瓯柯一行人逃离银光社后已经过了好几个小时，但凯澜依旧坐立不安。他把手插进铺有羊毛内衬的口袋里，双膝焦躁地抖动着。面前的营火上焖着一锅炖菜，火焰在附近的岩石上投射出阴影。

被掳来的莽野帮成员坐在远处，由凯雷威克和拉铎司看守着。他的外套由兽毛、苔藓和仙人掌盔甲组成，络腮胡则杂乱无章地朝着各个方向蜷曲着。他的双眼被厚布蒙住，双手也被绳子绑着，不过其实他也不需要。艾纶缇的魅惑魔法让他几乎处于狂喜的状态，若没有外力帮助，诺兰根本无处可逃。

莽野帮是出了名的独行侠，要是真有什么东西会来找他，那也会是一群狼、秃鹰，或特别忠诚的美洲狮。不过凭借安妮的视力和马科姆在空中巡逻的能力，就连数英里外的危险，都会被他们看到，因此完全不需要担心。

但 …

凯澜把指甲戳进手掌。瓯柯已经偷了贝特伦灰水的东西两次了，这代表所有成员都成了目标。不只是银光社，所有想靠着赏金获利的不法之徒都会为了他们项上人头的赏金，而将他们视作目标。一想到自己会成为通缉犯，就让凯澜的胃部翻腾。

一把木汤匙突然伸进炖菜里，吓得他跳了起来。布里奇舀了一些到锡碗里，因为太过心不在焉，没注意到细骨就在他身后，正伸手在他的外套口袋里翻找瓶子。找到后，他打开盖子，将内容物倾倒出来。琥珀色的液体哗啦哗啦地流过他的胸腔，在布里奇的脚边聚积成小水滩。

布里奇惊慌地咆哮起来，一不小心就将炖菜洒了出来。他气得鼻孔撑开，爪子也因愤怒而弯曲了起来，接着开始追着细骨跑。细骨在岩石上跳来跳去，骨头随着跳跃发出了愉悦的颤抖。

梅泽悟压抑着的嚎叫声在他们避风的山坡上回荡着，「你怎么这么慢？我阿嬷缝完一件被子的速度都比你快！」

基拉夫叹了口气，目光却仍然专注。他的手指在梅泽悟的伤口上方舞动着，彷佛在穿一根隐形的针。「把肉缝合是一种艺术，不要动。」

梅泽悟紧咬着牙说：「你看起来太享受了吧。」

基拉夫说：「你在胡说什么」，但眼中尽是藏不住的狂喜。

基沙装出痛苦的样子说：「你这是在折磨这个可怜的家伙，而且还不有趣！」她靠向梅泽悟，用像是唱歌的声音说：「我可以让你不再痛苦。」

基拉夫翻了一个白眼，挥手要她离开，接着说：「重点是要治好他，不是杀死他。」

说着又在他的皮肤上缝了一针，梅泽悟死死的闭着眼睛。「要是我昏过去了，千万别让你姐靠近我。」

基沙撅起下唇。

一阵微风吹过山丘，让营火摇曳不定。阴影汇聚在凯澜的身后，他则转身看着安梭苛朝那位莽野帮的人走去。

安梭苛将双手高举过莽野帮成员的头，试图用魅惑魔法钓出他要的秘密。他的手指缓慢而从容地动着，诺兰脑海中的记忆被抽出，在空中形成一条条银色丝线。这位莽野帮众已经太出神，不知害怕为何物。

凯澜的肌肤因担忧而有些刺痛。

「别担心」，瓯柯说，并在凯澜身旁坐下，向后微躺，直到火光映照到他棱角分明的脸上。「安梭苛很擅长在不造成伤害的情况下，取得我们需要的答案。」

凯澜把脚跟深深踩入土里，他父亲观察他多久了？

凯澜说：「我不同意，你说过不会伤及无辜的。虽然他被施了法，但并不代表他不害怕。安梭苛不是个你，或任何人，应该信任的人。」他回头看了安梭苛一眼，想起他们在艾卓的对战，忍不住颤抖了一下，但安梭苛似乎根本没注意到凯澜在那。

