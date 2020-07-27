歡迎來到 Double Masters 預覽的第二週！上週介紹了這個系列，這週我決定要來分享一些系列裡的牌一開始是如何被設計的。（我曾在 2021 核心系列 中寫過類似的文章並得到很正面的回應，所以決定再做一次。）另外在這篇文章結束之前，我將會分享 Double Masters 裡兩張新的預覽牌。讓我們開始今天的故事吧！

Fetid Heath, Cascade Bluffs, Rugged Prairie, Twilight Mire, and Flooded Grove

故事要從預知將來開始說起。時間漩渦環境裡的每個系列都有一個我們稱為時間轉移清單的東西，包含了和主系列有不同牌框的牌，並會以有趣的方式符合系列的主題。時間漩渦的時間轉移清單有來自過去原始牌框的牌，時空混沌中則是有來自平行時空，以不同牌框出現的現有魔法風雲會牌的顏色轉移版本。預知將來 有著最狂野的清單，那是可能在未來有機會出現的魔法風雲會的未來轉移牌，並帶著一個未來的牌框。

我很希望在未來轉移的清單上有雙色地，於是設定了一個循環，但碰到了一個有趣的問題。如果製作一個完整的循環，那並不會有未來轉移的感覺，因為感覺其實放在任何系列都可以。接著我產生了一個有趣的想法：如果這個循環裡的每張雙色地都可能來自未來不同的地循環呢？那將會是一個非循環的循環。

計畫是我們會在製作未來的系列時，回頭檢視所有的未來移轉牌並在適當的時機使用。大概在一年之後，當我在設計闇影荒原時，我了解到我雙色地循環的循環裡的一張牌將能用在這個系列。Graven Cairns 完美地契合了系列混血的主題。我們選擇了它，並製作了另外四張鄰色的雙色地。在製作暮光時，又另外製作了這些雙色地的對色版本。

重獲自由的卡恩

這個故事要回到 1996 年。Michael Ryan 和我正在串連一個故事來說服魔法風雲會的品牌團隊開始一個可以編織進系列裡的魔法風雲會故事（這本來會是晴空號傳說）。為了完成這件事，我們得要徵選角色。對我們來說，製作可以滿足整個顏色派的角色是很重要的，而其中一件需要代表神器生物。我偏好巨像，所以說服了 Michael 來製作一個。Michael 和我都很喜歡讓他有「溫文儒雅的巨人」原型的想法，看似頗具威脅實際卻有一顆溫柔的心。

在暴風雨的時候，為了幫助每個角色在背景敘述中創造一致的觀點和感覺，每個人被分配到了不同的角色。我分到的是卡恩（和爾泰），代表在第一年裡我會完成所有卡恩的背景敘述。雖然我喜歡 Michael 和我所創造的每一個角色，但卡恩一直是我的心頭好。

快轉到多年以後，我們正在製作秘羅地創痕環境。在故事裡，卡恩被非瑞克西亞人所抓（他要為不小心把他們帶到秘羅地負責），而情況看起來並不樂觀。我想設計是從新非瑞克西亞時開始的，我找上了當時的創意總監 Brady Dommermuth—我們要在系列裡放一張卡恩的牌，而我試著了解他會是什麼樣子。

Brady 告訴我他們正試著了解故事會如何結束。卡恩會完全被非瑞克西亞人所腐化，成為一隻傳奇生物的機械之父，或是重獲自由並成為一張鵬洛客。我的回答是：「我們實在很希望他能成為一張鵬洛客牌。」我不確定我的話改變了故事多少，但我得以開始尋找不是太小的巨像。

我相信這張牌本身的設計是從大絕開始的。我們想要在最後一個異能上捕捉卡恩從非瑞克西亞人手中重獲自由的風味。我不記得是誰提出了重啟遊戲的想法，但在聽到的那個瞬間就知道這是我們該走的路。另外兩個異能是被設計來為大絕鋪路。放逐永久物是一個很強力的異能，且對盤面有著更大的影響，所以我們把它做成減號的忠誠異能。我想我們曾經討論過把第一個效應做成磨牌，但最後決定從手牌中放逐牌張更為適合。

Magus of the Will

這個故事是從時間漩渦的設計開始的。我們當時專注在懷舊設計上，所以尋找了一些很酷的方式來製作呼應舊牌的新牌，其中一個想法便是把之前受大家歡迎的強力神器的異能放在生物上。這件事很酷的原因有三：其一，生物比起神器更為脆弱，能讓我們製作和神器有著相同魔法力費用的生物（把其中一點或更多無色魔法力轉為有色）。我們接著選擇在這個魔法力費用下適合的攻擊力和防禦力。其二，這能讓我們重印我們無法重印的神器上的效應，像是一些在保留清單上的牌。最後，當你改變牌張類別時，可以利用效應來創造新的互動，有些原本神器無法完成的互動將可以透過賢者來完成。

