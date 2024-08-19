多年前⋯⋯

薄薄的雲絮飄在天上，有如一層薄紗，遮住大小兩輪太陽的光芒。下方街道的景物彷彿染上了暮色，光影變化莫測，暗藏著未知的危險。一陣秋風拂過人行道，捲起片片枯葉，或橙或褐的在風中旋轉飛舞。雖然天色陰暗，但現在其實是正午時分；大多數住家都空無一人，裡面的住戶不是上班就是上學去了，只剩空蕩的街沉睡在不安之中。冬季的壓迫感漸漸逼近，不過現在仍是脆弱的秋日，天氣說變就變，一會兒溫和宜人，一會兒又冷得直打寒顫。

這個住宅區的房子大多不怎麼起眼，獨門獨戶佇立在各自的小地塊上，雖然同處一個社區，卻顯得有點孤立。每戶院子都打掃得整整齊齊，窗戶擦得乾乾淨淨——可以看出住在這裡的人想要消隱在環境中，融入整個社區。每棟房子的外觀來回就那三種顏色：米色、看著舒服的中性綠，還有帶藍色調的石板灰。一看就知道是經過精心設計，以滿足居民的舒適度，追求一致性的美感。

唯獨街角那棟緊挨著雜亂灌木林的老宅與眾不同。那棟建築居高臨下，有著繁麗的雕飾和詭異的設計。石像鬼從屋椽上探出頭來，瞭望高臺環繞著屋頂的小圓穹，微微歪斜的樣子彷彿在提醒眾人，你們遲早也會走向衰敗。窗戶蒙上了一層灰，有如房子的眼睛患了白內障；花園裡雜草叢生，樹籬也未經修剪。那裡沒有人住。已經很長一段時間沒有人住了。

若不是這黑色屋瓦和灰磚外牆與周圍環境太格格不入，大家可能不會注意到院子裡立著的小牌子。那是塊普通的白色木牌，上面用紅漆寫著工整的「已售」兩個字。

這時，一輛現代風格的馬車在老宅前停了下來，其最顯眼之處就是並沒有拉車的動物。買得起這種靠內部驅動的新型車，車主肯定能融入這個社區⋯⋯只是他們偏偏停在這個社區最丟人現眼的屋子面前。

車廂門打開，一個小家庭提著行李箱走出車外，沒入昏暗的午後光線中。他們一踏上人行道，屋前的窗簾就突然飄起來，彷彿有微風吹進了屋子，接著前門自己打開，彷彿在歡迎他們回家。這一家三口不由自主地靠在一塊，心中隱隱感到不安，卻又說不出具體原因。

「一定是搬家公司忘了鎖門了。」男人說道，聲音中似乎還透露著由衷的喜悅。「趕緊進去吧。待在外頭只會越來越冷。」

他帶頭穿過院門走進院子，再帶頭踩上門廊台階。他的妻子跟在後頭，看到慘不忍睹的花壇，臉上不禁露出一絲嫌棄，那表情擺明在說，她很快就會把這裡整理得井井有條。這對夫妻的穿著與他們的新社區十分相稱，款式沉穩，剪裁和顏色都很體面。兩人的女兒，那個慢吞吞跟在後頭、仔細打量周遭環境的青少女，倒是打扮得和這棟老宅很搭調——她的服裝精緻帶有復古風情，蜘蛛網般的眼妝有如汙漬在眼周散開。她跟著父母走進堆滿了行李箱和紙箱的門廳，裡面全是他們的世俗物品，她下彎的嘴角彷彿被固定住了，動都沒動過。

她把手提箱放在樓梯底部，用手滑過拋光的橡木扶手，檢查是否有灰塵。一翻過來，手指上沾滿了閃閃發光的灰塵，宛如飛蛾翅膀上的鱗片，她搓搓手指，在裙子上擦了擦，便繼續往屋裡探索，把父母拋到身後。

她經過的每一扇門都是關上的，直到她來到地下室的門前。那扇門半敞，露出一小截樓梯通往一片黑暗。她在門前愣住，彷彿看到了什麼。

「Marina！」她母親喚道。「快來挑房間，我們得在搬家工人回來以前決定好家具要擺哪裡。」

「來了，媽。」她回道，心不甘情不願地將注意力從敞開的門上移開。地下室的那個傢伙都等了這麼久了，再多等她一下下也無妨。

她不知道那是什麼，但她知道牠很有耐心。牠可以等。

現在⋯⋯

神河的天空從來沒有全黑的時候，就連雲層之上也是，璀璨輝煌的太田原會把一切照亮。上方的月光和下方的城市燈火，都反射到這座雄偉的空民要塞上，將玻璃和鉻金化為一座巍峨的燈塔。星光也過水晶雕塑和玻璃尖塔，更是折射出無與倫比的美。這是月人技藝的巔峰，即便洞境樹造成了這麼大的破壞，也未能黯淡其光輝。建築修復工作或許得持續個好幾年，甚至好幾十年，但這座天空之城依然會閃耀著光芒。

