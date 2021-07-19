過去兩週，我們討論了龍與地下城：被遺忘國度戰記 的整體設計（你可以先看看第一部和第二部）。這代表本週（和下週）我將會跟大家分享個別牌張的設計故事。

我沒有參加任何設計團隊，但我有龍獸（我們追蹤一張牌所有歷經改變的資料庫）的權限，所以會帶你們一起探索系列裡幾張傳奇牌的進化過程。我試著選了幾張 D&D 裡熱門且經過了一些有趣進化的角色。

崔斯特杜堊登

最適合開始的看來可能就是 D&D 裡最廣為人知的角色崔斯特杜堊登了（感謝一系列由 R. A. Salvatore 所寫的精彩小說）。崔斯特是成為北境英雄的卓爾精靈（黑暗妖精）遊俠。他最廣為人知的有兩件事：成為一名絕佳的戰士，以及有一隻名為關海法的黑豹作為他的夥伴。這是設計師需要在這張牌上捕捉到的兩點，事實上，檔案裡第一版的崔斯特就如同下面這個版本這麼簡單：

崔斯特（版本 #1）

（{綠}/{白}）

傳奇生物～妖精/戰士/斥候

2/2

連擊

派出一個傳奇貓衍生物。

在檔案裡，我們會把白綠的混血符號寫成（{綠}/{白}），不過這裡並不是用來標示這張牌的費用是混血魔法力，而是指這張牌是白色或綠色。通常在前期，當我們不是很確定這張牌該是什麼樣子，但想要為他在檔案上保留一個位置時，我們會幫他標示一個魔法力符號來顯示它的位置。如果是雙色牌，我們就會使用混血魔法力。

填在這張牌上的東西代表崔斯特將會有一個或以上的戰鬥異能，且會派出傳奇貓衍生物。讓我們來看看第二個版本。

崔斯特（版本 #2）

{一}{綠}{白}

傳奇生物～妖精/戰士/斥候

2/2

在你的結束步驟開始時，若你未操控名為關海法的生物，則派出一個傳奇的 2/2 綠色，名稱為關海法的貓衍生物。

{綠}{白}：目標貓和～牌名～獲得連擊異能直到回合結束（你不能不以一隻貓為目標即起動此異能。）

第二個版本是第一個定義關海法（作為 2/2）的版本，這使用了一個我第一次用在牌上名為Spirit Mirror 的機制—那來自古早以前我所負責的第一個系列暴風雨。它的觸發會在每回合派出一個特定的衍生物，但只有在你還沒有該衍生物的情況下才會觸發。這個版本把連擊作為起動式異能，但你需要同時有崔斯特和關海法在戰場上（技術上來說你只需要有另一隻貓）。在遊戲測試顯示要同時以兩個為目標往往讓人沮喪後，他們把第二個異能改為：

{一}{綠}{白}：～牌名～和至多一個貓獲得連擊異能直到回合結束。

下一個版本改變了一些東西：

崔斯特（版本 #3)

{一}{綠}{白}

傳奇生物～妖精/戰士/斥候

1/1

連擊

當～牌名～進戰場時，派出關海法，一個 3/3 綠色的傳奇貓衍生物。

{四}{綠}{白}：～牌名～ 和關海法分別獲得 +X/+X 直到回合結束，X 等同於另一張的力量。

首先，崔斯特重新獲得連擊且不需要另外起動，費用也變得較低且體型較小，但如你所見，這張牌給了一個抵銷那個缺點的方式。關海法現在是 3/3 而非 2/2 但不再有再生的觸發—你只會獲得一隻關海法。最後，這張牌獲得一個能讓你把崔斯特和關海法變得更大的異能。在沒有其他協助的情況下，這個能力能把崔斯特從 1/1 變為 4/4 並藉由連擊讓他造成額外 6 點傷害。

接著我們來到了第四個版本：

崔斯特（版本 #4)

