機智問答 – 傳奇生物
又是另一個機智問答專欄的時間了。由指揮官傳奇所啟發，我決定將這篇集中在傳奇生物上。想要看看你們能答對30題中的多少題呢？在回答時寫下答案，然後捲到最下面來看看你的成績吧。
如果你們喜歡這個專欄，我還有兩個機智問題專欄，一個和魔法風雲會的各個年代有關，另一個則是和我帶領的所有計畫相關。
我這裡要特別提到的一點是這些問題都和指揮官傳奇有關。
問題#1
在第一版中有八個角色的名字出現在牌張的名字上。這些角色有多少變成了傳奇生物或是鵬洛客的卡牌了？
- 五個
- 六個
- 七個
- 八個
問題#2
引進了傳奇生物（不過當時他們的生物類別是傳奇）的系列傳承裡面有55個傳奇生物。這些傳奇生物裡有幾個獲得了一張或以上的傳奇生物或鵬洛客卡牌呢？
- 五個
- 六個
- 七個
- 八個
問題#3
在傳承的這些55個傳奇生物中，我們使用幾個來啟發和他們有關（但又不是他們）的傳奇生物呢？
- 四個
- 五個
- 六個
- 七個
問題#4
有幾個傳奇生物有結合或是會給予結合？
- 無
- 一個
- 兩個
- 三個
問題#5
哪個傳奇生物在設計時被稱為「好兄弟」？
問題#6
哪個傳奇生物的設計和某個威世智員工的兩個笑話有關？
問題#7
哪個海市蜃樓的傳奇生物因為名字太長塞不進卡牌上而被縮短了？
問題#8
哪個暴風雨的傳奇生物和該系列的代號有關？
問題#9
哪個晴空號船員的傳奇卡牌的設計是為了搭配他自己的先鋒卡牌效應？
問題#10
預言有一個稀有的傳奇塑法師循環。哪些在海市蜃樓的故事中扮演重要的角色？
問題#11
大戰役的傳奇生物Blind Seer是誰假扮的？
- 巴林
- 爾泰
- 克撒
- 瓦拉斯
問題#12
哪個奧德賽的傳奇生物插畫原本是要給別的產品用的？
問 #13
哪張石破天驚環境的牌在設計時有循環？
問 #14
哪個傳奇生物是The Moons of Mirrodin這本小說的主角？
問題#15
哪個神河群英錄的傳奇生物設計是為了證明某個觀點在會議中做出來的？
問題#16
扣除任何敘述用字（像是炎靈和葛加理女王），下列哪些原版拉尼卡傳奇生物的名字不是真實存在的英文字？
問題 #17
下列哪個時間漩渦的傳奇生物在時間上是第一個出現在風味敘述上的？
問題 #18
Doran, the Siege Tower是洛溫某個循環的一部份。該循環有幾張牌？
- 三張
- 五張
- 六張
- 八張
問題 #19
哪個在原版贊迪卡環境的傳奇生物有最多同個角色但不同名字的卡牌？
問題 #20
哪個秘羅地創痕的傳奇生物出現在原版秘羅地卡牌的風味敘述上？
問題 #21
哪個指揮官（2011版）的傳奇生物活在莫甘達這個時空上？
問題 #22
哪個依尼翠的傳奇生物贏得了稀有投票（威世智內部員工的卡牌評分投票）？我們想要使用的比喻出現在牌名上，但事實上並不會這麼稱呼他？
問題 #23
哪個魔法風雲會2013核心系列的傳奇是從山德拉這個時空來的？
問題 #24
下列哪個再訪拉尼卡的傳奇生物出現在補充包的插圖上？
問題 #25
哪些塞洛斯的神是雙子？
- 雅睿歐斯和斐納克
- 厄芳拉和卡拉美特拉
- 伊洛安斯和墨癸斯
- 刻拉諾斯芳瑞卡
問題 #26
哪個韃契龍王的機制沒有出現在韃契可汗中別種版本的傳奇生物可汗上？
- 振勵
- 掩襲
- 榨取
- 彈回
問題 #27
哪個依尼翠闇影環境的傳奇生物是由重返依尼翠這個概念的插畫所啟發的？
問題 #28
哪個卡拉德許的傳奇生物知道多重宇宙的存在？
問題 #29
哪個指揮官（2016版）的傳奇生物第一次被提到是在神器上，但卻不是以名字出現？
問題 #30
