我會在每年的第一季撰寫叫做「基本要素」的系列文章，其中我會談論如何設計一個魔法風雲會系列的本質。這系列主要是寫給新手魔法風雲會設計者看的，但我希望這對其他人來說也很有趣，因為你們可以在這裡看到幕後的一些情況，以及我們是如何處理這工作的一些細節。

這是我撰寫「基本要素」專欄的第十三年。以下是之前的十二篇（不過去年的文章分成兩部就是了）：

這是我之前寫的：

基本要素 #1：牌張代號

第一個專欄是最技術性的，解釋我們如何用一個系統來確保每個人談論的都是同一張牌。

基本要素 #2：設計骨架

第二個系列會介紹設計系列時最重要的工具，也就是稱為設計骨架的東西。（它會使用牌張代號，所以那篇文章排第一位。）

基本要素 #3：填滿設計骨架

第三個專欄談論你要如何從普通牌開始填滿設計骨架。

基本要素 #4：更高的稀有度

第四個專欄談論填滿其他的稀有度。

基本要素 #5：初始測試

第五個專欄談論要如何使用測試來收集回饋並且改善你的系列。

基本要素 #6：重述

第六個專欄談論重述的概念，以及你要如何才能逐漸改善你的系列。

基本要素 #7：設計的三個階段

第七個專欄談論設計的三個階段，教你要如何在系列演進時轉換優先度。

基本要素 #8：疑難排解

第八個專欄回答了許多會在早到中期設計時發生的常見問題。

基本要素 #9：評估

第九個專欄談論你要如何以整體看待你的系列，並思考它還需要怎樣的微調。

基本要素 #10：創意元素

第十個專欄討論了你要如何把機制和創意元素編織進一個完整的系列裡。那篇文章討論了頂底（從風味開始的）設計和底頂（從機制開始的）設計。我接著談論了如何掌握名稱、生物類別及背景敘述文字。

基本要素 #11：插畫

第十一個專欄討論了後期對局測試裡插畫的重要性，以及要如何整合進你的系列裡。

基本要素 #12，第一部：限制賽（機制）

第十二個專欄拆為兩部分。兩個談論的都是要如何確保你的系列在限制賽中都能正當地運作。第一篇文章注重的是你的機制是否能在限制賽中運作。

基本要素 #12，第二部：限制賽（主題）

第二部注重的則是為限制賽建構主題。

而這就是我第十三篇「基本要素」專欄了。今年我決定重訪一個我久年前談論的主題，即設計骨架。這是建構魔法風雲會系列的基本工具。我收到很多信件說設計骨架文章有點過時了，所以我想更新它，讓你們製作的系列看起來比較像我們現在的設計。另外R&D也進步了不少，所以我能秀一個更健全的設計骨架給你們看。這待會再說。

對不熟悉設計骨架是什麼的讀者來說，它是個能讓設計者一眼看出系列需求以及不同要素能放在哪裡的架構工具。如果想理解更多設計骨架的基本，你們可以看看我原本的那篇文章。

今天我要展現一個更詳細的、製作魔法風雲會系列的起點。R&D去年開始讓經驗老到的設計者演講談論各種主題。（我的主題是顏色派的重要性。）設計之一的Adam Prosak製作了一個預設的設計骨架來幫助新設計者製作他們的第一個系列。這個預設設計骨架非常地詳細，我認為也是個對於想自己設計魔法風雲會系列的人來說非常有用的工具。

這個預設設計骨架是給普通和非普通稀有度的。它基本上就是個能做為起點的通用設計骨架。要記得的是，設計骨架不是死的，它應該在你建構系列時一起改變。多虧了Adam Prosak，我今天要展現的就是個能做為起點的東西。調整這個設計骨架來符合你特定系列的需求會是製作系列的一大部分。

時代的設計

我們先從系列的大小開始。預設的魔法風雲會系列是我們稱為「大系列」的東西（當時後面還會有兩個「小系列」）。它會有101個普通和80個非普通。預設的設計骨架會假設你普通牌每個顏色都需要十九張牌，以及六個神器。非普通則會假設你每個顏色需要十三張牌、一個雙色的十張牌循環，和五個神器。預設不會在普通和非普通中加入任何地，但我會在下面解釋各種你們能將它們放進系列中的方法。

