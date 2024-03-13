夜风吹进敞开的窗户，把安妮房间里的窗帘吹得鼓鼓作响。她看着地板上摇曳的影子，听着牧场上一只孤兽不安的嘶鸣，在床上翻来覆去。

但这些都不足以把瓯柯的声音赶出她的脑海。

他光是找到她，就已经威胁到她的小镇。要是阿库尔也找上门来 …

安妮猛地坐起身，十指耙过她披散的长发。镇上的居民是她仅存最接近家人的存在。若她成为目标，那他们也会受到牵连。

但或许瓯柯只是在虚张声势。或许他在这片荒野中找到她纯属巧合。或许历史并不是注定重演。

但安妮说什么都不能冒这个险。

她抓起骑士服和皮靴，把头发编成辫子，以最快速度穿好衣服。她的外套才刚披上肩，她就推开后门，径直向牧场迈步走去，只在一间破旧棚屋稍作停留，取了一把铲子。

她从栅栏边开始数一百步，笔直穿过夜色中显得灰扑扑的枯黄草地。踏出最后一步后，她低头看向脚边那块不起眼的小墓碑。她咬紧牙关，开始铲土。

起先，她铲下的尽是泥土，什么也没挖到。直到铲子再次落地，响起「咚」的一声，她才愣住不动。

它还在，就在她几个月前埋的地方。

安妮挖开周围的泥土，直到一个木箱的顶部露了出来。她跪下身，解开木箱两侧的扣锁，掀开盖子，她的光雷械就静静躺在里头。

一股怀念之情涌上心头，几乎令她窒息。

安妮拿起武器，手指抚过熟悉的金属枪身，然后将背带甩上肩头。她伸出两根手指，对着辽阔的原野吹口哨。晚风虽能把哨音传到远方，但唯有魔法能确实将哨音传到她的朋友耳中。

福琼破空而来，受彼此之间的羁绊所召唤。他一看见安妮的步枪，便发出欢快的嘶鸣，黑色的眸子闪闪发亮。

「我知道，」她拍了拍它的颈项说：「但这个小镇对我们实在是恩重难报。我们欠他们一个安身之处。」

福琼低下头，让安妮翻身上鞍。她拉起缰绳，舌尖在上颚一弹，命令福琼奔入一望无际的沙漠。

他们驰骋数里，穿过荒原，越过峡谷。当旭日在地平在线探头，安妮从口袋里掏出瓯柯给的火柴盒，再次看了看上头的黑色字迹。

万能牌酒馆

锈木镇

她从未踏足过这个小镇，但这个名字她略有所闻。那里也是一座没落的牧场小镇，失败原因跟大多数边陲小区一样——人丁稀少，经济萧条。

锈木镇终于出现在远方，福琼放慢脚步，谨慎前行。太阳升空，风势也渐渐转强，尘土和风滚草在褪色的小径上飞舞。

整个镇上看起来空无一人。有那么一瞬间，她怀疑这一切只是一场精心策划的阴谋，为的是把她引开家园。

恐慌顿时袭来。安妮正要拉缰绳回头，就被一阵急促的脚步声打断。她眉头一皱，抓起步枪，跨下福琼，走上酒馆台阶，推开大门。

吧台后方传来一声尖叫。安妮将枪口对准声音来源，发现是一个骷髅状的小生物，他的全身骨头摇摇晃晃、转向四面八方，下颚骨因极度狂喜而扭转变形。在他身后几步之遥，一只毛茸茸的蓝色鬼怪正鼓起胸膛，眼中燃烧着怒火。

「站住！」鬼怪尖声叫道，但他的警告只让骷髅妖兴奋得颤抖起来。

这个小家伙一溜烟跑到鬼怪抓不着的地方，嘴里叽哩呱啦说着安妮不懂的语言。这时，骷髅妖瞧见安妮，他歪了歪头，便直直朝她两脚之间的缝隙钻去。安妮失去重心，一个踉跄，便重重摔倒在地。她的手指仍紧靠着扳机，枪管在这两个陌生人之间来回。