我們花了很多時間來找到正確的五個神器去搭配一個生物的循環。由於所選的神器都是無色，必須要把它們跟五個顏色適當地做搭配。和許多的循環一樣，一開始的選擇總是較為容易，之後就越來越難。我想我們花了個把個小時去試著找到最適合黑色賢者的選擇，且並以其為名以向被重製的那些神器致敬。

這是我們製作的五張牌：

Magus of the Disk 重製了 限量版（第一版）的 Nevinyrral's Disk，Magus of the Jar 重製了 遠古遺產的 Memory Jar，Magus of the Mirror 重製了傳承的 Mirror Universe，Magus of the Scroll 重製了暴風雨的 Cursed Scroll，而Magus of the Candelabra 則是重製了古文明之戰的Candelabra of Tawnos。

製作這個時間漩渦的循環很有趣，讓我們決定下個系列再做一次。在時空混沌裡，我們從製作神器改為製作地牌。由於地牌沒有魔法力費用，讓我們能把每個生物做成最好符合效應的費用及大小。和神器一樣，我們需要把地牌和五個顏色做搭配。這次至少黑色是簡單的，我想綠色則是當時處理起來較為棘手的那一個。

以下是重置地牌的循環：

Magus of the Tabernacle 重製了傳承的 The Tabernacle at Pendrell Vale，Magus of the Bazaar 重製了阿拉伯之夜的 Bazaar of Baghdad，Magus of the Coffers 重製了絕境的 柯幫金庫，Magus of the Arena 重製了 Arena，一張早期的買書贈卡。（第一本魔法風雲會的小說會附贈一張兌換券，讓你可以郵寄兌換贈卡。Magus of the Library 重製了阿拉伯之夜的 Library of Alexandria（我承認這有點奇怪。）

兩點成一線，所以顯然預知將來 得要完成這個環境的循環。我們製作了神器和地牌，只剩下最後一個類別的永久物—結界（鵬洛客會緊接著在下個系列出現，不過當時還不存在）。 結界從某些角度來說要簡單得多。它們已經有了顏色，所以什麼結界的效應被歸為哪個顏色便十分清楚。但由於它們已經有了有色魔法力費用，我們認為應該要保持一致—這為我們帶來了一個不能改變的部分且必須要繞著它設計。

我們的成品是這些：

Magus of the Moat 重製了 傳承的 Moat，Magus of the Future 重製了 石破天驚的 預知將來（沒錯，我們很享受在預知將來裡製作一張 預知將來的重製牌），Magus of the Abyss 重製了傳承的 The Abyss，Magus of the Moon 重製了闇黑的 Blood Moon，而 Magus of the Vineyard 重製了暴風雨的 Eladamri's Vineyard。

到這裡，我們覺得任務已經完成。延伸整個環境三個系列，重製三個永久物類別的三個循環。下台一鞠躬。

故事的重啟是到了指揮官（2015 年版）的時候。團隊裡的某人（我不是那個團隊的一員，所以我不知道是誰）說：「等等，我們為除了鵬洛客以外的所有永久物類別製作了賢者，那非永久物的牌張類別呢？」

所以他們設計了這張牌：

Magus of the Wheel 是 限量版（第一版） 裡 Wheel of Fortune 的重製牌，原版是一張巫術。在這張牌上市後，可想而知玩家便開始要求剩下的循環。賢者總是以循環出現，白藍黑綠的巫術賢者呢？每一年，指揮官系列都為大家帶來一張新的。

Magus of the Will 是克撒傳裡 Yawgmoth's Will 的重製牌，Magus of the Mind 是劫運降臨裡 Mind's Desire 的重製牌，Magus of the Balance 是限量版（第一版）裡 Balance 的重製牌。它們分別出現在 指揮官（2016 年版）、指揮官（2017 年版）和指揮官（2018 年版）。指揮官（2019 年版）本來會有這個循環裡的最後一張牌—綠色賢者，但他被移到了另一個產品，我會在他最終出現時再向大家介紹。

等到綠色賢者上市後，我將終於可以開始回答我們什麼時候要開始做瞬間賢者的問題。

Oubliette

這個故事要從阿拉伯之夜開始說起。Richard Garfield 喜歡把一隻生物關在外面的想法。囚牢指的是只能從頭頂上出入的監獄或地窖，設定適合且感覺黑暗，所以 Richard 做了一個頂底設計的牌並把它放進黑色。幾年以後在海市蜃樓裡，我們把這個效應設定到了白色上（稱為 和平主義），且使用了更簡潔的「不能進行攻擊或阻擋」的敘述。再幾年之後到了瑪凱迪亞，我們製作了同時封住起動式異能的變型—逮補。又過了幾年，到了洛溫，我們製作了遺忘輪，那會把生物從戰場上放逐。這些足以說明這個異能已經不是黑色很久了。