一個身影在燈火通明的街道間穿梭，不知怎麼躲過了不斷在城市上空以弧線巡邏的無人機。非瑞克西亞雖然已經消滅了，但一向以安全為重的空民並沒放鬆戒備。漆月魁渡緊貼著小巷牆壁，看著一架無人機飛過，心中不下一次這麼想：如果戰後回收的神器是存放在皇宮裡，而不是在天上，這件事就會容易得多了。

但事已至此，他也改變不了什麼。現在最重要的就是順利完成任務。

古老的朧宮在大侵攻期間受到了一些損壞。雖然現在仍不對外人開放，但許多珍寶已暫時轉移到守備森嚴的堡壘。門外站著守衛，還有人定時在大廳和屋頂巡邏，他們全都緊盯著外面，隨時等候危險跡象出現。魁渡緊貼著陰影處，從他們身邊一一溜過去，他無聲無息的步法連月亮看了都會羨慕。

最後，他抵達一個隱蔽的角落，一套在大侵攻中毀損的飛行服展示在那。他從飛行服的拋光金屬上，看見了一道鐵柵門的倒影，門外有人看守著。他靜靜蹲伏在那，穩住氣息，等待時間一分一秒流逝。終於，一名月人守衛沿著廊道走來，揮手示意守在門兩側的人離開。換崗時間，幾乎可說是行動的最佳時機，因為在交接的混亂期間，任何小異常都可能不被察覺。

魁渡往外一滑，繞到那名守衛身後，用劍柄重擊他的後腦勺。守衛身體先是一僵，然後就癱軟下來。魁渡在他倒下前接住了他，輕輕把他放在地板上。趴在魁渡肩上的燈元挪了挪姿勢，雖然祂明白此舉有其必要，但還是對他襲擊神河市民感到不悅。

魁渡檢查守衛的脈搏，確認沒有下手太重後，便將注意力轉向鐵柵門。他把念力凝聚成一支長矛，滑入鎖孔，在裡面轉動拉扯，直到門鎖輕輕發出「喀」的一聲，沉重的鐵門打開了一條縫，剛好讓魁渡得以輕鬆穿入。

門後的庫房堆滿了皇室交給月人看管的無價珍寶，有被認為太危險不該隨便亂碰的原型技術，還有數不清的金銀財寶。在下一個月亮週期結束前，這些寶物就會被移回朧宮，屆時要偷走東西，就只能對月人大大失禮了；他必須趁現在下手才行。

魁渡走進庫房，邊走邊掃視架子，最後目光落在最後方、幾乎塞在角落的一個發光基座上。一幅鐵箍卷軸靜臥其上，與周圍的奇珍異寶相比不太起眼。他盯著卷軸，快步走上前去，一隻手伸出，就要取走他的戰利品時——

他在距離基座一呎處停下來，兩眼瞄到最後一道防線。一隻蜘蛛神懸掛在卷軸上方，祂結了一張纖細的靈網，將卷軸包裹住。任何一個觸碰都會破壞蛛網，引起不必要的麻煩。

「燈元，」他以氣聲說，在靜止的空氣中幾乎聽不見：「祢能把蜘蛛網解開嗎？」

祂點點頭，開始沿著他伸出的手臂慢慢往蛛網移動，打算把卷軸弄出來。就在祂快要到的時候，一個聲音打破了寂靜。有人在他身後清了清嗓子。

魁渡唰地一下轉身，劍已組裝在手，卻發現劍尖被另一把劍擋住了。他身後的白髮女子微微一笑，手中的劍依舊高舉著，阻止他出擊。她的腳邊站著一隻金白相間的狗，尾巴搖個不停。魁渡看到義丸終於和心愛的主人重聚那副雀躍的樣子，差點笑了出來。

