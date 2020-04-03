這是一個全新的指揮官世界—名符其實！

歡迎來到依克黎指揮官（C20）的預覽週末。今年是指揮官滿載的一年，而我們將以一顆重磅炸彈來迎接全年首個指揮官專屬產品上市。五副套牌，新牌總數將會是前所未有地多 . . . 再加高人氣牌張重印。

Kalamax, the Stormsire | Art by: Cynthia Sheppard

這張牌代表了指揮官的進化轉變。我們有著大量的指揮官產品，然而這是我們第一次將指揮官與補充包主系列連結在一起。

指揮官現在真正地進入了主舞臺：我們的主系列將變得更有趣了！

這一切是怎麼開始的？我們是怎麼設計的？您能夠期待些什麼？讓我們馬上開始吧！

指揮官變得更狂野了

自2011年以來，我們每年都會推出一款專門的指揮官產品，通常是預組套牌。在過去的九年中，指揮官已經成為了世界上最受歡迎的魔法風雲會玩法之一 —它現在已經是許多魔法風雲會玩家真正的首選玩法。新舊玩家們全部都在加入玩指揮官。

考慮到如此快速成長的人氣 . . . 我們卻完全沒有增加產品的發佈量！實際上，我們一直以來都保持著同樣的模式。它們就是一些套牌，獨立於我們所有正在製作的產品之外，安排在一年之中的某個時間進行。計畫著在某個安插得進去的時間點發佈，而且通常十分緊湊。然而套牌總是很受歡迎，而且一年比一年更加流行！我們肯定能夠做得更好一些。

與此同時，我們也投入了非常多的時間與精力在每一年所發售的新系列上。不僅僅是在設計方面—我們創造了這些世界並且為它們創造了大量的角色。你們都對這些世界感到興奮，每個人都在談論著它們。

於是，我們有了個點子：把這兩件事連結在一起如何？

Otrimi, the Ever Playful | Art by: Victor Adame Minguez

指揮官也能成為主要系列發佈的一部份：我們能炫出這個世界的亮點，同時也能通過套牌將某些主題特色凸顯出來。

我指的是什麼呢？

好吧，在過去，主系列中的傳奇牌必須承擔很大的責任，特別是要成為一個能夠展現出系列主題的指揮官的責任。因為以下幾點，這件事看上去有一些不合理：

因為傳奇牌是在主系列裡出現的，所以它要受到標準賽制的約束。通常，傳奇牌是為指揮官所設計的，但我們必須為了它們可能對標準賽產生的影響去進行調整，這最終導致傳奇牌變得不那麼令人興奮。 並不總是有傳奇牌的空間。即便真的有這樣的空間，也代表了它擠掉了系列中其他很酷的牌。而且很多時候，我們必須為了其他稀有牌而拿掉它們。 . . . . . . 這意味著有時候系列的主題會因為缺乏優質傳奇生物（來作為指揮官）而無法構組出指揮官套牌！像是卡拉德許的能量，依尼翠的狼人 . . . 等等。

並非所有套牌都需要與系列主題緊密連結，但至少要有部份套牌能夠辦到。通過推出指揮官套牌，我們就能夠確保有一張傳奇指揮官能夠完美地搭配系列主題—這些顏色中也應該還有一些該主題的牌，以便順利組出指揮官套牌。

在依克黎：巨獸時空讓指揮官套牌同步上市更為合理，因為它有著輕度的楔形三色主題。2016年之後，我們終於要再次製作五副套牌，並將它們與—常被玩家要求的—楔形三色做連結，做出一些非常酷的玩意！

與此同時，我們也在進行指揮官傳奇的相關工作。事實證明，那是個適合加入過往角色的好地方。（像是[autocard]Baron Sengir[/autocard]，你可能在我之前寫的文章 裡見過！）由於這將會深入挖掘我們平常為指揮官套牌所保留的回歸角色池，它給了這個系列很大的説明，好讓我們在充份展現往日情懷同時，也給了指揮官(2020版)機會來展示一些全新角色。

