歡迎來到2020核心系列第一週的預覽！這週我將會和大家聊聊本系列的設計，並展示三張全新預覽牌。在開始前要先強調，我並沒有插手這個系列的設計，因為它並沒有獨立的洞察設計與系列設計團隊，整個設計都是由 Yoni Skolnik 負責。我待會兒將會告訴你們本系列設計的幕後故事。

越核心，越歡樂

2020核心系列的設計從回顧2019核心系列開始。在經過多年的缺口後，我們決定帶回核心系列，而2019核心系列正是我們打造新核心系列的第一次嘗試。Yoni 和他的團隊從檢視2019核心系列做得好的地方開始做起。

易入門性

選擇回到製作核心系列的原因之一，是我們需要一個能作為新玩家起始點的產品。一般的標準賽系列很有趣，但那些產品鎖定的是現有的玩家，而非初學者，也因此會讓新手為之卻步。核心系列幫助新玩家的地方有兩點：較低的複雜度和較高的共鳴。前者的重點在於玩家會預期要與多少機制互動，而後者則是讓卡牌盡可能地易於親近及得到認同。合併這兩點之後，使得我們在第一次嘗試中盡力創造了最能吸引人的系列。2019核心系列在易入門性上有很好的表現，而2020核心系列也有著相同的盤算。

整合入門級產品

核心系列並非是唯一一個以初學者為目標的產品。事實上，我們有所謂初學者的產品過程，那是個被設計以固定順序遊玩的產品組合，幫助新玩家更快地進入遊戲。首先我們有歡迎套牌，30 張的單色套牌，在零售店免費提供。歡迎套牌是一個毫無風險的體驗遊戲方法。接著是圍繞著某張鵬洛客牌構築的鵬洛客套牌， 這些預組套牌能讓玩家去體驗一個擁有在機制上更具主題的套牌。再來是 Deck Builder's Toolkit，一個給玩家一堆相同主題卡牌的產品，讓他們第一次有機會構築屬於自己的套牌。最後是核心系列，這會是第一個補充包產品，用意是介紹這個遊戲在集換式紙牌上的面向。

在過去，我們設計了歡迎套牌、鵬洛客套牌，以及在完成核心系列之後的 Deck Builder's Toolkits，利用了所有我們可使用的核心系列牌張。2019核心系列徹底改變了這個模式。不再把玩家第一個接觸到的產品作為補充產品去設計，而是把整個設計導入核心系列當中。這代表核心系列的設計團隊將不再只是要製作核心系列，而是一次設計四個產品，這幫助他們在核心系列的設計當中，確保所有需要的東西在產品中都有被安排及整合。（我們也讓他們設計一些牌—通常是很簡單基本的牌—尤其是不會出現在核心系列補充包，與那些會和核心系列有所連結的新手產品。）2019核心系列在這點上的表現很好，而2020核心系列也想依樣畫葫蘆。

沒有非常青的關鍵字

從魔法風雲會2011 開始，核心系列開始帶回一些簡單的非常青關鍵字（魔法風雲會2011 是占卜、魔法風雲會2012 是嗜血、魔法風雲會2013 是頌威、魔法風雲會2014 是裂片妖，而魔法風雲會2015 是召集）。魔法風雲會：起源，也是我們把核心系列退休前的最後一個產品，則介紹了兩個新的關鍵字（銘勇和精熟咒語），這是核心系列的第一次（好吧，除了限量版第一版和第二版以外）。2019核心系列決定撤離而不再帶回任何舊的關鍵字（然而技術上來說，系列裡有一張秘稀牌—烈龍尼可波拉斯/飛昇尼可波拉斯—用了轉化）。2020核心系列決定繼續我們在2019核心系列所做的事。

小型的風味主題

核心系列並沒有參考現今的故事線，但2019核心系列選擇了一個對故事很重要的角色—尼可波拉斯，並專注在他的過去上。2020核心系列和2019核心系列則有點不同，由於主要的故事線剛收尾，我們決定放進一個小型的風味主題並讓其比2019核心系列的涉入程度更低。

五張單色鵬洛客

自從鵬洛客牌在遊戲中出現以來，核心系列就（至少）有五張單色的鵬洛客來向新玩家介紹鵬洛客的概念，魔法風雲會的品牌和故事線的核心要素。2019核心系列有五張單色的鵬洛客，再加上一張可以從生物轉化為鵬洛客的雙面尼可波拉斯。2020核心系列想要再一次有五張單色鵬洛客（雖然不是完全相同的），並加上一些我等等會談到的新調整。