「嗨，老朋友。」女子說。「你的身手還是一樣好。不過論劍術，還是我更勝一籌。」

魁渡凝視著她。他知道，向帝皇詢問她的行蹤也只是白問，他們最近幾次碰面都是如此。失去火花後，她總算是重獲自由，可以真正認識那個她所出生的時空，不用再身不由己地被拋入黑暗虛空四處飄蕩。因此，她請求輕腳繼續擔任攝政王，自己則走入民間，好好了解她所要領導的子民。所以他沒有問。相反，他深吸了一口氣，挺直身子，把劍放下。

「我⋯⋯這不干皇室的事。」他脫口而出。「這是多美代的東西，本來就不應該被沒收。」

「我不是來阻止你的。」她說。「我來找你，是需要你幫忙。哪失有麻煩了。」

魁渡一愣。「我偷東西才偷到一半，妳覺得這時候跟我說這個合適嗎？妳得改改妳的做事方法了。」

飄萍笑了笑：「你快把這裡的事情辦完，我到皇宮的屋頂等你。」她往後退一步，遠離他。她總是在遠離他。「待會見。」

她轉身離開房間，留下魁渡看著她的背影。他重新將注意力放在卷軸上，此時燈元終於爬到蛛網前，開始小心翼翼地把蛛網一絲一絲撕開。

皇宮屋頂吹過一陣涼風，還捎來櫻花的芳香。偶有粉紅色花瓣在微風中翩翩起舞。魁渡幾乎想都沒想，就穿過這片花瓣雨。他腳下踏著光滑的木瓦，鐵箍卷軸沉甸甸的躺在腰包裡。兒時他們常在這裡玩耍，一個男孩和他的玩伴，他們知道將來有一天他們會成為臣子和帝皇，那個「將來」看起來跟月亮一樣遙遠。

如今月亮不若當年遙遠，未來也早已到來。魁渡從皇宮屋頂上跳到其中一處半隱密的低矮花園裡，無聲地落在青苔石地上。帝皇就坐在一棵櫻花樹下，手裡抓著絲繩的一端，義丸咬著繩子的另一端，發出玩鬧的低吼。

她抬頭看見魁渡走來。「你偷到了？」

「偷到了。」魁渡拍拍他的腰包。「明天早上，玄古就會在圖書室裡發現亡妻的卷軸了。妳說哪失有麻煩了？」

「我們還不確定，但八九不離十。」帝皇說。「他失蹤了。我來找你求助，是因為我們需要一個還有能力自由穿越時空的人，組織隊伍把他找回來。」

魁渡皺起眉頭。「我待的上一支隊伍表現欠佳。妳記得的。」

「我記得。」她認同。「但這次不一樣。這次與非瑞克西亞無關。此外，你上次表現得夠好了，所以我們兩人都還在這。」

魁渡移開視線。「不是所有人都在。」他說。

她無言以對。

義丸從飄萍手中抽出繩子，來回甩動，想像自己把某隻小對手的脖子給扭斷。打完這一仗後，他把繩子扔到魁渡面前，用令人融化的眼神看著他，滿懷著期望。

魁渡嘆了口氣，拿起繩子的一端，開始和狗玩起了拔河。

「哪失失蹤了多久？」他問。

「三個月。」

魁渡直直盯著帝皇。「怎麼可——我應該會注意到的！至少玄古會告訴我的！」

「我知道我們都覺得很對不起哪失。」她說。「他或多或少認為他母親的死是我們的錯，我想我們心裡也都很自責。但我們以為他不想見到我們，就選擇與他保持距離，也只是便宜行事。你多久沒去看他，或是找玄古說話了？」

魁渡頓了一下。已經⋯⋯「好幾個月了。」他承認。「我一直忙著找回他母親的卷軸。那些卷軸不應該被別人拿走，我暗自希望卷軸能稍稍安撫他的心，雖然這樣永遠不夠。」

飄萍點點頭。「你看？我們都在以自己的方式哀悼多美代，哪失卻像水中的漣漪一樣漸漂漸遠。三個月前，他跟一些幫派成員說，他母親的回憶卷軸不見了。他感到心焦如焚。」

「他應該來找我的！」

「他就是一個傷心難過的孩子，當他開始聽到母親的聲聲呼喚，要他去找她時，他就回應了。他跟著她的呼喚來到了一扇刻著奇怪雕飾的門前，那扇門根本不屬於神河。聰明的他在親自進去前，先派幾架無人機前去勘查。無人機傳回了一些畫面，卻一個個接連壞掉了。於是，他帶了幾個最要好的朋友穿入門內。」飄萍停頓了一下。「他們再也沒有回來。更糟的是，哪失一進去，門就消失了。無人機記錄了那個區域的影像。我全部看了一遍，還去了門所在的地點，但那裡什麼也沒有，我只在時空的邊際感應到一絲低語般的存在，像是有什麼可怕的東西在那裡輕輕擦過我們的世界。」

