歡迎來到指揮官（2018年版）週！這週我們將會每天展示一副套牌，而今天就從紅藍神器底的套牌開始。雖然我將會展示套牌裡的一些預覽牌，這次我決定要用一個稍微不一樣的方向來完成這篇指揮官2018的文章。明天Gavin Verhey有一篇文章是關於指揮官2018的設計並介紹設計團隊，所以今天我將跳過那個部分，改談談指揮官以及他們隨著時間是怎麼改變的。（如果你還不知道，指揮官2018裡的每副套牌都有一個可以當作指揮官的鵬洛客－然後是的，在這篇文章結束前你就會看到這副紅藍套牌的指揮官。）

回到2007年當洛溫剛出來的時候，我寫了一篇分兩部分的文章來介紹鵬洛客的設計，鉅細彌遺地講述了決定製作他們的原因，以及製作新牌張類別的每一步。（如果你沒看過這些文章，別忘了看看第一部和第二部。）

雖然這篇裡我也會稍微提到他們被創造的過程，主要的部分仍然在鵬洛客這個牌張類別在機制上這幾年是如何進化的。

時空旅行開始

一切都是從預知將來的設計開始，設計團隊的成員Matt Cavotta找我提出了把鵬洛客做成新牌張類別的想法。時間漩渦環境的故事線改良了鵬洛客的強度，讓我們得以把他們做得容易親近些（過去有神力的角色很難有所連結），而預知將來則是關於窺視魔法風雲會機制的未來，Matt認為不會有再更好的時機來介紹鵬洛客牌了。如你在上面連結那篇文章中所看到的，包括我在內的設計團隊一開始都抱持著懷疑的態度－我們傾向不要太常做新的牌張類別－但Matt很堅持並成功說服了我們所有人為什麼該這麼做。

我們分了一個小組出來（Matt Cavotta、Mark Gottlieb、Brandon Bozzi和我自己）進行鵬洛客的設計，想讓它在預知將來的未來移轉牌中露臉，但最後的版本看起來就像機器人－有著三個每回合會輪替一次的異能。有趣地是，這個被放棄的鵬洛客版本可能啟發了多明納里亞設計中的傳紀。

我們決定在出現喜歡的鵬洛客設計之前暫緩腳步－而那最後出現在了洛溫。（預知將來裡Tarmogoyf的規則提示文字就暗示了這個牌張類別即將出現。）洛溫的核心設計團隊（Aaron Forsythe、Paul Sottosanti和我自己）完成了大多數鵬洛客第二部分的設計。你可以從上面關於鵬洛客設計的連結的兩篇文章了解更多細節。

大家都知道最早出的五張鵬洛客是洛溫五虎：阿耶尼、傑斯、莉蓮娜、茜卓和賈路。我們決定從分別擊中每個顏色核心的五張單色鵬洛客循環開始，希望最早的五張鵬洛客成為他們顏色經典的代表。洛溫五虎每張都有相同的模板：一個小型效應的+1異能、一個稍大效應的減號異能（在施放時就會有足夠的忠誠值），以及一個更大的減號異能—通常我們稱為「開大」—讓玩家得先做準備才能使用。另一個創新是茜卓，她是第一個有-X忠誠異能的鵬洛客。實際上，我們曾討論過要把它拿掉，但它表現得實在不錯也很符合角色的特性，所以我們決定把它留下。洛溫五虎是唯五出現在稀有牌的鵬洛客，但那只是因為當時秘稀這個稀有度還不存在。

一開始的計畫鵬洛客是特別不會一直出現的東西。洛溫帶來了最早的五張鵬洛客，而接下來的三個系列（晨光、闇影荒原和暮光）裡一張都沒有。

鵬洛客下一次出現是在阿拉若斷片中。這次鵬洛客不是一個循環（即便在阿拉若斷片跟聚流裡，每個斷片都獲得了一個自己的鵬洛客），其中兩張阿耶尼跟薩坎是雙色。阿耶尼是第一個獲得第二張牌的鵬洛客，也是第一個改變顏色的；艾紫培是第一個有兩個加號異能的鵬洛客；泰茲瑞是第一個有著更利基異能的鵬洛客，只能在重神器的套牌中使用。當時關於是否要這麼做我們討論了很多，而泰茲瑞正是一個實驗。