生物比例則是這樣的。魔法風雲會的顏色有個它們能有多少生物的順序，其中#1最多#5最少。#1是白色、#2是綠色、#3是黑色、#4是紅色，以及#5的藍色。我們會給白色62%的生物，然後每換一個顏色就減三趴，所以最後就是有50%生物的藍色。這些百分比不是完美的，所以你的生物數量可以做些微調。這表示比例是這樣的：

白色 – 62%

藍色 – 50%

黑色 – 56%

紅色 – 53%

綠色 – 59%

預設還會給普通和非普通各三個神器生物。

在普通稀有度中能有個漂亮的生物曲線是很重要的，所以我會在下面詳述每個生物欄位的魔法力費用應該是多少（當然是可以微調的）。我會簡稱魔法力費用為MV。咒語也要各種魔法力費用，但沒那麼具規定性，所以預設設計骨架不會將它們的魔法力費用列出來。

現在讓我們來看看每個顏色（以及多色和神器）的基本要素吧。

白色

普通生物

白色的十九張普通裡面有十二個是生物。分析如下。（我這裡會使用牌張代號。如果你感到困惑的話，去看看我第一篇的「基本要素」專欄。）我們會以魔法力費用排列讓每個顏色的生物曲線更好追蹤。

CW01 – 1 MV

CW02 – 1或2 MV（別為這個和CW06選2）

CW03 – 2 MV

CW04 – 2 MV

CW05 – 2 MV

CW06 – 2 或3 MV

CW07 – 3 MV

CW08 – 3 MV

CW09 – 4 MV

CW10 – 4 MV

CW11 – 5 MV

CW12 – 5 或6 MV

能派出一或多個衍生生物的瞬間或巫術從設計骨架的觀點來看算是個生物。力量為零或是不能攻擊的生物通常則不會歸類為生物。

白色普通的關鍵字（旁邊是預設的數值）：

守軍（0–1，這不算是個生物）

先攻（1，有時候只在你的回合或是攻擊時才有）

閃現（0–1）

飛行（2–3，盡量別重複攻防數值，這裡會想要不同的力量）

不滅（0–1，咒語賦予的暫時性效應）

繫命（1，力量3或以下）

警戒（1）

普通的生物通常不會有一個以上的關鍵字。如果有的話，那飛行通常是其中之一。

普通咒語

CW13 – 小去除（通常對攻擊或阻擋者造成傷害）

CW14 – 不能攻擊或阻擋（有時候也會阻止起動異能，通常是個靈氣）

CW15 – 消滅大型/橫置的生物

CW16 – 戰鬥詭計（通常+2/+2或更小）

CW17 – 正向靈氣/武具

CW18 – 全體灌大的效應

CW19 – 消滅神器/結界（很多時候兩者皆可消滅）

在所有的顏色裡，你都得確保有足夠的瞬間、巫術、結界，和神器。普通的結界通常都是靈氣。

非普通生物

UW01 – 1 MV

UW02 – 2 MV

UW03 – 2或3 MV

UW04 – 3 MV

UW05 – 4 MV

UW06 – 5 MV

UW07 – 任何MV（不得有兩個以上相同MV的非普通生物）

UW08 – 任何MV

非普通的生物曲線可以比較有彈性，所以有兩個欄位讓你可以調整大小。這所有顏色都通用。

白色非普通的關鍵字：

守軍（0–1，這不算是個生物）

連擊（0–1，如果用連擊的話通常就不會用先攻）

先攻（0–1）

閃現（0–1）

飛行（2個具有不同力量的飛兵，其中一個通常會較大，比如說天使）

不滅 (0–1)

繫命 (1)

警戒 (1)