「计划出错不是我的问题，而且那个莽野帮的人同意帮灰水的时候，就知道自己可能会遇到什么事了。他要是不想惹麻烦，根本就不应该蹚这个浑水。」

凯澜反驳：「他被武装的警卫包围着，我们可以推测，他是在胁迫下被迫坐上火车的，我不认为他有选择。」

瓯柯的眼神闪烁了一下，「你这么觉得吗？觉得自己别无选择？」

一阵热血涌上凯澜的头，让他的双颊显得更黑。「我……我没这么说。」

瓯柯眼中的质疑消失了，就像从没出现过一般，接着微笑握住凯澜的肩膀。「每个人都下了火车，你可能觉得我抛下了那些人，但其实是因为我知道你能处理得来，你是我儿子，我信任你。」

尽管瓯柯抽回了凯澜身上的手，但凯澜的紧张情绪并没有随之消失。他想要相信自己的父亲，也想要获得他的认可。但他在火车上看见了瓯柯的脸，瓯柯并不相信他，而且已经准备好抛下他了。

但也许只是误会，凯澜的思绪汹涌了起来，满怀希望。 他是你父亲，就算他打算抛下那些人，也不会抛下你。

如轻烟一般的丝带在沙子上轻轻摆动，凯澜突然跳起来。安梭苛握着双手，一边等待着，他的角在地上形成了阴影。

瓯柯站了起来，等不及想要知道获得了什么信息。「你发现了什么？」

安梭苛斜歪着头，嘴唇紧闭，「跟我们想的一样，那个神器是一把钥匙。但共有六把，这只是其一。」

瓯柯用一根手指拂过额头，凯澜意识到这是一种掩饰沮丧的习惯动作。「其他秘钥在哪里？」

「阿库尔握有另外五个，他把这些钥匙藏在他脖子上戴着的徽章里」，安梭苛解释道，附近有伙伴发出了不满的低语。「但我在这个莽野帮的脑海里发现了其他东西，是通往恶狱镇入口的地图，被埋在愚贼冢里。」

