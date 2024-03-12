新开始，哼。真是残酷啊，我同情你。所有的新开始都必然要先焚毁些什么，你要是觉得这个比喻听起来很可爱，那欢迎你来闻闻看被大火烧了一天后，仍带点湿润的余灰，你就会明白大火改变了你所珍爱的一切，远比任何魔法都还要厉害。这个新开始，这个特别明亮而耀眼的日出，和一位走进我的酒吧的女士有关，她的手里真的握着一把火焰。你大概猜得到故事接下来的发展，那时酒吧甚至都还没开门。

我认识她，当然。艾尔诺和我曾经是朋友。但事情很复杂，而当她穿着那件华丽的酒红色新卡佩纳定制服出现，手臂上还缠绕着一条像水手绳一样粗的恶魔蛇，并瞄准我时，我可没心情思考复杂的事。那条蛇非常漂亮，带着明亮的、新蜕皮的绿色，将定制服衬托得更加出色。那条蛇从嘴里喷出一股火焰，热得像冬日里的火葬场。在我措手不及的情况下，她不可能失手：这次攻击只是个警告。

「小姐！」，我说。我说故事时的口条会比较好一点，至于刚刚说的那句话，我只能说，至少我精准的认出她是位女士。她的火焰没有让物品着火，只打中并熔化了几只吧台后的玻璃杯。我的光雷弓就在眼前，但之前我一直在修补它，也因此，它现在的状态完全无法射击。

幸运的是，艾尔诺想谈谈，尽管她唯一想叙的旧就只有：「钱到哪去了，毓玛？」

我简短地说：「去了钱该去的地方。」「钱在哪？老国王和死去的诸神在哪里？你又在这里做什么？」

我和艾尔诺认识时，两个人都一穷二白。我们两个和一些朋友：她女友莎德蕾斯跟另外几个现在早就过世或入狱的家伙一起合作，因为我们还有梦，天啊。或者说是七个不同的梦，但我们把大家的梦合起来后平均，得出来的结果是：我们要离开我们青春岁月所在的勤工联。然后我们要打造一些东西。勤工联的人应该要是制作东西的人，是铁匠、木匠，对吧？人们曾经是在乎的，但后来这群工人联合起来对抗老板，然后又变成了另一群老板。所以我和我的朋友们要重新开始，矫正一切。我们找了一个空的仓库栖身，还写了一份宣言。所有我们需要的技能我们都有，我是武器锻造师，莎德蕾斯是裁缝师，艾尔诺则是看起来很可爱。我们会分享赚到的钱，还会招募其他人等等，等等，直到打造出乌托邦为止。

但家家都有本难念的经，我们也有房租要缴。我们栖身的仓库主人带着一群流氓出现，扣住了我们的装备，导致我们无法谋生。他说只要我们付了欠租就会还给我们，但我们没那么多钱。所以，想当然，我们只能靠新卡佩纳的主要产业：犯罪。犯罪是新卡佩纳最主要的进、出口项目。我们也懂偷窃之道，而且偷窃需要的装备还更便宜。只要用对方法，甚至不用武器，但我得老实说：我们用错了方法。

当时的艾尔诺真是太棒了。我说她只是看起来很可爱，对她并不公平。她很有魅力，你要是认为这没什么，那你一定不是个有魅力的人。我自己就没什么魅力。光雷驿的人喜欢我，只是因为我把鸡尾酒带进了沙漠，不是因为喜欢我的个性。

艾尔诺很会喝酒，很会赌博，也很懂的如何调情。她是分散注意力的不二人选，而且由于她化妆和穿着都很有风格，因此也很擅长伪装。你不需要靠魔法把自己装扮成另一个人，甚至不需要无聊俗套的伪装技巧：嘴里咬着棉花、换掉眼镜、穿不合身的衣服等等。一切都可以透过动作和化妆来完成。人们以为会见到某一类女孩，但出现的却是另一种类型。

相信我，我曾经花了好几年试着扮成某种样子的女孩。这需要技巧。你必须承受所有被注视的压力：人们看待女性、打量、挑选的方式，而这些甚至无关你是否也在挑选他们。这并非我不得不将自己重塑为男人的原因，而是我必须承认，我真的很不擅长当女生。艾尔诺则是这方面的天才，天生好手。承受被注视的压力？就算在一间满是罪犯大佬的房间里，她照样能一丝不挂的赢下扑克赌局。