非普通就比較會有具有多個關鍵字的生物了。同樣地，這所有顏色都通用。

非普通咒語

UW09 – 生物去除（通常非常有效）

UW10 – 非生物

UW11 – 非生物

UW12 – 非生物

UW13 – 非生物

非普通咒語就比較有變化了。你要確保非生物咒語的咒語類別有足夠的差異性。

非生物咒語可以使用這些選項：

某個能放逐永久物（或特定副類別）的效應

派出多個衍生生物

永久的全體生物灌大（結界或是+1/+1指示物）

獲得生命（通常可重複）

與武具和/載具的互動

具有靜止式更改規則異能的結界

靈氣或武具

藍色

普通生物

藍色生物的數量最少，普通只有九個。

CU01 – 1 MV

CU02 – 2 MV

CU03 – 2 MV

CU04 – 3 MV

CU05 – 3 MV

CU06 – 4 MV

CU07 – 4 MV

CU08 – 5 MV

CU09 – 6+ MV（這個或是CU08通常會有些攻擊的限制）

藍色和其他顏色相比會在普通有更多具有橫置異能的生物。

藍色普通的關鍵字（旁邊是預設的數值）：

守軍（0–1，這不算是個生物）

閃現（1）

飛行（3個飛兵，盡量別重複攻防數值，這裡會想要不同的力量）

辟邪（0–1，盡量少用，只能用在普通沒有迴避異能的小生物上）

普通咒語

CU10 – 0力量的生物、具守軍的生物，或是非生物

CU11 – 能反擊所有東西的反擊咒語（R&D稱這個為「正康」）

CU12 – 有某些限制的反擊咒語（R&D稱這個為「小康」）br /> CU13 – 鎖死靈氣

CU14 – 抽牌（通常不會超過三張牌）

CU15 – 抽一張/濾牌（即抽特定數量的牌然後棄牌）

CU16 – 回手咒語（通常將生物回手，不得回地）

CU17 – 正向靈氣或是戰鬥詭計

CU18 – 妨礙對手的生物（凍結、橫置、降低力量等）

CU19 – 什麼都可以

非普通生物

UU01 – 1或是2MV

UU02 – 2 MV

UU03 – 3 MV

UU04 – 4 MV

UU05 – 5 MV

UU06 – 任何MV

UW07 – 任何MV（不得有兩個以上相同MV的非普通生物）

藍色非普通的關鍵字（旁邊是預設的數值）：

守軍（0–1，這不算是個生物）

閃現（0–1）

飛行（2–3個飛兵，盡量不要使用相同的攻防，至少一個要較大）

辟邪（0–1，可以在非普通出現在稍大的生物上，有時候為有條件辟邪）

非普通咒語

UU08 – 抽牌

UU09 – 反擊咒語

UU10 – 非生物

UU11 – 非生物

UU12 – 非生物

UU13 – 非生物

非生物咒語可以使用這些選項：

抽牌（比普通抽更多張或是能重複）

偷生物（通常會有些限制）

磨牌效應（通常能重複）

回手多個目標

凍結數個目標（橫置東西，下回合不能重置）

生物變形

橫置或重置永久物（通常能重複）

靈氣或武具

黑色

普通生物

CB01 – 1 MV

CB02 – 2 MV

CB03 – 2 MV

CB04 – 2或3 MV

CB05 – 3 MV

CB06 – 3 MV

CB07 – 4 MV

CB08 – 4 MV

CB09 – 5 MV

CB10 – 6+ MV

黑色普通的關鍵字（旁邊是預設的數值）：

死觸（1）

守軍（0–1，這不算是個生物）

閃現（1，在一個低防禦的生物上）

飛行（1）

敏捷（0–1）

不滅（0–1，異能或咒語賦予的暫時性效應）

繫命（1，力量3或以下）

威懾（1）

普通咒語

CB11 – 去除咒語，可以殺掉任何東西

CB12 – 去除咒語，可以殺掉小東西

CB13 – 去除咒語，勒令（強迫犧牲），或是有條件

CB14 – 去除咒語，限制，和其他不同，通常較弱

CB15 – 抽牌（除了魔法力之外還要其他的資源，通常是生命）

CB16 – 將生物牌從墳場移回手上（一或兩個生物）

