問題 #1的答案 – b. 六個

八個第一版中有名字的角色卡牌為：

辛格男爵、米斯拉、妮維亞洛、帕沙力克將軍芒氏、撒拉，和克撒都曾經以傳奇生物或鵬洛客的形式推出（克撒兩種都有），但車肆和蓋亞還沒有。

問題 #2的答案 – c. 七個

在指揮官傳奇前，我們給阿卡迪、鉻米恩、傑迪歐亞奈、尼可波拉斯、派蒂墨司、拉米雷迪皮托，和瓦威提阿瑪迪。尼可波拉斯重印了最多次（全都是鵬洛客牌）。他在聚流、幻滅時刻、核心系列2019，和火花之戰都有卡牌。其他四個龍長老傳奇都出現在核心系列2019中。傑迪歐亞奈在時空混沌中有個另種實境的版本，在這他並沒有放棄森林。拉米雷迪皮托則是以鬼魂的形態出現在指揮官傳奇裡。

問題 #3的答案 – a. 四個

我們製作了提到達肯烏鋒、喀爾寨的羅噶、梅澤鐵雄，和太初龍的卡牌。羅噶之子羅噶克出現在指揮官傳奇中，我們在預示未來中碰到烏鋒的另一個持有者，我們在神河叛將譜以及多明納里亞碰到了梅澤血脈的兩個成員，而我們也碰過兩個和太初龍有關的兩個角色版本（在時間漩渦以及指揮官（2017版））。

問題 #4的答案 – c. 兩個

傳承的Ayesha Tanaka有結合，而家鄉的Soraya the Falconer則是能將這異能給予鳥（原本只有獵鷹，但我們在大生物更新時將所有鳥的生物類別整合成只有鳥。

問題 #5的答案 – d. Lord of Tresserhorn

Lord of Tresserhorn因為是個10/4而被稱為「好兄弟」。我認為當時的設計是個不同名的9/4，但我們在 同盟的開發時將他改成10/4，因為這樣比較好笑。然後我們將他的名字也成「好兄弟」。

問題 #6的答案 – c. Phelddagrif

在原本的測試者中有流傳一個笑話，即Richard Garfield總有一天會設計出一個紫色的河馬，所以同盟的設計（Skaff Elias、Jim Lin、Dave Petty，和Chris Page）就決定設計一個。Phelddagrif是「Garfield Ph.D」的重組字。當時的公關部門堅持在文章中提到Richard的時候都得用「Richard Garfield Ph.D」。這讓Richard有點不自在，所以其它的設計者之前也會因為這點揶揄他。

問題 #7的答案 – b. Spirit of the Night

這張牌的原名是夜行者之靈。這名稱太長了，所以在編輯時就被簡化成Spirit of the Night。

問題 #8的答案 – d. Vhati il-Dal

Michael Ryan和我身為晴空號傳說的創造者負責為上述的所有角色命名。Vhati il-Dal提到的是「波加瓦提」，即暴風雨的代號。在印度和佛教的神話中， 波加瓦提是充滿毒蛇的地方，而暴風雨原本有個強烈的毒主題，但在開發時被移除了。我忘記為什麼改變名字了，但艾拉達立（Eladamri）的命名是由Michael的母親和繼父Dale（倒過來唸）組成的。歐琳（Orim）原本是Oram，而這就只是Maro反過來而已。這原本只是個暫時的名字（因為歐琳一開始只是個小角色），但我們後來就習慣這名字所以沒變更了。我們將他從Oram改成歐琳，這樣玩家就不會太容易猜到出處了。撒琳尼亞則是以Michael的貓命名的，而他的貓則是由Michael在角色扮演遊戲中的角色名命的。

問題 #9的答案 – c. Karn, Silver Golem

先鋒是個我們多年前設計給店內遊玩的產品。它是張套牌外的牌，能給予你額外的能力同傳說的角色之前就設計的。其中之一就是個會活化你的神器，由古文明之戰的卡牌Titania's Song所啟發的。我們將卡恩放到卡牌上，因為他是晴空號傳說裡唯一和神器有關的角色。除了是個神器之外，他也是遠古遺產的保管人。他在原本的故事中並沒有活化神器的能力，但我們喜歡他的先鋒牌，所以我們決定這樣夠接近了。當我們要在克撒傳中設計卡恩時，我們給了他-4/+4異能來捕捉他的和平主義，但我們需要第二個異能。他的先鋒牌挺受歡迎的，所以我們後來就將他先鋒牌的異能做為他的起動式動異能。

問題 #10的答案 – c. Jolrael, Empress of Beasts

泰菲力於實驗時間操控時躍離了他的島嶼時吸引到三個魔法師的注意—曼格拉、凱雷威克，和裘蕾爾。這三個冒險進入了傑姆拉大地並導致了一場大戰。這衝突正是海市蜃樓故事的大綱。

問題 #11的答案 – c. 克撒

自從他出現在第一版的兩張卡牌上之後，玩家就一直要求克撒的個人牌。問題是，當時的克撒是個鵬洛客而我們還不會在卡牌上表現鵬洛客。在故事中，克撒偽裝成盲先知，所以我們決定這是個將克撒做成卡牌的機會。問題是大部分的玩家都沒讀過小說，所以幾乎沒有人知道他就是克撒，因此他並沒有造成我們想要的衝擊。克撒之後會在Unstable 以鵬洛客的形態出現，以及在近代新篇中以傳奇生物（在鵬洛客之前的遙遠過去）的形態出現。