营火的另一端，基沙欢欣地尖声乱叫起来。

「你有听过这个地方吗？」瓯柯疑惑地问道。

基拉夫在梅泽悟不断消失的伤口上方哼着曲子，一边将最后的一道伤口缝合。「那是探矿者的墓地。」

基沙咧嘴露出她森森的牙齿，眼里闪着满是恶意的渴望。「有好多骨头，好多美丽的尸体可以挖。」

瓯柯在决定要找这对死灵术士姐弟前，仔细研究过每一位成员。「你们两个有兴趣执行一个小支线任务吗？」

基沙急切地拍了一下手，基拉夫则是利落地点了点头。

「等我们回到酒馆再来详谈吧」，瓯柯转身看向细骨，他正忙着想要吃炖菜，但炖菜却从他空无一物的胸腔中滴落。「你能挥旗示意安妮和马科姆下来吗？我们越快离开这里越好。」

其他人纷纷开始收拾自己的装备，这时凯澜突然蹦出一句话，因为他觉得太重要了，无法忍住不说。「那诺兰呢？」

「他怎么了？」瓯柯问着，但完全没有看向他。

凯澜有些局促地耸起肩膀，「嗯……我是说……有人会带他回家吗？」

有些成员窃笑了起来。

瓯柯挑起一边眉毛，彷佛凯澜是什么稀奇古怪的东西。「他是莽野帮的人，他们在荒野中也能活得好好的。」

凯澜再次脱口说：「我们不能把他丢在这里，硬鬃镇离这边有好几天的路程，他又没有任何补给品，或水，或……」

安梭苛向他走近一步，沙漠地上的阴影随之隆隆作响，像是正在接受考验一般。「你担心他的生命」，这不是个问句。

凯澜张开了嘴，但想说的话太过纷乱，不知从何说起。

安梭苛卷起长爪，说：「别担心，我没想要让他死。」

「看到我们大家都有共识真是太好了」，瓯柯有些不耐烦地说。

安妮的声音自暗处响起，「我可以和凯澜一起护送莽野帮的人到最近的绿洲，相信他有办法从那里找到回家的路。」

凯澜浅浅地微笑了一下以表感谢。

瓯柯的嘴角抽动了一下，「相信你很清楚不要被抓到或被跟踪，对任务而言很重要。」

安妮点了点头，「我们不会被看到的。」

凯澜随着她一起走离营火。当他确定其他人都听不到时，便说：「你帮了我两次了，谢谢你。」

安妮没有回答，只是继续沿着小路走下去，并用舌头弹了一下上颚，呼唤福琼。他在夜晚的微风中跨步而出，身体因充满信任而呈现放松的状态。

凯澜问：「是什么让你决定加入瓯柯的？」

「这是两害相权取其轻。」

凯澜分不清这究竟是不是玩笑，「你不信任他？」

安妮皱了皱眉，「信任是为了互助，但这只是一份工作，而且我承认我无法相信任何一个会雇用不法之徒来做肮脏工作的人。」

凯澜盯着地面，「说实话，我不确定你是不是不法之徒，你看起来和其他人不太一样，我以为……嗯，我不知道。」

「我更像你吗？」

凯澜没有回答。

她摇了摇头，好像在试图摆脱某个记忆。「不久前，我曾是畅行帮的一员，我们犯了一个错，抢了阿库尔和炼刺帮的东西，他连续好几个星期不眠不休的追击我们，我们因此失去了很多伙伴。后来我们跟他们达成了协议，归还我们偷来的东西，但我的侄子在交换过程中受了重伤。我们好不容易才逃了出来，从此以后，他整个人都变了，不久前才又回到我们帮众里。」她的眼神变得坚定，「阿库尔本来没有打算放过我们，我甚至不确定他是否在乎我们偷了什么。他只是想见到血流成河，并利用我们的信任来达到这个目的。」

「我并没有觉得我比营火旁的那些人好多少，我知道自己是什么样的人，做了什么。但阿库尔……他是另一种等级的罪犯，最恶劣的那种。我不想再看到有人受到跟我侄子一样的伤害。要是那个宝库里真有原始力量，但落入阿库尔的手里呢？」她的表情变得凝重起来，「我不能让这种事发生。」

凯澜回头看向远处的营火，他的父亲正与瓦丝卡和安梭苛热烈得讨论事情。

最恶劣的不法之徒 …

他的双眼一直注视着瓯柯，久到连安妮都注意到了。

「家人关系是最麻烦的，无论有没有血缘关系都是」，她平静地说。「了解一个人的内心很不容易，但以我的经验来说呢？」她耸了耸肩，「时间虽然会有所帮助，但也不能忽视直觉。」

凯澜眨了眨眼以掩饰他的困窘。

安妮牵起福琼的缰绳。「我想一天之内讲这么多故事也该够了，我们去带那个莽野帮的人回家吧？」

他们走到诺兰身边，扶他上马，然后沿着蜿蜒的小路下山。凯澜在他们身边飞着，小心地不让自己落后。虽然他很想再看营火最后一眼，但他没有这么做。

他怕会看到父亲在看着他……而且满是怀疑之情。

酒馆的门被猛地打开，基沙和基拉夫跌跌撞撞地走了进来，双眼圆睁，神情恍惚。他们向室内走了几步，靴子重重地踏在地板上。头顶的灯光洒在他们的脸上，映照出他们脸上满满的新瘀痕和血淋淋的伤口。