CB17 – 棄牌（一或兩張牌，你選擇棄掉什麼，不能棄地）

CB18 – 正向靈氣或戰鬥詭計

CB19 – 任何東西

非普通生物

UB01 – 1或2MV

UB02 – 2 MV

UB03 – 3 MV

UB04 – 4 MV

UB05 – 5 MV

UB06 – 任何MV（不得有兩個以上相同MV的非普通生物）

UB07 – 任何MV

黑色非普通的關鍵字（旁邊是預設的數值）：

死觸（1）

守軍（0–1，這不算是個生物）

閃現（0–1）

飛行（1）

不滅（0–1，異能或咒語賦予的暫時性效應）

繫命（1）

威懾（1）

非普通咒語

UB08 – 去除

UB09 – 挖墳

UB10 – 非生物

UB11 – 非生物

UB12 – 非生物

UB13 – 非生物

非生物咒語可以使用這些選項：

全體去除咒語，只能殺較小的生物

導師（從牌庫尋找一張牌拿到手上）

棄牌效應（數量可以比普通大或重複）

吮命，對生物或玩家（造成傷害然後獲得等量的生命，通常可重複）

放逐墳場的卡牌（有時候造成效應）

移除指示物

靈氣或武具

紅色

普通生物

CR01 – 1 MV

CR02 – 2 MV

CR03 – 2 MV

CR04 – 2 MV

CR05 – 3 MV

CR06 – 3 MV

CR07 – 4 MV

CR08 – 4 MV

CR09 – 5 MV

CR10 – 5+ MV

紅色普通的關鍵字（旁邊是預設的數值）：

守軍（0–1，這不算是個生物）

先攻（1，有時候只在你的回合或是攻擊時才有）

敏捷（1–2）

威懾（1）

延勢（0–1）

踐踏（1）

普通咒語

CR11 – 有效的直擊傷害咒語（通常一個這個然後CB12是任意目標）

CR12 – 其他的直擊咒語

CR13 – 偷取效應/不有效的直擊傷害

CR14 – 全體灌大（力量大於防禦）/炸地

CR15 – 抽一張（做為附加效果）/濾牌（通常是翻揀—棄牌然後抽牌

CR16 – 正向靈氣或武具

CR17 – 戰鬥詭計

CR18 – 不能阻擋/消滅神器/對玩家造成直擊傷害

CR19 – 任何東西

非普通生物

UR01 – 1或2MV

UR02 – 2 MV

UR03 – 3 MV

UR04 – 4 MV

UR05 – 5+ MV

UR06 – 任何MV（不得有兩個以上相同MV的非普通生物）

UR07 – 任何MV

紅色非普通的關鍵字（旁邊是預設的數值）：

守軍（0–1，這不算是個生物）

連擊（0–1，通常這個和先攻會各一個）

敏捷（1）

先攻（0–1）

威懾（1）

延勢（0–1）

踐踏（1–2）

非普通咒語

UR08 – 直擊傷害（通常任何目標）

UR09 – 小型掃台/多個目標的直擊傷害

UR10 – 非生物

UR11 – 非生物

UR12 – 非生物

UR13 – 非生物

非生物咒語可以使用這些選項：

暫時性的偷生物（通常在普通和非普通之間只會有一個）

翻揀（有時候可重複）

讓生物互鬥

灌大你全體生物（通常用結界，通常給的攻擊會大於防禦）

複製咒語

取回瞬間或巫術（有時候會從墳場施放它們）

靈氣或武具

綠色

普通生物

CG01 – 1 MV

CG02 – 2 MV

CG03 – 2 MV

CG04 – 3 MV

CG05 – 3 MV

CG06 – 3或4 MV

CG07 – 4 MV

CG08 – 4 MV

CG09 – 5 MV

CG10 – 5或6 MV

CG11 – 6+ MV

綠色普通的關鍵字（旁邊是預設的數值）：

死觸（1，通常在一個較小的生物上）

守軍（0–1，這不算是個生物）

閃現 （0–1，通常在力量 3或以上的生物上）

敏捷（1）

辟邪（0–1，通常只能用在沒有迴避異能的中小生物上）

延勢（1）

踐踏（1–2）

警戒 (1)