所以，艾尔诺一边与警卫、荷官和银行职员聊天时，我们就一边炸毁保险箱并轻松打开金库，接着在摇摇晃晃的桥梁上强行穿过火车。那些往日时光啊！我记得那些时刻的光影和景象：我们工作室地板上的木屑如何在阳光照射下闪闪发光；我在学习如何用手测出黄金的重量时，大师阴暗店铺里脏污的天鹅绒。新卡佩纳是一座破败的小镇，就算是新事物也是破败的。我知道，因为我们就是那新而破败的事物。

这种情况持续了几年。哦，我们很快就赚到了租金，但后来我们认为自己有一栋楼会更安全、便宜。那是莎德蕾斯的想法，她跟艾尔诺还有我是完全相反的人。你得自己想出那个才行，如果真的想得出来的话，但要想出来会需要比我在勤工联学到的数学知识更高阶才行。她只穿褪色的黑衣服，领子上别着两根交叉的别针。她会一招裁缝师的独门绝活：闭着嘴说话，因为他们也会用嘴咬着别针，而且她说话总是不直接。她不会说：「团结在一起，我们就会变得更强大」。而是说：「拱门的两侧总是朝着彼此倾斜，所以才能这么坚固。要是我们能像那样的话，我们就能克服一切。」懂我的意思了吗？我们全都是无可救药的人，就算那时候试了，一定也无法团结在一起。但我们可以试着向彼此靠近，也做到了。至少有那么一会儿。

总之，那栋楼是莎德蕾斯做过最糟的决定。我们是借钱买的，接下来发生的事你们应该也猜得到。债务一层一层压在身上，而且用偷来的钱来还债，就会树下双倍的敌人。我不会讲完这整个无聊的故事，反正最终我离开了。我只是沿着预兆路一直跑下去，不知道要去哪里。留下来的人不是死了，就是进监狱，或回到帮派当小卒子。回去当勤工联中最低阶的嚼铁工？绝不。我想要新生活。

为自己辩解？我确实是在为自己辩解，但我也没错。我要嘛和朋友一起死去，要不就是独活。我拿走的钱其实连一个月的利息都不够，而且还保护它不会落入敌人手中，不是吗？

我丢出一个瓶子。我在战斗中的优势是速度快。除了艾尔诺和解体的弓之外，我还担心另一件事。奇利就在吧台上的篮子里，他喜欢缩在篮子里。他可以像石头一样一动也不动，所以看起来就像我有一盆普通的仙人掌，一个小小的装饰。但艾尔诺的那条蛇离他很近，让我很不安，就算我没能逃离这里，我也必需给他一个逃跑的机会。那个小家伙救了我的命两次，两次的故事你们都会听到，分别在五分钟和10分钟后。

正如我所说，我速度很快。虽然艾尔诺也很快，但，嘿，我可是会让人大吃一惊的程度。重点是让肌肉保持放松，直到最后一刻。不要有任何小动作，就无法预料。她没有叫我把手放在她能看得到的地方，但我还是这么做了，就在酒吧凉爽的石头台面上。我可以感觉到石头的浅处，因为石匠没有把石头台面刮平。然后我冲到一边，抓起瓶子丢了出去。她一边发射火焰一边闪开，但我早就料到，瓶子在那个生物面前碎裂，让它喷出的火焰有那么一剎那变成蓝色。酒吧后的石墙因而被烧出一个洞，艾尔诺穿着天鹅绒的手臂因玻璃碎片而闪烁着光芒。那条蛇被吓呆了。我很不愿意这样对待一个没有想要被召唤的恶魔，但总比是奇利被这样对待来得好。他还在篮子里，一动也不动。我永远不懂他在想什么。他很聪明，但不是所谓的情绪化。

我有几秒钟的空档，趁着这个空档，我把光雷弓重新组装起来并拿在手里。这把十字弓的重量足且平衡良好，弩臂有抛光很亮，可以将闪电作为坚固且劈啪作响的箭矢发射出去。除了打猎之外，我主要用来把人赶出酒吧，所以它看起来有点不必要的大且复杂。

艾尔诺说：「我不懂，毓玛。」就一个面前有支闪电指着她的女子来说，她很冷静；我可以嗅得到那股力量，就像闻到雨水降临沙漠一样。「我们对你还不够好吗？在没人愿意接纳你时，我们不是接纳了你吗？我们不是介绍了全城最好的身体修护师给你，改善了你的脾气，让你成为一个男人吗?」