哪個阿芒凱的傳奇生物被玩家取笑為應該是個2/10普通牌？
一旦完成了全部30個問題之後，點擊來看答案吧。
點擊這裡來看答案。
問題 #1的答案 – b. 六個
八個第一版中有名字的角色卡牌為：
- Baron Sengir (Sengir Vampire)
- Chatzuk (Helm of Chatzuk)
- Gaea (Gaea's Liege)
- Mishra (Ankh of Mishra)
- Nevinyrral (Nevinyrral's Disk)
- Pashalik Mons (Mons's Goblin Raiders)
- Serra (Serra Angel)
- Urza (Glasses of Urza、 Sunglasses of Urza)
辛格男爵、米斯拉、妮維亞洛、帕沙力克將軍芒氏、撒拉，和克撒都曾經以傳奇生物或鵬洛客的形式推出（克撒兩種都有），但車肆和蓋亞還沒有。
問題 #2的答案 – c. 七個
在指揮官傳奇前，我們給阿卡迪、鉻米恩、傑迪歐亞奈、尼可波拉斯、派蒂墨司、拉米雷迪皮托，和瓦威提阿瑪迪。尼可波拉斯重印了最多次（全都是鵬洛客牌）。他在聚流、幻滅時刻、核心系列2019，和火花之戰都有卡牌。其他四個龍長老傳奇都出現在核心系列2019中。傑迪歐亞奈在時空混沌中有個另種實境的版本，在這他並沒有放棄森林。拉米雷迪皮托則是以鬼魂的形態出現在指揮官傳奇裡。
問題 #3的答案 – a. 四個
我們製作了提到達肯烏鋒、喀爾寨的羅噶、梅澤鐵雄，和太初龍的卡牌。羅噶之子羅噶克出現在指揮官傳奇中，我們在預示未來中碰到烏鋒的另一個持有者，我們在神河叛將譜以及多明納里亞碰到了梅澤血脈的兩個成員，而我們也碰過兩個和太初龍有關的兩個角色版本（在時間漩渦以及指揮官（2017版））。
問題 #4的答案 – c. 兩個
傳承的Ayesha Tanaka有結合，而家鄉的Soraya the Falconer則是能將這異能給予鳥（原本只有獵鷹，但我們在大生物更新時將所有鳥的生物類別整合成只有鳥。
問題 #5的答案 – d. Lord of Tresserhorn
Lord of Tresserhorn因為是個10/4而被稱為「好兄弟」。我認為當時的設計是個不同名的9/4，但我們在 同盟的開發時將他改成10/4，因為這樣比較好笑。然後我們將他的名字也成「好兄弟」。
問題 #6的答案 – c. Phelddagrif
在原本的測試者中有流傳一個笑話，即Richard Garfield總有一天會設計出一個紫色的河馬，所以同盟的設計（Skaff Elias、Jim Lin、Dave Petty，和Chris Page）就決定設計一個。Phelddagrif是「Garfield Ph.D」的重組字。當時的公關部門堅持在文章中提到Richard的時候都得用「Richard Garfield Ph.D」。這讓Richard有點不自在，所以其它的設計者之前也會因為這點揶揄他。
問題 #7的答案 – b. Spirit of the Night
這張牌的原名是夜行者之靈。這名稱太長了，所以在編輯時就被簡化成Spirit of the Night。
問題 #8的答案 – d. Vhati il-Dal
