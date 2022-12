每個系列,我都會有一個或更多個信箱專欄。這代表又是要來回答大家關於兄弟之戰問題的時候了!

這是我的推特貼文:

It's time for me to write a mailbag column about #MTGBRO. Please keep your questions about The Brothers' War to a single tweet, one question per tweet. Thanks. #WotCStaff