基拉夫整了整眼睛上的皮带，确保皮带没有歪掉，基沙则用手理了一下她凌乱打结的头发。

「欢迎回来」，瓯柯倚着吧台大声说道，「看来愚贼冢有好好款待你们。」

基拉夫抠着指甲下干涸的血迹，说：「我不想讨论这件事。」

基沙将皮革护腕上的沙子吹掉，沙子在她面前形成了一团小小的烟雾，她则做了个鬼脸。

基拉夫从外套拿出一张卷起来的羊皮纸，并举起来拿给瓯柯，「我相信这就是你在找的东西。」

瓯柯将地图摊开在吧台上，仔细研究所有奇特的标记。

他终于到手了：通往恶狱镇和玛格塔拉瑙的地图。

「这是我以为的那个东西吗？」瓦丝卡问，接着从安梭苛有棱有角的影子中走了出来，倾身从吧台另一边探头看。「所以……宝库浮在城市上方。」

瓯柯的思绪已完全沉浸其中，「如果我们没拿到钥匙，知道宝库在哪也没有意义，而要能够拿到那个徽章，我们必须和阿库尔身处在同一间房里。」他抬起头环视整间屋子，寻找安妮，发现她和凯澜坐在远处的一张桌子旁。自从火车那件事之后，他们俩几乎形影不离。

瓯柯的表情沉了下来。他并不反对成员们彼此交朋友，但清楚每个人的立场才更能掌控他们，凯澜不断升温的友谊很可能会成为一个隐患。他不喜欢这样。他不信任这两人的友谊。

但他还是挤出了笑容，「安妮……你认得阿库尔核心圈子里的炼刺帮成员，对吗？」

她用指甲敲了一下玻璃瓶，「应该认得。」

「如果我们能够在恶狱镇里跟踪其中一个，你觉得他能带我们到阿库尔的据点吗？」

安妮说：「也许可以，但你不能像去度假胜地一样直接大喇喇走进恶狱镇。只有炼刺帮的人知道那座城在哪不是没有原因的，他们不让外人进去，当然也不会让人们离开。」

瓯柯回道：「我们都能做好自己该做的事，只要我们穿上炼刺帮的衣服并保持低调，就可以混入他们之中。」

「我不觉得我们的成员低调」，安妮说，「首先，我们有一个体型巨大的恶魔和一个骷髅，再多的炼刺帮服装也无法让他们融入。」

「我们将成员分组，只有一组四人小队进城」，瓯柯用一种彷佛这件事再简单不过的态度说着。「其他人可以在恶狱镇外面，等到我们准备好打开宝库再进来。」

「算我一个」，瓦丝卡说。

「太棒了」，瓯柯同意瓦丝卡加入。「安妮，你也要一起来。」

她一口气喝掉瓶子里剩下的酒，表示知道了。

瓯柯很清楚第四个应该要是谁，早在死灵术士姐弟将地图带回之前，他就想好了。

但他又多等了一下，目光在所有成员之间不断游移。

最后终于说出：「凯澜」。

他儿子脸上的惊讶神情溢于言表，「你想要我帮忙吗？」

「我需要你来帮我，你的能力在恶狱镇会很有帮助」，瓯柯说，「尤其是在我们找到阿库尔之后。」

凯澜轻咬嘴唇，但无论是什么事让他的良心不安，都已经不重要了。瓯柯将凯澜视为不可或缺的成员，他一定不会让自己的父亲失望。

男孩点了点头。「好吧，我做。」

瓯柯装出感激的样子，但他其实一点也不意外，凯澜渴望获得他的注意，他想要被接纳。看来，大量赞美是让凯澜继续站在他这边的关键。

在很多他不打算多谈的面向中，他都需要这个孩子的协助。而凯澜愿意无条件，不带一丝疑问地帮助他，都只因为瓯柯是他的家人。除了血缘关系之外，他们完全是陌生人，但对凯澜来说，这样就够了。这样忠诚吗？这是瓯柯曾感到感激的一件事。他只需要确保这份忠诚能持续下去。

一块边缘呈锋利锯齿状的巨大岩石盘旋在天空中，云雾绕着岩石的最高处旋转，彷佛被困在其轨道上；熔岩自边缘流出，汇入恶狱镇曲折的河流里。无论从哪一面看去，该岩石都带着一抹愤怒之感，像新生火焰的余烬一样闪熠着光芒。

玛格塔拉瑙，传说中的宝库。

宝库之下的城市里，奠基在奇岩怪石地基上的迷宫遍布整座城，四周还环绕着圆形峡谷。到处都是由凝固熔岩和削尖的木头打造而成的建筑，许多人家的门窗用动物骨当作外框，里面隐隐透着彩色灯笼发出的亮光。

凯澜调整了一下他的帽子，和流向街道的细细熔岩流离得远远的。四周充斥着烟雾，还有多到数不清的炼刺帮众。

在他左边的空地上，有人正在进行街头决斗，两个体型壮硕如山的炼刺帮众正在用斧头互相砍杀。两人的斧刃都因残留的光雷而闪着光芒，每次相交时都会迸发出火花。一小群围观的人不断在旁边嘻笑吼叫着，而当其中一人的斧头终于砍向另一个人的胸口时，围观的群众以胜者的姿态举起了双臂。凯澜看着他们将尸体拖向一个巨大的火坑，并丢到烧红的煤碳上时，感到相当不舒服。

「这里的人都这样解决纷争的，至少没有到杀死别人全家那样野蛮」，瓯柯在注意到凯澜一直盯着他们看后这样说。他一派轻松的吹了一声口哨，接着往前走到一家大门边缘因余烬而闪着光芒的酒吧前。他已经用变形术将自己变成了一个粗犷的人类，完美混入其他阿库尔手下之中，胸膛上覆盖着制作精美的骨制盔甲。

他们已经去过三间酒吧了，但目前为止还没有发现任何看起来像是炼刺帮核心成员的人。安妮在不远处整理了一下遮住她半张脸的黑色头巾，凯澜忍不住猜想她是害怕被认出，或是因为终于要面对那些从伤害她侄子的人而害怕。

安妮、瓯柯和瓦丝卡都走入门内后，凯澜默默吸了一口气，数到五，然后也同样跨步而入。

天花板像是橡木桶的内部一样弯曲着，所有东西都散发着一股金属和酸腐的水果味，让凯澜有些退缩。他顺着安妮的目光看向一位坐在吧台边的女子，她穿着一件带有尖刺的锻铁肩甲，每一个尖刺顶端都带有一些红热的余烬，身上其余的衣服全是酒红色，且边缘都磨损了，腰带上则别着一把小把的光雷手枪和斧头。她的身体散发出轻烟，彷佛随时都会燃烧起来。

安妮整个人变得很僵硬，以几乎听不见的声音说：「她是推丝特梵丹果，阿库尔的亲信之一。」

瓯柯轻轻地点了点头，经过安妮身边，朝酒吧走去，瓦丝卡在他旁边的空位上坐了下来。安妮退到房间的角落里，以便离那位炼刺帮成员越远越好。

凯澜用手拂过斗篷，以免碰到正在燃烧的边缘。他觉得自己格格不入，是混在一群士兵里的稻草人，但最重要的是，他只希望炼刺帮的人不会注意到他。

凯澜在酒馆后面找到了一个沙发位并坐下，桌子底下的双手不安的拨动着。另一边，瓯柯正忙着与调酒师攀谈，彷佛扮成别人是件再容易也不过的事了。

「这不是你的桌子」，有人粗声粗气地说道。

凯澜抬起头，发现有三名炼刺帮的人正低头怒视他。说话者的皮肤像熔岩一样发红，另外两人则戴着铁面罩，除了火红的头发外，整张脸都被遮住了。

「我……我很抱歉」，凯澜结结巴巴地说。他想要站起来，但皮肤像熔岩的那位炼刺帮众把他推了回去。

「你很抱歉？」他一边重复，一边露出锋利的牙齿。「恶狱镇里没有人会在意礼貌的，我看你根本不是这里的人。」他掏出一把看起来很重的光雷手枪，对准了凯澜的胸口。

「我和人约在这里！」凯澜说得很急，但有些结结巴巴，「他们要跟我说工作上的事。」

那三人咯咯笑了起来。

男人吐槽：「孩子，任何一个炼刺帮的人都宁愿相信一团余烬，而不是你。要嘛有人把你拖来这里要狠狠揍你一顿，要嘛就是你在胡说八道。」

凯澜举起双手，「我不想惹麻烦！」

他们又笑了起来，这次笑得更加刺耳，凯澜趁着这个机会偷偷溜出了沙发座。但才刚走了三步，其中一位炼刺帮众就把他推倒在地。他的脸撞到了木板，发出爆裂声。他抿了抿嘴唇，能尝到血的味道。

