目次

塞洛斯時空陷入混亂。眾神與凡人彼此激烈爭鬥，可怕的怪物在大地各地出沒。英雄為了榮耀拼命，同時新生的可怕星座在夜空中成形。你會選擇站在哪一邊？

星彩

具星彩異能的結界代表佈滿塞洛斯夜空、而今也降臨塵世的神聖星座。

結界的星彩異能在它或另一結界每次於你的操控下進戰場時觸發。在尼茲之旅中，大多數具星彩異能的結界為結界生物，但並非全部都是。

任何在你操控下進戰場的結界都會觸發由你所操控的結界之星彩異能，無論該結界是靈氣、普通結界、結界生物或甚至是衍生物。（這表示無論你是否以神授方式施放具神授異能的生物，都會觸發星彩異能。)

積力

具積力異能的咒語能讓你能對它注入更多魔法力，以增加目標的數量。

於你施放具積力異能的咒語時，你可以選擇任意數量的目標，並為該咒語第一個目標以外的其他目標支付額外費用。如果你要施放阿耶尼的風采並以一個生物為目標，它的費用僅為 。你在第一個目標之外每以一個生物為目標，施放阿耶尼的風采便要額外支付 的費用。因此它指定兩個生物為目標時，費用是 ，指定三個生物為目標時，費用是 ，以此類推。

雖然你施放阿耶尼的風采時能指定任意數量的生物為目標，你不能多次指定同一個生物為目標。如同任何其他指定目標的咒語，當你以阿耶尼的風采指定由你操控且具勇行異能的生物為目標時，其勇行異能將會觸發。

尼茲和神授

塞洛斯的眾神以尼茲為居所，那是在塞洛斯夜空中的繁星神域。眾神與其僕從都蘊含著尼茲的力量與莊嚴氣勢。塞洛斯環境的結界生物都具有呈現出尼茲星空的獨特牌框。

尼茲牌框沒有與之相關的規則。它只是提醒玩家，這些生物也是結界。塞洛斯環境的其他結界採用的是普通牌框。

尼茲之旅的一些結界生物具有神授關鍵字。

具神授異能的生物讓你可以選擇將它當作結附於生物的靈氣來施放，賦予該生物其力量、防禦力和異能。

當你的手牌中有具神授異能的牌時，你有兩個選擇：按常規支付其魔法力費用來施放，或支付其神授費用來施放。如果你按常規施放神授牌，則它是一個結界生物咒語，在結算後成為戰場上的結界生物。它的神授異能及其「所結附的生物得...」的規則敘述會被忽略。

如果你支付其神授費用來施放牌，則它不是生物咒語。菁華離散等等只能以生物咒語為目標的咒語不能以它為目標。它會是具有「結附於生物」異能的靈氣咒語，因此你必須以生物為目標才能施放。它可以被失效等僅以非生物咒語為目標的咒語反擊。如果目標生物具有勇行異能，則具神授異能的靈氣咒語將觸發它，就像任何其他的靈氣咒語一樣。無論是靈氣或生物，具神授異能的牌一直會是結界。

如果目標生物在你將具神授異能的牌當作靈氣施放之後、該咒語結算之前的時段離開戰場，則該靈氣咒語結算時會是結界生物，而不是像普通的靈氣咒語那樣被反擊。如果目標生物在靈氣咒語結算時仍在戰場上，則它會當作結附於該生物的靈氣來結算。

當具神授異能的靈氣結附於生物時，它會給予該生物其文字欄中所列的異能和力量／防禦力變化。如果此靈氣所結附的生物因故離開戰場，則它會立即再度成為結界生物，而不是像其他靈氣一樣被置入墳墓場。

雖然你通常會指定自己的生物為你神授牌的目標，但你同樣也能指定對手的生物為目標。舉例來說，如果你想藉由施放糙節覆痕怪來阻止某個生物在關鍵回合進行阻擋，這麼做可能有用。如同以往，當所結附的生物離開戰場時，你的神授靈氣會當作結界生物留在戰場上～且在你的操控下，而非對手的操控下。