「神河沒有人可以幫我，所以我不得不向更遠的外界求助。我走遍預兆路，尋找著那扇門的回音，最後在拉尼卡找到了它，被巨龍尼米捷看守著。」

「所以說，他管制這扇門的出入囉？」

「對。」

「那妳信任他嗎？」

「不信。」帝皇的笑短暫而苦澀。「我相信他更想了解門內的秘密，而不是把哪失帶回來。在他眼裡，我們都只是一盤棋中的棋子，任他擺佈，隨意犧牲。但我相信他也有我們需要的資源，我們必須把哪失救出來才行。」

魁渡嘆了口氣，感覺疲累到骨子裡了。「今晚我會把卷軸拿去給玄古，順便問他知道些什麼。然後我會把小隊組織起來，再去跟妳會合⋯⋯」他停頓了一下。「我們要在哪會合？」

「永岩城附近有一條穩定的預兆路，能帶我前往拉尼卡的第十區。尼米捷就在那裡等我們。」她伸出手，從他手中接過狗繩。「你清楚你要怎麼做嗎？」

魁渡毫不猶豫點點頭。「我知道可以從哪裡開始。」他說。

泰瓦科爾，凱德海姆的妖精王子，他赤裸著上身站在雪地裡，兩腳岔開如戰士之姿，臉上掛著大大的笑容，低頭看著面前的那頭巨狼。那是一頭孤狼，沒有狼群前來助陣。如果牠是狼群的一員，過去幾週就不會靠襲擊村莊來捕食獵物，也不會被叫來進行這場光榮的決鬥了。

狼發出咆哮。泰瓦大笑。

「怎樣，野獸？」他喊道。「儘管放馬過來！」

那頭狼的體型隨便就有他的兩倍大，牠立刻撲了上來，泰瓦朝牠柔軟的下巴揮出一記強勁的左勾拳。在出拳瞬間，他的全身化作一塊岩石，增強了拳頭的力量。那頭狼直接被向後打飛到雪地裡，連一聲也沒吭。泰瓦皺起眉頭，身體慢慢回復血色，變回肉身。

「站起來。」他說。「你要是挨一下就倒了，哪算什麼英雄對決。」

「必須說，看你在這玩抓狗遊戲可不是我預想中會看到的場景。」一個熟悉的聲音從他身後傳來。

泰瓦轉過身，再次綻開笑容。「魁渡！」他興高采烈地歡呼道。「是什麼風把你吹來凱德海姆的，吾友？是來尋找偉大的冒險與光榮的危境嗎？」

「並不是。」魁渡說。「我對危境沒什麼興趣，不管光不光榮。我是想看能不能說服你來幫我一個小忙⋯⋯」

幾個小時後，泰瓦和魁渡坐在宴會廳裡，面前擺著一盤肉和乳酪，手邊還有一大杯熱蘋果酒。村民已經把那頭大狼剝了皮，並拖走牠的屍體了。牠吃掉的羊本來能為許多人提供一整季的衣服。現在，牠將代替那些羊隻，在冬雪中替村民取暖。

泰瓦聽完魁渡的話，神情嚴肅地點點頭，專注得眉頭緊鎖。「所以說，你要我穿過預兆路前往拉尼卡城，然後穿過一扇神祕兮兮的門，栽入可能面臨的厄運嗎？」

「差不多就是這樣，沒錯。」

「我們什麼時候出發？」

「我要先組一支隊伍。」魁渡說。「祕密行動由我負責。帝皇也打算跟我們同行，她可以負責帶路。雖然我們倆都很能打，但你的戰力能以一抵百。沒意外的話，尼米捷會塞他自己的人馬進來，所以我們科學家也有了。我們以前的突擊隊成員還有⋯⋯」

「要是知道在哪找得到吾友卡婭的話，她肯定會來，但我怕她可能暫時不想冒險了。」泰瓦說。他沒提其他人。提了也沒意義。他拿起啤酒杯，喝了一大口蘋果酒，用推測的語氣問道：「我們還缺哪些專才？」

