哪，我没有想到居然会是这样。」

「你看得到吗？」

「这是⋯⋯这是整个多重宇宙。我能看到每个时空都是一个光点，而在每个光点中，还能看到更多与其他地方相连的光点⋯⋯那些都是预兆路。瓦丝卡，这是实时地图。我能看到时空自世界树诞生，时空分解成乙太黑洞。这是可以去到任何地点的指南。瓦丝卡⋯⋯你可以利用这张地图再次漫游多重宇宙

他能感觉到她紧张起来。「这张地图标示了每条预兆路的终点吗？」

「每条都有。」他用空着的手捏捏她的手。他的身体发颤。

「看起来是什么样子？」瓦丝卡问。

他的脸上露出柔和而细微的笑容。他轻笑一声，毫不掩饰自己的敬意。当他回答时，他的目光几乎穿透了她。「就像注视着永恒一样。」

杰斯说完擦了擦眼睛，继续将注意力集中在烂宝身上。

「你表现得好棒。谢谢你，烂宝。」他直直看着烂宝的眼睛，烂宝也朝他贴近。「烂宝，我们希望你知道，我和瓦丝卡一定会竭尽全力保护你。我们不会让你受到伤害。」杰斯承诺。他看向的爱人，瓦丝卡温暖而真挚地点着头。烂宝啾啾回应，表露他新鲜的爱意。

杰斯接着向瓦丝卡瞥了一眼。「我猜你应该想要静一会。」

「我现在最渴望泡澡。」她微笑着亲吻他一下。

于是，他们就动身寻找可以泡澡的地方。

他们来到附近一个巴掌小镇，在一家不会过问来历的客栈里找到了。

在寂静的客栈房间里，杰斯将困倦而满足的烂宝抱在膝上。他充满爱意地用双手拇指抚摸幼兽的额头。烂宝温顺地发出邀请，杰斯也体贴响应，确保他能舒舒服服。烂宝的内在世界惊为天人。一般人的心灵晶莹脆弱，烂宝的内心却十分广阔、坚固如钢，而且就杰斯所见，没有边际。此刻杰斯闭上双眼，阅览烂宝脑中的地图，同时向瓦丝卡询问她的旅游经历。

「卡尔西这个地方呢？在某个时空。你去过吗？」

瓦丝卡端着咖啡过来。「我去过！那里是一座宫殿，周围还有城镇。厨房里挂着紫色旗帜。」她微笑着，接着用愉快的语调对烂宝说：「他知道怎么去鞑契。」

「鞑契又是什么地方？」杰斯问。

瓦丝卡坐在他们旁边的床上，轻轻用鼻尖磨蹭烂宝的鼻子，逗他开心。她一边揉着疲惫的双脚，一边用温暖且孩子气的语调对着烂宝说。「鞑契是个好漂亮、好辽阔的地方。那里有雄伟的高山、茂密的丛林、一望无际的大草原，还有好多不同的族群。假如你知道鞑契这个地方，那就代表你知道怎么帮我们弄来上等好茶啰。」

「他们的咖啡好喝吗？」

她咧嘴一笑，以诱惑的口吻做出危险发言：「他们有冷咖啡喔。」

「等等，真的假的？」

「我在卡尔西喝过。他们用咒语将咖啡冷却，然后在上面挤上甜奶油。」

杰斯眯起眼睛。「在哪里？」

一瞬的心灵交流、两只从酒吧顺走的玻璃杯、一次个人的时空穿梭，然后二十分钟后，杰斯从乙太中归来，带回两杯冰冷的甜咖啡和六包新鲜食物。瓦丝卡和烂宝一见他回来，便热情欢呼，杰斯则开始分发餐点。

这是几十年来，杰斯头一次想起了家庭的温馨。咖哩鱼、红烧肉、糯米饭和发酵面条的香味飘散到楼下，与楼下酒吧的烟草、威士忌和松果气味交融在一起。杰斯勾起嘴角亲吻爱人，幼兽在房里发出清脆的笑声，不再孤单寂寞。这一刻，是个转折点。是个预兆。

明日，他们三人将穿越一道不应该存在的传送门，前往一个对他们无所防备的时空，这正如杰斯所愿。他们将收拾行囊，抖落前一个时空的灰尘，将烂宝背到背上。杰斯和瓦丝卡将拉下衣袖，遮住非瑞化留下的伤疤，亲吻彼此手臂上愈合的伤痕。这些伤痕便是他们的誓约，印证了两人的共同认知：坏事不但无可避免，还往往没有来由。这个多重宇宙是一个无止无尽的混沌漩涡，想根除存在其中的残酷与不公，终究是无望。但伤痕在身，誓约在心，他们这个怪奇小家庭已选择拥抱希望，迈向他们的未来。

杰斯满怀乐观与决心踏进预兆路。他紧紧握住爱人与养子之手，一同走入这个悲惨多重宇宙的黑暗虚空，燃起坚定的信念与不灭的凤凰之火，对自己说：

我们的人生会变得更好。