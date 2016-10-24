歡迎來到指揮官（2016版）的預覽週！這週我們將來聊聊馬上就會在你身邊店家出現的新系列指揮官套牌！我將會談及這些產品是如何獲得它們的主題，以及為了這些主題我們解決了哪些問題，同時並展示兩張預覽牌來炫耀這件事。在這之前，依照慣例我要先來介紹指揮官（2016版）的設計團隊。

Ethan Fleischer（負責人）

這是Ethan第四次參與指揮官產品及第二次負責整個團隊。（他負責了指揮官（2014版）跟指揮官2016—我想他對雙數年情有獨鍾。）Ethan是從第二屆Great Designer Search（「尋找下一個偉大設計師」）活動中脫穎而出獲得這個工作的，至今在R&D裡待了四年。這段時間裡，Ethan也是尼茲之旅跟守護者誓約的設計負責人，並與我一同擔任阿芒凱（明年年初上市的大系列）的共同負責人。Ethan極富創造力，他們團隊每次的成果總是讓我驚艷，指揮官2016也不例外。

Sam Burley

在R&D中工作一件最酷的事在於，就算設計不是你工作的重心，你也有機會可以對其做出貢獻。Sam是創意團隊的一位概念畫家，他的工作是在視覺上塑造出新系列/世界來讓概念變成更具體的想法，接著創意團隊就可以用這些想法來打造這個世界，並與公司的其他人就未來的系列/世界進行交流。我們一直試著把更多不同的觀點帶入設計團隊，而其中一部份就是從一般設計師跟開發者間尋找不同的角度。Sam的熱情及豐富的想法對設計團隊起了很大的加分作用。

Alli Medwin

Alli跟Sam的情況類似，雖然跟R&D待在同一區，但她的工作卻非設計魔法風雲會而是編輯魔法風雲會線上版。她喜歡在閒暇時間裡設計魔法風雲會的牌，也一直想在設計團隊裡有一席之地。指揮官2016這個機會來的時候Alli並沒有讓大家失望，全心投入企劃的她做出了很多值得紀念的設計（及在系列裡主要機制的模板）。

Ken Nagle

Ken是R&D裡指揮官賽制最大的支持者，並同時負責了魔法風雲會—指揮官（2011年發表的第一版指揮官）的設計。身為第一屆Great Designer Search（「尋找下一個偉大設計師」）活動的亞軍，Ken已是負責過多個團隊的老將（天地醒轉、新非瑞克西亞、再訪拉尼卡、天神創生、龍命殊途跟異月傳奇；Ken也跟我一起負責「火腿」，2017年的秋季系列）。Ken的想法有如湧泉一般，給設計團隊帶來了非常寶貴的價值。如你之後會看到的，在解決指揮官2016設計上最大的挑戰時，他就證明了他是不可或缺的一部份。

Robert Schuster

跟Alli一樣，Robert也在魔法風雲會線上版工作，如果你曾經有看過魔法風雲會線上版的Tumblr，你就一定看過他的作品。（他也同時為我的牌跟牌之間的線上投票做圖表）。Robert為人有趣且富洞察力，並為指揮官2016的設計團隊提供了一個獨特的觀點。

四色施放

指揮官賽制中有斷層，然沒有一個斷層比四色指揮官來得明顯。魔法風雲會在單色、雙色、三色跟五色指揮官都有許多選擇，但卻沒有四色的指揮官。實際上，在魔法風雲會所有的牌中，也只有十會盟的Nephilim（巨神靈）的那個循環是四色生物（事後諸葛來看，我們當時確實應該把它做成傳奇。）

在我們在為一開始的指揮官產品選擇主題時（那時還只是夏日發明產品線的一部份尚未成氣候），四色套牌是列在清單上的，只是最後團隊選擇了三色的主題。原因跟在超過16,000張牌裡我們只做過一次四色組合一樣：設計四色牌難度太高。少了顏色的重心讓牌最後變得很尷尬且沒有辦法清楚的定義。

當指揮官成為每年固定的產品之後，我們面對的是更多更多的主題，而每次四色套牌一被提起，設計團隊就總會選擇另外一個選項。阿拉若斷片的色組、韃契可汗的色組、單色、敵色—我們幾乎嘗試了除了四色外的各種可能。在指揮官2016，我們決定是時候來面對如何解決四色的問題了。

Ethan跟他的團隊從反問自己哪些是可以讓四色套牌運作的方式開始。他們嘗試了：

四色傳奇生物

團隊得以設計出一組循環（每副套牌裡都有一張），但四色生物的設計空間一如往常的難搞。設計團隊試圖想要多做一些，但除了最後的那個循環外，其他的成品他們並不滿意。

三色傳奇生物帶有不同顏色的起動式異能

設計團隊知道他們有辦法設計三色的傳奇生物，在過去的指揮官裡面就有兩副是以他們為套牌主題的。為了要讓他們有四色的特性，只需要一個使用第四色的起動式異能。可惜的是，這個想法屬於那種在概念上很有趣但實際設計卻完全不是那麼回事的情況。