{三}{綠}{白}

傳奇生物～妖精/戰士/斥候

3/3

敏捷，警戒，連擊，繫命，踐踏，延勢，盔甲{三}

每當一個力量大於～牌名～的生物死去時，在～牌名～上放置等同於該差距數量的 +1/+1 指示物。

這個版本的費用較高，但給了崔斯特一堆雜七雜八的生物異能，基本上把所有綠色跟白色異能裡符合風味的東西都放上去了。（好吧，我想應該還可以給他閃現。）對了，盔甲就是守護，那時還沒有決定最終的名字。

他們接著給了第二個讓他可以隨著時間變大的異能。我不是很確定這個版本有多認真，因為他們沒有製作關海法的衍生生物，而這是這張牌的兩個要求中的其中一個。（也可能是稍微考慮了一下要給關海法屬於自己的牌。）

接下來是第五個版本：

崔斯特（版本 #5)

{三}{綠}{白}

傳奇生物～妖精/戰士/斥候

3/3

連擊，延勢，踐踏，盔甲{二}

當～牌名～進戰場時，派出關海法，一個 4/1 綠色的傳奇貓衍生物。每當一個力量大於～牌名～的生物死去時，在～牌名～上放置等同於該差距數量的 +1/+1 指示物。

這個版本是前一個經過整理後的版本。它減少了生物異能的數量並加上了關海法—現在是一個 4/1 的生物，也與最終的版本十分接近。崔斯特最後失去了延勢，踐踏和盔甲，但獲得了遊俠的生物類別。在是否要加上遊俠這個生物類別上經過了反覆的討論，但最後我們決定那應該是要加到魔法風雲會裡的東西（是的，你之後也會在未來非 D&D 的魔法風雲會 系列裡看到遊俠）。

威可那法眼，威可那魔手和穢暗之書

威可那是一隻巫妖—過去曾是人類—繼承了歐瑞斯的神性，也是一本非常邪惡名為穢暗之書的書的作者。他被他的副官所殺，只給他留下了一個眼睛和一隻手。

威可那法眼、威可那魔手和穢暗之書都是 D&D 裡著名的神器。法眼和魔手都會提供你力量，但強迫你替換掉你原本的眼和手。穢暗之書教導邪惡的人們魔法，但由於實在太邪惡因此也會傷害一般人—就算是只看了一眼。它們是粉絲最喜歡的東西，我們知道我們需要分屬這三個東西的神器。

先讓我們從法眼和魔手開始，一開始它們是一起被設計的：

威可那法眼 （版本 #1)

{一}

傳奇神器～武具

每當佩帶此武具的生物攻擊時，展示你的牌庫頂牌，接著抽 X 張牌並失去 X 點生命，X 等同於那張牌的總魔法力費用。

每當～牌名～ 從任一永久物上卸裝時，消滅該永久物。

佩帶 {三}

威可那魔手 （版本 #1)

{二}

傳奇神器～武具

每當佩帶此武具的生物攻擊時，它獲得 +X/+X 直到回合結束，X 等同於你手牌的數量。每當～牌名～ 從任一永久物上卸裝時，消滅該永久物。

佩帶 {三}

威可那法眼和威可那魔手一開始都是武具，設計團隊認為這可以捕捉它們被使用的風味。兩個都有著如果武具被卸裝，佩帶的生物會死去的條件。這兩個被設計為彼此間可以協同：法眼讓你抽牌，魔手則讓生物隨著你的手牌變多而變大。第一個版本的穢暗之書也是設計要跟法眼和魔手配合的：

穢暗之書 （版本 #1)

{二}{黑}{黑}

傳奇神器

每當由你操控的咒語或異能使你失去生命時，每個對手失去等量的生命。

{橫置}：展示你的牌庫頂牌。將該牌置於你手上，你失去等同於其等級的生命。（一張牌的等級等同於施放時的魔法力總量。）

法眼失去的生命可以觸發第一個異能，而第二個異能抽的牌能幫助魔手。這張牌被設計為就算你只有穢暗之書，第二個異能也可以用來觸發第一個異能。

在下一個版本裡，威可那法眼和威可那魔手都不再是武具：

威可那法眼（版本 #2)

{三}

傳奇神器

在施放咒語時，你每棄掉一張牌，即可用來支付 {一} 或一點該牌顏色的魔法力。

你可以隨時檢視你的牌庫頂牌。你可以棄掉另一張與該牌有著同樣等級的牌作為費用來施放該牌。

威可那魔手（版本 #2)

