我在每個系列都會檢視一些牌並且分享它們的設計故事。近代新篇就是個充滿酷炫設計故事的系列。我只有一個專欄能塞入這些故事（下週就要開始2020核心系列的預覽了），所以我要將這堆故事塞到同一個專欄裡。讓我們開始吧！

百熊女王阿育拉

Ethan Fleischer（此系列的共同組長）超愛熊。他有一副以熊為主題的指揮官套牌，而他也一直在尋找更多新熊或熊主題的部族牌。 他設法在2019核心系列（他也是這系列的系列設計組長）裡塞進了史上第一隻的傳奇熊黑山之威血爪。但是那張牌更傾向幫助大型生物而不是熊，所以 Ethan 積極地想要製作一個熊部族主題的指揮官。我們發現，具有懷舊主題和化形部族的近代新篇正是推出它的完美系列。

有一天，Ethan 來進行洞察設計的會議時說道：「我們今天要做個熊部族的指揮官。」這設計最大的挑戰在於，熊以一個部族來說並不是那麼強力。這表示這位熊指揮官必須要幫助一堆平庸的2/2變成強大的生物。在一陣腦力激盪之後，我們喜歡讓每個熊在施放時會觸發什麼效應的點子。將兩個+1/+1指示物放到目標熊上面聽起來很酷，因為這樣會讓這些熊更大更嚇人。你們當然可以將這些指示物放在進戰場的這隻熊上。讓你的熊和另一個生物互鬥也很酷，因為這超級有風味。與其從這兩個效應中選擇（這畢竟是張稀有牌），我們決定都放上去，因為它們感覺就很有協力效應。灌大你的熊，直到它們夠大為止，然後就讓它們互鬥去吧。系列設計時發生的微調就是，團隊加入了許多會派出熊衍生物的牌，所以他們將這張牌設定為熊在你的操控下進戰場時觸發，這樣就算是派出衍生物也能觸發這個效應了。

裂片妖

我們在某次的洞察設計會議中決定要專注在裂片妖上。我們想要加入它們，因為首先，粉絲已經瘋狂要求它們回來一陣子了，所以裂片妖很適合一個懷舊的系列；第二，製作裂片妖最困難的部份就是找出足夠的異能給它們，所以一個能使用大量機制的系列非常理想；第三，這系列的啟發是「時間漩渦2」，而裂片妖也是時間漩渦環境極具代表性的一部份。

這會議一開始很正常，我們提出了一些能放在裂片妖上的安全又明顯的選擇。然後我們就開始競爭了，試圖想出能放在它們上最瘋狂的機制。

「延生如何？」

「破墳如何？」

「頌威如何？」

「傾曳如何？」

我們大笑並且將它們全部都寫了下來。我們的清單並沒有全都變成牌，但最瘋狂的一些卻成功了。我們最後將傾曳放在我們的五色傳奇裂片妖上。魔法風雲會設計了非常多的五色傳奇裂片妖（Sliver Queen、Sliver Overlord、Sliver Legion，和裂片妖巢穴領主），而我們也知道近代新篇也需要一個夠突出的五色裂片妖。

末靈精怪

機智問答：

完成一個牌的循環最久花多少時間？在近代新篇推出時，這個答案目前是21年。這是從1998年克撒傳中的卡牌Morphling開始的。

這張牌原本是仿生妖。仿生妖曾出現在第一版，然後因為規則的問題，我們不能將複製生物放在新的卡牌設計裡。我們以為找到了解決方法，所以為了慶祝這件事，我們帶回了仿生妖，讓它能在克撒傳中以稀有牌出現（它在第一版)中是個非普通）。不幸的是，在我們已經取得插畫（你們可以看出Morphling的插畫致敬了仿生妖原本的插畫）之後，上面告訴我們它不能是仿生妖並需要改掉。