即便2020核心系列的設計團隊大多都喜歡2019核心系列，他們也覺得在一些地方還有進步的空間。

輪抽

2020核心系列的設計團隊最想改進的就是限制賽和輪抽的體驗。2019核心系列建構在十個雙色的輪抽原型上，其中一小部分像是白藍的「在意神器」主題和綠白的「在意靈氣」主題相當狹窄，也很難和相鄰的輪抽主題合併；這也造就了對局設計在安排牌張強度上的問題。如果把它們做得太強，那當只有一個人輪抽這個原型時就會過強；如果做得太弱，就不會有人輪抽這個原型。非核心系列有新機制的優勢可以在需要的顏色間幫助重疊主題（舉例來說，如果藍紅需要更多輪抽強度，你可以選擇做一個以這兩色為主體的新機制），但核心系列只有常青關鍵字，也就失去了這個工具。

Yoni 有建構輪抽原型的經驗，也曾負責 Masters 25和 Ultimate Masters 的系列設計（Masters 系列需要很特別的能力來從既有元件中建構輪抽環境，因為大師系列只會有重印牌）。他想出了用小說的方式來解決這個問題。如果這個系列是繞著三色團體建構的呢？

2019核心系列有一個三色「弧」（一個顏色和它的兩個臨色）的傳奇龍循環。這些牌設計的目的是作為可以圍繞構築具有風味的牌張，並為系列加上一些指揮官興奮的元素。為了要區分2020核心系列和2019核心系列，Yoni 想要聚焦在三色閂（一個顏色和它的兩個對色）的傳奇生物上。如果這麼做，就代表他輪抽的三色組將會是閂色（紅白黑、綠藍紅、白黑綠、藍紅白和黑綠藍）。

在選擇要使用閂的組合後，Yoni 和他的團隊決定專注於把五個主題牢牢綁在每個閂中的臨色色組（每個閂的組合只會有一對臨色）上，並讓對色在主題中佔的比例較低。這樣一來，你可以輪抽鄰色色組來以兩色的方式進行那個主題，或加進對色來使用三個顏色。最後的主題是這樣的：

飛行（藍紅白）

他們開始著手的第一個主題是飛行。由於更傾向於被動的控制策略，白藍傳統上是對新手來說最難構築的顏色。它很難面面俱到，但卻受到有經驗的玩家歡迎。反過來看，飛行非常直觀—使用你具有穿透異能的生物攻擊。幸運的是，飛行的主要顏色正是藍色和白色。這代表這個主題的第三色將會是紅色。紅色一般不會有飛行（通常只會出現在龍和鳳凰身上），但已經足夠能在不影響顏色派的情況下稍微加多一點。

元素（綠藍紅）

元素屬於會出現在所有五色當中的生物類別，但主要是紅色和綠色（像是紅色和綠色佔了單色元素當中百分之七十的比例）。有趣的是，藍色是第三常見的元素顏色（由於藍色是空氣和水的顏色，而紅色是土壤和火）。這恰好適合綠藍紅的閂。元素也是一個很好的主題，因為它和這個系列的主角茜卓有直接連結。

擴張（白黑綠）

綠色和白色是生物比例和製作衍生物最多的兩個顏色（白綠佔了所有派出衍生物單色牌中的百分之五十五），所以把這個色組的重點放在「擴張」策略上感覺是正確的。「擴張」代表的是一個生物為基底的策略，通常利用衍生物來用大量的生物壓過對手。「擴張」的策略傾向派出生物並利用可以灌大整個隊伍（也是一個出現在白色和綠色的異能）的效應。黑色剛好是生物比例和派出衍生物第三名的顏色，這讓它成為完美的第三色選擇。

強攻（紅白黑）

這個組合有點微妙。大多魔法風雲會的系列都喜歡強攻的策略（「強攻」的定義是每回合用光你的魔法力來使用生物並持續進攻，試著在對手可以穩定局勢前盡快贏得對局）。白色、紅色和黑色是最常與強攻策略連結的顏色，但與強攻最密切連結的雙色色組是紅白，而那是對色並非臨色。2020核心系列裡的概念是把強攻的主色組從紅白轉移到黑紅，而讓白色作為第三色。這需要重新考慮一些白色及黑色生物的安排，但卻是個可完成的主題。

