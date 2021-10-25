機智問答–吸血鬼
今天是另一篇機智問答的專欄！為了下週將開始的依尼翠：腥紅婚誓預覽，我將把問題重心放在魔法風雲會裡的吸血鬼上。總共有 30 個問題，過程中先記下你的答案，標準答案將在最後面。
如果你喜歡這個專欄，下面是過去曾經發表過的三個機制問答文章：
「真是太有趣了」 –魔法風雲會25 年機智問答
「益智問答」 – 我曾負責（或共同負責）過系列的機智問答。
「機智問答 – 傳奇生物」 – 有關傳奇生物的機智問答。
在開始前有兩個需要注意的地方。其一，今天所有的問題在依尼翠：黯夜獵蹤上市時都是正確的；其二，今天沒有任何問題會包括化形或是具有所有生物類別的生物。當我講到吸血鬼時，我指的只是那些在規則敘述上有吸血鬼生物類別的那些。
問題 #1
第五隻在類別欄上印有「吸血鬼」的吸血鬼出現在哪個系列？
- 冰雪時代（1995）
- 海市蜃樓（1996）
- 暴風雨（1997）
- 奧德賽（2001）
問題 #2
在當初發行的時候，哪一張是第一張因為部族原因而被算作吸血鬼的傳奇生物？
- Baron Sengir （家鄉）
- Shauku, Endbringer （海市蜃樓）
- Crovax the Cursed （天羅城塞）
- Szadek, Lord of Secrets （拉尼卡）
問題 #3
下面哪一張吸血鬼的插畫是屬於一張大張插畫的一部分，且那個插畫的另一部分被用在同系列裡另一張牌上？
- Repentant Vampire （奧德賽）
- Treacherous Vampire （神譴）
- Soul Collector （劫運降臨）
- Mephidross Vampire （五色曙光）
問題 #4
下面哪個生物類別是第一個和吸血鬼一起被印在牌上的生物類別？
- 蝙蝠
- 狗
- 龍
- 骷髏妖
問題 #5
有幾個角色是至少有兩張或以上的傳奇生物牌，且其中至少一半是有吸血鬼牌張類別的？
- 六個
- 七個
- 八個
- 九個
問題 #6
下面哪個衍生生物從未被吸血鬼派出過？
- 奧札奇/孽裔
- 人類
- 墨靈
- 自動機
問題 #7
下面哪個關鍵字不曾出現作為吸血鬼規則敘述上唯一的關鍵字？
- 死觸
- 飛行
- 敏捷
- 繫命
問題 #8
下面哪個魔法風雲會延伸系列是第一個有兩張吸血鬼普通牌的延伸系列？
- 魔法風雲會 2010
- 贊迪卡
- 天地醒轉
- 依尼翠
問題 #9
下面哪個字母並未曾經作為一張吸血鬼牌的開頭？
- J
- U
- Y
- Z
問題 #10
下面哪個系列裡沒有夜盜吸血鬼？
- 天地醒轉
- 指揮官 （2011）
- 魔法風雲會 2013
- 近代大師 2017 年版
問題 #11
下面哪位是贊迪卡上第一世代吸血鬼中唯一的倖存者？
- 亞諾文
- 哲娜
- 卡力塔
- 札葛斯
問題 #12
在魔法風雲會裡有幾張生物牌可以永久地給予你所有的吸血鬼+1/+1 （如果本身也是吸血鬼的話則不算在內）？
- 兩張
- 三張
- 四張
- 五張
問題 #13
最初依尼翠的吸血鬼預組套牌（接著被稱為新手套牌）的名字是什麼？
- Carnival of Blood
- Death after Dark
- Feral Fangs
- Go for the Jugular
問題 #14
哪個依尼翠裡有作為（輪抽）補充包盒上插畫重點的吸血鬼？
- 依尼翠
- 黑影籠罩
- 依尼翠闇影
- 異月傳奇
問題 #15
奧莉薇亞沃達連一開始在設計裡的名字是什麼？
- 伯爵夫人
- 德古拉伯爵
- Fangy McFangson
- 厄亡者女王
問題 #16
哪個指揮官的顏色特性能讓你在套牌裡放進最多吸血鬼？
- 黑紅綠
- 藍黑紅
- 白黑紅
- 白藍黑
問題 #17
索霖馬可夫和艾德嘉馬可夫的關係是什麼？
- 叔姪
- 父子
- 祖孫
- 曾祖孫
問題 #18
下面哪個是你無法在純黑吸血鬼的背面找到的東西？
- 藍色的牌
- 紅色的牌
- 綠色的牌
- 無色的牌
問題 #19
哪個時空的吸血鬼經常會參與血禁儀式？
- 多明納里亞
- 依尼翠
- 依夏蘭
- 贊迪卡
問題 #20
下面哪個生物類別從未和吸血鬼一起出現在牌上過？
- 貓
- 妖精
- 忍者
- 陰魂
問題 #21
下面哪個色組沒有傳奇吸血鬼？
- 白藍黑
- 藍黑紅
- 藍黑綠
- 白黑紅
問題 #22
依尼翠的四個血脈中，牌名裡有血脈名字的牌最多是哪個？
- 伐肯納
- 馬可夫
- 溪堡
- 沃達連
問題 #23
牌名最長的傳奇吸血鬼裡面有幾個字？
- 四個
- 五個
- 六個
- 七個
問題 #24
辛格氏吸血鬼規則敘述裡面的哪個字沒有出現在最初限量版（第一版）的版本裡？
- 指示物
- 死去
- 回合
- 辛格氏
問題 #25
下列哪個系列在從設計移轉到開發時，是沒有吸血鬼的普通牌或非普通牌的？
- 依尼翠
- 依夏蘭
- 斯翠海文
- 贊迪卡
問題 #26
下面哪個異能從未出現在吸血鬼上過？
- 躁狂
- 吞噬
- 訓導
- 變身
問題 #27
具有此規則敘述的吸血鬼：「由你操控的生物額外具有「吸血鬼」此生物類別。」是屬於下面哪個系列？
- 五色曙光
- 神譴
- 新非瑞克西亞
- 奧札奇再起
問題 #28
「如果不能開開心心，永生不死又有什麼用處？」這個背景敘述屬於最初依尼翠裡哪張吸血鬼？
- 血狂稚兒
- 伐肯納劫掠者
- 浪蕩子
- 溪堡貴族
問題 #29
我們在哪個時空上從未見過吸血鬼/騎士？
- 多明納里亞
- 依尼翠
- 依夏蘭
- 拉尼卡
問題 #30
有多少吸血鬼在牌名的某個地方有「血（blood）」這個字？
- 29
- 38
- 45
- 57
在你完成全部 30 個問題後，點開下面來看答案。
點開下面來看答案
問題 #1 的答案– d. 奧德賽（2001)
第一張在類別欄上印有吸血鬼的是 1993 年限量版（第一版）裡的辛格氏吸血鬼，第二張是兩年後冰雪時代裡的 Krovikan Vampire。Ravenous Vampire 接著在 1996 年的海市蜃樓發行。一年後暴風雨裡的 Skyshroud Vampire 是第四張。再來快轉到 2001 年—遊戲的第八年頭—第五張（和第六及第七張）吸血鬼出現在奧德賽— Repentant Vampire、Stalking Bloodsucker和Vampiric Dragon。多年以後，我們進行了一次生物類別的更新，在早期一些有吸血鬼風味的牌上增加了吸血鬼的類別。
問題 #2 的答案– c. Crovax the Cursed （天羅城塞）
寇維克斯發行的時候，傳奇還只是一個生物類別。除了極罕見的情況以外，傳奇和生物只會有一個生物類別。為了把寇維克斯做成吸血鬼，我們得要在規則敘述裡加上「Crovax the Cursed 視為吸血鬼」這句話。
問題 #3 的答案– a. Repentant Vampire （奧德賽）
Repentant Vampire 和 Gallantry 分屬由Mark Tedin 所繪製一幅更大插畫的一部分。
問題 #4 的答案– c. 龍
第一張上面印有第二個生物類別的牌是奧德賽的 Vampiric Dragon。目前還沒有印行過吸血鬼/蝙蝠，雖然依尼翠裡的尖鳴蝙蝠 // 伏擊吸血鬼一面是蝙蝠一面是吸血鬼。出瑞斯記裡有一張Vampire Hounds 但當時印製的類別是獵犬。在生物類別大更新的時候，它獲得了吸血鬼類別（且之後成為了狗）。第一張骷髏妖是十會盟裡的 Skeletal Vampire。
問題 #5 的答案– b. 七個
下面是七個有多張傳奇生物牌的吸血鬼（至少其中一張牌是）：
- 亞諾文 – Anowon, the Ruin Sage （天地醒轉）和Anowon, the Ruin Thief （贊迪卡再起指揮官）
- 辛格男爵 – Baron Sengir （家鄉） 和黯黑男爵辛格 （指揮官傳奇）
- 寇維克斯– Crovax the Cursed （天羅城塞）；Ascendant Evincar （宿敵）；和天威勇將寇維克斯 （時空混沌）
- 哲娜 – Drana, Kalastria Bloodchief （奧札奇再起）；馬拉奇解放者哲娜 （再戰贊迪卡）; 和最終血侯哲娜 （贊迪卡再起）
- 卡力塔 – Kalitas, Bloodchief of Ghet （贊迪卡）和劫特叛徒卡力塔 （守護者誓約）
- 米麗 – Mirri, Cat Warrior （出瑞斯記）；受詛咒的米麗 （時空混沌）；和 Mirri, Weatherlight Duelist （指揮官（2017 年版））
- 奧莉薇亞– 奧莉薇亞沃達連 （依尼翠） 和蓄威奧莉薇亞 （依尼翠闇影）
問題 #6 的答案– d. 自動機
帶原鬼卒 （再戰贊迪卡）會派出奧札奇/孽裔。斬殺專家（依尼翠：黯夜獵蹤） 會派出人類。 銀毫之牙斐莉莎 （指揮官 2021）會派出墨靈，但沒有任何一隻吸血鬼會派出自動機。
問題 #7 的答案– c. 敏捷
吸血鬼鬥士 （決勝依夏蘭） 只有死觸。Arrogant Vampire （入門版）、歡欣天行客 （決勝依夏蘭）、軍團天刃兵 （依夏蘭）和吸血鬼復靈（決勝依夏蘭）只有飛行。主教的士兵（依夏蘭）、餮血食客 （2021 核心系列）、暗夜之子（魔法風雲會 2010）、馬可夫顯貴（依尼翠）和偉柯帕吸血鬼（效忠拉尼卡）只有繫命。沒有任何一隻吸血鬼只有敏捷。
問題 #8 的答案– a. 魔法風雲會 2010
魔法風雲會 2010 是第一個有兩張吸血鬼普通牌的系列：暗夜之子和 Vampire Aristocrat.
問題 #9 的答案– b. U
Jeleva, Nephalia's Scourge （指揮官（2013 年版））的開頭是 J。永生抗軍耶赫尼（乙太之亂）的開頭是 Y。奪命盜札葛斯（贊迪卡再起）的開頭是 Z。到目前為止沒有任何一張吸血鬼的牌名開頭是 U 的。
問題 #10 的答案– a. 天地醒轉
夜盜吸血鬼出現在指揮官（2011）、魔法風雲會 2013 和近代大師 2017 年版，但沒有出現在天地醒轉裡，而是再之前的一個系列— 贊迪卡。
問題 #11 的答案– b. 哲娜
哲娜是贊迪卡第一世代吸血鬼中唯一的倖存者。
問題 #12 的答案– d. 五張
共有五張生物可以永久給予所有吸血鬼（除了自己之外）+1/+1，他們分別是蠱惑吸血鬼（魔法風雲會 2011）、米爾寇的死亡牧師（龍與地下城：被遺忘國度戰記）、軍團尉官（決勝依夏蘭）、溪堡隊長（黑影籠罩）和切望血領（2020 核心系列）。
問題 #13 的答案– a. Carnival of Blood
在最初的依尼翠裡，吸血鬼套牌是被稱為Carnival of Blood 的紅黑新手套牌。
問題 #14 的答案– b. 黑影籠罩
黑影籠罩補充包盒上的人物是索霖—一隻吸血鬼。莉蓮娜是依尼翠和異月傳奇補充包盒上的角色，傑斯則是依尼翠闇影補充包盒上的角色。
問題 #15 的答案– b. 德古拉伯爵
在頂底系列裡，我們通常會把對局測試的牌取名為我們想捕捉那個概念的名字，如此一來所有人就可以知道我們在製作的是什麼頂底內容。創意團隊會接著用他們自己的方式創造該比喻在魔法風雲會裡的版本。奧莉薇亞—當時叫做德古拉伯爵—贏得了依尼翠的內部稀有投票（內部投票是一個我們讓威世智員工進行的投票，以幫助我們了解玩家在稀有和秘稀上會特別喜歡什麼）。
問題 #16 的答案– c. 白黑紅