問題 #12的答案 – b. Atogatog

具有不同設計的Atogatog原本會出現在機飛版2中出現，但該產品一直沒有實現。不過這產品已經進行到後期了，所以插畫的要求已經送出去了。快轉到奧德賽開發。Randy Buehler和我說他這系列想要一組鄰色的Atog循環。我設計了一組給他並且附上了Atogatog的設計，因為我知道我們已經有插畫了。

問題 #13的答案 – a. Akroma, Angel of Wrath

萬馬千軍設計和開發時的笑話之一就是我們會持續給愛若瑪增加新異能。這環境有循環，所以她在某個時期中有循環{2}。

問題 #14的答案 – b. Glissa Sunseeker

格莉莎是主角。霸西和史羅巴是她的夥伴。蒙納柯則是她的對手。

問題 #15的答案 – d. Isamaru, Hound of Konda

我在會議中聽到我們無法設計出能讓玩家感到興奮的白板傳奇。我於是當下就設計出勇丸來證明他們是錯的。他之後也進入系列中了。

問題 #16的答案 – a. Borborygmos

Borborygmos代表的是「腸內因為氣體移動而造成的滾動或咕魯的聲音」。

問題 #17的答案 – c. Norin the Wary

Norin the Wary是最老的。他最早是出現在第一版的Jade Statue上。他之後會出現在其它的各個系列裡。恩德瑞克薩爾則是下一位，以索爾獸的培育師身分出現在墮落王朝的風味敘述中。雅亞巴拉德和莎妃艾力克斯朵特則是出現在冰雪時代的風味敘述裡：雅亞是個特務魔法師而莎妃則是拉高耶夫的受害者。

問題 #18的答案 – d. 八個

杜藍是八張牌的循環之一。洛溫支援八個部族，而每個部族都有一個具有該部族所有顏色的傳奇生物。

問題 #19的答案 – d. Ulamog, the Infinite Gyre

鎢拉莫出現在其他的卡牌名稱上最多次，總共有八張牌（Pathrazer of Ulamog、Spawnsire of Ulamog、Ulamog's Crusher、Pawn of Ulamog、不休飢渴鎢拉莫、鎢拉莫掠奪體、鎢拉莫回收體，和鎢拉莫廢除體）。哲娜有五張（馬拉奇解放者哲娜、哲娜的密使、哲娜的精衛、最終血侯哲娜，和哲娜的斷音客）。歐尼希茲也有五張（破枷的歐尼希茲、Ob Nixilis of the Black Oath、火花再燃的歐尼希茲、憤恨歐尼希茲，和Ob Nixilis's Cruelty）。歐那斯最少，只有三個（怒火核歐那斯、狂攪核歐那斯，和生機核歐那斯）。

問題 #20的答案 – b. 黯窖之王蓋司

蓋司出現在三張原版秘羅地卡牌的風味敘述上（Barter in Blood、Disciple of the Vault，和Vault of Whispers）。

問題 #21的答案 – c. The Mimeoplasm

第一次出現在預示未來兩張未來卡牌上的莫甘達是個史前的時空。The Mimeoplasm就是住在那裡。

問題 #22的答案 – d. 奧莉薇亞沃達連

奧莉薇亞沃達連以德古拉男爵這名稱贏得了稀有投票。這次事件造成的爭議讓我們創造了一個新進程，我們會在稀有投票之前先給出較真實的名字。

問題 #23的答案 – c. 空召師陶嵐

陶嵐是山德拉來的。克崙可和葉娃來自拉尼卡。歐吉克來自依尼翠。

問題 #24的答案 – c. 龍智者尼米捷

尼米捷是唯一出現在再訪拉尼卡 補充包上的傳奇生物。他和傑斯也出現在再訪拉尼卡的補充包盒上。

問題 #25的答案 – c. 伊洛安斯和墨癸斯

伊洛安斯和墨癸斯是雙子，他們也都是戰爭之神，不過面向不同。

問題 #26的答案 – d. 彈回

振勵在阿娜芬札上。榨取在謝迪西上。掩襲出現在珠高上。（強橫則是在蘇拉克上。）彈回的確在娜爾施上，不過在這另一個的時間線裡，她是個鵬洛客而不是傳奇生物。

問題 #27的答案 – a. 噬人蛙怪

插畫家之一在概念推廣時畫出了噬人蛙怪，而我們每個人當時都知道這張插畫需要一張牌。

問題 #28的答案 – d. 虛空塑師列施蜜

列施蜜建構了能通往其他時空的時空渡橋。時空渡橋被泰茲瑞偷走，用來傳送於尼可波拉斯在阿芒凱的永生者軍團到拉尼卡。

問題 #29的答案 – b. Kynaios and Tiro of Meletis

庫瑙斯和提羅原本是在塞洛斯的邁勒提斯守護者上提到的。

問題 #30的答案 – d. 拿塔蒙維齊爾蒂穆特

蒂穆特是根據圖騰卡門設計的。哈芭恰則是基於克里奧佩托拉設計的。

現在是計算總分的時候了：