於是事情就這樣定了：我們要嘗試將C20和依克黎：巨獸時空連結起來！

現在這帶來了另一組問題 . . . 這件事情在設計上到底意味著什麼？

設計一個新世界

這對於我們來說是一件有點新奇的事情。我是從頭到尾監督整個項目的建築師。而幸運地，我有一個非常偉大的設計團隊來執行這個工作。噢，它可是打從字面頭銜上的偉大：洞察設計是由尋找偉大設計師2的優勝者Ethan Fleischer，來處理這些要素到底要如何呈現！

我們希望在展現新世界的同時，也能保留讓指揮官套牌出色且備受喜愛的核心元素。Ethan和我共同擬定了一些指導原則。其中比較重要的有這些：

新牌將被設定為來自依克黎時空。 這會是另一個展現依克黎世界的途徑，並且最終成果非常酷炫，請容我稍後介紹。這裡的損失是無法置入老傳奇的情懷，但 指揮官傳奇 在今年稍晚的時候就會做這件事，所以就讓我們把回歸牌留到那個系列吧。

這會是另一個展現依克黎世界的途徑，並且最終成果非常酷炫，請容我稍後介紹。這裡的損失是無法置入老傳奇的情懷，但 在今年稍晚的時候就會做這件事，所以就讓我們把回歸牌留到那個系列吧。 重印牌可以來自任何時空。 最初的討論僅限於可能會在依克黎出現的牌，但我們很快地就把這個想法拋到腦後：這樣限制太大了。所有的新牌都將創作自依克黎，但我們不該為了重印牌畫地自限。

最初的討論僅限於可能會在依克黎出現的牌，但我們很快地就把這個想法拋到腦後：這樣限制太大了。所有的新牌都將創作自依克黎，但我們不該為了重印牌畫地自限。 我們可以使用所需要的任何機制。 我們不能把自己只侷限在 依克黎：巨獸時空 的機制上。如果我們想要做一張新的-掘穴、躍離或是轉瞬牌，它們都會是我們的可選項。（實際上，這三個機制的其中之一已經放在了新牌上 . . . 猜猜看是哪一個！）這的確幫助我們做出了迷人而酷炫的設計，指揮官套牌一部份的新奇感就在於這些回歸機制。

我們不能把自己只侷限在 的機制上。如果我們想要做一張新的-掘穴、躍離或是轉瞬牌，它們都會是我們的可選項。（實際上，這三個機制的其中之一已經放在了新牌上 猜猜看是哪一個！）這的確幫助我們做出了迷人而酷炫的設計，指揮官套牌一部份的新奇感就在於這些回歸機制。 我們要避免用到太多來自主系列的牌，尤其是稀有牌以及秘稀牌。 它們其中的一些毫無疑問地是讓主題運作的核心元素，但總體來說我們想要拿一些比較舊、較少有機會使用的牌來給你一些額外甜頭。我們不想要給你一堆人們（包括你）才剛拆到過的牌：如果你想要 依克黎：巨獸時空 主系列的新牌，有的是其他辦法。

它們其中的一些毫無疑問地是讓主題運作的核心元素，但總體來說我們想要拿一些比較舊、較少有機會使用的牌來給你一些額外甜頭。我們不想要給你一堆人們（包括你）才剛拆到過的牌：如果你想要 主系列的新牌，有的是其他辦法。 每副套牌還將有17張新牌。這次推出的指揮官套牌將帶來有史以來數量最多的新牌！

如同Mark Rosewater常說的，限制會激發創造力。事實證明，嘗試著製作適合依克黎的牌這項小限制確實為我們提供了一些有趣的機會來盡情地深掘風味。Ethan很快想出了很多有趣且能引發共鳴的設計，而這正是因為他必須將它們設定在依克黎時空。

Gavi, Nest Warden | Art by: Randy Vargas

儘管這在洞察設計中很常見，但在Ethan將系列交給Corey Bowen進行系列設計之後，這件事又一次地發生了。在Ethan於頭幾個月全力發展前期想法以及大體的套牌結構之後， Corey的工作就是接手它們。然後有一天他帶著本系列的重磅點子來找我。