混血雙色傳奇生物帶有另一個混血雙色的起動式異能

想像一個數值跟能力都勝過紅色和綠色（像4/4踐踏）的紅綠生物，再想像一個使用不同混血魔法力的起動式異能（像黑白的起動式異能給生物繫命直到回合結束）。這在執行上碰到了一些問題。首先，第一張生物通常還好，但接下來的設計將會變得越來越困難，要知道這裡你用的是在混血雙色間少少的設計空間；其次，顏色特性已經有點奇怪了，而混血魔法力讓這在遊戲測試時變得更加混亂。

帶有非瑞克西亞魔法力的神器生物

這是其中一個瘋狂的想法。所有的傳奇生物都是神器，卻又帶著不同顏色的非瑞克西亞魔法力符號。（你可以用兩點生命來支付適當顏色的魔法力。）這會讓玩家在套牌中不需要使用所有四個顏色的情況下，卻依然讓生物具有那個顏色的特性。這個想法在開發中也碰到了許多的問題。

Ethan跟他的團隊有些沮喪，即便已經知道這個挑戰沒有那麼簡單，卻沒有想到任何方式都行不通。這時Ken就問題提出了另一個想法。

分開判斷

解決這一切的過程要從再訪拉尼卡的設計開始說起。當時設計團隊在設計再訪拉尼卡時有個責任—了解哪些拉尼卡的面向是要回去而哪些又是不要回去的。對那些回去的面向，我們希望重新捕捉當時這個機制有趣的原因並看看是否有空間做一些調整。

原版的拉尼卡環境使用了連體牌，所以Ken（該系列的設計負責人）也試圖要了解我們是否想要把這個機制帶回來。最後Ken做了一點調整，讓玩家可以施放連體牌的任意一邊（跟一般一樣）或兩邊一起施放，這是他在使用原本連體牌時一直想要的選項。這個異能就是大家所知，最後出現在巨龍迷城裡的融咒，但這讓Ken開始思考：如果有個機制有一組循環把牌的其中一半做成一張雙色牌，而牌的另一半做成一個顏色相同的另一張雙色牌，這是否可以表現出兩個公會共同運作的風味？（有趣的是，當我們在原版拉尼卡環境裡第一次做Nephilim（巨神靈）的時候，我曾提出了把他們做得像兩個公會共同運作的的感覺—但由於那個循環被設計為讓那些沒有那麼喜歡公會架構的玩家也可以喜歡，我當時這個用四色巨神靈把兩個公會連在一起的想法被否決了。¬）

快轉到指揮官2016的設計，由於一般的四色設計無法運作，團隊只好開始發揮天馬行空的創意。Ken想起了當時融咒連體牌的情況，於是提出他的想法探詢是否有方法可以做些類似的東西。但生物終究不是咒語沒有辦法塞進一張牌裡，於是Ken跳了一步：那如果是改為做兩張牌呢？如果把兩張不同的雙色牌透過一個機制結合而不是放在同一張牌上呢？這就是拍檔的想法第一次成型的時候。

拍檔是這樣運作的：當選擇指揮官的時候，你可以在選擇兩張都具有拍檔的傳奇生物來放進原本一張的位置。所有在指揮官2016裡面有拍檔的傳奇生物都是雙色，有些是臨色而有些是對色。規則敘述是這樣寫的：「拍檔（你可將兩個具有拍檔異能的生物共同用作指揮官。）」

設計團隊開始為每副套牌製作兩隻有拍檔的傳奇生物。一隻是臨色的雙色生物，而另一隻則是對色的雙色生物。同時擁有一對拍檔生物跟一張四色的傳奇生物讓每副套牌都有兩個選項可以來選用他們的指揮官（們）。

Ben Hayes，指揮官2016的開發負責人非常喜歡拍檔的機制並建議增加每副套牌裡有拍檔的生物。為此，他加入了第二個敵色有拍檔的傳奇生物。（選擇加入敵色的原因在於魔法風雲會 裡面比起敵色已經有太多臨色的雙色生物了。）這樣每副套牌的指揮官就會有三個不同選項—四色生物或兩組不同拍檔生物的組合：臨色生物跟分別一隻對色的雙色生物。

加上風味

Ethan對指揮官2016的願景還有另一部份。由於他一直非常喜歡魔法風雲會的故事，所以在製作指揮官2014的時候，他跟創意團隊一起盡可能地做了許多過去沒有牌張的傳奇生物（和鵬洛客—那是指揮官2014的主題）角色。指揮官2014的這個面向表現得很成功，所以Ethan很想要再嘗試一次；事實上，今天的其中一張預覽牌就是一個我過去幾年一直想給他一張牌的角色。