「我們還需要有防禦技能的人。」魁渡說。「一個更擅長防護和遠距離作戰的人。我不能是隊伍中唯一的遠程戰士。」

泰瓦一臉嚴肅看著他。「那你是覺得會碰上很多危險囉？」

「現在保險一點，以免悔不當初嘛。」

沒想到泰瓦居然放聲大笑。「太棒了！」他說。「危險越多越好，這樣冒險故事說起來就越精彩！我想我可能有個英雄人選，正合你的需求——最妙的是，他人正好就在凱德海姆，你不用跑太遠。」

「你保證他很可靠嗎？」

「當然。偷偷跟你說，他需要多出去走走。到未知的地方來一場刺激可怕的冒險之旅，說不定能治治他心中的鬱悶。」

「這個人我認識嗎？」

「應該不認識。」泰瓦的嘴角抽搐了一下。「尼科阿理斯。他之前是鵬洛客，就是在⋯⋯」

在一切都變了之前。在許許多多的火花如強風中蠟燭一樣被吹熄，留下前主人在黑暗中胡亂摸索之前。在非瑞克西亞之前，在觸發同兆之前⋯⋯

在他們失敗之前。

「我相信他會是很大的助力。」魁渡說。「我們要去哪裡找他？」

泰瓦指著宴會廳一個特別喧鬧的角落，那裡聚集了一大群當地獵人。他們靠牆擺了三個濫造的木靶子，輪流朝靶子投擲小手斧，但他們命中率很低，宴會廳的支撐樑都被砍出一塊塊缺口。魁渡看著他們，這時一名獵人走上前去，他的身材特別碩壯，鬍子編成了三股整齊油亮的辮子。他拿起斧頭在手裡掂了掂，幾乎漫不經心地朝最小的靶子扔去。

斧頭正中紅心，其他獵人歡聲雷動。

「那是尼科？」魁渡問。

「不是。」泰瓦笑著說。「那是崔格佛。他的擲斧技術很厲害，他的射箭技術也是——爛得厲害。他打獵實在不行，但競技遊戲倒是相當在行。」他朝著扔斧那桌人附近的桌子點了點頭，那裡坐著一個瘦小的身影，他半顆頭剃個老光，另外半顆留著長直髮，深色的髮根漸層到銀色的髮尾。當參賽獵人為崔格佛的神準擲斧咆哮喝采時，那個人站了起來，從容地穿過人群，並拿起一對斧頭，一手一把。

他與一個人簡單交談幾句——魁渡猜想，那應該是扔斧頭比賽的主辦人——然後接連對著靶子扔出兩把斧頭。第一把擊中崔格佛的斧柄，將它從中間劈開。第二把故技重施，將前一把的斧頭從中間劈開。

