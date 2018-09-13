魔法風雲會是個充滿選擇的遊戲。

選擇把哪些牌放進套牌、是否要保留手牌、下地和施放咒語以及選擇攻擊和阻擋。在這些之後，你贏得比賽的勝利和輸掉對局－其原因就在於一路上所做的選擇。

所以給自己越多選擇，就越有機會可以在正確的時間獲得正確的東西。

曾印行過的生物當中有一張最強的－在所有印行過的牌張中或許也可以名列前矛－那就是迅咒法師。

Tiago Chan的邀請賽牌（過去一場魔法風雲會邀請賽獲勝的獎勵是創造一張牌）在依尼翠上市後馬上掀起了熱潮。它不止在標準賽中被使用，也進入了魔法風雲會那些強度滿載最競爭的賽制：近代、薪傳，甚至是特選。它也是Cube輪抽中一張順位很高的牌、指揮官賽制的好選擇，總之就是一張滿身光環的全明星。

只要兩點魔法力，你就有使用墳墓場中任何巫術瞬間的靈活性－還額外獲得一隻可以利用的生物。

另一張過去兩年對標準賽造成很大影響的牌是這個大機器：

這是另一張讓你可以重新利用咒語的藍色牌。它出現在各式不同的控制套牌裡，讓你一次又一次地使用抽牌和生物去除。

這是在暗示我們什麼？今天，我很興奮地向大家展示這個名門世家的另一張牌。

如果你喜歡迅咒法師及它所提供的選項，這裡有張適合你的烽會拉尼卡預覽牌。

來看看任務簡報：

哇。

這張牌很耀眼。雖然不會得到一隻2/1的生物－額外生物絕對是迅咒法師很大的一個優勢－但刺探在這裡也遠不只是背景敘述文字而已。別忘了你甚至可以考慮把他跟史上一張最強的藍色牌迅咒法師 做比較 . . . 這似乎挺有說服力的。

但為什麼是如此？是什麼給了任務簡報在高咒語比例的藍色套牌中主要元件的框架？

讓我們深入來看看。/p>

利用機會

表面上來看，我想這個問題挺合理的。「我為什麼要為墳墓場裡的咒語支付兩點額外的魔法力，而不是直接另外把一張不用付額外魔法力的牌放進套牌裡？」

這個點不錯。任何用任務簡報施放的咒語在把兩點額外費用加上去後，牌張的費用效應比都會變得很差。四點的菁華離散成了更貴的取消、六點的瓦絲卡的藐視變得比掃場的費用還要高，就連閃電擊都直接變成了開火。

然而這依然是值得的，依然是極好的。為什麼？因為你能選擇讓它變成任何想要的東西。

在構築套牌的時候，你會依據有多符合策略來把一些牌放進去。選擇的原因是希望可以抽到及使用它們，任務簡報增加了你可以再次使用它們的機會。

甚至它在你需要時就會變成正確的東西。假設你的控制套牌放了菁華離散跟失效。

菁華離散在對上快攻和中程這類重生物的套牌時極好，但當碰到控制套牌時就很弱－控制套牌一般只有少數幾隻可以反擊的生物。

失效則一般是反過來：它在對上重生物的套牌時很弱，但在對上有很多非生物咒語的套牌－像是控制時就會發光發熱。

隨著對局的進行，任務簡報將會成為這些牌中你希望它成為的那一張。

如果拿到了一個包括失效、菁華離散跟任務簡報的起手，在這盤對局中你就能加倍對你有利的效應。如果你希望有第二張失效也沒有任何問題！

另外當然，這類的選項在遊戲後期會有更好的效果。如果在墳墓場滿滿時抽到一張任務簡報，基本上就代表你抽到了墳墓場中任何一張的巫術和瞬間牌！

任務簡報提供了墳墓場中任何你最需要的效應，而兩點魔法力能換到這樣的強度實在是物超所值。

上面都沒有提到牌上刺探的這個部分，那既然提到了，就讓我們繼續下去吧！

利用刺探獲得優勢

到目前為止，這張牌都是在擴大你的選擇，不如再提供更多吧？

底密爾（藍黑）裡的新關鍵字刺探，就是給你想要的牌。除了牌上主要的效應，刺探讓你更深入套牌來找到需要的牌。

迅咒法師這類牌的部分強度是讓你在整體上多一張牌：用一張牌獲得一個生物永久物和一個咒語，在牌張優勢的計算上，這是一個原生的一換二。

而刺探是虛擬的牌張優勢。如果你把一張不想要的牌放進墳墓場－像是遊戲後期的一塊地－那就跟抽一張牌有差不多好的效果。而如果是放棄兩張不想要的牌 . . . 那跟抽兩張牌也相差不遠；你更深入了套牌兩張牌。這是虛擬的牌張優勢。就算沒有實際抽任何牌，結果卻是類似的。

Mathias Kollros 作畫

迅咒法師另一個較為保守的優勢，是在必要時可以二回拍下它作為阻擋者。任務簡報也有在需要時可以二回使用的能力，不過是以另一個截然不同的方式。

如果地牌不夠或很需要一張特定的地牌，你可以隨時施放任務簡報事先看看並試著找到你需要的牌。這是理想的狀況嗎？不是—但有時候確實很有幫助。

然後是這些異能該如何合作。

在完成刺探之前，你不需要為任務簡報選擇巫術或瞬間。這代表你可以從牌庫頂的兩張牌中找到正確的那張，用刺探放進墳墓場，然後即刻施放！像迅咒法師這類牌有個明顯的問題，在於如果當下墳墓場裡沒有正確的瞬間或巫術，它們的效應就不會給你想要的東西。任務簡報的刺探讓這一切都看似你更有機會找到需要的東西。

任務簡報的刺探幫助我確保找到要執行的任務。

這個訊息將會在十秒後自行銷毀

任務簡報為重咒語的套牌在構築上提供了一個有趣的點子，我也絕對預期在標準賽看到它出現－並有出現在其他有更大牌池賽制中的潛力。你會發現套牌想要使用更廣泛多樣性的咒語，這代表任務簡報在持久戰中，將會有更多可行的選擇可以考慮！

在構築新標準賽套牌的同時，給任務簡報一個機會吧。我知道我一開始在我們的很多套牌列表裡先放了兩張 . . . 然後很快地就增加到三張或四張。

有選擇不好嗎？

我希望你們喜歡烽會拉尼卡到目前為止的預覽！能參與到這個系列中很開心，而把拉尼卡再一次帶回來對我也有很多意義。第一個拉尼卡系列時，我正準備開始更認真地看待魔法風雲會 ，而再訪拉尼卡則是我在威世智中工作的第一個系列，所以能有另一個系列帶著我現在所有的設計經驗參與其中－讓一切都圓滿了。

有任何想法或反饋嗎？請讓我知道！你可以發推特給我，在Tumblr上問我問題，或寫 email到BeyondBasicsMagic@gmail.com。

享受探索拉尼卡城吧，我們很快就會再見面了！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight