歡迎來到魔法風雲會® – 刺客教條®的預覽。我會在今天和你們說說這個系列的設計，然後秀一張新牌。

我們的故事在開始設計之前就開始了。如同我在去年的一篇文章中解釋的，在製作無疆新宇宙系列時，我們要做的第一件事就是調查該IP和魔法風雲會混合起來會是什麼樣子（這裡要特別致意前期花費大量時間的Ken Nagle：他確保了刺客教條有足夠的要素可以做一個優秀的魔法風雲會系列）。我們需要的四個東西是：

它有能符合所有卡牌類別的要素嗎？ 它有能符合不同魔法力值和大小的要素嗎？ 它的內容有辦法平均分配到五個顏色裡嗎？ 它有魔法風雲會這個遊戲需要的面向嗎？

下面就是這些問題的答案。

它有能符合所有卡牌類別的要素嗎？

刺客教條是個歷史潛伏動作冒險電玩遊戲的系列。這些遊戲的主要場景大多是在過去，然後會讓虛構人物和真正的史實人物互動。如同它名字所顯示的，這遊戲系列的主要角色都是殺手。這遊戲中有不少角色（有名無名的都不少），讓我們可以創造不少的生物牌。這些殺手會使用武器，而我們則是可以把它設計為神器。有不少的地點可以做成地牌。然後還有很多遊戲動作可以做成瞬間、巫術，和結界。這些遊戲的內容讓我們可以做出全部的卡牌類別。

它有能符合不同魔法力值和大小的要素嗎？

刺客教條的遊戲基本上是以人類為主要角色的。魔法風雲會有一些具有人類副類別，然後數值較大的生物，但他們在刺客教條中的主導地位表示大多數的生物必須是3/3或更小才行。我們可以給生物一些效應來讓他們獲得較大的魔法力費用，但整體來說生物的大小還是會偏小。

它的內容有辦法平均分配到五個顏色裡嗎？

魔法風雲會的殺手主要都是黑的，第二多的則是紅色。刺客教條著重在城市和文明的焦點讓我們能找到一些概念給白藍兩色，但這樣綠色就麻煩了。這遊戲的核心紛爭主要是在紅白兩色，其中兄弟會想要自由，然後聖殿騎士團則是著重在秩序上。

它有魔法風雲會這個遊戲需要的面向嗎？

這遊戲有戰鬥和資源的取得，而這些遊戲的核心效應基本上都有對等的東西。這系列有我們所需要的大部東西。和許多其他的遊戲一樣，刺客教條並沒有太多的飛行生物，不過它的確是有不少鬼鬼祟祟的生物，讓我們可以創造其他的迴避類別。

我應該也得說一聲，我們從一開始就打算把能提到的刺客教條遊戲都做進來。這IP最棒的部分之一就是它的豐富和長壽。刺客教條的粉絲都會有自己最喜愛的遊戲，所以我們也想要確保每個玩家最愛的遊戲都會在這裡面出現。由於製作遊戲的前導時間，我們必須要在設計系列時設定要包含哪些遊戲，所以這就表示刺客教條：暗影者的新角色是不會出現的。

這次探索的結果是，沒錯，這遊戲的確是有我們製作魔法風雲會系列所需要的要素，但會有一些顏色平衡上的問題，然後生物的大小都不會太大。下一個問題則是，什麼種類的產品最適合這個IP呢？

這個IP大到我們無法以一兩個Secret Lair做完。我們有想過要做指揮官套牌，讓兄弟會和聖殿騎士團做為系列的兩個主要陣營，但資料顯示受眾會想要看到更多的兄弟會，畢竟這些角色就是玩家會在遊戲中操控的。

我們很清楚這個產品也想要一個隨機的補充包，但基於顏色的不平衡，我們不太確定是否能做出一個健全的限制賽環境。我們在最後決定嘗試一個新方式：無法進行限制賽的隨機補充包。這讓我們可以自由地挑選想要把哪些要素放到卡牌上，而不用太擔心顏色和曲線的平衡。

刺客教條最後只會有一個設計帶領，但不會有一個完整的設計團隊。Corey Bowen是這次的設計帶領。有趣的是，Corey原本是我們大學實習計畫的實習生。他在R&D表現得非常優秀，所以我們在他畢業後就雇用他了。Corey帶領過非常多的指揮官產品（有時候在洞察設計，有時候則是系列設計），包括 指揮官（2020版）、指揮官（2021版）、指揮官傳奇：柏德之門戰役，以及贊迪卡再起、凱德海姆、依尼翠：黯夜獵蹤、依尼翠：猩紅誓約、神河霓朝紀、艾卓荒野，和光雷驛鏢客的指揮官套牌。其他團隊的成員包刮：美術總監 Matt Cavotta和Stephanie Cheung、創意帶領Lauren Bond，以及產品架構師Zakeel Gordon。

由於這是一種新的產品，Corey決定使用一種不同的處理方式。首先，由於這系列不是設計給限制賽使用，然後他也只有100張卡牌的額度，所以他就移除了所有的普通牌了。（這系列不包含基本地的話有80張新牌和20張重印牌。）Corey想要優先捕捉刺客教條粉絲最想看到的卡牌，而較高的稀有度也讓我們能增加額外的複雜度來符合原作的風味。

Corey對於玩家在打開補充包時會有什麼感受也有個願景：他想要這些補充包能述說一個故事。首先你會獲得一個殺手。然後他想要你看到遊戲中各種不同的要素—一個地點、你看到的殺手的目標、一個動作、一個武具等等。他想要打開補充包這個動作感覺就像是在玩遊戲。（要注意的是我們不保證上面列出來的要素都會出現在每個補充包中，但是它們的出牌率，尤其是殺手，應該都會出現在大多數的補充包裡。）

開始遊玩

在Corey理解了他想要的整體感覺之後，下一個任務就是要想出遊戲的本質，讓他可以把它們變成我們魔法風雲會的機制。Corey之前曾經玩過這遊戲，但是在被指派這個計畫時就開始認真研究了。在遊玩和認真考察了這個遊戲系列之後，Corey決定他需要捕捉到三個核心的原則：

原則 #1 – 這是個關於殺手的潛匿動作遊戲。

這遊戲的核心動作會指派玩家進行任務，不管是執行刺殺（通常是公眾領袖），或者是隱匿任務。我們的對局需要使用殺手的風味和潛匿動作。

原則 #2 – 你會造訪歷史背景。

在遊戲中，你操控的角色會使用一個叫做阿尼姆斯的機器來探索一個祖先（通常是個殺手）的記憶。你造訪的背景會是一個過去的著名地點（舉例來說，文藝復興的義大利、美國獨立戰爭，或是法國大革命等等）。

原則 #3 – 這遊戲有很多流暢的動作。

在你執行任務時，你會使用到城市的所有部分，並且做出許多攀爬和跑酷。這個流暢的動作和跑酷已經成為玩家心中不可缺少的主要部份了。

Corey把刺客教條濃縮成殺手、歷史和跑酷。他要如何才能在機制上捕捉這些概念呢？

殺手

當你的分類剛好是個生物類別時，那這就是個開始的好地方。殺手第一次出現是在第一版裡面的卡牌皇家刺客的生物副類別上。

皇家刺客 Suq'Ata Assassin

這張牌很受歡迎，但殺手這個生物類別要到三年後的憧憬才會在Suq'Ata Assassin這張牌上出現。（這兩者中間有一些牌在之後會被追溯為殺手。）在那之後，我們慢慢增加了殺手這個生物類別的使用，不過在一個系列中只會出現一到兩次。在我撰寫這篇文章時（也就是在推出魔法風雲會® – 刺客教條®之前），這遊戲包含各種生物類別的更新只有89個殺手。這一點都不多。相比之下，鬼怪有470張牌。不過這數量已經可以有一些向後的相容性了。

Corey非常努力地把電玩遊戲中出現的主要殺手都放到卡牌上。幾乎所有電玩遊戲中的主要角色都會以傳奇生物的姿態出現在這系列裡（大多數的生物卡牌都是傳奇）。為了搭配這麼高的殺手出牌率，Corey設計了許多在乎殺手的部族牌（包含一個我待會會提到，以殺手為中心的機制）。除了殺手部族之外，Corey也盡可能地找出了許多概念，有些是新的、有些是重印，這樣才能讓他展現出電玩遊戲中裡許多酷炫的殺手動作。