普通咒語

CG12 – 互鬥或啃咬（造成等同於力量的傷害）

CG13 – 灌大力量/防禦（通常在瞬間上）

CG14 – 另一個戰鬥詭計

CG15 – 抽一張/濾牌

CG16 – 正向靈氣武具

CG17 – 反飛行

CG18 – 魔法力加速（通常是找地，不過有時候可以找靈氣）

CG19 – 消滅神器或結界

非普通生物

UG01 – 1或2MV

UG02 – 2 MV

UG03 – 3 MV

UG04 – 4 MV

UG05 – 5 MV

UG06 – 6+ MV

UG07 – 任何MV（不得有兩個以上相同MV的非普通生物）

UG08 – 任何MV

綠色非普通的關鍵字（旁邊是預設的數值）：

死觸（0–1）

守軍（0–1，這不算是個生物）

閃現（0–1，通常在力量3或以上的生物上）

敏捷（1）

不滅（0–1）

辟邪（0–1，通常只能用在沒有迴避異能的中小生物上）

延勢（0–1）

踐踏（1）

警戒（1）

非普通咒語

UG09 – 魔法力加速（通常比魔法力加速的普通還多）

UG10 – 非生物

UG11 – 非生物

UG12 – 非生物

UG13 – 非生物

非生物咒語可以使用這些選項：

再生（從墳場撿任何牌回手上）

派出衍生生物（通常大於1/1的衍生物）

互鬥或是啃咬（如果兩者都有，那非普通會比普通要強力）

灌大力量/防禦（給多個生物或是給單一個生物更大的灌大）

給予+1/+1指示物

消滅神器和/或結界

靈氣或武具

多色

系列中給非普通的預設是一個做為輪抽「訊號」的完整十張牌循環（這十張牌會讓玩家知道這些雙色原型在輪抽中的作用）。這張牌如果早期抽下的話也可以讓你圍繞它抽取套牌。這欄位不一定要是生物，但我們預設是這樣。

UZ01 – 生物

UZ02 – 生物

UZ03 – 生物

UZ04 – 生物

UZ05 – 生物

UZ06 – 生物

UZ07 – 生物

UZ08 – 生物

UZ09 – 生物

UZ010 – 生物

如果你在前期不確定輪抽原型是什麼，那就在前期的測試中將它們設定為通用的好牌。

神器

普通生物

如同我上面說的，預設是普通會有三個神器生物。

CA01 – 1 or 2 MV

CA02 – 3或4 MV

CA03 – 5或6 MV

神器普通的關鍵字（旁邊是預設的數值）：

守軍（0–1，這不算是個生物）

閃現（0–1，通常在力量3或以上的生物上）

飛行（1）

敏捷（0–1）

踐踏（0–1）

警戒（0–1）

可以使用其它的關鍵字。我們最常在普通神器生物上用這些。非普通亦然。

普通咒語

CA04 – 武具

CA05 – 找地/調色

CA06 – 產魔法力

非普通生物

UA01 – 1或2 MV

UA02 – 3或4 MV

UA03 – 5或6 MV

神器非普通的關鍵字（旁邊是預設的數值）：

守軍（0–1，這不算是個生物）

閃現（0–1，通常在力量3或以上的生物上）

飛行（1）

敏捷（0–1）

踐踏（0–1）

警戒（0–1）

非普通咒語

UA04 – 去除（通常有條件而且費用高昂）

UA05 – 非生物

UA06 – 非生物

非生物咒語可以使用這些選項：

武具

賦予迴避（通常可重複）

抽牌（通常可重複）

生物灌大（通常可重複）

要記得這些欄位是無色的。有色神器要被算到有色的欄位裡。

混進地牌

如果你發現你的系列需要非基本地，那有一些方式可以將它們加入你的設計骨架裡。第一，你可以將無色欄位和地牌互換。第二，你可以從每個顏色移除一張牌來加入一個地的循環。第三，你可以在基本地欄位加入非基本地，而它也可以是個100%以外的比例。如果你這麼做的話，它不會從設計骨架中移除什麼，不過你大概想要在某個地方註明一下。

完工歸檔

這就是普通和非普通的預設設計骨架。我知道今天的專欄超級技術性，但我希望它對於外面所有的新手魔法風雲會設計者來說都非常有幫助。如同以往，我很想聽聽你們對於今天專欄的想法。你們可以記電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Instagram，和TikTok）來聯絡我。