這件事很重要的原因，在於Oubliette 身為阿拉伯之夜裡的普通牌具有一個很大的優勢—這讓它在純普（Pauper）賽當中合法。我對純普賽的主流套牌並非那麼熟悉，但大家對這張牌確實有需求（我的消息來源告訴我這在使用獻力的純黑套牌裡很熱門）。問題在於這張牌只在阿拉伯之夜中發行過一次，而阿拉伯之夜 的印量並不高。這讓這張牌更難取得。

這造成有一定數量的玩家要求我們重印 Oubliette。好吧，當我們得到一定數量的要求後，我們便會檢視這個要求。問題有幾個：首先，這張牌已經不屬於現在的顏色派，現在白色才是鎖住東西的顏色，而黑色會殺掉它們。為了要維持標準及近代的顏色派，我們不能在任何主要系列中放進這張牌。這沒關係，我們製作了很多補充系列，其中很多有重印牌。

接著我們碰到了下一個問題。每當我們改變文字敘述模板時，我們會在Oracle中更新所有的舊牌來符合當今的敘述方式。如果用現在的敘述方式來表現 Oubliette，那已經沒有辦法在印行的牌上呈現。多年以來這一直成為我們重印這張牌的絆腳石。有趣的是，最後我們在一個 1996 年的機制上找到了解決方法—躍離。使用關鍵字動作讓我們可以大幅節省所需印在一張牌上的內容， 這將是一張你可以在Double Masters 補充包中開到的牌。

抱歉讓大家久等了。

寶物法師

這個故事是從五色曙光的設計開始的，我們把其中一個放進系列的主題稱為齒輪—齒輪指的是總魔法力費用在 1 以下並有小型效應的神器。接著我們在系列裡製作了一系列能跟齒輪互動的牌，來幫助你以此為主軸構組套牌。這是其中一張由Aaron Forsythe所設計的牌：

Aaron 喜歡把導師和「進戰場」的效應放在生物上，所以他把這兩者合在一起製作了一張對齒輪有利的魔法師。瑣物法師 被發行，並在許多賽制中都佔有一席之地（在舊賽制中有很多總魔法力費用為 1 或以下的強力神器。）

快轉到多年後的圍攻秘羅地。我們回到了秘羅地，並決定要做一個和瑣物法師對稱的 寶物法師。這次搜尋的不是小神器（總魔法力費用為 1 點或以下），而是一個大神器（總魔法力費用為 6 點或以上）。他同樣是{2}{藍}叫 2/2 且名為 寶物法師以保持類似的感覺。

理論上這個故事在寶物法師的設計後應該就結束了，但實際上並非如此。乙太之亂的設計團隊製作了珍物法師，可以搜尋一個總魔法力費用剛好為 3 的神器。他同樣是2藍叫 2/2 且以 T 開頭字母為名的魔法師。近代新篇接著製作了一張 貢物法師，讓你搜尋一個總魔法力費用剛好為 2 的神器。

這裡還剩下搜尋總魔法力費用為 4 或 5 的空間，但我相信只要 T 開頭的字沒有用完，我們總有一天會看見他們—我不確定是否該把這稱為「循環」，因為這看似有一點…複雜。

預覽前述

在結束今天的內容之前，我有一些預覽牌要展示給你們。

為了讓展示預覽牌的過程更為有趣，我將給你們每張牌三個提示，來看看你們是否可以在點開來前先猜到預覽牌是什麼。

第一張預覽牌

線索#1

點擊展開 這張牌的背景敘述—除了黑暗之外，暗影荒原没東西能成長。數不清的可怕東西在陰影中求生。

線索#2

點擊展開 當你出到第四張時，只要一張樹林即可施放。

線索#3

點擊展開 這是魔法風雲會裡唯一一張用到「產生兩倍」字樣的牌。

如果你認為你知道這張牌是什麼，或是不想想了，點開下面吧！

點擊展開來看第一張預覽牌

第二張預覽牌

線索#1

點擊展開 在第一次發行時，牌上印的牌張類別是「Mono Artifact」。

線索#2

點擊展開 在第一次發行時，牌上包含了「橫置」、「重置」、「已橫置」及「正橫置」。

線索#3

點擊展開 這張牌是由系列的藝術總監所繪製的。

如果你認為你知道這張牌是什麼，或是不想想了，點開下面吧！

點擊展開第二張預覽牌

加倍奉還

這是我們今天有所有的時間，我希望你們喜歡我的故事和今天的預覽牌。一如往常，我很想知道你們對於今天的專欄或是系列整體的反饋。你可以寫email 給我，或是透過我的任何一個社群媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram 和抖音）。

下週回來跟我一起回顧未來。

在那之前，希望你在玩Double Masters時能得到加倍的樂趣。