人民已發聲，而烈陽帝國也成功地佔領了歐拉茲卡！

不過，無論最後勝出的是哪個陣營，我們認為剩餘的故事（現已不屬於正典）都太棒了而不得不分享。

一起來享受這些原本可能存在的結局吧！

RIVER HERALDS

提莎娜看著華特莉騎在長老龍的背上離去。

恐龍腳步巨大的轟響隨著野獸們越走越遠而逐漸消散，直到最後，提莎娜只剩下孤身一人。

她環顧整個城市。

當然了，它曾經閃耀著黃金色的光芒，而如今此處的空蕩讓人感到欣慰。她自己的腳步聲在廣場以及通道上的軟金屬之間迴盪著。灰塵飄揚在傍晚的空氣中，聳立的拱門上不時有著飛鳥高歌，如同脊梁一般排列於城市的各個道路上。

要是如此冷清持續下去，對此地來說不啻是種恥辱。

提莎娜考慮著他的決定。永生聖陽已離去，但它在這裡留下了一些屬於它的記憶。歐拉茲卡是一個充滿神奇能量的城市。地板上的每一塊磁磚與牆上的金色斑點都充滿著遠古力量的脈動。這讓提莎娜覺得不安。

畢竟，烈陽帝國仍舊由阿帕澤三世統治著。華特莉或許肯定和平協議是可能的，但提莎娜可沒那麼樂觀。人類是善變而挑剔的。他們缺乏決策的技巧。用衝動來取代可靠性。最令人擔憂的是。人類大多數的成功來自於一連串挑釁後的相互競爭。總的來說，他們註定著要精疲力竭。

歐拉茲卡或許是他們所建造的，但它並不屬於他們。

提莎娜現在感受到了遍佈於整個城市的聯繫觸鬚。

它們縱橫交錯，從寺廟的頂端交織延伸到城牆的外緣。小部份延伸到了分隔這座城市的河流，並穿過了它，提莎娜能夠感受到歐拉茲卡的力量從城市的一端流動到另一端。

她透過這個聯繫發出一個信號，並且感受在這座城市的每個入口守衛著的元素生物。提莎娜授意他們保持警戒，準備好應付任何可能想要進入歐拉茲卡的非人魚勢力。她立刻感受到了元素們服從了它的意念並且留神戒護，然後她便將腦中與大地的聯繫退出。

提莎娜笑了。那天晚上她將會召集其他的塑形師。他們會來到歐拉茲卡，親身體驗這座城市的力量，並且達成一個決議。歐拉茲卡或許是由烈陽帝國 . . 所建造的，但它所在的土地屬於他們。川流使們會永久長居此地，而他們必須使用穿越這座城市的河流來捍衛他們的主權。提莎娜在其他的繁根樹加入她之前將不再離開。他們會為這個地方取一個新名字。歐拉茲卡不復存在。而金水之城將永垂不朽。

畢竟，千百年以來的真實，現在仍然一如既往。

是我們先來的。

LEGION OF DUSK

沃娜皺著眉頭，跟隨著聖依蓮達穿越茂盛的叢林。

依蓮達沉默不語，散發著神聖的怒氣並且完全無視馬仁費恩之寬恕請求。他一整晚都忙著像隻挨罵的狗似的乞求主人關愛。

可悲啊，沃娜心裡想著。

她在路上停了下來。她的耳中充斥著鳥鳴而鼻中滿是潮濕泥土的臭味。這片曠野中的一切都在排斥著她，但她仍不禁感到現在還不是該離開的時候。永生聖陽消失了，但歐拉茲卡仍然存在。這是一個真正由黃金建造的城市。她不能就這樣把它丟著不管。