在許多年以前，我（跟前員工Michael Ryan）當時是晴空號傳說的創意發想。故事的主要角色是一個叫傑拉爾德的男人，在故事背景中，傑拉爾德被預言將會在對抗非瑞克西亞的威脅中扮演重要角色，所以他的雙親必須把他藏起來以保護他的安全，這個責任後來落在了西達將軍剛多身上。西達是「首領」的同義詞，代表剛多是他們人民的領袖。剛多收養了傑拉爾德並視同親生般跟自己的親生孩子瓦爾一同撫養。但隨著時間，傑拉爾德跟瓦爾之間的矛盾越演越烈，而瓦爾最後殺了他的父親逃離家裡，並之後在過程中成為了反派的瓦拉司（「瑞斯的瓦爾」）。

西達將軍剛多被做成了一張先鋒牌（一個特殊的賽制，玩家使用牌來改變他們初始生命值跟手牌數量並獲得在遊戲中的異能），但從來沒有在實際魔法風雲會的牌上出現過。

在時間漩渦時，我曾試圖要把西達將軍剛多做成一張牌，但創意團隊的負責人覺得剛多並不夠有名而拒絕了這個想法。我曾在無意間跟Ethan提過一次，而在指揮官2016的時候，他試圖找到一個適合白綠傳奇生物的角色。這時他問我剛多是否可以是白綠，而我的答案是可以。

所以我很開心地向你們分享第一張指揮官2016的預覽牌，Sidar Kondo。

點我看Sidar Kondo!



由於他來自海市蜃樓環境設定裡的傑姆拉時空，Ethan給了他側面攻擊¬—這個在當時第一次登場的機制。身為人民的領袖，他的第二個異能也可以幫助強化他的隊伍。

而所有新的雙色傳奇生物，Ethan與設計師們和創意團隊一同尋找過去以來一直都沒有魔法風雲會牌的角色。四色生物被做為新的角色，但全部都來自於已知的魔法風雲會時空，兩張對色的傳奇生物則被做為像是彼此之間有所連結。我的第二張預覽牌就將展示這連結的其中一半。

一個玩家們一直希望能有一張牌的角色就是盧德維，一個依尼翠的瘋狂科學家。盧德維將在指揮官（2016版）中被印為紅藍的傳奇生物。但他並非我們今天的預覽牌（我們將會稍微保留到本週稍晚的時間），所以我將先介紹給你們寇姆，盧維德最喜歡的作品。或說佳作，如果你願意的話。

點我看Kraum, Ludevic's Opus!



複習一下，指揮官（2016版）裡面共有五副套牌，每副套牌都會著重在四個顏色且包含十五張新牌（雖然有些新牌會出現在不只一副套牌裡）。在這十五張新牌裡，每副套牌裡都會有：

一張四色傳奇生物（來自已知時空的新角色）的秘稀牌

一張有拍檔的臨色雙色傳奇生物（過去在魔法風雲會裡未被印為牌張的角色）的秘稀牌

兩張有拍檔的對色雙色傳奇生物（過去在魔法風雲會裡未被印行為牌張且彼此為可連結的角色），一張是秘稀而一張是稀有牌

其他許多跟套牌機制主題相關的牌張

每副套牌都會有三張有拍檔的傳奇生物，讓您有三個不同搭配拍檔的選項（雖然其中一個版本會讓你只有兩個顏色）。所以如果您五副套牌都買了，您將會有十五張具有拍檔異能的傳奇生物，而這將可以組合出 105種不同的拍檔搭配選擇。

其他更多跟設計有關的內容都將會在設計負責人的文章裡完整呈現，別忘了看看同樣是今天上線的Ethan Fleischer的文章。

「四！」

四色指揮官雖然讓我們等了不少時間，但我認為這段時間使我們在製作他們時可以表現良好—而指揮官（2016版）就是這個產品。所以所有在過去幾年向我要求過四色指揮官的玩家們，希望你們都能喜歡！

同樣，我很想要聽到你們的反饋。你覺得新的四色指揮官如何？拍檔的機制如何？指揮官（2016版）怎麼樣？這篇文章怎麼樣？如果你有任何想法—不管是正面的建議或是具體的批評—都歡迎透過我的email或任何社群媒體讓我知道（推特、Tumblr、Google+和Instagram）。

下週一起回來加入我的第三部也是最後一篇「卡拉德許五四三」吧，我將會回答你們更多有關於卡拉德許的問題。

直到那時，希望你喜歡得來不易的四色指揮官選擇。