這張牌必須要符合插畫，所以我們想如果不能複製的話，那將它做成變形獸如何呢？我們想出的點子是要給它一堆不同的異能，這樣它就能以各種不同的方式變化自己了。我們從給它+1/-1和-1/+1開始，這樣它就可以改變自己的大小。我們給了它能重置自己的異能，這樣它就能攻擊然後阻擋、飛行用來迴避，以及帷幕（當時還沒有正名）來保護自己。這張牌既強力又受歡迎（這兩者常常會互相連結）。

我們這些年來設計了一堆不同的藍色牌好向Morphling致敬，但是在九年後，我們推出了一個叫做時空混沌的系列。該系列的賣點就是它是處在另一個時空裡，其中的顏色派遵循了同樣的原理，但卻使用了不同的異能組合。

我們在這個系列中做的一件事就是將現有的牌做成另一個時空的版本。我們為什麼不給Morphling這麼做，然後將它改成紅色的呢？我們決定保留五個異能，包括「1：+1/-1」和「1：-1/+1」，但將需要有色魔法力的三個起動式異能改成該顏色能使用的異能。由於這是時空混沌，所以紅色能使用的異能跟平常不太一樣。舉例來說，重置是紅色的，所以Torchling有著和Morphling一樣的第一個異能。然後與其給予迴避異能，我們給了它一個能強迫對手阻擋的異能。最後，與其給它帷幕，我們給了它一個防禦性的異能，讓它能轉移以它為目標的咒語。我們將它命名為「Torchling」來確保它很明顯是另一個時空的Morphling。

我們原本並不想要設計一組循環，但兩年後在設計聚流時，我們意外地想到可以製作一個綠色版本的Morphling。

它同樣也有「1: +1/-1」和「1: -1/+1」的異能，但它其他的三個能力就是綠色能使用的東西：敏捷、踐踏，和不滅—第三個異能同樣地也是個防禦性的保護異能。我們將它命名為「Thornling」來維持模式。

然後又是另一個九年，我們在這些年裡都沒有推出白或黑色的Morphling。最後，在火線齊心裡，我們找到了能製作白色Morphling的好地方。它一樣擁有「1：+1/-1」和「1：-1/+1」異能，但我們將這兩個合併來省點空間。前兩個異能是警戒（和Morphling以及Torchling的重置異能類似）和繫命。如果感到快死了，它的防禦異能則是能將自己彈回你的手上。

末靈精怪遵循了Brightling精簡的+1/-1和-1/+1異能。它獲得了威懾和死觸，以及不息做為它的防禦異能。末靈精怪是第一個使用非常青關鍵字的Morphling，但由於它是出現在近代新篇裡所以也是特別合適。它也是這系列中唯一使用不息的卡牌。

所以，在短短的21年之後，我們終於完成了。

永銘夢間

在神河群英錄開發時，我創造了通聯這個異能以做為該系列在乎咒語的要素。這機制讓你能將具有這個機制的牌的效應訂在另一個咒語上。在神河群英錄中，這咒語必須要有古咒這個副類別。我在開發後期才想到可能可以通聯到瞬間和巫術，而不是一個特定的咒語副類別上，但太晚了，讓我們根本沒時間更改。

我一直希望我們可以在未來的某一天將通聯帶回並修改它，讓它能更和以往的卡牌相容。我們嘗試將通聯瞬間和巫術做為拉尼卡公會城的伊捷機制，但並沒成功。這機制雖然只出現在近代新篇的兩張牌上，但這是個終於能讓你們體驗到的機會。你們的回饋，以及看它在對局中的表現，能讓我們知道我們是否或多快能將它帶回來。

愚者饕客、醒轉古陵寢霍佳葛，和混沌苦痛

我之前解釋過，當我原本為駭客松提出想法時，我稱呼我的點子為「預知未來2」。我最喜歡預知未來設計的一點是「混搭」咒語的使用，即將兩個非常青的關鍵字放在同一張卡牌上。我（和其他人）為近代新篇設計了一堆這樣的牌，但是它們字通常會變太多，所以只有三張活到最後。以下就是這三張。