「沃娜，」聖依蓮達從前方叫喚。

沃娜回到了現實。她嘗試設法將臉擺出類似心滿意足的表情。「是的，聖依蓮達？」

「妳陷入了沉思。把它說出來。」

沃娜合攏她的牙齒。一顆獠牙刺到了她的下唇讓她嘗到血的味道。她的胃由於渴望咯咯作響。

「我不會空著手回到圖瑞琮，」她說。

馬仁費恩在他所站的地方僵住了，他蒼白的額頭上汗流滿面。「我們不是空手而回，」他說。「我們找到了聖依蓮達。」

說的好像很棒似的， 沃娜心想。

「我們被指派要奪取永生聖陽。米拉達女王派我們前來征服，而不是夾著尾巴回家。」

「那麼妳走吧，」聖依蓮達以恰如其份的平靜語調說著。「為了妳自己去奪取歐拉茲卡吧，我將要往東方航行。」

聖依蓮達轉身並且再次起步，沒有再說第二句話，而馬仁費恩跟著她。兩人消失在雨林的黑暗之中。

沃娜同時感受到震驚與狂喜。她笑了，把血塗在牙齒上，然後轉向前往歐拉茲卡。

她回程的一路上幾乎都在大笑。當她找到路回到城市的時候，銀色的月亮高掛天空。它的光芒在塔尖上閃耀，而整個城市都沐浴在星光之中。

「這是我的了！」她大喊，讓自己咯咯的笑聲迴盪在城市裡黃金色的遼闊空間中。

黃金在月光之下看起來很奇怪。黃色的色調消失了，取而代之的是一種淡淡的金屬光暈。沃娜喜歡這樣的城市更多一些。

「一個屠夫女王！」她大笑，而一陣遙遠的隆隆聲回應了她。

沃娜在她所站之處停下。有什麼東西正在穿越著城市。

她不在乎。這座城市是屬於她的！暮影軍團已經奪取了歐拉茲卡！

沃娜在中央寺廟前的廣場仰望星空，這些星星就和米拉達女王在故鄉所看到的一樣。她咧嘴笑了起來，並想起了她為了讓女王登基而殺掉的每一個人。她意識到她還沒有為了得到歐拉茲卡而殺害任何一個生靈，並認為這是個遺憾。

有什麼東西在她身後隆隆作響。

沃娜收起了她的笑容並轉向身後。她忍不住喘了一大口氣。

它的上方站著一隻巨大的恐龍，牠的牙齒與她的手指一般長，爪子與她的佩刀一樣鋒利。一長串唾液從牠的口中滴到了她的頭盔上。

在恐龍把沃娜抓進口中的時候，她連尖叫的時間都沒有。

歐拉茲卡再次恢復了平靜。

BRAZEN COALITION

「復仇！救援任務復仇！」

馬科姆和布里奇高高地聳立在歐拉茲卡的尖塔之上，在巍峨的尖頂以及城市裡廣闊的金色淡彩之間穿梭著。

「找出船長，」布里奇對著馬科姆的耳朵尖叫。這隻鬼怪用尖銳的指甲和骯髒的小手指緊黏著馬科姆的腦袋。

幾分鐘前傑斯的聲音才剛平靜地在他們心靈之中說完。如果馬科姆了解的不夠深的話，他會認為傑斯對他們說了謊。但傑斯是個很差的說謊者。

「船長的命令是讓她離開，布里奇。傑斯所說的也一樣。」

布里奇安靜了一下子。他往下指著幾個他們的敵人，他們正離開這座城市並且徬徨、個別地進入了叢林。

「歐拉茲卡空了，」他說。「所有人都回家了。」

馬科姆的心臟躍動起來。「所有人 . . . ？」

「除了我們之外。」鬼怪咧齒笑著。

「除了我們之外 . . 。」

一週後

俄佐的聖所上面堆滿了桌子，上面被撲克牌以及裝滿了啤酒的馬克杯蓋滿，充斥著海盜的歌聲。

幾十名來自好戰者號的船員大笑並歡呼著，一堆一堆搶來的黃金和珠寶被堆到和頂篷一般高。遠處的貓的氣味已經被一種無所不在的海盜臭味所取代，而賺飽了黃金的水手們在頂篷的洞口與船員們互相敬酒。

其中一名海盜從她的一堆黃金之中抬起頭。「聯執皇帝來了！」她大聲地警告著。

當馬科姆與布里奇趾高氣揚的走進這個曾為俄佐歇息之處時，其餘的海盜們歡呼著表示歡迎。他們看著人群並相視點了點頭。

「你願意加入我一起享用啤酒和打牌嗎，聯執皇帝布里奇？」馬科姆問。

「是的，聯執皇帝馬科姆！」 鬼怪咧齒笑著，並對著房內的其他人尖聲喊出他的愉悅。「黃金、啤酒還有撲克牌！」

整個房間轟聲贊同，而他們棚屋的歡聲透過歐拉茲卡的金色大廳迴盪著。