{五}

傳奇神器

你抽一張牌且失去1點生命。在你的結束步驟開始時，若你的手牌數量少於五張，則抽等同於該差距數量的牌。若你手牌數量多於五張，則棄掉等同於該差距數量的牌。

新的版本同樣可以彼此協同，不過是以不同的方式。法眼讓你棄牌來施放咒語，魔手則讓你填補你的手牌。你會發現「等級」這個字出現在今天一些牌上。系列設計團隊用它來作為「魔法力值」的代替（在那個時候還是「總魔法力費用」）。多年以來我們一直在尋找改變「總魔法力費用」的方式，所以被遺忘國度戰記團隊提出了「等級」。

穢暗之書找到了一個新的方式來把這三張牌綁在一起，這次更為直接：

穢暗之書 （版本 #2)

{二}{黑}{黑}

傳奇神器

在你的結束步驟開始時，每個對手失去等同於你本回合所失去生命數量的生命。

{黑}，{橫置}： 抽一張牌並展示之。你失去等同於其基底費用的生命。若你操控名稱為威可那魔手和威可那法眼的神器，放逐它們及～牌名～並派出一個名稱為威可那的 8/8 黑色的傳奇殭屍/魔法師衍生物。它獲得不滅及所有其他異能。

穢暗之書使用了魔手的失去生命來傷害對手，且如果你同時在戰場上有三個物件，將獲得一個威可那的衍生生物。別忘了威可那是 8/8 不滅的生物且具有所有三張牌的異能，所以功能上你派出威可那並沒有損失。這是檔案裡第一個威可那作為衍生生物出現的版本。

威可那法眼則經過了最多次的改變。

威可那法眼 （版本 #3)

{三}

傳奇神器

棄一張牌：加 {無色} 或一點所棄牌張顏色的魔法力。你可以隨時檢視你的牌庫頂牌。若你支付了至少一點由～牌名～所產生的魔法力，則你可以施放該牌。

這個版本保留了「棄牌來產生魔法力」的功能，並讓你從牌庫施放牌—但改變了運作的方式。

威可那法眼 （版本 #4)

{四}

傳奇神器

{橫置}，支付 X 點生命：占卜 X，然後抽一張牌。

下一個版本嘗試了一些完全不同的東西。如果它幫你抽到更好的牌呢？

威可那法眼 （版本 #5)

{四}

傳奇神器

你可以隨時檢視你的牌庫頂牌。.

{橫置}：你可以支付 1 點生命。若你如此做，把你的牌庫頂牌置於你的牌庫底。抽一張牌。

威可那法眼 （版本 #6)

{三}

傳奇神器

在你的維持開始時，檢視你的牌庫頂牌。你可以支付 3 點生命。或你如此做，則抽一張牌。若否，則磨一張牌。

第五個版本和第六個版本有著和第四個版本一樣的基本目標，但執行方式有些不同。

威可那法眼 （版本 #7)

{二}

傳奇神器

每當～牌名～進戰場或你棄一張牌時，你可以支付 2 點生命。若你如此做，則抽一張牌。

威可那法眼 （版本 #8)

{一}

傳奇神器

每當～牌名～ 進戰場或你棄一張牌時，你可以支付 {一} 和 3 點生命。若你如此做，則抽一張牌。

第七個和第八個版本和棄牌有協同，讓你可以把棄牌轉為掠奪。不論哪個版本都會失去生命這點保留了風味，最終的版本變成一個更像是能抽牌的牌。

在這同時，威可那魔手則變回了武具：

威可那魔手 （版本 #3)

{二}

傳奇神器～武具

佩帶此武具的生物得 +X/+0，X 為你的手牌數量。

佩帶 {二} 和 2 點生命

它又一次透過加強力量來獎勵你手牌的數量（雖然不再加強防禦力），同時也開始實驗替代性的佩帶費用，這個版本裡是生命。

威可那魔手 （版本 #4)

