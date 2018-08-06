上週，我開始回答關於2019核心系列的問題。你們的問題實在很棒，所以就讓我們繼續吧。

問：你提到一些系列或機制的設計會啟發一些情感，但核心系列得要更一般一些。你們是否得以給M19一個獨一無二的感覺？

大多數延伸系列的任務是為本身創造一個特性，來幫助跟圍繞的系列有所區分。在下一年將會迎來魔法風雲會的第一百個延伸系列，而我們很努力在安排每個部分。我們使用了很多方法：像是有一個獨特的機制特性、通常把每個延伸系列放在一個單字上成型，也嘗試設定一個獨特的調性來讓這個系列跟其他魔法風雲會的系列感覺有所不同。

核心系列則有個稍微不同的目標。它的目的是在向新玩家介紹魔法風雲會世界的同時，還可以讓經驗老道的玩家感覺煥然一新，因此我們傾向調低機制上的對比。這個系列多少是魔法風雲會對局中最重要的東西。與其嘗試跟其他的延伸系列有所不同，不如讓它試著跟其他的核心系列感覺相似。從創意的角度來看，它更像是個範例－與其專心在單一世界上，核心系列展示了這遊戲所提供不同世界（和生物和咒語）的多樣性。

情感上來說，我們試著利用魔法風雲會對局經驗的核心，也就是發現的樂趣。因此，核心系列並非讓自己盡可能與它們不同，而是試著去捕捉每個魔法風雲會系列捕捉的東西。我通常與R&D討論魔法風雲會用鐘擺的角度來看會是如何，而我們持續地把它推往新的方向。核心系列試著表現鐘擺位於中間的時候，那時將會代表最普遍的魔法風雲會體驗。

以上都只是要表示2019核心系列並沒有要試著創造一些新的感覺，而是捕捉那我們從開始玩時就記得的普遍體驗。

問：@maro254 2019核心系列裡沒有加入一套稀有地循環的原因是什麼？#mtgm19

製作魔法風雲會最大的挑戰之一，往往是不同的顧慮間會彼此拉扯。這裡是其中兩個：

系列喜歡有一套稀有雙色地的循環，是因為那可以讓系列賣得更好。它們通用且適用在很多不同的套牌裡。同時，玩家在過去幾年中了解到他們需要雙色地，所以新的雙色地馬上就會受到關注，且大多數時候會很快被玩家所喜歡，尤其越是經驗越老到的玩家往往越是社群媒體上聲音最大的那些。

標準賽中只能容納那麼多的雙色地，如果我們做了太多，很容易就會變成你可以盡可能使用想使用的顏色。顏色輪的存在是有道理的，而確保玩家在套牌構築時必須要尊重顏色輪對遊戲的健康來說至關重要。

現在，這兩件事情之間產生了衝突，因為標準賽中最多會有八個系列，除非環境是刻意被設計為多色環境，否則將無法支持八組雙色地的循環。解決辦法是偶爾找一個系列來把雙色地的循環刪掉。那不一定會是核心系列，但在它們被交出去時排在最後，所以這次它並沒有獲得一個循環。

問：現在核心系列有了像是變境和世間錘鍊這類永恆賽制中的重印牌，大師系列似乎也緩下了腳步，我們是否可以期待在標準賽中會出現更多這類「安全」的重印牌？

帶回核心系列的理由之一，就是讓我們能帶回一些在一般系列中較難帶回的重印牌。尤其在2019核心系列中，我們更積極地試著找到舊賽制的重印牌。這是否會是我們計畫在未來核心系列中做更多的事情？得看這些2019核心系列中重印牌的表現而定。我們確實希望2019核心系列可以成為未來這件事情要如何完成的藍圖。

問：除了月輪山影或孤立這類牌外，還有其他牌/類別是你想特別為近代賽制設計的嗎？

一旦決定要在2019核心系列中實驗為舊賽制設計牌之後，我們就設計了很多牌。由於空間只有那麼多，所以選了其中認為機會最好的幾張印行。如果這次的實驗成功，我們還有很多的設計等著要嘗試。

問：現在核心系列回來了，它們是否還有可能會再次不見，或是否有可預見的可能會再次帶走它們？

通常在我們做了一個決定又扭轉該決定時，會特別小心以確保改回原本的是正確的，因為我們絕對不想再扭轉一次。玩家可以理解我們在嘗試一些東西後發現不可行，但一直來回改太多次會讓玩家對我們喪失信心。

