歡迎來到2020核心系列的預覽！在這一週(還有下週前幾天)，眾多新牌將在Dailymtg和網路上不斷公開，別忘了關注牌圖集與預覽媒體一覽，發掘更多的2020核心系列新牌。

在這次的新系列中，贈卡的入手方式將有很大不同，不過我們認為大家會喜歡這次的新系統的。和過往特定贈卡對應特定店內賽事的方法不同，我們將讓贈卡出現在M20贈卡包與M20高級贈卡包裡，店家將能任意發送。贈卡包中的牌會是非閃卡的版本，而高級贈卡包裡的牌則是閃的。

在我們介紹贈卡之前，先要跟大家聲明：

數量有限—細節請向當地的零售店洽詢。部分促銷活動只會舉辦在具有Wizards Play Network會員資格的活動店家，所以別忘了詢問當地的店家！

買一盒

多色牌很酷，它們也常在你的套牌裡做一些很酷的事。如果說有張多色牌能讓你所有其他的多色牌都得以回歸呢？很棒吧！歡迎2020核心系列的買一盒贈卡，重生天使蕊恩。你可以從當地的店家預購一盒補充包，並在7月5日至7日的售前賽中取貨。或是在上市日(7月12日)後取貨，如果你的店家還有贈卡的話，那麼你就可以入手屬於你的重生天使了。

贈卡包

店家可以在2020核心系列賽季中舉辦比賽，並在比賽中把2020核心系列的贈卡包送給玩家。

比賽的日期如下：

體驗日：6月29日至30日

售前賽：7月5日至7日

輪抽週末：7月13日至14日

魔法風雲會週末—指揮官：8月24日至25日

贈卡包將取代以下活動的原贈卡：體驗日、輪抽週末、魔法風雲會週末、與週五魔法夜。這些活動依然健在，但你會得到的會是贈卡包，而非特定的贈卡。

這些卡包每包內含四張牌，裡面的每個位置會分別出現不同的牌。

1號位： 2020 核心系列 任一張稀有或秘稀的贈卡印章版本

任一張稀有或秘稀的贈卡印章版本 2號位：有75%的機率會是另一張來自本清單的任一張稀有或秘稀的贈卡印章版本；25%的機率則是火花之戰的日文版異畫鵬洛客

3號位：一張贈卡印章版本的異畫基本地

4號位：五張來自M20的牌其中之一，有之前週五魔法夜贈卡的暗框處理。

包裝

現在各位已經見過了贈卡，我們只剩一個東西要秀給大家：就是包裝！