{二}

傳奇神器～武具

在你回合的戰鬥開始時，佩帶此武具的生物或由你所操控名稱為威可那的生物得 +X/+0 直到回合結束，X 等同於你的手牌數量。

佩帶 犧牲一個生物並支付 1 點生命

下一個版本有兩個改動的地方。首先，它讓你加強佩帶此武具的生物和威可那。（別忘了那個威可那有所有這三個神器的異能。）其次，它實驗了把犧牲生物作為佩帶費用。

威可那魔手 （版本 #5)

{三}

傳奇神器～武具

在你回合的戰鬥開始時，佩帶此武具的生物或由你所操控名稱為威可那的生物得 +X/+X 直到回合結束，X 等同於你的手牌數量。

佩帶 {一} 並支付 1 點生命

下一個版本回到了 +X/+X 和以魔法力和生命作為佩帶費用。這和最終的版本十分接近，但發行的牌有兩個不同的佩帶費用，其中一個只是生命而另一個只是魔法力—而非單一一個合併了兩者的費用。

穢暗之書同樣經過了幾次的改變：

穢暗之書 （版本 #3)

{一}{黑}

傳奇神器

{X}{黑}：將目標基礎費用為X的生物牌從你的墳墓場移回戰場。如果該生物將離開戰場，則改為將它放逐，而非置入任何地方。

{橫置}，放逐你所操控名稱為穢暗之書、威可那魔手和威可那法眼的神器：派出一個 8/8 黑色傳奇，名稱為威可那的殭屍/魔法師衍生生物。它具有不滅及所有被放逐的牌的異能。

為了捕捉穢暗之書能夠復生死者的風味，它現在有了一個挖墳的起動式異能。

穢暗之書 （版本 #4)

{二}{黑}

傳奇神器

在每個結束步驟開始時，若你本回合曾失去生命，則派出一個 2/2 黑色的殭屍衍生生物。

{橫置}，放逐由你操控名稱為穢暗之書、威可那魔手和威可那法眼的神器：派出一個 8/8 黑色傳奇，名稱為威可那的殭屍/魔法師衍生生物。它具有不滅及所有被放逐的牌的異能。

下一個版本會派出 2/2 殭屍，而非從墳場把生物挖回來。這和最終版本十分接近，唯一的差別是失去任何數量的生命都會觸發—最終的版本需要你失去 2 點或以上的生命。

這三張牌印行的版本會產生一個不錯的協同。法眼讓你抽牌並幫你支付生命，魔手可以把手牌透過灌大生物的方式轉成傷害，而穢暗之書則可以把失去生命轉成殭屍的衍生生物—你可以讓它佩帶魔手！三個加在一起還可以讓你獲得威可那。我想設計師在提供每個物件適當的風味的同時，還在機制上把所有人連在一起這件事上表現地很不錯。

魔王子民法莉黛

法莉黛是一名魔人族（一個受到惡魔影響的人類）邪術師，在一次意外中和一名惡魔角色簽訂了誓約（一個半邪魔的角色洛坎）。牌的設計一開始是長這樣的：

博學魔法師________（版本 #1)

{二}{藍}{紅}

傳奇生物～魔法師

3/2

當～牌名～進戰場時，將目標瞬間或巫術牌從你的墳墓場移回你的手上。若該牌等級小於或等於 3，你可施放該牌，且不需支付其魔法力費用。

有趣的是，這個位置一開始並非法莉黛的頂底設計，而是一個利用了藍紅咒語主題的底頂設計。又一次，「等級」被用來表示魔法力值。

博學魔法師________（版本 #2)

{藍}{紅}

傳奇生物～魔法師

2/2

賦予優勢 – 如果你將擲一顆骰子，則改為擲兩顆骰子並忽略其中一個點數。.