我说：「我不认为只因为你们接纳我，就得有所回报。」

「你从不认为自己需要为拿走我的任何东西而有所回报。」

「你说的有道理，我—」

「我刚刚说了，你拿得够多了。」

我说：「我不是有意的。听着，钱没了，我都花光了。你没办法从这里拿回什么，我也不觉得你会想拿。你找我找多久了？一年？这长到足以让你忘记为什么要做某事。」

艾尔诺曲起她的手。那条蛇恢复了不少。就在我看着它时，它在艾尔诺的手臂上盘绕得更紧，扎进布料里，并将头抬得更高。它喷出了红色火焰，但不是冲着我，而是喷向空气，提高了周遭的温度。沙漠的早晨很冷，而这个小东西离家很远。

艾尔诺说：「不准用那种居高临下的方式跟我说话，别想要说服我。你老是觉得自己能靠说服别人来脱身，但你唯一能做的是说个故事，而那不会是我的故事。」

「当然，嗯，那是什么故事呢？」

她缓缓地说：「我知道一个关于我的故事，非常痛苦的故事，你愿意的话我可以跟你说，看在我们的交情份上。」

「什么故事？」

「这故事叫做钱去哪里了？」

一年前，我把所有的钱都缝在西装的内里中，来到了光雷驿。那些钱很重，全都是十枚、五枚的铅币和铜币，把西装外套完全弄坏了。

预兆港是来到这里后看到的第一座城市，很友善的地方，全是木制尖刺和高耸的悬崖，但这是所有来追击我的人会看到的第一座城市。我知道自己必须消除留在那的足迹。但我不知道的是要是有人在追踪我的话，要如何消除足迹。也不知道如何在沙漠中生存，新卡佩纳看似荒野的地方其实只是破败的郊区。而且还必须步行。我不信任火车，因为很明显是新卡佩纳建造的，从家乡来的人会搭这个。而且我对骑马又了解多少？我是一个都市人，连脚踏车都没骑过。于是，我用走的踏上了光雷驿的路。

那套西装是新的。在新卡佩纳，人们很看重衣着，比这里还看重，而我的衣服都是莎德蕾斯订制的。黑色羊毛，黑色天鹅绒，细条纹从臀部一路到下摆，我濒死的那时看起来一定像个百万富翁。我从那时学到的是，人会在不知不觉中产生热衰竭。热衰竭的第一个征兆：无法正常思考。随便你想怎么说我，也许我早该知道，但在我长大的城市里，每个人总是光鲜亮丽——不仅仅是因为衣服，还有云、雾霾和建筑物的阴影，让一切变得昏暗而迷人。我不习惯那么大又充足的阳光。总之，我坐在一块石头上，卷起袖子，外套放在手臂上，全身是汗，而那个小东西就在那儿。我是说，那个小家伙就在那里。

一株顽强的小仙人掌，形状和大小都像个婴儿，有六只粗短的手臂。没有真的有个脸，但不知为何，我知道他对我是友善的。我把外套盖在他身上，以免被刺札到，然后把他摘了起来。

我这辈子看过的东西也不少了，人类、恶魔、厉害的机器、革命和悲剧。一个时空会走向灭亡，像新卡佩纳这样，是因为发生了很多事。就像破掉的瓶子再碎裂成小碎片一样，越破碎，能反射光线的碎片就越多。光雷驿是一个新的时空，仍在起步阶段，还是完整的。所以，当我说我没见过仙人掌宝宝这种东西，我是认真的。我的家乡不可能有空间让像他这样的东西存在。

他没有带我去找水或之类的，他几分钟前才刚醒来，什么事都不知道。但他为我带来了一丝生机，被这样友善的凝视，让我能跳脱出现况检视自己，询问自己需要什么。我想到水会往低处流，所以我就去寻找低地。所谓的低地原来是条干涸的河床，沙子下有清凉的水。于是，我活下来了。