泰瓦大笑，招手要那人過來，對方豎起手指，要他稍待片刻。幾個錢包易主後，那個陌生人朝他們的桌子走來，看起來對自己的大獲全勝似乎無動於衷。

「魁渡吾友，這位是吾友尼科阿里斯。」泰瓦等那人走近時說。「他來自塞洛斯時空，他再玩個三晚，我們倆就要被轟出這個宴會廳了。」

「那都是因為你非要在當地人輸到不爽時過來攪局。」尼科說。「我挑起的架，我可以自己擺平。」

「是啊，但你老是為了我惹事生非，那麼充滿誘惑和熱情，我哪忍得住不參一腳。」泰瓦對尼科露出燦爛的笑容，尼科則皺眉瞪了他一眼。

「哇，」魁渡開口，他可不想捲入爭鬥之中，雖然泰瓦可能會樂見其成。「你的準頭好像很厲害啊。」

「我從不失手。」尼科憑空變出了一塊看似在閃閃發光的魔法碎片，讓它飄於手掌上方。「至少大侵攻沒把這個本事從我這裡奪走。」

「吾友尼科跟我一樣，骨子裡再也感受不到黑暗虛空了。」泰瓦說。

尼科的眉頭更皺了。「我猜你還感受得到囉？」他語氣尖銳地問魁渡。

「是。」魁渡說。「我和一個熟人需要你助我們一臂之力，要到拉尼卡。你願意來嗎？」

「我們上週剛發現能帶我們到那裡的預兆路呢。」泰瓦興高采烈地說。「來吧，尼科！願不願意拋下這些不值一提的對手，跟我一起涉入危境呢？」

尼科看著他手中的碎片，然後聳聳肩。他手腕一甩，就把碎片射向那些丟斧獵人最大的靶子。碎片直接嵌入靶心，像星光碎片一樣閃爍。

「去就去吧。」尼科說。「可不能讓鵬洛客獨佔所有的樂子。」

魁渡踏出永恆虛空，來到拉尼卡的街道上。他抬頭望著紫得發青的天空，心中再度不下一次地思索：為什麼許多人失去了火花，他卻還保有自己的。泰瓦覺得無所謂，帝皇覺得如釋重負，但尼科顯然很憤怒，魁渡無法完全理解他苦澀的心情，畢竟他從未失去過這麼重要一部分的自己。這位來自塞洛斯的前鵬洛客憎恨自己的能力遭到剝奪，儘管他神奇的碎片魔法還完好無損，儘管預兆路意味著他並沒被困在任何一個時空。他曾經信仰著黑暗虛空，卻被狠狠背叛了。

魁渡不完全責怪他。他慢慢轉身，尋找可以為他帶路的人，帶他去找那個叫什麼「現世十會盟」的傢伙。他在附近一條巷子口看到一名身材苗條的人類女性，便停止轉身。她跟哪失差不多一樣高，手裡正在擺弄一個幾何形狀的小型裝置，其正面的水晶不斷變色，彷彿在讀取當地的能量大小一樣。魁渡走到離她幾步遠的地方停了下來，皺了皺眉頭。

過了一會兒，她抬起頭，嚇了一跳。「嚇——噢！你好！你就是魁渡吧！我們一直在等你！」

魁渡點點頭。「我就是。妳是⋯⋯？」

「噢！呃⋯⋯」她把裝置闔起來，折疊成一個小圓盤，塞入口袋，然後向魁渡伸出了手。「我是琦夢。我是斯翠海文大學量析學院的學生。我來拉尼卡跟伊捷聯盟一同研究我的碩士論文題目：異次元空間理論。巨龍要我在這裡等你。」

「為什麼？」

「噢。我們一直在等你來啊。」琦夢停下腳步，推了推眼鏡。她似乎意識到這麼說不夠清楚，便補充道：「我是來帶你去見他的。」

「我們得先等一下我的同伴。他們是走預兆路過來的。」

琦夢帶有禮貌地看著他，明顯不明白走預兆路有什麼問題，魁渡這才發現她的眼中並沒有前鵬洛客那種糾結於過往的神情。對她來說，預兆路的出現是一個光明的新時代的開始，不是鍾愛的舊時代的結束。他們兩人一起轉身看著廣場。