Michael Ryan和我身為晴空號傳說的創造者負責為上述的所有角色命名。Vhati il-Dal提到的是「波加瓦提」，即暴風雨的代號。在印度和佛教的神話中， 波加瓦提是充滿毒蛇的地方，而暴風雨原本有個強烈的毒主題，但在開發時被移除了。我忘記為什麼改變名字了，但艾拉達立（Eladamri）的命名是由Michael的母親和繼父Dale（倒過來唸）組成的。歐琳（Orim）原本是Oram，而這就只是Maro反過來而已。這原本只是個暫時的名字（因為歐琳一開始只是個小角色），但我們後來就習慣這名字所以沒變更了。我們將他從Oram改成歐琳，這樣玩家就不會太容易猜到出處了。撒琳尼亞則是以Michael的貓命名的，而他的貓則是由Michael在角色扮演遊戲中的角色名命的。
問題 #9的答案 – c. Karn, Silver Golem
先鋒是個我們多年前設計給店內遊玩的產品。它是張套牌外的牌，能給予你額外的能力同傳說的角色之前就設計的。其中之一就是個會活化你的神器，由古文明之戰的卡牌Titania's Song所啟發的。我們將卡恩放到卡牌上，因為他是晴空號傳說裡唯一和神器有關的角色。除了是個神器之外，他也是遠古遺產的保管人。他在原本的故事中並沒有活化神器的能力，但我們喜歡他的先鋒牌，所以我們決定這樣夠接近了。當我們要在克撒傳中設計卡恩時，我們給了他-4/+4異能來捕捉他的和平主義，但我們需要第二個異能。他的先鋒牌挺受歡迎的，所以我們後來就將他先鋒牌的異能做為他的起動式動異能。
問題 #10的答案 – c. Jolrael, Empress of Beasts
泰菲力於實驗時間操控時躍離了他的島嶼時吸引到三個魔法師的注意—曼格拉、凱雷威克，和裘蕾爾。這三個冒險進入了傑姆拉大地並導致了一場大戰。這衝突正是海市蜃樓故事的大綱。
問題 #11的答案 – c. 克撒
自從他出現在第一版的兩張卡牌上之後，玩家就一直要求克撒的個人牌。問題是，當時的克撒是個鵬洛客而我們還不會在卡牌上表現鵬洛客。在故事中，克撒偽裝成盲先知，所以我們決定這是個將克撒做成卡牌的機會。問題是大部分的玩家都沒讀過小說，所以幾乎沒有人知道他就是克撒，因此他並沒有造成我們想要的衝擊。克撒之後會在Unstable 以鵬洛客的形態出現，以及在近代新篇中以傳奇生物（在鵬洛客之前的遙遠過去）的形態出現。
問題 #12的答案 – b. Atogatog
具有不同設計的Atogatog原本會出現在機飛版2中出現，但該產品一直沒有實現。不過這產品已經進行到後期了，所以插畫的要求已經送出去了。快轉到奧德賽開發。Randy Buehler和我說他這系列想要一組鄰色的Atog循環。我設計了一組給他並且附上了Atogatog的設計，因為我知道我們已經有插畫了。
問題 #13的答案 – a. Akroma, Angel of Wrath
萬馬千軍設計和開發時的笑話之一就是我們會持續給愛若瑪增加新異能。這環境有循環，所以她在某個時期中有循環{2}。
問題 #14的答案 – b. Glissa Sunseeker
格莉莎是主角。霸西和史羅巴是她的夥伴。蒙納柯則是她的對手。
問題 #15的答案 – d. Isamaru, Hound of Konda
我在會議中聽到我們無法設計出能讓玩家感到興奮的白板傳奇。我於是當下就設計出勇丸來證明他們是錯的。他之後也進入系列中了。
問題 #16的答案 – a. Borborygmos
Borborygmos代表的是「腸內因為氣體移動而造成的滾動或咕魯的聲音」。
問題 #17的答案 – c. Norin the Wary
Norin the Wary是最老的。他最早是出現在第一版的Jade Statue上。他之後會出現在其它的各個系列裡。恩德瑞克薩爾則是下一位，以索爾獸的培育師身分出現在墮落王朝的風味敘述中。雅亞巴拉德和莎妃艾力克斯朵特則是出現在冰雪時代的風味敘述裡：雅亞是個特務魔法師而莎妃則是拉高耶夫的受害者。
問題 #18的答案 – d. 八個