愚者饕客結合了兩個需要很多生物的機制：召集和吞噬。這裡的點子是你的生物可以讓你的惡魔更容易施放，然後在它進戰場時犧牲它們讓惡魔變得更大。你只要四個生物就能以黑黑叫出一個11/11。

醒轉古陵寢霍佳葛結合了兩個減費的機制：召集和掘穴。它不管你的生物是在戰場上或是墳場裡（或者是墳場裡的其他牌），支付的方式有很多種。霍佳葛任至讓你能從墳場施放，和掘穴的風味非常搭。

混沌苦痛讓你能將它和你手牌裡的其他地牌變成牌庫裡三費或以下的隨機咒語。這協力效應非常有用，因為它能將遊戲後期的地牌變成實際的咒語。

我希望你們都能喜歡這系列中的一點兒預知未來。

慷慨贈禮

我們在新非瑞克西亞中推出了一張叫做體內野獸的牌。

綠色的弱點之一就是過度依賴它的生物。尤其是，它不應該在自己沒有生物的情況下殺掉另一個生物。這也是為什麼綠色在大多數系列裡的主要武器都是互鬥。它利用自己的生物來殺掉對手的生物。體內野獸提到了生物（因為它會派出衍生物），但並需要你操控一個生物。因此，它讓綠色做了一個它不應該做的事情：在自己沒有任何生物的情況下移除威脅。這是綠色最大的顏色派破壞之一。

我常常會在部落格上提到這點，然後接下來的問題就是：「好吧，如果綠色不應該這麼做，那哪個顏色可以這樣做呢？」我給的答案都是白色。白色是整體去除上最好的顏色，也通常會在消滅對手的永久物時給點什麼補償。如果近代新篇是「時間漩渦2」，那如果能將一點時空混沌塞進來搞不好很酷。我們不想要創造更多顏色派的破壞，但將某張牌移回正確的顏色裡是可行的。而這就是白色的體內野獸是如何進入系列裡的原因。

鬼怪的軍旗

第一版因為印錯了許多東西而著名。其中之一就是一張叫做Orcish Oriflamme的卡牌。這張牌原本的費用應該是3紅。但第一版中卻不小心印成了1紅。

它在第二版中訂正了，但在早期的一段時間裡，比賽採用的方法是卡牌上面怎麼印就怎麼運作（當時還沒有Oracle）。這讓第一版的Orcish Oriflamme變成更強大的卡牌。事實上，它還名列在第一次禁限牌名單上。有趣的是，這個1紅的費用在我們多年的觀察之下連破壞平衡的邊都搆不著。事實上，它非常適合在近代賽裡推出。我們將這張牌的第一個版本叫做「第一版軍旗」來開個玩笑。完成的卡牌雖然有個鬼怪的主題，但我們還是保留了「軍旗」這兩個字來和原本的設計致敬。最後讓我補充一點：我原本是為了時間漩渦設計這張牌的，但它最後還是被移出了。

圍攻秘羅地

讓我先來讚嘆一下。這張牌是系列設計製作的，因為我也是在這系列的投影片中第一次看到它。我不知道是誰想出將韃契可汗環境的固定字（選擇「可汗或龍」這部份）和秘羅地/非瑞克西亞戰爭結合在一起的，但這實在太聰明了。秘羅地這邊感覺很秘羅地，而非瑞克西亞那邊感覺也很非瑞克西亞，但這兩邊在神器主題的套牌裡都很適合。它甚至也將另一個魔法風雲會的系列名稱放上卡牌的名字裡。這張牌只有可能在近代新篇中出現。

自然頌歌

我們在駭客松時設計了這張牌，同時想要利用同樣的模式設計一個完整的十張循環。我們想要為每組顏色對都設計一個出現在同一個費用的代表性咒語。我們真的、真的努力過了，但就是無法設計出和這張牌對等的循環，所以我們就只推出了這張牌而已。