時間一分一秒流逝。終於，泰瓦從另一條小巷蹦了出來，一如往常熱情洋溢。

「那個男的為什麼不穿上衣？」琦夢問。

魁渡只是笑了笑。

泰瓦急忙與他們會合。「又見面了，親愛的伙伴！還有新面孔。」他轉向琦夢，微微彎腰行禮。「敢問芳名？」

「琦夢沃拉。」她回道，那語氣與其說是驚喜，不如說是驚慌。

尼科從同一條巷子搖搖晃晃走出來，像是暈船了一樣，差點跌倒在地。他帶著微微發青的臉色還有莫名想吐的衝動，與其他三人會合。

「尼科，這位是斯翠海文大學的琦夢。」魁渡說。「琦夢，這位是尼科。他是塞洛斯人，不過目前定居在凱德海姆。」

「幸會。」尼科說。

琦夢雙手拍了一下。「好的，跟我來吧。」她說完就沿著小巷快步走去。其他人面面相覷，聳聳肩，也跟了上去。

小巷的盡頭是一個小庭院，底處有一條巨大的紅龍佔據了整個空間，他像貓咪一樣懶洋洋地趴著，巨大的翅膀貼在身側。琦夢直接帶著他們朝他走去。

「十會盟大人，我把搜索隊找來了。」他們走近時，她說。

「看來是這樣。」巨龍站起身說。「做得好，沃拉小姐。我想你就是漆月魁渡吧。」

「是的，大人。」魁渡鞠躬說。「這兩位是我找來的救援隊員，泰瓦科爾和尼科阿里斯。」

尼米捷點點頭，那顆巨頭一動，便颳起一陣風。「很好，跟我來吧。」

一條閃閃發亮的白光結界顯現在眾人面前。魁渡停下腳步。「這是俄佐立的傑作。」尼米捷說。「他們會讓我們過去的。」

「太好了。」泰瓦說，雖然不清楚他是否明白巨龍所言是什麼意思。然後他又說：「您是我們的東道主嗎？我一直想和巨龍深入交談。」

「如果有時間的話，我很樂意與你聊聊。」尼米捷冷冷地說。「當然了，你們不是第一批到的人。飄萍昨天就回來了，她帶了你們的另一個同伴。」

魁渡眨眨眼睛。「另一個同伴？」他問。

「是的。一個年紀比琦夢還要小的女孩，她叫阿米娜圖。她說你們若想成功救援，就需要她幫忙。」

尼科驟然止步，瞪大雙眼。其他人一一停下腳步，轉頭看向他。「尼科？」泰瓦問。

「阿米娜圖？」尼科問。

尼米捷點點頭：「對。」

「那個紡織命運之繭的孩子。」

尼米捷噴出一口輕煙，一臉思量。「以她迄今的作為來看，那稱號確實相稱，所以我想你說的沒錯。」

「我不相信命運。」

「但命運相信你啊。」泰瓦說，拍了拍尼科的肩膀。「來吧，我們先會會這個陌生人，再當著她的面說我們不相信她。」

他們繼續前進。魁渡看到牆上有一個刻著波洛斯教團印記的告示牌，警告這區域有死靈能量，並下令疏散，這讓他再次皺眉。尼米捷瞧見他在看，又噴了一口煙。

「當然，這種汙染並不存在。」他說：「我們只是需要把區域淨空來進行研究而已。」

一行人跨過守護結界，在皮膚上感覺到短暫的溫熱後，他們便無傷通過了。尼米捷沒有放慢腳步，繼續前進，直到一名服裝上沒有公會徽章的女人從旁邊的街道出現，對他招手。

「那是艾莊塔夫人。」他說。「她和她的雇主負責研究員的安排，這些研究員會在你們前往執行任務時，留在拉尼卡繼續研究。」他帶著他們朝那個女人走去，直到走進時她才開口。

「你遲到了。」她毫不客氣地說，魁渡本以為她對一頭巨大飛行掠食者會示以尊敬，結果絲毫沒有。

「我非常準時，妳看我們的突擊隊都到了。」他抗議道，發出一聲警告的咆哮。

艾莊塔不以為然地聳肩。

尼米捷噴出一口煙。「妳知道嗎？我本來希望妳對我的尊重能夠傳染給波費，沒想到居然反了過來。」

一行人拐進她出現的旁街繼續前行，來到另一個庭院。這個庭院比前一個更大，也更為隱蔽。一群身穿防護衣、衣服上印有伊捷和析米克印記的研究員來回奔走，不知有何用途的儀器對著一扇普通的門。附近搭了一個帳篷，飄萍就坐在那裡，旁邊是波費、義丸，還有一個不認識的小女孩，魁渡猜想那就是阿米娜圖了。看到有小朋友出現在這裡實在很奇怪，不過他以前見過的怪事也不少。

飄萍看到他們走來，便起身走出帳篷，與他們會合。「是時候了嗎？」她問。

「是的。」尼米捷說。「走吧。」

阿米娜圖跟在她後頭，義丸緊隨在後，尼米捷帶著眾人穿過那群研究員，來到那扇門前。門周圍貼滿了告示，用幾十種語言寫著「危險」和「禁止入內」，魁渡只認得其中幾種文字。尼米捷慎重其事地指著門。「這就是我們來到這裡的原因。」他用鏗鏘有力的聲調說道。

泰瓦皺起眉頭。「就這？」他問。「這不就是一扇門嗎？」

確實，這扇門看起來沒什麼特別之處，僅僅是染色的櫻桃木製成，表面刻有繁複的飛蛾和樹枝花雕圖案。它看起來完全無害，並沒有散發出任何具有敵意的魔法氣息。

然而，阿米娜圖眼睛一對上這扇門，就倒抽一口氣向後縮。有那麼一瞬間，她露出的恐懼和厭惡讓她看起來比實際年齡還要幼小，像是一個受驚嚇的幼兒，根本就不該出現在這個場合。飄萍拍拍她的肩膀安撫她，阿米娜圖便縮到她身後，義丸站出來到她的前方，彷彿是要保護她不被門傷害。

「牠聽得見我們。」阿米娜圖低聲說。「小心你們說出來的話，不然牠就知道我們的計劃了。」

想到這就讓人惶恐不安， 魁渡心想。

「跟我來。」尼米捷說。他把他們帶回到帳篷裡。有一條巨龍在中間，空間變得很狹窄，但他們還是硬擠在一塊，彼此靠得緊緊的，不甚舒服。

「那扇門是預兆路嗎？」尼科問。

一個穿著棕色長外套的男人冷笑回道：「它不具有預兆路的任何特徵。如果它真是預兆路，也是全然獨一無二的種類。我們從未見過類似的東西。」他是在一行人從門邊返回時，跟著艾莊塔加入的。