白黑紅將有 271 隻吸血鬼可以選擇，藍黑紅有 244 隻，而白藍黑有 227 隻。
問題 #17 的答案– c. 祖孫
索霖是 Edgar Markov 的孫子。
問題 #18 的答案– b. 紅色的牌
匿跡拷問人（依尼翠闇影）會轉化為藍色的隱伏迷霧。血脈院長瓦倫丁（斯翠海文：魔法學校）也可以變成綠色的根系院長莉塞特。沃達連賤民（異月傳奇）背面是無色的血脈破棄體，但沒有任何一張純黑的雙面吸血鬼背面是紅色的牌。
問題 #19 的答案– c. 依夏蘭
血祭儀式發生在依夏蘭。
問題 #20 的答案– b. 妖精
受詛咒的米麗（時空混沌）是一隻吸血鬼/貓，覓喉客（近代新篇）是吸血鬼/忍者，Nirkana Revenant （奧札奇再起）則是吸血鬼/陰魂。我們還沒印過吸血鬼/妖精，但我希望有一天可以實現。
問題 #21 的答案– a. 白藍黑
藍黑紅吸血鬼的指揮官共有兩張—Garza Zol, Plague Queen （驟霜） 和 Jeleva, Nephalia's Scourge（指揮官（2013 年版））。白黑紅吸血鬼的指揮官共有三張—Edgar Markov（指揮官（2017 年版））；Licia, Sanguine Tribune （指揮官（2017 年版））；和 Mathas, Fiend Seeker （指揮官（2017 年版））。黑綠藍吸血鬼的指揮官只有一張—Rayami, First of the Fallen （指揮官（2019 年版））。目前還沒有白藍黑吸血鬼的指揮官
問題 #22 的答案– a. 伐肯納
牌名裡面有伐肯納的牌共有十二張（Anje Falkenrath、伐肯納豪族、伐肯納撲滅者、伐肯納暴食客、伐肯納劫掠者、伐肯納貴族 、伐肯納尖刃客、伐肯納死鬥士、伐肯納裂肢兵、伐肯納刑吏、伐肯納傳人和伐肯納之爪）。牌名裡面有馬可夫的牌共有八張（馬可夫的愛民、Edgar Markov、馬可夫大劍師、馬可夫聖戰軍、馬可夫恐懼騎士、馬可夫顯貴、馬可夫軍頭和索霖馬可夫）。牌名裡面有溪堡的牌共有八張（溪堡傳人、溪堡血賊、溪堡隊長、溪堡凶徒、溪堡明師、溪堡貴族、溪堡神秘學者和 溪堡巡衛）。牌名裡面有沃達連的牌共有十二張（沃達連後裔華倫安、奧莉薇亞沃達連、沃達連伏擊客、沃達連鬥客、沃達連賤民和沃達連刺棘客）。
問題 #23 的答案– c. 六個
名字有四個字的吸血鬼並不少，五個字的只有一個—Rayami, First of the Fallen （指揮官（2019 年版））但最多的是六個字—暮影薔薇之棘維托 （Vito, Thorn of the Dusk Rose）（2021 核心系列）。
問題 #24 的答案– d. 辛格氏
限量版（第一版）裡辛格氏吸血鬼最初的規則敘述使用了「指示物」和「回合」，且意外地使用了「死去」—這在很久之後才變成關鍵字動作。這張牌僅把自己稱作吸血鬼，並未使用「辛格氏」的字。
問題 #25 的答案– d. 贊迪卡
有趣的是，要把吸血鬼做成一個具有特色的生物類別，且在較低稀有度中出現是在最初贊迪卡開發時所做的決定。設計檔案裡並沒有任何普通或非普通的吸血鬼牌。如果想知道更多內容，你可以閱讀這篇我在 2009 年吸血鬼週時所寫的文章「Care for a Bite?」。
問題 #26 的答案– b. 吞噬
薄暮餮客（異月傳奇）有躁狂，銀毫之牙斐莉莎（指揮官（2021 年版））有訓導，Soul Collector （劫運降臨）有變身，但遺憾的是還沒有任何一隻吸血鬼有吞噬。
問題 #27 的答案– a. 五色曙光
這段規則敘述文字來自五色曙光裡的 Mephidross Vampire。
問題 #28 的答案– c. 浪蕩子
這段背景敘述來自浪蕩子。血狂稚兒的背景敘述是：「 老一輩吸血鬼會仔細挑選餐點，但初獲新生者總因嗅到的第一縷氣息而陷入狂熱。」