炼刺帮的人吼道：「站起来，你这个懦夫，我才刚开始而已。」

瓯柯踩着嘎嘎作响的马刺走了过来，然后停下，挡住了凯澜的视线，「饶了这孩子吧。」

凯澜颤抖地将自己从地上撑起，如释重负的心情梗在喉咙里说不出来。

炼刺帮的人眯起了眼睛，「他不是炼刺帮的人，你少管闲事。」

瓯柯没有离开，「他说了他来这里是为了工作，对吧？应该是阿库尔找他来的吧。」

那男人哼了一声，「阿库尔轻轻松松就能把这个矮子折成两半，他找一只田鼠也好过找这个瘦皮猴。」

瓯柯的嘴角扬起，嘲讽地说道：「你想要赌赌看，看我们谁对吗？」

炼刺帮的那三个人面面相觑，犹豫不决。

瓯柯将凯澜推到旁边，好让他不会挡住那名炼刺帮众的路，「让他去处理找他来的人的事，我们其他人就开心喝酒就好了。」

男人的眼里燃起熊熊怒火，向前迈出一步，「不然你打算怎么办？」

另外两个戴着铁面具的炼刺帮众将刀拔出。

「三个打一个？」瓯柯啧了一声，「现在谁才是懦夫啊？」

炼刺帮的人低沉地笑了一声，接着用他巨大的拳头朝着瓯柯的头部挥出一拳。瓯柯闪身，以些微的距离躲过这一拳，顺势用手肘击中男人的脖子。

酒馆陷入一团混乱，角落里演奏音乐的人加快了吉格舞音乐的节奏。玻璃碎裂和光雷轰鸣声不断，凯澜摀住脸，震惊得无法动弹。他的耳朵嗡嗡作响，目光注视着他的父亲和瓦丝卡，两人正攻击着身旁所有炼刺帮成员。

瓦丝卡的速度很快，炼刺帮的人都还没来得及将武器转向她时，她就将手里的长刀砍向他们。其中一个戴着铁面罩的人向她冲来时，瓦丝卡就用光雷手枪的枪背猛击他的脸，将面具击落到地上，再用靴子踩住他的脖子，让他在地板上动弹不得，并用瞪视将他变成石头。

有一些炼刺帮的人警戒地往后退，但大部分的人却反而把这看成是火上浇油的动作。他们怒吼着，在酒馆到处发射光暴械，把这间骷髅状的酒吧砸成了碎片。

瓯柯不断变形成一个又一个不同的炼刺帮成员，他时而出拳，时而移动到炼刺帮众的身边，在敌人之中引起不小骚乱。炼刺帮的人都还来不及细看，瓯柯就又挥拳打向下一个还没被打中的下巴。

正当凯澜屈起双手，准备变出两把能量剑时，安妮突然抓住了他的手臂。

「不要！」她说，「我们要去跟着推丝特，她要是逃走了，我们可能就没有机会再找到阿库尔了。」接着指了指酒馆大开的窗户。

凯澜坚定地说：「我不能丢下他。」

安妮的双眼如炬，「他难道不会跟你说任务第一吗？」

「我找他找了很久，我不会在这时候丢下他！」凯澜一边说着，一边将一根金色藤蔓甩向一位炼刺帮众，因为她正举起斧头准备砍向瓯柯不起眼的身躯上，藤蔓将她撞到了房间的另一端。

瓯柯转过身来，睁大了眼睛，就在这时一道光雷将酒馆的门炸穿，木头向四面八方飞散。站在门框中间的正是推丝特梵丹果，卷曲的头发冒着火焰。她身后跟着六名全副武装的陌生人，他们可不是一般的炼刺帮众，全都是阿库尔的亲信。