帕沙力克將軍芒氏

Mons Johnson是Richard Garfield的多年好友，同時也做了許多年的R&D成員。他對於鬼怪的喜愛無人能比，大到Richard特地在第一版中設計了Mons's Goblin Raiders。

這張卡牌標題裡的「芒氏」指的是帕沙力克將軍芒氏，一個偉大的鬼怪領袖。我們這些年來多次嘗試要設計一個帕沙力克將軍芒氏的卡牌。舉例來說，時間漩渦設計團隊交出的設計檔案裡面也有它。我們談到要將它放在像是指揮官套牌之類的補充產品裡。它每一次都會因為某種原因沒被推出。近代新篇終於修正了這個錯誤，將帕沙力克將軍芒氏帶給了各位。

我們從一開始就知道他必須是張鬼怪部族牌。我記得我們是先設計了他的起動式異能。他是個鬼怪的領袖，同時也因為他在第一版的卡牌而永遠和1/1鬼怪連結。這個犧牲鬼怪的費用要求他至少先需要另一個鬼怪能起動，但在那之後他就能犧牲他派出的鬼怪衍生物了。我很喜歡他的鬼怪軍團會隨著時間成長的點子。我們加入這個靜止式異能讓他能在生出鬼怪的同時造成一點傷害。我很好奇所有的鬼怪粉絲會如何對待它—尤其是Mons。

塞哥維亞天使

近代新篇的挑戰之一就是要如何設計法式白板生物（即只有常青關鍵字的生物）。每個系列都需要一些，但是近代新篇讓這挑戰更困難，因為它們要感覺應該出現在這個系列裡。在原本的駭客松（你們可以在我的第一篇近代新篇 預覽專欄中知道更多）設計卡牌時，我想出一個普通的「年輕」代表性生物循環，將以前的著名生物做成更小的版本。我記得這張牌最早期是長這樣的：

年輕的撒拉天使

2W

生物 – 天使

2/2

飛行、警戒

在洞察設計時，Kelly Digges 想出了一個更棒的、開古老魔法風雲會玩笑的玩笑，即一張出現在1994年的傳承中，叫做Segovian Leviathan的牌。

這張牌是個3/3，但插畫中它卻和比它小很多的鯨魚游在一起。與其承認這很古怪，當時的創意團隊解釋這生物是從塞哥維亞來的，而在該時空上所有的東西都很小，所以當你召喚海怪時，你得到的海怪會比其他世界的都要來得小很多。因此這個渺小生物的時空塞哥維亞就誕生了。

Kelly的點子就是做一個從塞哥維亞來的天使來解釋她的大小。Ethan喜歡這個笑話，並且將這生物縮小成1/1來更展現這點。循環的其他牌在洞察設計時被遺除了，因為這笑話只出現在一張牌上比出現在一整個循環中好笑。塞哥維亞天使成功地推出了—是原本駭客松中成功這麼做的十五張牌之一。

晴空號船長西賽

我們最近在補充系列中做的一件事就是替具有傳奇生物卡牌的受歡迎舊角色做個更新的版本。西賽是位極受歡迎的指揮官，因為她的異能可以從你的牌庫中找出傳奇牌。而她最大的缺點就是限制在白綠兩色裡，因為這是她的顏色特性。我們的想法是設計一個新的西賽，只是將她設定成五色特性，這樣你們就可以使用任何想要的傳奇卡牌了。

我們將她設計成純白，這樣就不會太難施放，然後將她的找人異能做成白藍黑紅綠，讓她能獲得五色的特性。（顏色特性取決於牌上的任何有色魔法力。）和她原本的橫置異能不同的是，我們讓這個異能直接將牌放置進戰場，因為這需要很多魔法力。然後為了鼓勵你使用全部的五個顏色，我們設計了靜止式異能來定義她的大小以及她能找多大的東西出來。身為晴空號傳說的共同創造者之一，我每次看到另一個晴空號船員獲得新卡牌的時候都很開心。