「我們有門內的影像，波費先生。」琦夢在尼科對男人的口氣做出反應之前說道。「哪失的無人機在失效之前把畫面傳了回來。門裡面是一棟房子。」

「一棟房子？」魁渡問。

她點頭。「就是一棟房子，非常普通，頂多需要好好打掃一番。看起來有點破舊，可能沒人住了，而且有些角度非常奇怪。我覺得內部空間可能有扭曲的現象，雖然原因不明。」她頓了一下，然後綻開笑顏。「我迫不及待想進去仔細瞧瞧了。」

魁渡與泰瓦對視一眼，點點頭。如他所料，這位顯然就是尼米捷會安插到他們隊伍的研究員。「好吧，琦夢小姐。」魁渡說：「不過，我不太放心阿米娜圖加入我們，畢竟她年紀這麼小。」

「我不能去，」阿米娜圖說。「如果在門另一邊等候你們的東西抓到了我，牠會變得無比危險。不行。我會留在這裡。你們需要我在這裡。我會在這裡幫你們。」

「怎麼幫？」尼科問。

阿米娜圖平靜地看著他。「我很抱歉，命運的選召者，我明白你為什麼討厭我。但我的魔法和這棟房子的魔法互相排斥，就像水和油無法相容一樣。因此，我會把矯命偶和你們一起送進那扇門。」她停了一下。

「那是什麼？」琦夢問。

阿米娜圖聳聳肩。「其實就是護符 。是由我的魔法凝聚而成的實體。它可以用來幫你們避開可怕的命運。」

尼科挺直了身子，臉上寫滿了怒氣。「什麼？」他質問：「妳能做到這種事？對妳來說我們的命就只是遊戲棋子嗎？」

他的怒火似乎也感染到泰瓦，雖然沒那麼強烈：「如果妳有能力讓我們看見不同的命運走向，為什麼在我們進攻非瑞克西亞的時候不使用？妳明明可以讓我們避免無謂的戰爭，為什麼還讓我們失去了這麼多同伴？」

「因為我的能力不是這樣運作的。」阿米娜圖說。「光是創造這些護符就已經很困難了。當你們做出會導向死亡的選擇時，附近持有護符的人都會看到那個結果，感覺像是真實發生了一樣。下一個瞬間，你就會回到做出決定前的那一刻，給你重新選擇的機會。然而那個預視的時間很短——不超過一分鐘——每個人只限使用一次，即使在我失去火花之前，我的能力也不是無限的。我不會強迫你們一定要拿。我不會剝奪你們的選擇權。但如果你們拒絕我的援助，你們之中至少會有一個人沒辦法活著回來。這是毫無疑問的結果。」

大家面面相覷。最後，飄萍走上前去。

「我們很感謝妳的幫忙。」她說。「只有傻瓜才會拒絕別人的好意相助。」

「那就把這些護符拿走吧。」阿米娜圖說。她伸手到腰間的小包裡，掏出一把跟她的食指差不多大小的木雕，這些雕像都刻得很粗糙，隱約能看出人臉和身體的輪廓。她把它們分發給小隊的每個成員，並給了飄萍第二個。「為妳的朋友準備一個。」

「謝謝妳。」飄萍說。「妳能幫我照顧義丸嗎？那種危險地方不能讓可愛又忠誠的伙伴跟去。」

打算和她一同走入險境的魁渡挑了挑眉，但沒說什麼。

「把這些拿去。」艾莊塔說，從一堆差不多的東西中拿起一個方形儀器，遞給尼科。「這可以監測屋子裡的能量，幫助我們進一步了解它有什麼特別之處。」

他們一個個接過監測儀，走向門口。飄萍正要去碰門把，門就自己打開了。門的另一邊是一個門廳，貌似一條走廊，但隱隱約約籠罩著一層奇怪的藍色能量罩。救援小隊排成一列，一個接一個走入門內。

在門重重闔上之前，他們最後看到的畫面是阿米娜圖，一手緊抓著義丸的毛，站在艾莊塔、波費和尼米捷的旁邊，看著他們離去。雙方相隔的距離看似比實際上還要遠。接著木門關上，眼前就只剩下這棟宅邸。