我说：「我说了，钱都花光了。」在我和艾尔诺刚开始唇枪舌战的时候，奇利其实有很多逃跑的机会，但他当然没有，他不会做不想做的事，即便我已经紧张到出汗了也一样。

「我还是不相信你。」

「好，没错，我撒了谎。钱没有不见，你就站在那些钱里面。」

「这是你的酒吧？」

我说：「这是我们的酒吧。我和其他调酒师、钢琴师和舞者、清洁人员，厨师。我们一起经营这间酒吧。我们共享收益，就跟我们那时候在家乡梦想的一样。」

「但你是老板。」

「我确实是。」

「所以你不只是一个小偷，还是个老板。」

「你要这么说的话，是的，我是。」

她耸了耸肩。「我不知道我比较讨厌哪一个。」

「我猜是小偷，但你也是小偷。」

她弹了一下手指，手上的蛇打起了精神。我纵身躲到吧台后面，听到她向我跑来。要是你不够灵活，找掩护就会变成一个陷阱。我跳了起来，向她投掷了一道没那么亮的闪电，她朝我回敬了一道火焰，让空气变得潮湿：我们两人都没有击中。不过，她又打中了几个在吧台后面的瓶子，把里面的东西都蒸发掉了。我在满是玻璃和炉渣的地板上跳着跑出去，一边大声喊道：「你知道这些瓶子有多贵吗？」

她用赌桌来掩护自己。我的酒吧有两层，一楼和一个夹层。夹层上有一些卧室，现在都没人住。后面则是牌桌和骰子桌。这些也是我带进光雷驿的，还靠它们发了点小财。一想到那几英亩的地毡上被烧出的洞，我就头痛，所以我蹲低，直到听到她的动作才开枪。

我们不断交火。由于那些该死的桌子，我射出去的雷电都偏高了。她用低姿势快速而安静地移动着，试图从我没注意到的地方靠近，大部分都成功了。我知道时间拖得越久，我的胜算就越小：她有整间房子的空间可以进行攻击，而且不在乎后果。所以我沿着吧台爬行，然后突然跃过吧台，转换到敞开的房子后，冲向楼梯，也跑离仍一动也不动的奇利。更远，更远；往上，往上！毓玛，被认证的天才，正跑向制高点。我瞥了一眼她错愕的表情，边跑边用弓瞄准，就在我来到最高阶的楼梯时，她冷静的瞄准并点燃了我身后的楼梯。

楼梯上铺了地毯，又是一个我为了好看想出的点子，但现在却让我自食恶果，因为火势就像一头饥饿的猛兽，借着地毯快速蔓延开来。青蓝色的火焰不仅炽热而危险，还快速向上往夹层延烧，切断了我的后路。我从上方可以看到所有东西：散落着融化瓶子的吧台，让早晨阳光能照射进来的破洞，在篮子里的奇利，还有他抬头看着我时快速而微小的动作；艾尔诺脸色苍白，一动也不动地站着，蛇缠绕在她的手臂上。

那刻我突然意识到，她可能不是真的想杀了我。她的目标没有到那么严重。但如果现在我是在骰子桌上摆动着一叠纸币的话，我可不会押注在这个数字上，所以我冲回一间卧室里。一道猛烈的火焰直接将门打穿了一个洞，因为角度的关系，连带也穿过了天花板。

「不要再放火烧我的酒吧了！」我透过门上的洞大喊。

「走到光亮处，我就不必这么做了！」

所以，毓玛又来了，公认的天才，各大报的封面人物。二楼的房间都是相通的，对吧？这样就可以把它们改成套房。由于房间都空着，所以门都开着通风，代表我可以无声无息地跑到另一个房间，再冲出门，发射一道闪电。于是我跑过去，把门打开，结果她就站在那里，用她肮脏的靴子站在吧台上，瞄准了我。

我本能地举起前臂抵挡火焰，接着感觉到火焰击中我的前臂，痛苦地尖叫起来。那一烧可不轻，还留下了一道难看的疤痕，但却没有想象中的严重。那道火焰理应直接把我打穿；她仍然不打算杀了我……但她肯定正在做心理准备。

我可以看到奇利在她身后，栖息在墙上被新打出来的洞里。我试着示意要他逃走，跳出去，跑得远远的，先是用眼神，然后表情，最后是整个头，但他一动也不动，就只站在那里看着我，彷佛试图要表达什么，但我不够仙人掌无法理解。我一直在担心会让艾尔诺注意到他，但她只是困惑地看着我。现在她的身周都是火焰，家具被热气推升起来，楼梯已经烧焦，屋顶上的风滚茅草也已经去了大半。再过几分钟，整个酒吧就会变成一座大烟囱，但奇利仍然坐在墙上的那个洞里，彷佛那个洞是我刚为他打造的靠窗座位一样。