一个手臂上长出长羽的有翼生物突然出现，一把抓住鬼怪的衣领，将他往后拽。一旁的骷髅妖把头转回原位，出声嘲讽。

「够了，布里奇。」有翼男子催促道，另一只手按在鬼怪胸前。「你知道他这么做只是想激怒你。」

「臭小偷！」鬼怪怒吼。

骷髅妖举起一条金项链，立刻塞进自己的胸腔里。那个叫布里奇的鬼怪对他破口大骂，祭出各种脏话，骷髅妖则是愉快地蹦蹦跳跳，进入隔壁的房间。

「想喝点什么吗？」瓯柯的声音从吧台后方响起。安妮转头看向他，他笑咪咪的眼里闪着鬼黠的光芒。

安妮放下光雷械，将武器重新甩到肩上。「你很清楚我不是来作客的。」她一边说，一边用外套将双手的灰尘拍掉。接着她对仍在酒馆中央吵嘴的陌生人点点下巴。「你朋友？」

瓯柯探身越过吧台，彷佛要分享一个秘密。「他们就是我跟你提过的，我的团队成员。鬼怪布里奇是爆破专家，赛连马科姆善于侦查。至于那个小不点，我们都叫他细骨。」

安妮的表情陡然严肃。「你也拿他们的家乡安危作为要挟，像你对我那样吗？还是他们只是来找乐子的？」

「我在牧场说的只是我的观察，不是威胁。不过⋯⋯我知道你会改变心意的。」

「我看你自以为知道的很多，但实际上不然。」

「我知道阿库尔对你的外甥做了什么。」他眼中冒出无法忽视的火花。「只有没血没泪的人才能原谅这种事。」

「我不是为了复仇而来。」她短短回了一句。

瓯柯耸耸肩，显然没兴趣深究此事。「来吧，我带你认识一下其他团员。」

安妮跟着瓯柯穿过一道后门，来到一个二楼夹层，俯瞰着下方宽敞的会客室。闲置的牌桌散落在空间里，还有一架缺了不少琴键的旧钢琴。

细骨坐在栏杆边缘晃来晃去，把玩着挂在肋骨间的金链子。布里奇一出现在楼下，便立刻爬上椽子，在最高的裸露横梁上找了个位子坐下。

「鬼鬼祟祟，爱偷又爱躲！」布里奇对着天花板大喊。

细骨晃着两条腿，发出愉快的喀喀声。

一男一女对坐在桌子两侧，他们有着一模一样的浅灰色眼睛，男人的左脸戴着由皮革和玻璃制成的眼罩。钢琴椅上坐着一名白发醒目的女子，透露出既美丽又可怖的优雅气质。在不成对的吧台椅上，坐着一名全身覆盖绿色鳞片的蛇发妖，满头的长卷须如蛇般蠕动。

瓯柯先指了指桌边的两人。「那两位是基沙和基拉夫，死灵术士姐弟檔。基拉夫是我们的医士，而基沙是 …嗯，这么说吧，治疗工作还是由她弟弟负责为佳。坐在钢琴旁的是女巫艾纶缇，擅长魅惑术。然后是来自拉尼卡的杀手瓦丝卡，她是我的副手。」他将注意力转向全场。「各位，这位是电闪安妮，她能看穿任何幻象，还是光雷驿首屈一指的神枪手。」