其中一人在凯澜还来不及反应前就抓住了他，用一对铁手铐将他的手腕扣住。他惊讶地抽了一口气，才发现自己的魔法已经被削弱。他焦急地在房间里搜寻瓯柯、安妮和瓦丝卡的身影，才发现他们也都被抓起来了。

凯澜感到自己的胃不断下沉，因为他突然意识到一件事：没有人会来救他们。其他成员才不会在恶狱镇里到处乱窜只为了救人，他们是受雇的罪犯，不是朋友。推丝特向前走来，冷笑了一声，用小斧头抵住了瓯柯的喉咙。他感觉到有东西在他的皮肤上嘶嘶作响，于是赶紧吐了一口口水，迫使这个幻觉消失。

就像是一剂慢性的毒药般，推丝特缓慢地说：「所以，你就是那个我们久闻大名的小仙儿啊。有位我认识的人非常想要见你一面呢。」

「我挺爱我的粉丝的」，几乎喘不过气的瓯柯勉强挤出这句话，他身后两名抓住他的炼刺帮成员把他抓得更紧了。

推丝特转身面向其他人。「把他们绑起来，一起带走，阿库尔要亲自处理这些入侵者。」

凯澜努力想要站稳，脚趾却一直摩擦到地板，手臂被高举过头，与其他成员一起被锁在房梁上。

「请告诉我你的计划还有第二部分」，瓦丝卡咬牙切齿地说着，一边不断晃动锁炼，「或至少有个备案吧。」

瓯柯抬起头，眯眼看着从高耸的天花板透进来的唯一一束阳光。这座监狱是一个巨大的圆顶建筑，四周散落着碎石块。「这里看起来像一个古老的采石场。」

「确实是」，安妮冷冰冰的回答，「也就是说，我们身在整座城的最深处。就算我们能够挣脱这些手铐，也必须杀出血路穿越整个城市。」

瓦丝卡摇摇头，「我说过了，带这个小鬼来是个坏主意。就连一只小白兔都比他看起来更像炼刺帮的人。」

凯澜张嘴正想道歉时，房间突然震动起来，墙上的尘土纷纷掉落。隆隆的脚步声从敞开的门口传来，阿库尔从浓重的黑雾中大步走过，低着头，爪子不断刮过石地板。他的亲信们跟着进到房里，等不及想看一场好戏。

阿库尔仔细端详着每一个被吊在那的囚犯，金色的双眼扫视每张脸，然后突然认出了一个人。

「电闪安妮」，一阵低沉的轰鸣声从他的胸口深处响起，「我还在想我们什么时候会再相见，你那个侄子怎么样了？」

安妮脸上的愤怒神情将她无法言说的一切都展露无遗。

低沉的隆隆声从阿库尔的喉咙传来，「那孩子是条汉子，至少这点值得我赞赏，我看过不少体型比他大两倍的废物，只被我螫了一次就死了。」接着这只蝎子龙将注意力转向瓯柯，滚烫的热气从他的鼻孔喷出，「你手上有一些属于我的东西。」

瓯柯比了比铁链，「帮我松绑，我就去拿给你。」

阿库尔发出一声嘶哑的咆哮，举起爪子抓住瓯柯的脖子，差一点点就要让瓯柯流出血来，然后慢慢将爪子往下拖动到瓯柯的心脏处。「我还以为得要来硬的才能套出真相，但你却自己把钥匙带来我门口了。」他把爪子伸进瓯柯的骨制背心里，将神器拿出。

瓯柯绷紧下巴，眼睁睁看着阿库尔伸手取下脖子上的链子，一个徽章就挂在链子中央，五个高度不一的尖刺从边缘突出。徽章的中心有个奇特的刻纹，上面有六个玻璃的半球体，除了其中一个之外，其余的半球体都亮着不同的颜色。