光雷驛鏢客裡的「非法者」剛好是個讓人開心的意外。無疆新宇宙系列會有個比較長的設計時間，因為必須要和授權人來回討論，所以我們是先開始刺客教條系列的設計然後才進入光雷驛鏢客。光雷驛鏢客的設計團隊企圖使用副類別的批次來捕捉罪犯的概念，而殺手正是個完美的人選。在Corey發現這個非法者批次的存在時（間接創造出第二個在今年在乎殺手的理由），他就利用這點把其他系列裡的一些生物都想辦法變成殺手了。舉例來說，許多卡洛夫莊園謀殺案裡的殺手都是因為Corey的關係而獲得這個生物類別的。

說到卡洛夫莊園謀殺案，當Corey看到偽裝和匿伏這兩個機制時，他發現它們很適合這個系列—尤其是運用在殺手上的時候。這系列有三張牌會用到偽裝，然後一張牌用到匿伏。由於這系列並不是為了限制賽設計的，所以我們在使用這些有名字的機制時比較沒有限制。

歷史

Corey運氣不錯的是，我們已經做過一個要捕捉歷史這個主題的系列了。在多明納里亞中，我們終於在十三年後回到了魔法風雲會原本的家鄉時空多明納里亞。我們想要使用現在處理世界建構的方式來給它升級，但那樣做需要這個時空得有一個能連接的主題。在探索許久之後，我們決定使用歷史這個點子。但問題來了：我們要如何透過機制來捕捉歷史的感覺呢？

尤依菈的傭獸 晴空號船長尤依菈 聖祖靈門徒鐵夏

我們因為前後系列的關係所以不能使用墳墓場，所以就列出一個感覺像歷史的清單。清單的前三位分別是神器（過去的物件）、傳奇（角色和具有著名過去的東西）和傳紀（系列中一種新的結界副類別，擅於捕捉過去的故事和傳說）。我們嘗試多種可以將三者連接在一起的模板，但風味就是搭不起來。R&D的副經理Bill Rose不喜歡這個機制，所以給了我一個月來解決這個問題，否則就要把它從系列中移除。

解決這問題的關鍵（這是在期限一週前發生的事）就是嘗試一種新的模板處理方式，也就是我們現在稱為批次的東西。我們會創造一個新詞，然後在規則提示中定義這個新詞彙會包含了哪些東西。使用這樣一個單字的方法運作得不錯，對於風味也有不少的幫助。測試者開始理解這個風味並且喜歡這個機制，所以Bill就放行了。這個批次就是之後的「史跡」。

Corey想要捕捉歷史的感覺，而我們應該沒有比史跡更好的選擇了。我們後來發現刺客教條有許多物件（神器）、著名的東西（傳奇的物品）和故事（傳紀），所以這感覺是個良好的搭配。這些神器能代表殺手的各種武器和工具，其中很多都是遊戲中傳說或讓人耳熟能詳的要素。大部分的生物都會是傳奇，因為他們想要捕捉遊戲裡受歡迎的角色。Corey又做了一個傳紀的循環來述說各個刺客教條遊戲的故事（這個遊戲系列有非常豐富的故事）。

另一個歷史的面向就是把歷史上的人物做成傳奇生物。有趣的是，這是設計時發生最多爭議的部分。我們在之前會盡量避免這麼做，但對於刺客教條來說這非常地重要，若不使用的話感覺就不對了。這部分有許多來回的討論，但在最後Corey（和這系列的創意帶領Lauren Bond）說服了足夠的人讓這部分能出現在系列裡。他們非常地受歡迎，所以我們選定的四人（達文西、克麗奧佩脫拉、蘇格拉底，以及瑪莉‧里德和安妮‧邦尼）最後獲得了有編號，並且是以他們原本語言印製的異畫版本：達文西是義大利文、蘇格拉底和克麗奧佩脫拉是希臘文（克麗奧佩脫拉的風味敘述則是象形文字），然後瑪莉‧里德和安妮‧邦尼則是英文。

最後，我們採用的基本地會展現各個遊戲中許多不同的歷史背景。地點是刺客教條中很重要的一部分，而全圖地就是個可以展示這些風景的絕佳場所。

跑酷

遊戲中的物理移動就是三個原則中最難捕捉的要素，因為魔法風雲會並不是個傳統的電玩遊戲，所以並沒有移動這個概念。不過它還是有戰鬥，而這就是魔法風雲會中和移動最接近的東西了。Corey檢視了和戰鬥有關的所有機制，然後就看到了這個叫做伺機的異能。