一阵阵低语和嘟哝此起彼落。安妮懒得跟他们客套。直觉告诉她，这帮人根本不在乎礼节。

瓯柯挺直肩膀，声音突然严肃起来。「现在我要给你一个在场其他人都拥有的机会：退出的机会。因为一旦我开始说明这票内容，你就得参与到底。」

「听起来像是要我在不了解规则的情况下玩游戏。」安妮指出。

瓯柯的笑容丝毫不减。「这更像是象征性的举动。你我都知道，在你踏进这扇门之前，你就已经决定加入我们了。」

安妮的嘴唇抿成一条线。他说的没错。她举起一只手。「我加入——但只限于阻止阿库尔。除此以外的事都与我或我的小镇无关，明白吗？」

瓯柯灿烂一笑。「我接受你的条件，现在你想听听我们要干什么吗？」

安妮揪起一张脸，等待答案。

最后他宣布：「我们要去抢劫玛格塔拉瑙。」

安妮眨眨眼。噢，这地方她当然听说过——据说是光雷驿唯一一座早于预兆路的建筑。「你把我千里迢迢拖到这里，就为了一个童话故事？」

瓦丝卡听了，满头蛇发直竖。艾纶缇则噘起嘴唇。

「不少人来到预兆港寻找宝库，最后都空手而归。」安妮摇摇头。「那不过是个传说罢了。」

「我敢向你保证，玛格塔拉瑙绝非镜花水月。」一个声音从上方传来。

安妮惊讶地抬起头。有人在夹层窥探他们。那人看起来不尽然是人类。

佢的头部长着一对向内弯曲的角，虽然下半张脸清晰可见，但嘴巴以上全是由烟雾和阴影构成。佢如幽魅一般从阳台上飘下，身后拖曳着翻腾的黑暗，然后轻柔落在瓯柯身边。

「这位是安梭苛，」瓯柯说：「佢善于操纵恶梦，能从人的脑海中抽取信息。雇用我们潜入宝库的便是他。」

安妮努力克制胸中的骚动，但安梭苛周围的阴影让她坐立难安。「这和阿库尔有什么关系？」她追问。

安梭苛面无表情地说：「阿库尔和狱刺帮在宝库周围建起一整座城镇，打算一手掌控。他们称之为恶狱镇。」

安妮皱起眉头。「既然阿库尔已经知道了宝库位置，为什么还没偷走里面的东西？」

「因为他没有钥匙，虽然他已竭力寻找。」瓯柯简单回道。「一个叫做伯特伦灰水的人最近刚获得这把钥匙。」

「灰水？」安妮重复道：「银光社的创办人？」

「正是他。」瓯柯回答。「根据我们的情报，他派出假讯使，让阿库尔追了大半个沙漠，就为了确保钥匙不会落入竞争对手手中。幸运的是，他不知道我们也在觊觎它。」

马车事故的记忆在安妮的脑海中一闪而过。原来阿库尔在找的就是这个。

「宝库 …」安妮的声音逐渐淡去，与瓯柯目光相接。「里面有什么？」

「原始之力！」布里奇突然尖叫出声，吓了其他人一跳。

「玛格塔拉瑙里面有什么与这个团队无关。」安梭苛反驳。「团队仅代表我潜入宝库，事后会得到丰厚报酬，你也是。但宝藏只属于我一个人。」

安妮不确定这个原始魔法力量是否该归某一个人所有——如果真有此力的话——但只要阿库尔没有得手，她就觉得没必要质疑其中逻辑。

安妮双手交叉胸前。「我们从哪里开始？」

「第一站是银光社总部，」瓯柯说。「我们团内有几名成员因别的事件被押进监狱，不过钥匙恰好也在那里。」

这时，地面震动，墙壁吱吱作响，灰尘从天花板上的横梁抖落。安妮连忙抓住最近的柱子稳住自己，但他人不以为意的神情令她眉头深锁。

后门一推而开，一张巨大的恶魔脸庞探了进来，他头上长了四只角，皮肤鲜红如皮革。他张开血盆大口，露出两排锋利的尖牙。

「拉铎司大人！」瓯柯惊呼。「很抱歉没等您驾到就先开始会议。但我们也是不得已的，毕竟您实在无法通过任何一扇门。」

拉铎司低吼一声，背后那对蝙蝠般的翅膀不断拍动。

恶魔、死灵术士、杀手与窃贼 …安妮有种强烈的感觉，她已栽进了一个无法脱身的困局。但从她把光雷械挖出来的那一刻起，她就知道会发生什么事了。她将不惜一切代价阻止阿库尔——即使这意味着和这群乌合之众结盟。

安妮已经做出了选择，无法回头。

银光社的总部坐落在繁华的兴旺镇边缘。高耸入云的灰色巨岩宛如摩天大楼，华丽的列车穿梭于城市中心，将兴旺镇与光雷驿各大车站连为一体。两条笔直的道路沿着高架铁轨延伸，路面铺设洁白石头，且有近十名守卫在此日夜巡逻。