阿库尔将第六把钥匙插入徽章，徽章边缘形成另一个尖刺，最后一个玻璃球体亮起了斑斓的紫罗兰色。徽章发出了喀喀声并开始移动，不停转动直到那些尖刺形成一个图纹。

凯澜瞪大了双眼，原来他们不是六把钥匙，而是一把钥匙的六个零件。

而现在他们结合在一起了。

阿库尔开始吼叫，一道光芒从他身体深处发出，照亮了他胸口的每一个鳞片，就像在浓重的乌云中隐隐闪着雷电一般。接着，他全身上下都开始迸发出火花，爪子大张。

瓯柯的目光一直盯着这头龙，「我看你应该没有打算放我们走吧？」

阿库尔的声音充满杀气，「如果我放你们走，我就没办法享受看你们被折磨的乐趣了，我打算慢慢来。」

凯澜疯狂地扫视着房间，安妮看起来像快吐了一样，他的父亲，还有瓦丝卡 …

不！我不能让这件事成为我的过错，我不能让他们因我而受苦。

他回想起在街上看到的那场战斗，那是他们在这里看到最接近光荣战斗的一场对战。凯澜咬紧牙关，努力挤出血液中每一丝尚未被唤醒的勇气，「我们来决斗吧！」他突然说道。

阿库尔惊讶地将脖子后缩，然后低低地笑了起来。他的脸上满是轻蔑之色，身后的炼刺帮众们也爆出阵阵的嘲笑声。

「你在做什么？」安妮惊恐的用唇语问他。

凯澜的双眼紧盯着阿库尔，「如果我赢了，你的人就必须让我和我朋友们离开。」

瓦丝卡的卷须因感到有趣而竖起。

瓯柯则毫无反应，只用一种在盘算着什么，且若有所思的眼神看着。

「我不需要和囚犯决斗」，阿库尔拖长了声音慢慢地说，「现在是你任我摆布，不是我。」

凯澜的心狂跳起来，「就算是罪犯也有规矩要遵守，不是吗？」

阿库尔说：「你看来很想死得快一点，但我不打算让你如愿。不过，最后要把你们的尸体丢进火里的时候，我保证会第一个把你丢进去。你可以把这看作是我的善意」，他的眼睛发出精光，「一个接着一个。」

凯澜环顾四周，着急地想要找到一个点子、一个想法，或者……

「没想到大名鼎鼎的阿库尔竟然会这么怕一个小孩」，瓯柯眼睛一眨也不眨地说道。

阿库尔迟疑了一下，透过他尖锐的牙齿将空气大口吸入，「怕？」

瓯柯挑起一边的眉毛，「还是你怕的是他的魔法，又或者你比较喜欢更容易取胜的目标。」

凯澜可以感觉到随着张力不断堆栈，房里的压力也悄悄改变。阿库尔胸前坚硬如钢的鳞片，开始发出带有病态的黄色光芒。就好像他充满了能量，充满了光雷。

瓦丝卡用力抵住锁链，「你刚刚一直在说要折磨我们，现在倒宁愿直接杀了我们，也不愿和那孩子比一场？」她尖酸的说，「难怪你需要宝库里的东西，没有了手下，你根本什么都不是。」

安妮眨了眨眼，定睛看着其他人，「你这个懦夫」，她慢慢地说道，双眼炯炯地看着阿库尔。「你追杀我侄子的原因，就跟你追杀手无寸铁的平民和低级不法分子的原因一样，因为他们是你一定能得手的目标。虽然你很喜欢制造麻烦，但我相信，当麻烦不请自来时，你一定高兴不起来。」

「那就是你把这个地方藏起来的原因，不是吗？」瓯柯继续进逼，「就为了避开不是你自己选的战斗？」

阿库尔整个人从体内烧起来，每一次呼吸都会从齿隙中喷出烟来，而房里的其他人全都安静了下来。

对阿库尔这样的罪犯来说，名声就是一切；

而瓯柯这群人刚刚挑战了他的名声。

停了好一阵子后，这头龙低下头看向凯澜，露出两排尖锐的牙齿，并对着炼刺帮的人说：「把他们扔进拘留室里，决斗会在午夜开始。」