下個系列聚流帶來了尼可波拉斯，也帶來了很多個第一次。他是第一個三色的鵬洛客、第一個八費的鵬洛客（我們選擇把他做得很強但費用很高），也是第一個之前是傳奇生物牌的鵬洛客。（雅亞巴拉德、卡恩、娜爾施、歐尼希茲、泰菲力、克撒、凡瑟和謝納戈斯也同樣分別是鵬洛客牌和傳奇生物牌。）

核心系列2010是第一個有鵬洛客的核心系列，不過那些牌只是洛溫五虎的重印牌。

從贊迪卡開始，我們把鵬洛客做成每個系列都會出現。他們一出現就很熱門，但由於我們提早兩年開始進行新系列，所以一直到贊迪卡才能重新調整以確保每個系列都有至少一張鵬洛客。這三張鵬洛客並非是創新，他們只是在已完成的改變上做了延伸：已存在角色的另一個版本和更狹窄的主題等等。

天地醒轉帶來了Jace, the Mind Sculptor，不只是所做過有史以來最強的，也是第一個有四個忠誠異能的鵬洛客。在一開始設計鵬洛客的框架時，我同時要求他們做了一個四個忠誠異能的版本，以希望能留在未來使用。傑斯是了早期鵬洛客中最熱門的一張，所以我們讓他成了第一個有四個忠誠異能的鵬洛客。傑斯也是第一個有0點忠誠異能的鵬洛客。

奧札奇再起只有兩張鵬洛客，但都分別鋪設出了新的機制空間。基定是第一張能變成生物的鵬洛客，而薩坎則是第一張沒有加號忠誠異能的鵬洛客（這當時在R&D裡進行了很多的討論）。

從這邊開始，我將只會提有新東西的鵬洛客。核心系列繼續包含一個單色鵬洛客的循環，主要是洛溫五虎但每隔一段時間就會有一些調整。最後妮莎被換成了賈路，而基定則取代了阿耶尼的位置。

新非瑞克西亞帶來了重獲自由的卡恩—第一張無色的鵬洛客，只需要一般魔法力就可以施放，他也有著需要最大忠誠值的減號異能。我們討論了很多關於卡恩是否應該要是神器，但基於開發上的理由決定不這麼做（神器有太多詭計了）；我們決定鵬洛客將會蓋過其他特性，這也是為什麼阿耶尼不是貓的原因。（副類別唯一的例外是當鵬洛客變成生物時會在是生物的期間獲得副類別。）

翻面

依尼翠的無情賈路也代表了很多的第一次。他是第一張雙面的鵬洛客，也是第一張會轉化的；他是第一張會在同一張牌上改變顏色、第一張有五個忠誠值異能（總共六個異能），也是第一個有持續性異能的鵬洛客。

附帶一提關於持續性異能：鵬洛客已經變成了最熱門的牌張類別，也是有著最小設計空間的牌張類別。所以在擔任設計負責人時，我一直支持放慢鵬洛客進化的腳步，以確保我們能「擠出所有的牙膏」。因此，無情賈路上的持續性異能引發了一些爭論。我一直試著要在鵬洛客的持續性異能上較為保守，因為那並非是我想要太快發展的東西。在經過了許多討論之後，我們決定放在賈路上沒有問題，因為那跟轉化連結在一起，讓一個雙面鵬洛客感覺獨一無二。

黑影籠罩裡的依尼翠王者索霖是第一張會讓你獲得徽記的鵬洛客。徽記是待在指揮官區像是結界的異能，它沒有顏色、名字、牌張類別，現今也沒有可以消滅的方式。（那也不是我們有立即計畫要處理的東西；獲得徽記需要費很多工夫，我們不想把它變得很容易對付。）實際上，追溯回去的話第一個徽記是阿拉若斷片Elspeth, Knight-Errant中的規則修正。徽記只使用在鵬洛客牌上並用像衍生物牌的方式印行，但頻率通常不高因為那只能透過鵬洛客（出現在秘稀的稀有度）來獲得。

多美代是第一次介紹來自已知時空（她來自神河）的鵬洛客拜訪當下我們所在的時空。有些角色我們在日後揭露了是來自於已知的時空（像是來自多明納里亞的莉蓮娜），但在當下大家並不知道。提勃是第一次嘗試兩費的鵬洛客，在開發上來說被認為錯失了機會，因為我們當時對推這樣一個低費的鵬洛客有所膽怯。