瓯柯沿着小径漫行，向少数几个愿意看他一眼的警卫点头致意。大多数人都没有注意到他——虽然这令他不快，但他还是帮自己变了张最不起眼、最容易被遗忘的面孔。

他拉了拉讯使制服的衣领，调整夹在腋下的盒子重心。里面传来喀啦喀啦的骨头声。

「别乱动。」瓯柯低声骂道。「我们快到门口了。」

瓯柯看向远方的山脊，布里奇、马科姆、瓦丝卡和拉铎司正在那里等待他的信号。他希望不要用到信号。如果一切顺利，瓯柯就会在伯特伦灰水意识到自己被偷之前溜之大吉。

总部四周环绕着金属栅栏，栅栏闪烁着明亮的蓝色电流。瓯柯走向一间小小的守卫亭，并举起盒子。

「你有讯使通行证吗？」守卫隔着玻璃窗问。

瓯柯从口袋里掏出一张偷来的身份证，这都要归功于细骨灵巧的手指，以及那晚到兴旺镇多家酒馆狩猎的结果。

警卫看了证件一眼便按下按钮。大门滑开，蓝色电流稍微减弱。瓯柯走向宽阔的水泥台阶，用手指在包裹上轻轻敲打。

瓯柯一跨过门坎，便仔细打量整个空间。巨大的白柱撑起高得惊人的玻璃天花板。前台由实心白色大理石制成，周围摆放着修剪整齐的大仙人掌盆栽。四处有多条楼梯，通往大楼的各个楼层——十分有助于藏身，但对快速逃脱不怎么有利。

瓯柯走向前台的人。「有一件包裹要交给伯特伦灰水。上头说这很急。」

「没一次不急的。」男人叹了口气，挥手要拿盒子。「我来拿去他的办公室吧。你就别在这等了。」

瓯柯后退一步，看着男人拖着脚步朝楼梯走去。确定没人注意后，他绕到一根大柱子后，变身成他稍早在路上遇到的一名守卫。

瓯柯欣赏一下制服上闪亮的银色纽扣，拉直袖口，便悄悄尾随拿着盒子的男人，时刻与他保持安全距离。

安妮和艾纶缇来到银光社总部大楼后方，那儿有一排通风口，通往大楼下层。

艾纶缇藏身到一个拱门的柱子之间，避开他人视线，然后从腰包里取出一个小瓶子，满脸厌恶地端详着。「布里奇向我保证这东西不会爆炸。」她说着，将闪闪发光的液体倒在通风格栅上。一碰到液体，金属便滋滋作响，在噼啪声与嘶嘶声中开始溶解。艾纶缇眉间的皱纹消失。「看来那个毛怪真的会调制药水。」

「你好像很惊讶。」安妮表示。

「我向来不信任海盗。」艾纶缇淡淡说道。「不过就目前来看，我们似乎同一阵线。」

他们攀下狭窄的隧道，顺着灯光昏暗的楼梯井而下，最后来到一条走廊。两名狱卒在大厅来回踱步巡视，铁靴在潮湿的石头地板上发出沉重的咚咚声。

艾纶缇向前走去，低声念了一句咒语，一种奇异的欣快感似乎瞬间笼罩狱卒。他们原地摇晃，眼神迷离，嘴角勾起如出一辙的痴恋傻笑。

「我好像拐错了几个弯，」艾纶缇一脸无辜地说：「你们可以帮帮我吗？」

中了魅惑术的狱卒争先恐后抢答，两人都想成为艾纶缇唯一的救星。安妮趁机从他们身边绕过去，穿过铁门，走下另一段宽阔的楼梯。

在地底深处，熟悉的沙漠热浪完全无迹可寻。冰冷滞闷的空气令安妮直打哆嗦。她用她那只金色眼睛扫视每一间牢房。银光社利用幻象作为安全措施，让牢房看起来空无一人。这就是瓯柯需要安妮相助的原因之一。

不出片刻，她就找到人了。凯雷威克在地牢的一侧，梅泽悟在地牢另一侧。

窝在牢房一角的梅泽抬起头，一缕黑发从他凌乱的发髻上掉了下来，他随手拨开。「你看起来不像守卫，但你居然看得到我们。」他说道，语气中充满狐疑。「能否解释解释？」

「瓯柯派我来的。」安妮解释道。「他要我提醒你们，别忘了你们在时空外达成了交易，你们还有任务要完成。」

凯雷威克挺起皮革下的胸膛，指着对面牢房。「我可没违背过诺言。都是这个白痴害咱们遭受这种屈辱，被制服于此！」

梅泽紧紧抓住铁栅，指关节发白。「我们会沦落到这，是因为你太无能！」

「你自称是盗贼首领，是撬锁大师。」凯雷威克龇牙低吼。「如果你真像你吹嘘的那样聪明，咱们为何还被关在这些铁笼子里？」

「我把同样的问题还给你。你口口声声说自己是强大的征服者，但在我看来，你最擅长的就是被人抓住。」梅泽反击。「你之前在牢狱里蹲了那么久，任谁都认为你现在应该是越狱专家了！」