操控「進戰場」效應（黑綠藍）

如之前所解釋的，控制策略對新玩家來說可以很微妙。Yoni 和他的團隊決定控制套牌可能更適合放在藍黑，因為更多的是在做事情而非回應對手。藍黑都可以有「進戰場」效應（EBTs）的生物，也可以用更主動的方式來控制戰場，就算新玩家不懂其背後牌張優勢的策略也可以輕易了解。他們讓這和綠色配對，因為綠色有較大的生物也和進戰場效應有很好的配合。另一個這主題有良好運作的原因在於其他四個主題都是以生物為基底，所以使用有進戰場效應的生物能有更多跨主題的協同作用。

現在我們看過了所有的主題，來稍微聊聊這些主題是怎麼讓輪抽變得可能的吧。玩家在輪抽時可以有三種不同方向的思路。

首先，他們可以選擇任何的臨色色組。每個色組都有一個強烈展示在牌張上的主題；其次，在輪抽閂的時候他們可以使用三色的策略。五個閂色組的策略都圍繞著臨色色組，再加上一些臨色的協助；第三，他們可以選擇對色的套牌。這些套牌將會橫跨兩個主題，因為任何對色的組合都會包含一個主題 A 中的主色以及主題 B 中的次要色，以及一個則會是主題 A 中的次要色以及主題 B 中的主色。就讓我們用藍紅來做例子。

藍色是飛行的主色以及元素的次要色，而紅色是元素的主色及飛行的次要色。如果在前期你選了一張藍色的飛兵，顯然可以加進白色來構築雙色飛行套牌，或是加進紅和白來構築三色的元素套牌。然而你也可以選擇只加入紅色牌並同時抽「在意飛行」（因為紅色是飛行的次要色）和「在意元素」（因為紅色是元素的主要色）的牌。每個主題都被設計來可以與對色的主題互動。

同時，由於系列只有五個主題，這留出了一些空間讓 Yoni 和他的團隊去設計一些主題牌—通常是非普通牌—讓有經驗的輪抽玩家有能力能在系列中構築一些不一樣的套牌。

鵬洛客的單純及簡單

另一個設計團隊得要處理的問題，是如何為系列的鵬洛客加上一些調味。2019核心系列做了一個波拉斯的雙面牌，但2020核心系列的主角是茜卓，而她在魔法風雲會：起源中已經有了另一張雙面牌了。我們要怎麼做可以讓茜卓發光發熱呢？答案來自於魔法風雲會資深副總 Aaron Forsythe 的建議。

火花之戰為遊戲帶來了非普通及稀有的鵬洛客（好吧，原本的洛溫鵬洛客也是稀有牌，但那時秘稀牌尚未出現）並為我們開了一扇有趣的窗。如果這個系列沒有一個茜卓，而是有三個呢？ 2020核心系列將會有一張非普通的茜卓、一張稀有的茜卓和一張秘稀的茜卓。

這會讓玩家有機會做一些平常在標準賽中無法做的事—使用一副鵬洛客主題的套牌。你瞧，下面這五張牌已經在標準賽裡了：

除了三張鵬洛客之外，核心系列 2020 裡還有另外四張茜卓主題的牌，其中兩張正是今天的預覽牌。讓我們來看看茜卓的焰貓。

點擊來看茜卓的焰貓 如你所見，這張牌不只是茜卓主題，更在機制上與茜卓鵬洛客牌和元素有所關聯（雖然在一副茜卓主題套牌裡，你或許只會想要使用元素來生火）。

下一張是茜卓的穩焰器。故事的忠實粉絲們或許會認出這個茜卓從她父母那裡取得來幫助她控制烈焰的裝置。

點擊來看茜卓的穩焰器 這是一張會與茜卓鵬洛客和紅色牌/山脈有互動的有色神器（下週會提到更多）。這正屬於那類跟整副都是茜卓的套牌會有良好互動的牌。

我的最後一張預覽牌嚴格來說並非茜卓主題，但他的風味上與茜卓套牌相配，也跟另外兩張預覽牌有良好的互動。

點擊來看烈焰驍騎 烈焰驍騎是一組秘稀循環（我下週也會談到）的其中一張 。那屬於最接近茜卓核心的生物。

我希望所有茜卓的支持者都會樂見2020核心系列所帶來的茜卓主題套牌。

善待核心

這是所有今天的內容。這個系列有很多可以聊的東西，所幸下週還有另一篇以及更多的預覽牌。我希望今天的文章讓你對2020核心系列的興致大開。一如往常，我很想知道你們對於今天文章、任何一張預覽牌或2020核心系列本身的的反饋。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（推特、Tumblr 和 Instagram）與我聯繫並分享你的想法。

下週回來，跟我一起看看更多2020核心系列的設計。

在那之前，希望你喜歡開始構築你的茜卓套牌。