今天是另一篇機智問答的專欄！為了下週將開始的依尼翠：腥紅婚誓預覽，我將把問題重心放在魔法風雲會裡的吸血鬼上。總共有 30 個問題，過程中先記下你的答案，標準答案將在最後面。

如果你喜歡這個專欄，下面是過去曾經發表過的三個機制問答文章：

「真是太有趣了」 –魔法風雲會25 年機智問答

「益智問答」 – 我曾負責（或共同負責）過系列的機智問答。

「機智問答 – 傳奇生物」 – 有關傳奇生物的機智問答。

在開始前有兩個需要注意的地方。其一，今天所有的問題在依尼翠：黯夜獵蹤上市時都是正確的；其二，今天沒有任何問題會包括化形或是具有所有生物類別的生物。當我講到吸血鬼時，我指的只是那些在規則敘述上有吸血鬼生物類別的那些。

問題 #1

第五隻在類別欄上印有「吸血鬼」的吸血鬼出現在哪個系列？

冰雪時代（1995） 海市蜃樓（1996） 暴風雨（1997） 奧德賽（2001）

問題 #2

在當初發行的時候，哪一張是第一張因為部族原因而被算作吸血鬼的傳奇生物？

Baron Sengir （家鄉） Shauku, Endbringer （海市蜃樓） Crovax the Cursed （天羅城塞） Szadek, Lord of Secrets （拉尼卡）

問題 #3

下面哪一張吸血鬼的插畫是屬於一張大張插畫的一部分，且那個插畫的另一部分被用在同系列裡另一張牌上？

問題 #4

下面哪個生物類別是第一個和吸血鬼一起被印在牌上的生物類別？

蝙蝠 狗 龍 骷髏妖

問題 #5

有幾個角色是至少有兩張或以上的傳奇生物牌，且其中至少一半是有吸血鬼牌張類別的？

六個 七個 八個 九個

問題 #6

下面哪個衍生生物從未被吸血鬼派出過？

奧札奇/孽裔 人類 墨靈 自動機

問題 #7

下面哪個關鍵字不曾出現作為吸血鬼規則敘述上唯一的關鍵字？

死觸 飛行 敏捷 繫命

問題 #8

下面哪個魔法風雲會延伸系列是第一個有兩張吸血鬼普通牌的延伸系列？

魔法風雲會 2010 贊迪卡 天地醒轉 依尼翠

問題 #9

下面哪個字母並未曾經作為一張吸血鬼牌的開頭？

J U Y Z

問題 #10

下面哪個系列裡沒有夜盜吸血鬼？

天地醒轉 指揮官 （2011） 魔法風雲會 2013 近代大師 2017 年版

問題 #11

下面哪位是贊迪卡上第一世代吸血鬼中唯一的倖存者？

亞諾文 哲娜 卡力塔 札葛斯

問題 #12

在魔法風雲會裡有幾張生物牌可以永久地給予你所有的吸血鬼+1/+1 （如果本身也是吸血鬼的話則不算在內）？

兩張 三張 四張 五張

問題 #13

最初依尼翠的吸血鬼預組套牌（接著被稱為新手套牌）的名字是什麼？

Carnival of Blood Death after Dark Feral Fangs Go for the Jugular

問題 #14

哪個依尼翠裡有作為（輪抽）補充包盒上插畫重點的吸血鬼？

依尼翠 黑影籠罩 依尼翠闇影 異月傳奇

問題 #15

奧莉薇亞沃達連一開始在設計裡的名字是什麼？

伯爵夫人 德古拉伯爵 Fangy McFangson 厄亡者女王

問題 #16

哪個指揮官的顏色特性能讓你在套牌裡放進最多吸血鬼？

黑紅綠 藍黑紅 白黑紅 白藍黑

問題 #17

索霖馬可夫和艾德嘉馬可夫的關係是什麼？

叔姪 父子 祖孫 曾祖孫

問題 #18

下面哪個是你無法在純黑吸血鬼的背面找到的東西？

藍色的牌 紅色的牌 綠色的牌 無色的牌

問題 #19

哪個時空的吸血鬼經常會參與血禁儀式？

多明納里亞 依尼翠 依夏蘭 贊迪卡

問題 #20

下面哪個生物類別從未和吸血鬼一起出現在牌上過？

貓 妖精 忍者 陰魂

問題 #21

下面哪個色組沒有傳奇吸血鬼？

白藍黑 藍黑紅 藍黑綠 白黑紅

問題 #22

依尼翠的四個血脈中，牌名裡有血脈名字的牌最多是哪個？

伐肯納 馬可夫 溪堡 沃達連

問題 #23

牌名最長的傳奇吸血鬼裡面有幾個字？

四個 五個 六個 七個

問題 #24

辛格氏吸血鬼規則敘述裡面的哪個字沒有出現在最初限量版（第一版）的版本裡？

指示物 死去 回合 辛格氏

問題 #25

下列哪個系列在從設計移轉到開發時，是沒有吸血鬼的普通牌或非普通牌的？

依尼翠 依夏蘭 斯翠海文 贊迪卡

問題 #26

下面哪個異能從未出現在吸血鬼上過？

躁狂 吞噬 訓導 變身

問題 #27

具有此規則敘述的吸血鬼：「由你操控的生物額外具有「吸血鬼」此生物類別。」是屬於下面哪個系列？

五色曙光 神譴 新非瑞克西亞 奧札奇再起

問題 #28

「如果不能開開心心，永生不死又有什麼用處？」這個背景敘述屬於最初依尼翠裡哪張吸血鬼？

血狂稚兒 伐肯納劫掠者 浪蕩子 溪堡貴族

問題 #29

我們在哪個時空上從未見過吸血鬼/騎士？

多明納里亞 依尼翠 依夏蘭 拉尼卡

問題 #30

有多少吸血鬼在牌名的某個地方有「血（blood）」這個字？

29 38 45 57

在你完成全部 30 個問題後，點開下面來看答案。

消息靈通

我希望你們喜歡這次的機智問答。一如往常，如果你們對於這篇文章、任何問題，或對未來機智問題的文章有特別想法，都可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來我將告訴大家依尼翠：腥紅婚誓的設計故事。

在那之前，希望你能玩更多魔法風雲會以增加魔法風雲會的相關知識。