艾纶缇出现在楼梯口，手指上勾着一把银钥匙。「我想你可能需要这个。是那两个狱卒自动奉上的。」她的目光在看似空荡荡的牢房间游移。「你找到他们了吗？」

安妮指着他们各自的牢房。「你没跟我说他们感情这么要好。」

艾纶缇把钥匙抱在胸前，大笑出来。「噢，他们俩恨死对方了。这么一想，这段故事还满有意思的。」她呼了一口气，走向凯雷威克的牢房门锁。「以后有机会再说吧。」

钥匙喀答一声插入锁孔，凯雷威克从幻象中现形，双手被发着光的镣铐束缚着。

艾纶缇啧了一声。「噢，可怜的家伙，你这样就使不出魔法了。」

「别再那边假慈悲，女巫。」凯雷威克说。

艾纶缇的双眼邪光闪烁。她替他解开镣铐，扔到地上，然后也把梅泽从牢房里放出来

「谢谢你。」梅泽短促点头致谢。

「多有礼貌，多俊俏的脸蛋。」艾纶缇语气软腻。

安妮不是很确定，但她觉得梅泽的脸颊似乎隐隐泛起了一抹粉红。

凯雷威克在掌中转动着一团明亮的橙色火焰，两眼开始发光。「我准备好逃出地牢了。咱们来大闹一场，把这座城堡变成一片灰烬和白骨的废墟吧。要给俘虏咱们的人制造怎样的混乱呢？」

「恐怕没时间做这些。」艾纶缇说。「我们沿原路离开吧，没必要引起额外注意。除了梅泽。」她的嘴角抽动一下。「我相信瓯柯需要你的帮助。他就在大楼某处，但我不太确定具体位置。」

梅泽颈部的纹身开始在皮肤上移动。「我会找到他的。」他说完便一言不发朝阴影处走去。

安妮看了地牢最后一眼，然后跟着艾纶缇和凯雷威克返回隧道。她突然意识到，唯一能防止瓯柯的团伙自相残杀的，就是拥有一个共同的目标。

她不愿去想象，若是他们为敌，会对彼此做出什么事情——但愿她永远都不需要知道。

瓯柯在一个壁凹附近等候，目视男人拿着盒子朝走廊远方走去。他停在一扇门前，从口袋里掏出钥匙，走了进去。过了一会儿，他空手走了出来。

当脚步声渐渐远去，瓯柯连忙走到那个办公室门口，透过圆形玻璃窗往里看。盒子就放在灰水的办公桌上，周围摆着一叠叠整齐的文书和档案。

瓯柯用指节在玻璃窗上敲出缓慢的节奏。盒子里传来窸窸窣窣的声响，纸板开始摇晃，从一边倾斜到另一边。下一秒，全身半松散的细骨破盒而出。他的骨头一块块卡回定位，最后他把一顶破帽子戴在头骨上。他快速甩了甩胳膊，然后从桌上跳了下来，把门锁打开。

瓯柯看着他，有了一丝兴致。「这辈子很少有东西能让我惊艳——但你确实有点东西。」

细骨以牙齿打颤作为响应。

瓯柯用手指抚过各种表面，寻找隐藏的空间和上锁的柜子，细骨则在办公桌上下翻找。他们没有听到有人进入房间。直到那人开口。

「我认得骷髅妖。但我认识你吗？」

瓯柯迅速回身。细骨的头原地旋转。

梅泽站在两人面前，悄如幽魂。

瓯柯的嘴角弯起一抹笑容，他让他的尖耳从幻术中显现出来。「又有谁认识我呢？」

梅泽纹风不动。「显然潜入总部对你来说根本轻而易举。假如你愿意，几天前就可以把我和那个邪术师放出来了。」

瓯柯一派轻松地回道：「时机不对嘛。」随即伸手示意整个房间。「总之都是过去的事了。我们现在要做的是找到秘钥。我不认为灰水会把它扔在显眼处，但——」"

「肖像画。」梅泽打断。他指向办公桌后面的墙，显然对灰水缺乏创意不以为然。「万年不变的藏宝位置。」

瓯柯仔细研究了一下画框，然后轻轻一拽。画框一下就从墙上脱离，露出一个隐藏的保险箱。他让出位置给梅泽，并从口袋里取出一个小装置。「我擅自翻看了你的私物。我想你可能需要这个。」