艾尔诺耐着性子跟我说：「我不会转身的，我知道你想骗我，就算我身后真的有人，他们也救不了你的。」

还记得我说过，战斗的时候脑海里会跑出很多想法，其实很有趣吗？我的肉已经被烧到快焦了，汗毛都被烧掉了，我的新朋友耐心地等着我明白他要说什么，老朋友的头发被烧焦了，整个人很狂乱，蛇从她的手臂上直立起来，面对这种情怳，我却一直想到，之前发生在家乡新卡佩纳的那次火车抢劫。

那对我们来说是一切终结的起点，但整个过程却很值得骄傲。我们被扶济社的人团团包围住，他们不断从前车厢和后车厢涌入。我们唯一的优势只有速度和难以预测，而这正是艾尔诺的强项。她在他们之间穿梭自如，把那辆脏兮兮的三等车厢里的所有部件都用上了。座位成了掩体，行李架上的栏杆则被她用来当作把自己拉到空中的支架；灯具被拿来反弹魔法攻击，就像撞球中的特技击球一样。没有人知道她的下一步是什么，我们因此才能逃出生天，又多活了一天。

实际战斗中，最重要的是节奏，试着预测对手的节奏，也试着尽量不被对方的节奏带着走。就这么简单。问题是，艾尔诺能看穿我的心思，因为我的节奏一直没变。她懂我。哦，我们从来没这么亲密过。我还跟那群朋友一起的时候，总是跟别人比较要好，艾尔诺对那时的我来说太美好了。但亲密不需要爱，只需要练习。

而我却已经不再了解她了，她战斗的方式简直像换了一个人。简直像莎德蕾斯一样。冷静、细心、等待、而且经过思考。这代表莎德蕾斯已经死了，因为人们不会突然就变得地这么冷静，除非是为了纪念某人。

莎德蕾斯是我们当中最好的人。在遇到她之前，我从来不相信道德权威；应该说，我从来不相信道德或权威。那次火车的事情后，她变得很沮丧，慢慢不再参与活动，我们这群朋友也变得越来越常争吵，团队开始分崩离析。我想她看穿我们都忘记原本的目标了，当时目标还遥不可及，但钱就在眼前。不过她真的是我认识过的最好的人。

所有这些念头都在三十秒内跑过我的脑袋，其实算是蛮长的一段时间。艾尔诺就在那看着我想了一堆事。她给我这些时间，因为如果对方不知道原因的话，报复就没有任何意义了。但她来这里就是为了报仇，而且我知道下一击，她不会再留情了。

所以，我做了一件她一定没料到的事。我向吧台后面的长镜子发射了一道闪电，碎裂的镜子就像再也回不来的钱，化作片片玻璃纷纷落下。奇利从头到尾一直看着我，从他无声而微小的方式，我看得出来他认同我所做的这一切。艾尔诺确实转身看着镜子碎片落下，不敢相信我会毁掉自己的地方，虽然其实也已经被她毁了一大半了。于是，就在这片亮光、喧闹声，以及我化为灰烬的投资所产生的呛人浓烟中，我跳了下去，并直接欺到她的身边，不再用雷电或任何魔法攻击，而是用我烧焦的拳头和我完好无损的拳头跟她肉搏战。

我们在地板上打滚，扭打在一起。我用双手用力将蛇从她的手臂上拽下来，然后丢到房间的另一端。这条蛇虽然肌肉发达、强而有力，但也没有超过其他动物太多。跟抛瓶子相同的手法。这些魔法生物有时只对魔法有防御能力，真是很有趣的事。他们会被单纯的力量吓呆，艾尔诺也是一样。

确实，我当然可以直接杀了她。

但我不想，就这样，我很肯定。有一件事保证会让你在战斗中落败：不知道自己想从中获得什么就贸然动手。我知道我想要什么，而艾尔诺不知道，这不是我赢的原因，是她输的原因。

房间突然之间安静了下来，没有了剧烈的大动作，只剩下我们两个，疲惫不堪，在火花的劈啪声中粗重地喘着气。艾尔诺也是空手搏斗的好手，但我这可是我从小开始最擅长的事。其他孩子在接受召唤、开锁等各种魔法训练时，我可是赤手空拳在街上跟人打架，其实有点是为了要跟我父亲唱反调。总之，我们就这样僵持在那里，我慢慢占了上风，但我们两个都被烟呛得快窒息了，突然之间却下起了雨。