我可以說從所有我們觀察的量尺來看，2019核心系列在它被設計的目的上看似表現得不錯。2020核心系列的設計已經在進行了，而我們的目標也是繼續有規律地製作核心系列。所以，是否有可能會再一次停止製作核心系列？有可能，因為我們願意在有足夠證據證明我們犯錯時改變。但整體來說，我滿有信心核心系列會留下來的。

問：傳承中龍長老原始的設計對新型態有什麼影響？

我認為龍長老的設計受到風味的影響比起原本牌張設計來得更大，但一些機制上的影響絕對是有的。

由於阿卡迪的顏色讓他更傾向一副防守型的套牌，兩張牌都著重在防禦力上。傳承中讓他增加防禦力，而在2019核心系列裡則是利用了防禦力較高的生物。

化龍鉻米恩除了7/7的數值跟傳承的版本相同外，沒有實際機制上的重疊。2019核心系列的版本更多使用了鉻米恩 可以改變形態的風味故事。

2019核心系列版本的波拉斯正面用棄牌異能向傳承的原始版本致敬，並捕捉了讓這張牌熱門整體那殘忍的感覺。

傳承版本的Palladia-Mors只是個大塊頭，而2019核心系列的版本把那感覺用飛行和踐踏帶了過來。2019核心系列的版本更進一步加上了兩個其他異能：警戒和有限制的辟邪。

像鉻米恩一樣，怖龍瓦威提阿瑪迪把原本傳承的版本稍微轉變了一下，以更多樣化的方式與角色進行連結。這兩張牌的目的都是在使用上變得更有趣，而非只是一個普通的大型飛兵。

問：MTGM19裡有哪些設計目標？核心系列整體的概念是什麼？我相信在過去核心系列是設計為給新玩家的入門，這個目標還在嗎？

在回到核心系列時，我們決定更加努力讓它們成為新玩家的起點。我們沿著初階的軌跡來設計，確保核心系列可以盡力讓這些產品成為最好的模樣（而從店家所得到的反饋也是好的）。我們選擇移除了一些過去會讓較有經驗的玩家開心，但卻會增加新玩家困難度的決定（像是增加非常青的關鍵字）。（順道一提，為了彌補這點，我們在較高稀有度設計了一些適合那些較有經驗玩家更常進行的賽制的牌。）如果你想了解更多關於這個主題的東西，我在六月時寫了一整篇相關的文章。

問：在系列中只有一張雙面牌（尼可波拉斯）很困難嗎？還是我們在未來系列中可能會更常見到？

我們一直有只印一張雙面牌的能力。這需要單為了這張牌印一整張額外雙面牌的版（大多數牌有魔法風雲會的牌背是在系列印行前就先一起印好的）。這麼做有操作上，以及更重要的是預算上的問題，代表得要足夠重要才值得這麼做。讓2019核心系列繞著尼可波拉斯和他的過去進行，讓我們覺得這對系列來說夠重要也值得這麼做。

另外值得一提的重點是2019核心系列並沒有其他需要特殊印刷資源的元素。每個系列都有預算去做一些不一樣的事情，但各系列只能被完成那麼一點。其他系列可能有很好的理由要單一張雙面牌，但如果製作那個系列還有其他需要的要素，那雙面牌就可能被其他東西所擠掉。這些東西可以包括任何會影響印刷的要素，從牌本身、校對、包裝等各種不同的考量。

所以簡單來說，這是我們可以再做一次的東西，但將會有很多影響是否可以如此做的因素。

問：這個系列你最喜歡的牌張設計是什麼？為什麼？

我想我最喜歡的牌是受瀆陵墓。

魔法風雲會今年正慶祝它的25週年生日，而我們至今已經印行了超過16,000張牌，所以在沒做過的地方找到一個很酷的主題牌時總會讓我興奮。再加上一些很酷的頂底風味，你就得到了這張整體很精美的牌。

問：其中一個帶回核心系列的原因是為了在不影響標準賽太多的情況下為其他賽制印行解牌。我們已經看到了近代賽，那是否有計劃去解決像是指揮官或甚至薪傳的問題？

系列裡的一些設計絕對有考慮到指揮官，我也相信一些設計給近代賽的牌有出現在薪傳賽中的潛力。跟薪傳有關的牌格外難做，因為他們得要先通過標準賽的環境。我們認為能獲得最大成功的是那些夠強但非常狹窄，窄到標準賽中沒有足夠的牌來完成一副比賽套牌的牌。其中技巧是讓牌感覺在較新的賽制中有個目標，就算只是休閒賽也好。