梅泽的下巴绷紧，从瓯柯手中一把夺走那个器物。「老是比我领先两步。」他咬牙说道，字里行间满是愤懑。

那装置在他的掌心里蠕动，变形成八脚外展的蜘蛛形状。它一跃而起，紧紧扣在保险箱的转盘锁上，接着一串数字在面板屏幕上一闪而过。蜘蛛装置开始旋转，锁芯内部一有任何动静，金属腿便精巧卡至定位。过了一会儿，传来一声响亮的「喀答」，保险箱的门应声而开。

里面有一个小麻布袋，靠在几本厚厚的书籍上。

瓯柯的脸上露出邪笑。他把手伸进麻袋，拿出一个外型奇异的小神器。虽然表面上的大部分金属因年代久远而变黑，但仍能看到局部闪烁着荧光。

第六把钥匙。

瓯柯将神器塞进上衣内袋，然后拿起桌上的空盒子，缓缓放到地面。细骨跳了进去，骨头喀喀几声，便散成一堆。

「你要跟我们走吗？」瓯柯问梅泽。「如果你要的话，我可以把你变成守卫的样子。」

「我才不相信你的诈骗魔法能有什么作用，不论是在你身上，还是在我身上。」梅泽淡然回答。「我到外面等你们。」他说着便消失在走廊尽头。

瓯柯得意洋洋地挺起肩膀，小心翼翼地走出大楼，尽量不引人注目。快到最后一个转角处时，他变回讯使的样子，等他到了大门口，警卫毫不犹豫地放他出去。

半路上，瓯柯与一小群前往银光社总部的人擦身而过。中间那个男人有着一头黑发，但两鬓已然银白。两名随员紧紧护卫在他身旁。

他们从未谋面，但瓯柯一眼就认出那男人的脸庞。他在光雷驿人尽皆知。是个鹏洛客——跟瓯柯一样。

拉尔查雷克。

然而，让瓯柯停下脚步的并非拉尔本人，也不是高大魁梧、一脸想干架的武装随员。

而是那名黑发凌乱、双耳尖削的少年。

他们的血液中流淌着仙灵魔法 …很容易就感知得到。从少年脸上的表情来看，他显然也辨认出瓯柯的魔法来源。

瓯柯全身一僵，他身上的幻术竟然就此散去，在一名意外相遇的仙灵面前解除魔法。剎那间，他变回了瓯柯，毫无遮掩地现出原形。

拉尔一惊，他的目光落在瓯柯怀里的盒子上，话刚脱口：「你是——？」

细骨便从盒中探出头。拉尔的随员一个箭步扑上前去，但瓯柯动作更快。迅速敏捷的他低身闪过，一拳打在守卫的咽喉上，迫使他跪倒在地。细骨取下他的大腿骨，从盒子里跳出，狠狠敲向拉尔的太阳穴。拉尔捂着头，顿时无法动弹。

仙灵少年愣在原地，瓯柯并未多留片刻。他变身成一只展翅大鹰，细骨爬上他的背，死死抓紧羽毛。银光社的守卫才刚反应过来，瓯柯便已经朝山丘飞去了。

「快追！」拉尔的怒吼响彻整个山坡。

雷霆顿时在天空中轰隆作响，瓯柯急速转了好几个弯，才避开雷击。细骨的帽子掉到了地上，他发出恼怒的喀喀声，只能紧紧抓住瓯柯的脖子。山岭已在眼前，但除了一些高耸巨石之外，别无遮掩，而每个银光社守卫都全副武装。如果瓯柯就这样暴露在空旷处，绝对是处于劣势。

他俯冲而下，在距离地面几英寸处再次变回原形。细骨从他的肩膀上一跃而下，还为着这场意外飞行而浑身战力。两人躲在一块高大巨石后面，准备迎战。瓯柯只需要拖延一会，等待其他团伙赶到即可。