Notorious Throng Stinkdrinker Bandit Enigma Thief

我是在設計晨光時設計出伺機這個機制的。這系列有個和職業生物類別有關的部族主題，而我則是想要給浪客一個比較有趣的機制。我喜歡這個若浪客設法鑽過對手的防禦，進而造成戰鬥傷害時就可以獲得減費的咒語的點子。為了符合洛溫環境整體的部族主題，所有具有伺機的卡牌都有個生物類別（使用的是現在改為超類別親緣的部族，讓我們可以把生物類別放在非生物的卡牌上），並且會在乎任何和它具有相同生物類別的生物。對全部的咒語來說這只有浪客，但對生物來說，它除了會有職業的生物類別之外也會有個種族的生物類別，所以一個具有伺機的鬼怪浪客會在乎鬼怪也會在乎浪客。

Corey很明顯地想要把焦點放在殺手而不是浪客上，而且他也不想在咒語上使用相同的生物類別（因為我們不想在這系列中使用親緣），所以這就讓他可以為這個異能重新命名為遊戲中的一個動作技巧：自由奔跑。在刺客教條中，自由奔跑就是兄弟會成員用來穿梭城市、流暢地爬上建築物，以及從建築和自然構造上跳來跳去所使用的雜耍跑酷技巧 。自由奔跑這個機制會在所有的顏色裡出現，不過主要還是在黑色裡。為了讓它和指揮官更有關聯，Corey除了殺手之外把指揮官也包含了進去。

在我們完成了三個原則的設定之後，下一步就是要思考得如何設計這個系列來讓玩家能在構築賽中使用它們。Corey和對局設計處理這個問題的方式是設計一些協力聚集。協力聚集是個五到十張能和彼此搭配，並且圍繞一個相似的機制要素而成的東西。一個協力聚集可以完整地放到一個套牌裡。

要注意的是這和我們是如何創造一個可以輪抽的系列而設計的原型是不太一樣的。在一個以原型為中心的系列中，我們必須要確保每個原型都會和彼此重疊，這樣才不會有個單一的原型獲得太多卡牌，因為這會讓某個原型一直取得同樣的卡牌，導致輪抽的重複性太高而變得不有趣。相比之下，協力聚集並不需要重疊，所以可以更放手去強化它的主題。

我們基本上都是在指揮官的環境中測試的（這些測試讓Corey決定指揮官必須得是自由奔跑的一部分），不過有些近代的顧問有先看過這個系列。當我為了撰寫這篇文章而採訪Corey的時候，他就和我說明他是如何說服那些來處裡近代新篇3的顧問來順便看一下刺客教條的故事。

我們也會推出一個刺客教條主題的起始套件預組，裡面則是會有一些補充包中開不到的卡牌。我們發現無疆新宇宙是個新玩家加入的好時機（喜歡這個遊戲的粉絲可以透過這個產品認識到魔法風雲會），所以試圖使用無疆新宇宙授權來製作一些更適合新手的產品。

而這呢，就是我們如何設計魔法風雲會® – 刺客教條®的故事。

我在結束之前還有件事。我有張預覽牌要秀給你們看。

點擊這裡來看Senu, Keen-Eyed Protector 0008_MTGACR_Main: Senu, Keen-Eyed Protector 0181_MTGACR_FoilEtch: Senu, Keen-Eyed Protector 0128_MTGACR_MemShowc: Senu, Keen-Eyed Protector 賽努是隻古埃及的白腹隼雕。她出現在刺客教條：起源這個發生在西元前一百年的托勒密王國的遊戲裡。她是遊戲中可操控角色之一的巴耶可的忠實伴侶。

跑回家吧

我今天時間就這麼多了。我希望你們喜歡這個魔法風雲會® – 刺客教條®的設計故事。如果你們對於今天的文章或者是這系列有任何想法，你們可以寫email給我，或者是透過我的社交媒體帳號（X、Blogatog、Instagram，或是TikTok）來與我聯絡。

直到下次，希望你們也能在體驗刺客教條的背景和角色時也能獲得樂趣。