我該提一下2019核心系列是第一個回來的核心系列。我們做了多方實驗，而在得到這些實驗的結果後，那將會帶來未來的實驗。我曾談到一個帶回核心系列的方法是在獨立情況下設計的能力，並讓牌進到那些我們難以在一般延伸系列裡完成的環境。我預期未來的核心系列將會繼續利用這個空間。

問：為什麼是阿卡迪而非Arcades Sabboth（譯註：阿卡迪在傳承系列時的全名）？

從事幕後工作有趣的事之一，就是更加了解得要在意的小細節。舉例來說，我相信使用阿卡迪而非Arcades Sabboth，是因為後者無法塞進牌名的空間裡。b跟h都是較寬的字母。其中一個可以使用在牌名較長的牌上的技巧，是使用比較少的魔法力符號，但我們實在找不到一個讓它降到四個魔法力圈以下的方法。阿卡迪基於舊版的牌必須要是三色（而他也確實是三色循環中的一部分），而以龍來說只用三點魔法力來施放也太大了。為什麼我們不縮小字體大小就好？因為我們希望牌張易讀，也需要為其他語言的版本保留一些空間。像是「智龍（The Strategist）」就可能在我們有印行的十一種語言當中的其中幾種變得更長。

問：@maro254 核心系列會為該年接下來的系列定調嗎？#mtgm19

我們正在進行實驗。2019核心系列利用了使用過去的故事跟現正進行中故事線的連結，但這並不代表未來的每個核心系列都會做一樣的事。我預期我們將使用前幾個來做為測試找出不同可以利用核心系列跟故事連結的方法，並隨著時間在了解哪些可行哪些不可後採納一些更新的規則。

問：你怎麼看待一個常青的核心系列？

在過去大概十五年前左右，我們有這個稱為「UBS」（究極基礎系列）的概念。這個概念在於我們不想要核心系列一直改變，而想要一個鎖死的核心系列來一直當作遊戲的入門。我們確實花了一些時間討論UBS該是什麼樣子以及該放進些牌。

最終，我們了解到這個方法是不對的。

魔法風雲會是一個變化的遊戲。讓入門產品偏離遊戲的核心概念感覺並不正確。 由於遊戲是變化的，任何我們為鎖死系列所做的決定最終都可能需要改變。舉例來說，我們或許會假設一個關鍵字是常青而把一張含有該關鍵字的牌放進去，但幾年之後如果認為它不該再是常青，就得再把它移除。要知道這個遊戲以很多不同的方式改變，不只是機制上，在創意上也是。 如我在這個專欄中多次提到的，其中一個帶回核心系列的原因是它讓我們可以把那些很難加進延伸系列的牌放進標準賽。鎖死將會剝奪我們這麼做的能力。 即便核心系列主要目標放在在初學者，我們依然希望較有經驗的玩家可以享受它。如果系列永不改變，這個任務將幾近不可能完成。 我們需要行銷核心系列，有新元素和新牌會讓這好辦許多。

所以，乍看之下這是個好想法，但如果更深入來看，你會了解到比起解決的問題，常青核心系列將會創造的問題更多。

問：為什麼名字改回了「核心」而非「魔法風雲會2019」？

原因有很多，這三個是最重要的：

表述容易－當我說我在玩「魔法風雲會 系列」時，那並沒有清楚表達我在玩什麼。透過給產品線一個自己的名字，這讓玩家能夠以清楚的方式表達。 去除重複－理論上來說，這個產品是Magic: The Gathering Core Set 2019。所以如果是Magic 2019，那就會變成Magic: The Gathering Magic 2019。是的，在表達上這不是一個問題，但在要印行正式名稱時將會有些笨重。 產品定義－「核心」這個字解釋了它是基礎系列，而魔法風雲會則沒有。有一些小線索幫助把初學者導向正確的方向是很重要的，而這也是產品名稱最重要的面向。

來打聲招呼吧

這是今天所有的內容，但我還有一拖拉庫要回答的問題，所以下週會帶更多答案回來。一如往常，如果你們對於今天的文章、任何的答案或是2019核心系列本身有想法，都歡迎寫email或透過我的社群媒體帳號（推特、Tumblr、Google+和Instagram）與我聯繫。

下週一起回來看第三部。

在那之前，希望你在玩2019核心系列時跟我們製作它時有著一樣的快樂。