勇行

每當你以具有勇行異能的生物為目標施放咒語時，該生物會讓你獲得巨大的好處。

每當你以具勇行異能的生物為目標施放任何咒語時（包括同時以其他生物為目標的咒語），即會觸發勇行異能。如果咒語以數個具勇行異能的生物為目標，例如，由於積力異能，則它們的勇行異能均會觸發。起動式異能，例如佩帶，不會觸發勇行異能；觸發式異能也不會，例如破浪魚駒的進戰場異能。

如果瞬間或巫術咒語的規則敘述中包含「目標」兩字，則其具有目標。每個靈氣咒語也都有一個由其結附異能所表示的目標，包括你以神授施放的靈氣咒語。生物咒語和永久物咒物（靈氣除外）絕不會有目標。

勇行異能只有在該生物的操控者施放以其為目標的咒語時才會觸發，其他玩家這麼做時不會觸發。

占卜

占卜機制讓你操控自己的命運。

占卜是關鍵字動作，總是與一個相關的數字同時出現。占卜的流程是檢視你牌庫頂該數量的牌，然後將其中任意數量的牌置於你的牌庫底，其餘的牌以任意順序置於牌庫頂。占卜1的流程是檢視你牌庫頂的牌，然後決定要將該牌置於牌庫頂或牌庫底。在占卜2或以上時，你有更多選擇。

蠻化

怪物在塞洛斯的荒野四處肆虐，殘忍地懲罰所有礙事者。

蠻化是一種起動式異能，只要支付其費用即能起動。當它結算時，會檢查該生物是否已蠻化。若該生物未蠻化，則此異能會在其上放置若干+1/+1指示物並使其蠻化。這意味著，再次結算時蠻化異能不會有任何效果。如果蠻化異能因故被反擊，則該生物不會獲得指示物或蠻化，且可再度利用其蠻化異能。

許多具蠻化異能的生物，例如塞洛斯的撼岩巨人，還具有會在該生物蠻化時（換句話說，即其蠻化異能首次結算時）觸發的觸發式異能。

撼岩巨人的觸發式異能會在其蠻化異能首次結算時觸發。如果撼岩巨人在其蠻化異能結算時不在戰場上，則其觸發式異能不會觸發。

也有一些具蠻化異能的牌只要成為蠻化就會獲得異能，例如塞洛斯的百臂巨人。

一旦某生物成為蠻化，除非它離開戰場，否則沒辦法讓它不再蠻化。如果百臂巨人的蠻化異能已經結算，它便具有延勢異能並能額外阻擋九十九個生物（假設它能夠阻擋它們），即使來自蠻化異能的+1/+1指示物因故被移除（例如，被生機轉移移除）。

獻力與眾神

五位尼茲之旅的神在牌張中以傳奇結界生物出現，生物類別為神。尼茲之旅的神都是雙色，至此十五位神全部出現。當你相應的雙色獻力夠高時，雙色神便會具現為生物登場。

你的雙色獻力，便是檢查由你操控的所有永久物之魔法力費用，並統計所有這些魔法力符號當中屬於該兩色中任一色之符號的總數量。你每個顏色的魔法力符號不需達到特定的數量；重要的是總數量。

混血魔法力符號，例如 ，會算作屬於兩種顏色之一，但不會計算兩次。換句話說，一個混血魔法力符號最多只能使你任意顏色或顏色組合的獻力加一，但它會使包含其任一色之顏色組合的獻力加一。

如同塞洛斯環境的其他神，尼茲之旅的每一個神都具有不滅異能，且唯有在你相應顏色組合獻力夠高時才會是生物。如果某個神在你相應顏色組合的獻力少於必要數量時進戰場，則當生物進戰場時觸發的異能不會觸發。如果某個神在戰場上時已是生物，且你相應顏色的獻力下降到必要數量以下時，該神立即不再是生物。神在進戰場的回合不能攻擊，除非它具有敏捷異能；即使它進戰場時不是生物也是如此。

神一直會是傳奇結界，且不論是否是生物，其異能都會產生效應。