杜藍是八張牌的循環之一。洛溫支援八個部族，而每個部族都有一個具有該部族所有顏色的傳奇生物。
問題 #19的答案 – d. Ulamog, the Infinite Gyre
鎢拉莫出現在其他的卡牌名稱上最多次，總共有八張牌（Pathrazer of Ulamog、Spawnsire of Ulamog、Ulamog's Crusher、Pawn of Ulamog、不休飢渴鎢拉莫、鎢拉莫掠奪體、鎢拉莫回收體，和鎢拉莫廢除體）。哲娜有五張（馬拉奇解放者哲娜、哲娜的密使、哲娜的精衛、最終血侯哲娜，和哲娜的斷音客）。歐尼希茲也有五張（破枷的歐尼希茲、Ob Nixilis of the Black Oath、火花再燃的歐尼希茲、憤恨歐尼希茲，和Ob Nixilis's Cruelty）。歐那斯最少，只有三個（怒火核歐那斯、狂攪核歐那斯，和生機核歐那斯）。
問題 #20的答案 – b. 黯窖之王蓋司
蓋司出現在三張原版秘羅地卡牌的風味敘述上（Barter in Blood、Disciple of the Vault，和Vault of Whispers）。
問題 #21的答案 – c. The Mimeoplasm
第一次出現在預示未來兩張未來卡牌上的莫甘達是個史前的時空。The Mimeoplasm就是住在那裡。
問題 #22的答案 – d. 奧莉薇亞沃達連
奧莉薇亞沃達連以德古拉男爵這名稱贏得了稀有投票。這次事件造成的爭議讓我們創造了一個新進程，我們會在稀有投票之前先給出較真實的名字。
問題 #23的答案 – c. 空召師陶嵐
陶嵐是山德拉來的。克崙可和葉娃來自拉尼卡。歐吉克來自依尼翠。
問題 #24的答案 – c. 龍智者尼米捷
尼米捷是唯一出現在再訪拉尼卡 補充包上的傳奇生物。他和傑斯也出現在再訪拉尼卡的補充包盒上。
問題 #25的答案 – c. 伊洛安斯和墨癸斯
伊洛安斯和墨癸斯是雙子，他們也都是戰爭之神，不過面向不同。
問題 #26的答案 – d. 彈回
振勵在阿娜芬札上。榨取在謝迪西上。掩襲出現在珠高上。（強橫則是在蘇拉克上。）彈回的確在娜爾施上，不過在這另一個的時間線裡，她是個鵬洛客而不是傳奇生物。
問題 #27的答案 – a. 噬人蛙怪
插畫家之一在概念推廣時畫出了噬人蛙怪，而我們每個人當時都知道這張插畫需要一張牌。
問題 #28的答案 – d. 虛空塑師列施蜜
列施蜜建構了能通往其他時空的時空渡橋。時空渡橋被泰茲瑞偷走，用來傳送於尼可波拉斯在阿芒凱的永生者軍團到拉尼卡。
問題 #29的答案 – b. Kynaios and Tiro of Meletis
庫瑙斯和提羅原本是在塞洛斯的邁勒提斯守護者上提到的。
問題 #30的答案 – d. 拿塔蒙維齊爾蒂穆特
蒂穆特是根據圖騰卡門設計的。哈芭恰則是基於克里奧佩托拉設計的。
現在是計算總分的時候了：
- 答對1–9題：你還有很多魔法風雲會的知識要學呢。
- 答對10–15題：你有在注意喔。
- 答對16–20題：你開始展現魔法風雲會機智問答的潛能了。
- 答對21–24題：你的魔法風雲會機智問答能力不錯。
- 答對25–27題：非常棒。你打動我了。
- 答對28–29題：你的魔法風雲會機智問答能力太強大了。
- 答對30題：我屈服了。
你知道什麼？
我希望你們喜歡這個問答。如果你們對於這個問答或是想要在之後的問答中看到什麼主題有任何想法，請寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）來聯絡我。
請在下週回來看我回答你們關於指揮官傳奇的問題。
直到下次，希望你玩的每場對局都能強化你的魔法風雲會知識。