重擊螺旋

製作一個以較有經驗玩家為目標的系列，其中的趣事之一就是能設計一些不錯的內部笑話。重擊螺旋就是個好例子。它取笑的是「牌名對任意一個目標造成3點傷害且你獲得3點生命」同時是個黑色異能和一個白紅的異能。這絕對不會是張你會在標準系列中看到的卡牌。

撼奮宣講、縱掠心靈，和巨麟身軀

我們在用舊機制設計新牌時會用的訣竅之一就是檢視陣營專有的機制，然後探索該陣營之外的可能顏色。我就用超載來舉例好了。超載就是伊捷在再訪拉尼卡中的機制，這表示我們只設計過藍色和紅色的超載牌。這讓我們能找出有趣的白、黑，和綠色的超載效應，因為藍和紅已經使用的差不多了。

一個好的超載設計關鍵就是找出顏色中不管是單一或是全體都合理的效應。舉例來說，白色可以給單一生物+2/+2或者是全體的生物+2/+2。（白色的極限是+2/+2，因為+3/+3或以上是綠色的管轄範圍。）具有較高的超載費用讓這張牌可以是個優良的戰鬥詭計，同時又能當作一個後期能突破僵局的殺招。巨麟身軀的設計也類似，讓這張牌不管是前後期都有用。縱掠心靈則相反，超載費用比較低廉，因為它的指定效應比較強力（只讓對手棄牌）。這些效應都是新的，因為藍色和紅色都不能這麼做。（藍色可以改變生物的大小，但不會是6/4。）

連環消失

又到了魔法風雲會機智問答的時間了。連環消失是要致敬魔法風雲會裡的哪張牌？

點擊這裡來看答案 答案就是來自於1994年推出的傳承中的Chain Lightning。 這張就是我們一直談論要致敬，卻鮮少這麼做的卡牌。如果你知道這個答案，那你真的很清楚魔法風雲會機智問答的來龍去脈。

宏鋼劍和誠理劍

原本的秘羅地環境將武具帶到了這世界上。在玄鐵中，我們設計了代表著魔法風雲會內在衝突的兩把劍。兩把劍都是三費，且需要支付兩點魔法力配戴。每把都會給+2/+2以及衝突中的兩個顏色的保護。然後它又會給使用者兩個破壞者異能（配戴的生物對另一個玩家造成傷害時會觸發的東西），剛好反的兩個顏色各一個。這些劍既強力又受歡迎。

它們也強烈暗示了會有個循環，所以多年來一直有人問我「你們什麼時候才要完成這個劍循環？」在我們於秘羅地創痕環境重返秘羅地時，我們決定要給玩家他們想要的東西了。

該環境的每一個系列（秘羅地創痕、圍攻秘羅地，和新非瑞克西亞）都有一把遺失的劍。我們決定將白紅劍放進新非瑞克西亞因為它必須要以秘羅地人為主題，但那時候這時空已大部分都被非瑞克西亞攻下來了。反抗軍是白紅，所以他們使用這最後一把劍很合理。我們從那裡反推回去，將黑綠劍放進中間的系列，這樣它就不會和最後一把劍重疊，然後將藍綠劍放進環境的第一個系列裡。所有這些劍都遵循著前兩劍的模式。同樣地，這些牌既強力又受歡迎。

在完成了那個循環之後，我們就開始收到製作鄰色劍的要求了。問題是，我們發現使用這個對色劍模式的劍對於標準來說太強力了。我們思考是否要製作稍弱版本的劍，但覺得這只會讓玩家更不開心而已。我們想過設計使用類似但不同的配方的盾牌，但最後還是決定將鄰色劍暫緩，直到我們能為它們找到一個適合的系列為止。