在光雷驿，沙漠的雨总下得又大又突然；像是晴天忽然一声霹雳，雨云如一列火车般向你涌来，下一秒你已经连毛孔都是湿的了，不可思议的小花则在你周围绽放。那时正是冬天，雷雨季节，但我还是没预料到。火在剎那间就熄灭了，整个地方又黑又刺鼻，像是刚被捻熄的烛芯一样。四周都是水和炭，要是有人有兴致，现在拿起笔在地上的水坑里蘸一下就能写了，当然我是没这个兴致。火虽然没了，但浓烟还是呛得我不停咳嗽。艾尔诺也是。于是我跪在她的胸骨上，抓住她的手腕，这场战斗结束了。

我把我现在要跟你们说的话跟她说了，也跟每一个穿着干净贴身的衣服和崭新靴子晃进酒吧里的陌生人说：你说你来这里是为了要有新开始？没问题，但这代表你得放弃过去，也放弃假装自己还能改变一切。我说：「过去已经过去，结束了。你到了一个新地方，就代表要从零开始。」

「真是睿智啊，毓玛。」她的脸满是雨水，只好不停眨眼和摇头。「你讲这话还真轻松，你的智慧小语就是我得原谅你的意思。」

我说：「我不指望你会原谅我，我为自己的所作所为感到羞愧。要是我再这么做，我同样也会为此感到羞愧。但这里是光雷驿，这里的人们很不一样。他们来这里是为了创造自己。」

「你是要说重新塑造吧。」

「创造。就像要创造机器一样。嚼铁工擅长修补，但都是做现成的零件，真正的点子都是由别人打造或打破。在这里，你可以在新的火焰中重新锻造自己。」

「你还没受够火吗？」她最后咳了一声。「你想要我跟你当朋友？跟你合作？也许你会给我更多这种人生的教导？」

「不是，那道门已经关了，我不想再见到你，你也不想见到我。但你可以开始新生活，或者我可以杀了你，如果你坚持的话，又或者是你杀了我，但然后呢？你要占据酒吧？帮我缴贷款？花钱修好我们刚刚造成的损失吗？听着，要嘛是你会亏，要嘛是我。」

她微微一笑，有那么一瞬间，我们就像回到了过去，就像是镜子里的倒影就只是你，虽然听不到闻不到，也没有温度，但你就是能感觉到些什么。我知道她听懂我的意思了，不是因为我说得很明白，只是因为她重新开始把我当作一个人来看待了。面对一个虚像要生气或逃离都很容易，但面对人就需要好好处理了。

就在这时，奇利有了动作。四周的雨突然就停了，空气里有种不一样的感觉。我们都注意到了，于是我终于放开她的手，我烧伤的那只手非常痛，是一种尖刺、灼热却又滑顺的痛，接着我们看了看四周，想了解发生什么事。

好吧，你已经看到这个地方现在成了什么样，但想象一下看着这一切发生是什么感觉。整个房间内部都爬满了藤蔓。这些藤蔓像水一样顺着墙壁倾泻而下，快速地流动着，巨大的红色花朵像铃铛一样绽放，填满了天花板上的大洞，彼此交织在一起，形成奇特的图样、树节和花纹等。奇利漂浮在吧台上方约一英寸的地方，几乎一动也不动，只是静静地漂在那里，而房里则越来越多植物。我已经找过许多聪明绝顶的人来这里，试着要搞懂这是什么东西。显然，这些藤蔓是一种未曾见过的物种，任何时空、或说人们曾经去过的所有时空里，都没见过。是奇利创造出来的。即便外面是沙漠，这些藤蔓还是让空气变得潮湿无比，人们只要站在门口吸一口气，就彷佛吸入清凉的饮料一样。

藤蔓终于停止移动，奇利掉回吧台表面坐着，再次像仙人掌一样静止不动。

艾尔诺也没做什么，只是站了起来，甩甩双手，抬头环顾四周。最后，她问：「他是从哪里冒出来的？」

「他一直都在这里。」

她哼了一声。「好吧，就当作是这样吧，因为你说得没错。」

「是啊。」

「我还是很气你把我们的钱花在这种地方，恭喜你，你把所有东西都变不见了。」

「在新卡佩纳的时候，我们把很多东西都变不见了。但，爱是真的。」

「好吧」她一边轻声吹着口哨一边说。那条小蛇垂在附近的藤蔓上，接着滑行到地板上，可能有点不情愿，艾尔诺把它捡了起来，披在肩上，接着头也不回地走了出去。