即使-X的忠誠費用從洛溫就存在，正義鬥士基定本質上是第一張有著變動加號忠誠異能的鵬洛客，他可以依據對手所擁有的生物數量獲得不同數量的忠誠指示物。

在核心系列2015裡，堅定的阿耶尼成了第一張能在其他鵬洛客上放忠誠指示物的鵬洛客，賈路則成了第二張有四個忠誠異能的鵬洛客。

Dack Fayden是第一個出現在非標準賽系列中的新鵬洛客，指揮官（2014年版）接續了它的腳步在那一年稍後有了五張新的。

指揮官2014裡的每副套牌都有一張可以當作指揮官的鵬洛客。這個循環的五張牌是鵬洛客第二次有一個持續性的異能（有趣的是，這列在這些牌的最下面），這些牌有幾個第一次。其一，他們是最早你可以當作指揮官的鵬洛客；其二，妃雅麗茲是第一個出現在鵬洛客牌上的已逝去角色。（那時娜希麗和泰菲力的命運仍不明朗，但我們之後知道他們還活著）。這打開了未來在補充系列中製作已逝去角色鵬洛客的大門（其中一個你們本週稍後將會看到）。泰菲力是第一張讓鵬洛客在一回合中使用多於一次忠誠異能的牌。

翻面 翻面 翻面

翻面 翻面

魔法風雲會：起源帶來了可以翻面成為鵬洛客的牌，這些單色的雙面牌是可以轉化成鵬洛客的傳奇生物，庫忒昂（算）是第一張一費的鵬洛客。這些鵬洛客基於正面的傳奇狀態，可以在指揮官賽制中擔任指揮官。

隨著卡拉德許的上市，我們帶來了鵬洛客套牌，一個著眼於新玩家對預組套牌所做的調整。雖然我們曾為預組套牌做過新的內容，這是第一次製作新的鵬洛客牌。這些牌被做成高費且不會對標準賽有影響（因為所有套牌裡的牌都可以在標準賽中使用）。茜卓跟妮莎本身在卡拉德許中都有另一個版本的鵬洛客牌。鵬洛客套牌裡只會有一張鵬洛客，但也有一張有可以讓你導師出鵬洛客（從牌庫中搜尋並放進手中）的牌來在本質上給你第二個抽到他的機會。

一副幻滅時刻的鵬洛客套牌帶來了妮莎。那是第一次有鵬洛客出現在鵬洛客套牌中但卻沒有出現在相應的系列裡。

Unstable的Urza, Academy Headmaster有幾個第一次。那是第一張五色、第一張銀邊，以及第一張有著變幻無常異能的鵬洛客（每次起動他時你得上網才能知道會發生什麼事）。那也是第一張克撒－一個玩家在鵬洛客這個牌張類別出現後就一直要求要有鵬洛客版本的角色。

這為我們帶來了指揮官（2018年版）裡的鵬洛客。其中兩張是全新的角色、一個是很久以前已逝去的鵬洛客，而最後一個是已知鵬洛客的新化身（那就是我今天要為你們展示的）。今天的鵬洛客全部都是三色。

現在我已經告訴你們今天的鵬洛客是一個已知的鵬洛客，你應該可以猜到是誰了。在一開始我說了今天的指揮官2018套牌是紅藍的神器主題套牌，還有誰更適合領導它呢 . . .

點擊展示

莎希莉。如同原版的莎希莉萊伊，Saheeli, the Gifted被設計在神器套牌中使用。事實上，如果你記得在卡拉德許上市時，很多玩家都預期會有紅藍神器主題的傳奇生物，但最後得到了一張紅藍神器主題的鵬洛客。尤依菈最終在多明納里亞裡補上了這個缺，但莎希莉的回歸也同樣補上了那個在系列剛出現時她踢掉的缺。

等等還沒完呢！我怎麼可能預覽了神器主題的套牌而不展示神器呢？這裡有張神器是設計來要完美配合Saheeli, the Gifted的。

點擊看看Retrofitter Foundry

這張神器讓你可以持續升級你的神器生物，包括莎希莉所派出的自動機們。

徜徉時空薄暮下

我希望你們喜歡這樣回顧鵬洛客發明的歷史。發生了很多很棒的事情，也有很多很酷的事情仍在等待破繭而出。說到新東西，持續留意本週我們將會每天展示一副新套牌－包括了指揮的鵬洛客。

一如往常，我很想知道你們的反饋。你們可以寫email，或透過我的任何一個社群媒體帳號（推特、Tumblr、Google+和Instagram）與我聯繫。讓我知道你們對於今天的專欄有什麼看法，以及你們最喜歡鵬洛客的什麼地方。

下週回來跟我一起打開核心系列2019的信箱。

在那之前，做個關於新鵬洛客發明的美夢吧。