第二個版本是在當牌被轉為在意 d20 後誕生的，第一個嘗試基本上就是 Krark's Other Thumb （出自 Unstable）。和其他那個系列裡的牌一樣，它有著能形容這個效應對世界代表了什麼的背景敘述。別忘了這張牌依然是沒有名字的魔法師。

狂野魔法術士 ________（版本 #3)

{二}{藍}{紅}

傳奇生物～祭師

3/3

賦予優勢 – 如果你將擲一顆骰子，則改為擲兩顆骰子並忽略其中一個點數。

在你回合的戰鬥開始時，擲一顆二十面骰。如果你成功（10+），目標生物獲得飛行及敏捷異能直到回合結束。

下一個版本—依然沒有名字—加進了第二個使用了擲骰子的異能，使得第一個異能就算在沒有另一張擲骰子的牌時也會有意義。它的費用同時也變高以獲得更高的數值。

魔王愛民法莉黛（版本 #4)

{藍}{紅}

傳奇生物～魔人族/邪術師

3/2

飛行，敏捷

賦予優勢 – 如果你將擲一顆骰子，則改為擲兩顆骰子並忽略其中一個點數。每當～牌名～攻擊時，擲一顆二十面骰。若你成功（10+），重置目標由你操控的永久物。

這張牌終於成為法莉黛，擲骰子的效應也從原本提供她異能改為重置一個永久物讓你重複使用。魔法力費用再一次降低，防禦力也降低了一點。

魔王愛民法莉黛（版本 #5)

{一}{藍}{紅}

傳奇生物～魔人族/邪術師

2/2

賦予優勢 – 如果你將擲一顆骰子，則改為擲兩顆骰子並忽略其中一個點數。

每當你擲骰子時，～牌名～得 +1/+0 並獲得飛行及威懾異能直到回合結束。

這張牌被決定要作為一張可以繞著構築的藍紅非普通牌，所以改回需要另一張擲骰子牌才能有好的效果。它會對擲骰子有所幫助，也可以從擲骰子上得到好處。魔法力費用和數值又一次地被調整。

魔王愛民法莉黛（版本 #6)

{一}{藍}{紅}

傳奇生物～魔人族/邪術師

1/4

賦予優勢 – 如果你將擲一顆或數顆骰子，則改為擲原數量加一顆骰子並忽略其中一顆。

每當你擲一顆或數顆骰子時，～牌名～得 +2/+0 並獲得飛行和威懾異能直到回合結束。

這個版本有一些細微的調整。力量/防禦力從 2/2 變為 1/4，擲骰子的表達方式也被修正，這樣更清楚表示當你擲多顆骰子時會發生什麼事。（我假設團隊正在應付那些一次擲多顆骰子的牌。）最後，第二個異能的灌大效果變得更大。

魔王愛民法莉黛（版本 #7)

{一}{藍}{紅}

傳奇生物～魔人族/邪術師

1/4

飛行，威懾

賦予優勢 – 如果你將擲一顆或數顆骰子，則改為擲原數量加一顆骰子並忽略其中一顆。

每當你擲一顆或數顆骰子時，～牌名～得 +1/+0 直到回合結束且你抽一張牌。

這個版本獲得標準的飛行和威懾，減少了紅利，並加上了抽牌的效果。

魔王愛民法莉黛（版本 #8)

{一}{藍}{紅}

傳奇生物～魔人族/邪術師

2/2

飛行, 威懾

每當你擲一顆或數顆骰子時，同時獲得這裡的結果，

1-9 | 在～牌名～上放一個 +1/+1 指示物。

10-19 | 抽一張牌。

20+ | ～牌名～ 對目標由任一對手所操控的生物或鵬洛客造成等同於其力量的傷害。

下一個版本給了法莉黛一個擲骰子的表。法莉黛在這個系列裡還有一個有擲骰子表的火球咒語，所以我認為設計團隊認為在這裡也給她一個將會很酷。數值又一次地被修改。

魔王愛民法莉黛（版本 #9)

{一}{藍}{紅}

傳奇生物～魔人族/邪術師

2/2

飛行, 威懾

每當你擲一顆或數顆骰子時，在～牌名～上放一個 +1/+1 指示物。若擲骰結果為10 點或更大，則抽一張牌。

這個版本終於不再讓她可以影響擲骰子的結果，而是會被擲骰子的結果所影響。除了是提供 +1/+1 指示物而非暫時獲得飛行和威懾異能之外，這個版本和最終版本十分接近。最終的版本同樣提高了魔法力費用並把她的數值從 2/2 改為 3/3。

厚愛遊俠明斯克

明斯克是一名充滿善心的遊俠，有隻名為布布的倉鼠夥伴。明斯克相信布布是一個縮小的巨型倉鼠。在故事裡有一段是布布意外地喝到了一劑藥水並變得非常巨大。明斯克和布布為大家所喜愛，所以我們想要給他們一張牌。