这时，仙灵少年现身天际，脚边拖曳着金色粉末。他降落在几英尺外，狂野的眼神中流露出焦急感。瓯柯冲上前去，但那名少年只是举起双手，出声恳求。

尽管直觉要他出手，瓯柯还是迟疑了。

「我、我不想跟你打！」少年吐出。

「身为保镳，你这要求倒挺怪异。」

少年放下双臂。「我一直在找你。不只这个时空，其他时空也找遍了。」

「喔？」瓯柯扬起眉毛。「为什么？」

「我很确定─欸，就是说─是这样的 …」

「我在赶时间。」瓯柯厉声催促。

少年的双手垂在两侧，微微颤抖。「我想你是我的父亲。」

瓯柯盯着他看，不确定自己是否听错了。

「我的母亲是阿莉丝。」男孩说。「我叫做凯澜。」

瓯柯这辈子听过无数个谎言，自己说过的也不少，足以让他分辨这名少年说的是实话。他对阿莉丝的记忆还很清晰。对凯澜的也是 …

一阵急促的脚步声逼近。待瓯柯将目光从少年身上移开，早就为时已晚。片刻的迟疑让瓯柯付出了代价：他已被团团包围了。

银光社的人马举起武器，准备开火。

瓯柯瞥向紧紧攀在肩上的细骨，说：「我从来没想过要问，但作为骷髅妖，你到底有多坚不可摧呢？」

细骨不置可否地耸耸肩，瓯柯攥紧他的拳头。

一团金色的藤蔓状卷须凭空出现，将大部分守卫卷入魔法粉末漩涡中，重重扔下山坡。剩下的人一个接一个被金色藤蔓缠住，抛到一边。瓯柯一时间搞不清楚状况，直到他发现施展魔法的正是凯澜。

拉尔从尘雾中走出，仔细端详着凯澜，眼神中混杂着震惊和失望的心情。「小子，想解释一下你在做什么吗？」

「对不起，」凯澜垂下脸说：「这、这一切不是我计划好的！」

蓝色电流在拉尔的手指间盘旋，他头顶上的天空似乎暗了下来。一场风暴在他眼中酝酿。他举起双手，手指上闪烁着魔法火花，就在这时，电流突然消散。

拉尔张开嘴，眨了眨眼睛。「瓦丝卡？」

瓯柯回头一看，发现他的团伙已在身后蓄势待发。瓦丝卡上前几步，窄窄的五官紧紧绷着。阳光下，蜿蜒在她皮肤上的伤疤显得格外突出。

「我知道，」她的语调缓慢而刻意，如同最阴险的毒药。「你以为我死了。」

拉铎司重重落到拉尔身旁，双翼大展，沙漠烈日在他身后发出刺眼光芒。拉尔的脸上闪过认出他的神情，但还没来得及说什么，拉铎司就向闪电法师挥出巨石大小的拳头，把他打飞到滚滚尘埃中。

细骨趁机从一名守卫那摸走一块怀表，得意洋洋地举到阳光下。他满足的咯咯笑引得他全身骨头都喀喀作响。

「滑稽小偷为自己丢掉的帽子拿到了补偿！」拉铎司用震耳欲聋却出奇悦耳的声音下了脚注。

细骨踏着脚表达感激，然后坐进拉铎司的颈窝里。

马科姆的有翼双臂交叉于胸前。「我们该走了，免得他们派援军来。灰水很快就会发现你偷走了什么。」

「我同意。」瓯柯说，并观察凯澜片刻。他那头黑发与淡褐色的眼睛，和他的母亲好像。阿莉丝的眼睛也是这个颜色，是苔藓和蜂蜜的混合。那双眼睛让瓯柯想起他最爱的那片森林，以及两人并肩漫步林间、聊起童年回忆的那些日子。当时他就感到惊讶——自己竟能听着他人的秘密，却不想将其当作胁迫的武器。更令他惊讶的是，她也有同样的感觉。

瓯柯把这个念想抛开，脸上堆起笑容。「看来你要跟我们一起走了。」他对凯澜说，后者脸上开始露出不舒服的神情。

「你确定这是个好主意？」瓦丝卡插话，澄黄的双眼发出有毒的光泽。「我们对他一无所知。」

「把他留下来向银光社交代，只会成为我们的隐患。」瓯柯再次勾起嘴角，挤出简单的笑容。「而且，你没听到吗？他是我儿子。」

其他成员交换不安的眼神，但谁都知道最好别跟他争辩。

「前进！」布里奇尖声叫道。

一行人翻过山脊，消失在视线之外。瓯柯感觉到凯澜就在身后，他显然不想让瓯柯离开视线，又不想靠得太近。

瓯柯从未想过自己会成为父亲，但这名少年刚刚帮助他逃脱，甚至为此背叛了自己的老板。凯澜锁展现的忠诚并非出于胁迫或欺骗。这是他自愿给予的。

在返回酒馆的途中，瓯柯思忖，不小心生了个儿子，到头来非常有用呢。