如你所見，在依克黎，有著一群持絆人，他們與特定的怪獸有著緊密的關係。他們組成拍檔，共同戰鬥並且在各方面互相支持。

等等 . . . 組成拍檔？

Corey想要在套牌裡面強調這個——而與……拍檔會是一個完美的回歸機制。他們是限定只能與對方搭配的拍檔。當我們在battlebond首發這個機制時，整個社群都非常喜歡。另外，我還是battlebond系列的負責人，好吧，請別說我這是在強行推銷。

在每副套牌中添加一對「拍檔」讓我們創造了一些非常酷的拍檔組合，並且強烈地給你兩個角色在一起共同戰鬥的感覺。超棒的建議，Corey！

這帶來了另一項小福利，每副套牌都將含有四張傳奇閃卡而非三張。

你還得等一下才能看到這些拍檔是什麼—但每一對拍檔都在述說著故事，而其中也有著非常有趣的組合搭配。

依克黎指揮官套牌主題

那麼，Ethan的洞察設計團隊（以及Corey的系列設計團隊）是如何挑選主題，而那些主題又是什麼呢？

嗯，正如我前面所提到的，他們從五個楔形三色組合開始。他們檢視了系列主題，把它們當作起點，並且將它們一路演變至今。

首先是紅-白-黑的人類部族套牌，和你可以使用指揮官人選之一，Jirina Kudro:

人類部族是依克黎：巨獸時空的一個副主題。畢竟，在到處都是怪物的情況下，人類必須做點什麼來試著阻止他們。團隊合作在這裡非常重要，而在魔法風雲會的歷史之中有著海量的人類 . . . 但沒有好的人類指揮官來帶領他們！你所能使用的最好選擇就像是[autocard mvid="410015"]席嘉妲[/autocard]這樣。（好吧，好吧，我知道還有 [autocard mvid="463950"]莫洛豐[/autocard]。）

因此，這的確是個很好的機會，既支援系列主題同時創造一個酷炫並能夠支持海量牌張的指揮官。你想要使用新的依克黎人類嗎？非常好！你想要拿出你塵封已久的教區鬥士以及[autocard]保安正義[/autocard]嗎？完全可以。

在這裡我還要提到另一件很酷的事情，依克黎指揮官的創意是與主系列平行開發的。這可不像是在主系列完成後，指揮官再來撿走剩下的碎屑：Jirina會是該系列的主要角色，並將坐鎮指揮這副套牌！棒透了。

接下來，我們將有一副藍-紅-白套牌，它以一個回歸機制為核心：循環！循環在依克黎：巨獸時空之中回歸了，而且與人類相似地，過往也沒有一位真正的循環指揮官。現在一切都不一樣了！

這也許是有史以來被創造出最Gavin風的牌-Gavi, Nest Warden:

除了擁有一個無懈可擊的名字之外，這張牌精準滿足了所有循環套牌的需求。再說一次，你可以用它搭上各種來自依克黎：巨獸時空的牌，不過你手上的老牌們也完全可用。這裡有一大堆很棒的組合技 . . . 免費循環[autocard]Decree of Silence[/autocard]，想要嗎？（如果你免費循環的是[autocard]Decree of Annihilation[/autocard]嘛 . . . ，你的牌友之後對你做了什麼我概不負責。）

Gavi只是許多指揮官中的一個，當然，並非所有指揮官都與循環有關。像是其他的指揮官產品，每一位指揮官都賦予了套牌獨特的感覺和個性。

最後我要提醒的是，這裡還有另一個很酷的主系列連結。Gavi將出現在一大批依克黎：巨獸時空主系列卡牌的背景敘述中 . . . 並在指揮官套牌中現身！這的確讓這兩款產品看上去更像是一個整體。

人類與循環是過往機制中兩個很棒的例子，它們會讓你使用老牌與新牌。但白-黑-綠色組將我們帶往另一個方向：一副過去不可能存在的套牌，或是一副只使用來自主系列的牌，但卻因為我們特別為此設計製作的指揮官、而可以精準運作的套牌！這款帶出關鍵字指示物以及在意關鍵字異能的套牌將是你前所未見的。