結果該系列就是近代新篇了。至少其中的兩把是這樣。原本的劍散得很開，所以模仿對色劍並只推出兩把感覺也是很對的。我們挑選了兩個沒有重複的顏色對並使用了老配方。這兩把劍直接進入近代賽也表示我們可以將它們設計的更強力而不用擔心標準賽。

我期望你們能喜歡這兩把鄰色的劍，同時也期待能聽到你們對於剩下三把劍的要求。

貢物法師

這是另一張我們想要完成循環的卡牌。

故事是從五色曙光的卡牌瑣物法師開始的。五色曙光有個「齒輪」的主題，特別專注在一費或以下的神器上。瑣物法師就是設計來找出（從牌庫中找一張牌到手上）齒輪的生物。

在圍攻秘羅地中我們設計了和瑣物法師鏡像的寶物法師，一個會找出高費神器（六費或以上）的生物。

乙太之亂從中間補上了一個會找出剛好三費神器的珍物法師

近代新篇補上了二費的空位，這樣就只剩兩張了：找四費和五費的。希望我們的字彙還夠用。

扭曲映影

這也是另一個聰明的設計。這是個具有兩個不同藍色異能的打包咒語，即縮小（減少力量）和力量和防禦的對換。這兩個異能結合起來就會變成藍色不會做的東西，即殺掉一個（力量6或以下）的生物。由於這兩個異能在結合時非常的不藍色，所以讓你可以兩者都做的打包費用就是常常會殺掉生物的黑色。

鑄物勳爵克撒

克撒是魔法風雲會中最早最重要的角色之一。他的名字出現在兩張第一版的卡牌上（Urza's Glasses和Urza's Sunglasses—這人很明顯喜歡遮住眼睛），同時也是魔法風雲會的第一個主要故事（兄弟戰爭，第一次於古文明之戰中敘述）的主要角色。我和魔法風雲會的大眾互動有多久，要求我們製作一張克撒卡牌的呼聲就有多久。我在Unstable（Urza, Academy Headmaster—在銀邊框的機飛宇宙裡，他只剩一顆頭）裡設計了一張，但玩家還是想要在黑邊框的魔法風雲會中看到他。

我們知道要製作一張克撒的牌，問題是在哪個時間點的。我們要挑選他生命中的哪個時間點呢？在思考良久之後，我們決定從頭開始，也就是他的神器師生涯、兄弟戰爭的時代。之後，我們就決定要將他做成一個令人驚嘆的神器師，一張你會想要放進神器主題套牌中的卡牌。

我們給了他三個異能。首先要能生出組構體。他畢竟是以能製作巨大的神器生物軍隊而聞名的。我們將它們和神器連結，這樣他們就會在你將更多神器放到戰場上時（包含其他的組構體）變得更大。第二，我們給了他一個能產出魔法力的異能，讓你能用你的神器來施放更多神器。第三，我們給了它一個讓你能從牌庫頂施放任何咒語的酷炫異能。我們加入了洗牌，讓這張牌不會太過於破壞平衡。

希望那些一直要求黑框克撒牌的人也能喜歡他。

全歸於近代家族

我今天的時間就這麼多了。我希望你們喜歡我談論這系列中的各種主題。我要強調的是，近代新篇是個需要玩過之後才能理解的系列。這不是個平常的魔法風雲會限制環境，但它還是很有趣。我迫不及待想聽聽你們玩過之後的想法。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr，和Instagram）讓我知道你們對於我今天談論的東西，或是關於近代新篇的想法。我希望你們能感受到我對於這系列有多麼驕傲，我也等不及想讓你們能體驗它了。

我今天的時間就這麼多了。希望你們喜歡我的故事。如同以往，如果你對於今天的專欄、我談到的任何卡牌，或是近代新篇這個系列本身有任何回饋，你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr，和Instagram）讓我知道你們的想法。

請在下週回來看我預覽2020核心系列。

直到下次，希望你們也可以創造出自己的近代新篇故事。