伐肯納劫掠者的背景敘述是：「無須在暗處潛行，也不用細語誘引。 他們靠著速度與狩獵的榮耀就能擒住獵物。」
溪堡貴族的背景敘述是：「認真負責的國王當與臣民同行。」
問題 #29 的答案– d. 拉尼卡
多明納里亞、依尼翠和依夏蘭都曾是吸血鬼騎士的家，但拉尼卡不是。
問題 #30 的答案– d. 57
不管你相不相信，牌裡有「血（Blood）」的吸血鬼牌一共有 57 張：
Arrogant Bloodlord （奧札奇再起）
瀝血團主教 （依夏蘭）
鮮血畫家 （艾維欣重臨）
鮮血童子 （魔法風雲會 2014）
偉柯帕血爵 （巨龍迷城）
生脈吸血鬼 （再戰贊迪卡）
Bloodborn Scoundrels （Battlebond）
竊血客 （2020 核心系列）
血狂稚兒 （依尼翠）
血狂神聖武士 （依夏蘭）
血詛騎士 （魔法風雲會：起源）
血流鑑賞家 （艾維欣重臨）
Bloodghast （贊迪卡）
餮血食客 （2021 核心系列）
血廳僧侶 （異月傳奇）
血宴東主 （魔法風雲會 2015）
Bloodhusk Ritualist （天地醒轉）
血脈維繫者 // 世系之王 （依尼翠）
Bloodline Necromancer （指揮官（2017 年版））
法茲各血領 （魔法風雲會 2012）
血嗔吸血鬼 （依尼翠闇影）
血霧滲透者 （效忠拉尼卡）
鮮血特務 （烽會拉尼卡）
血怒吸血鬼 （魔法風雲會 2012）
鮮血研究員 （斯翠海文：魔法學校）
Bloodrite Invoker （奧札奇再起）
Blood Seeker （贊迪卡）
Bloodsworn Steward （指揮官（2017 年版））
嗜血仇敵 （依尼翠：黯夜獵蹤）
嗜血舞空客 （2020 核心系列）
血座吸血鬼 （奧札奇再起）
血稅徵收員 （依尼翠：黯夜獵蹤）
溯血師 （指揮官（2018 年版））
Blood Tyrant （聚流）
冷酷血湧法師 （斯翠海文：魔法學校）
無畏血領 （再戰贊迪卡）
Drana, Kalastria Bloodchief （奧札奇再起）
最終血侯哲娜 （贊迪卡再起）
鮮血饕客 （指揮官（2019 年版））
Kalitas, Bloodchief of Ghet （贊迪卡）
辛格氏血脈卡札羅夫 （多明納里亞）
赫魯吸血怪 （韃契可汗）
馬拉奇血僧 （贊迪卡再起）
Malakir Bloodwitch （贊迪卡）
沼地鮮血法師 （指揮官（2021 年版））
奧莉薇亞的血誓者 （依尼翠闇影）
瀝血團神聖武士 （依夏蘭）
狂疾吸血怪 （魔法風雲會：起源）
貪婪覓血客 （依尼翠闇影）
威嚴血領 （核心系列 2019）
血文天行客 （依夏蘭）
Stalking Bloodsucker （奧德賽）
溪堡血賊 （依尼翠：黯夜獵蹤）
Thief of Blood （指揮官（2015 年版））
切望血領 （2020 核心系列）
Vish Kal, Blood Arbiter （指揮官（2011）
沃達連賤民 // 血脈破棄體 （異月傳奇）
現在，是時候來看看你的表現了：
- 1–9 正確：關於魔法風雲會你還有很多需要學的。
- 10–15 正確：你肯定有在持續留意。
- 16–20 正確：你展露出了一些魔法風雲會機智問答的潛力。
- 21–24 正確：你是魔法風雲會機智問答的高手。
- 25–27 正確：非常好，令我驚豔。
- 28–29 正確：你有著無與倫比的魔法風雲會機智問答能力。
- 30 正確：請受我一拜。
消息靈通
我希望你們喜歡這次的機智問答。一如往常，如果你們對於這篇文章、任何問題，或對未來機智問題的文章有特別想法，都可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。
下週回來我將告訴大家依尼翠：腥紅婚誓的設計故事。
在那之前，希望你能玩更多魔法風雲會以增加魔法風雲會的相關知識。