Kathril, Aspect Warper，如果你在其他地方錯過了它，它現在會出現在這副套牌的正面：

這是一個非常出色的套牌範例，如果沒有這些指揮官套牌，那麼這副牌根本不會存在。假如關鍵字指示物不是你的心頭好，其他的傳奇牌也會提供給你一些可靠的人選。

在一個充滿狂野機制的系列中，合變和你以前玩過的東西可不一樣—這副指揮官套牌充滿了新鮮感。裡面會有不少的合變牌—甚至包括幾張專門針對指揮官對局的新牌—讓Otrimi能夠盡展所長：

能夠通過這款產品來提供一些真正新奇和狂野的指揮官可真是太好了。再說一次，如果合變並不讓你著迷，那麼其他的傳奇牌或許能撓中你的癢處。其中的一個是一隻夢魘 多頭龍，好吧，你得等等才能看到它。

最後，我們來到了綠-藍-紅色套牌。在其他的套牌貼近主題的同時，我們希望至少有一副套牌做點不同的事。這是一個新創作的東西並且有著海量的現存牌張可以讓他風生水起：一副瞬間套牌！

雖然我們已經知道一些在意瞬間或是巫術的牌了，但這副套牌的核心指揮官，Kalamax, the Stormsire，非常希望你能夠專注在瞬間上。

構組這副套牌的過程十分有趣—我記得曾聽過洞察設計團隊設計此套牌的點子設計師Mark Globus說著一個又一個關於他所選入牌張的故事。 無論是施放[autocard]Harrow[/autocard]來獲得四張地牌，或是施放灌大咒語來造成猝不及防的致命傷害，這張牌帶來了一大堆有趣的故事。

適合重印的一切

正如我之前所提到的，儘管套牌裡的新牌都在主題上與依克黎：巨獸時空契合。但重印牌可以來自任何地方。這給予了我們很多的彈性—並讓我們能夠重印許多受歡迎的牌。

我們刻意將重印牌的品質自C18以及C19的水準再提高。因此，我認為你能夠期待在這裡擁有你所想要在指揮官套牌中獲得的一切，這裡有許多好東西，會比你過去幾年所看到的還要更炙手可熱。

我們試圖解決的一個玩家回饋是在魔法力基底。我們小心地檢視了所有的站地來嘗試在套牌中加入更多的非橫置魔法力。你們將在這個預覽週末時看到它們。

而當我們考慮魔法力時，地並不是唯一選項。有件事情我很高興能在這裡向大家首次透露！你曾在艾卓王權的爭鋒套牌中見到過它，而現在它回來了。是的，或許你已經猜到了 . . . 歡迎[autocard]Arcane Signet[/autocard]！

你會在所有的五副C20套牌之中找到[autocard]Arcane Signet[/autocard]。隨著它們的大量出現，希望每個人都能確保為他們的指揮官套牌入手一個。

指揮依克黎

這些就是依克黎指揮官簡單的概況—以及你所能期待的要素，套牌將本週末逐漸揭曉！海量的預覽即將來臨，保持關注靜待一切到來吧！

我們真的很期待產品上市的那天，並看看玩家們會如何享受這些套牌。我們在今年稍晚的時候還將推出指揮官傳奇以及另外的兩副搭配贊迪卡再起 以及指揮官傳奇的套牌，今年在指揮官賽制將會有許許多多的事情發生—而我已經等不及想要知道你們的想法。

在牌張逐漸揭曉的這個週末，請讓我瞭解你們的看法！我一直都希望能聆聽你們的回饋—而那正是我們能夠持續讓指揮官產品變得越來越好的關鍵。歡迎發推特給我，在Tumblr上面問我問題，在Instagram上面傳訊息給我，或是直接寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com。

你最早可以在依克黎：巨獸時空售前賽時玩到它們，所以儘早和你們的店家聯繫，看看他們能不能為你預留一副套牌吧。

在此同時，享受依克黎：巨獸時空 的預覽吧—這將會是一段狂野的時光！

—Gavin

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