柏德之門英雄明斯克 （版本 #1)

{二}{紅}{白}

傳奇生物～人類/遊俠

3/3

每當～牌名～攻擊時，派出一個名稱為布布的傳奇倉鼠衍生物 ，並具有「每當此生物對任一玩家造成戰鬥傷害時，該玩家隨機棄一張牌並抽一張牌。」且已橫置並正進行攻擊。在戰鬥結束時，放逐該衍生物。每當布布成為被阻擋時，～牌名～得 +2/+2 並獲得先攻直到回合結束。

我相信這張牌在一開始的時候有兩個需求：其一，它得要派出布布衍生生物；其二，得有一些方法能讓布布變得更大。一開始的嘗試是會在攻擊時派出布布的紅白牌（那是這個設計最常出現的色組）。這張牌所有的異能幾乎都在於布布能做什麼。值得一提的是這張牌有遊俠的生物類別。遊俠這時還不是一個生物類別，但你可以看出設計這張牌的人想要點出那應該要是一個類別。

柏德之門英雄明斯克 （版本 #2)

{二}{紅}{白}

傳奇生物～人類/遊俠

3/4

當～牌名～進戰場時，派出一個名稱為布布的 1/1 紅色傳奇倉鼠衍生生物。每當一個由你所操控的倉鼠對任一玩家造成戰鬥傷害時，在～牌名～上放置一個 +1/+1 指示物。

下一個版本就讓明斯克在進戰場時派出布布。這個版本沒有任何方式可以把布布變大，但讓布布把明斯克變得更大。明斯克也加了一點防禦力。

柏德之門英雄明斯克 （版本 #3)

{一}{紅}{白}

傳奇生物～人類/斥候

3/3

當～牌名～進戰場時，派出一個名稱為布布的 1/1 紅色傳奇倉鼠衍生生物，並具有先攻及威懾異能。每當一隻由你所操控的倉鼠對任一玩家造成戰鬥傷害時，在～牌名～上放置一個 +1/+1 指示物。

這個版本給了布布的衍生生物先攻和威懾 ，並把明斯克的費用做得更低—雖然體型也被調回了 3/3。這時生物類別被改為斥候，那是因為遊俠還不是一個生物類別，且他們試圖讓設計更接近他們所認為會印行的版本。

柏德之門英雄明斯克（版本 #4)

{紅}{白}

傳奇生物～人類/斥候

2/1

當～牌名～ 進戰場時，派出布布，一個 1/1 傳奇具有威懾異能的紅色倉鼠衍生生物。

每當一隻由你所操控的倉鼠對任一玩家造成戰鬥傷害時，在～牌名～上放置一個 +1/+1 指示物。接著，若～牌名～上有五個或以上的 +1/+1 指示物，將其重置，並在此階段後，額外多出一個戰鬥階段。只有～牌名～可以在此戰鬥階段進行攻擊。

這個版本把明斯克縮小到兩費 2/1，布布也失去先攻。設計嘗試了一個在明斯克變得足夠大後會有像是 Relentless Assault 一樣額外攻擊的機制。

這個版本跟最終版本間還經歷了很多的改變。明斯克從雙色變為三色（我想是為了要讓他成為一個更好的指揮官），而布布失去了威懾但獲得了踐踏和敏捷。（我有點意外經過了這麼多的版本後布布才獲得了敏捷—我想第一個版本也算是有敏捷吧。）所有其他的東西都被捨棄，讓我們可以回到一開始設計團隊想要的東西：能讓明斯克把把布布變得更大。他的能力被擴張到任何生物上而不只是布布。加上巨人生物類別對於 D&D裡的巨型倉鼠是個很不錯的致敬。

冒險到此為止

這是今天所有我有的時間。一如往常，我很想知道你們對於今天文章、任何談論到的牌，或是整體被遺忘國度戰記的想法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來一起看我分享更多被遺忘國度戰記個別牌張的設計故事。

在那之前，希望你能在新系列中擁有屬於你自己的 D&D 冒險。