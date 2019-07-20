你們知道，有時我會有一些引起大家討論且充滿魔法風雲會新資訊的文章，而這正是其中一篇。我會談到很多資訊，因此先一步步告訴你們這篇文章將會包含的內容。

第一部分：這個章節會談論伴隨十月系列發生的所有產品。（有很多新的東西，這也是為什麼我要用一整篇文章來講述的原因）在那之前，首先要向你們展示十月的系列。我不會提到任何細節—不會預覽任何機制或是卡牌—但會向你們介紹新世界，包括它的名字，以及提供一些系列的插畫來讓你們品味主題。這個章節並不會太長，因為那並不是今天的重點，但在繼續下去之前讓你們知道十月系列是什麼是很重要的。

第二部分：每當做出改變（今天主要是附加的改變，我們將提供你更多選項及機會）時，我喜歡帶各位看過我們這麼做的背後原因。在這個章節當中，我將會介紹一些新東西。由於我希望能涵蓋整體的本質，因此在這個章節裡將不會講解細節—那將會在第三部份中呈現。如果你發現自己在想「我想要知道更多」，只要知道那將會在文章後半段出現就行了。

第三部分：我將會在這部分深入討論所有改變的本質。在這個章節裡我將會盡我所能地解釋許多東西。如果你不在意細節，到這邊就可以停下來；而如果你是為了細節而生，那我將會分享各式各樣的資訊。

聽起來如何？讓我們開始吧。

第一部分：十月系列

如果你一直有在社交媒體上關注我，就會知道我一直在為這個系列疲於奔命。這是我過去十年來一直想做的東西，所以很興奮終於可以發表了。

十月的系列是. . . （敲鑼打鼓，請掌聲歡迎。）

點擊 艾卓王權 想像卡美洛（譯註：亞瑟王傳說中的王國）碰上格林童話。那是個充滿奇幻的中世紀世界，有著騎士和城堡，還有魔法風雲會在童話中會有的場景。

雖然今天只能讓你們感受一點點的風味，我希望這些畫面有捕捉到世界的感覺，以及魔法風雲會在這些著名童話故事上的調整。這個系列從一個非常大膽的洞察設計開始，接著每個人都投入心力以做出一個真正令人難忘的魔法風雲會系列。我等不及要讓你們去體驗並一窺它的全貌了。

第二部分：為什麼我們要做新東西

去年威世智經歷了組織改造，轉變為工作室的型態，團隊圍繞著特定的產品建構。大家都知道的 R&D 和其他公司的單位（包括藝術、設計和生產的同仁們）都被整合進桌上版魔法風雲會（也就是用實體紙牌進行遊戲）的工作室。

還有一些與魔法風雲會其他面向相關的不同工作室，像是數位遊戲和授權（像是會有人監看我們新的網飛影集）。我們彼此有密切的合作，但工作室的主要重心還是放在製作桌上遊戲上。

提出這點是因為當工作室一開始被創建之際，第一件做的事情就是問自己：要怎麼樣讓桌上版魔法風雲會變得更好？在經過許多腦力激盪和討論後，我們想出了以下這個目標：讓我們改善在打開補充包時的體驗吧。確實，這現在已經很有趣了，但那並不代表我們不能再精進它

在經過很多的思考、討論及會議後，我們決定有兩個主要的方式可以完成我們的目標：驚喜和專屬。

驚喜

這個解決方案來自於我們從玩家所得到的反饋。每當我們展示一張很酷的新牌作為贈卡或限定產品時，都會有玩家問我們為什麼這些牌不會出現在補充包裡。這在某場會議中被提出，並得到了大家的迴響。

要怎麼讓打開補充包這件事變得更有趣？放進更多很酷且漂亮版本的卡牌。

我們打造了一個專案團隊來了解我們可以在牌上做哪些很棒的事。這個調查被稱為補充包添趣計劃。

團隊花了很多時間實驗不同外框及插畫的選項，有些你可能已經發現了，因為我們把它用在很多不同的地方—即使還未曾用在補充包過。我將要介紹三種會在艾卓王權中出現的卡牌樣式，但是在那之前，團隊還發現了另一件事。

原來有另一個我們已經在使用，讓玩家感到興奮且讓打開補充包更有趣的驚喜元素—就是閃卡。補充包添趣計劃中的一部分，就是我們決定要提高閃卡出現的頻率。之前閃卡出現的頻率（計算了所有稀有度的閃卡）是 1 比 67 張牌（也就是打開任意一包補充包會有 22.5% 的機率），新的出現機率將會是 1 比 45 張牌（或是任一包補充包有閃卡的機率是 33.4%）。這代表獲得閃卡的機率從略低於四包一張提高到三包一張。由於這個改變可以在既存系統裡做改變，我們並未刻意等待艾卓王權。新的閃卡比率會從 2020核心系列開始（2020核心系列裡同樣會有一個首次出現的衍生物牌框。）

從艾卓王權開始，你將能從補充包中開出三種新樣式的牌。讓我帶你們一個個來看看。

無邊鵬洛客

這會是一張插畫覆蓋整個邊框的鵬洛客，我們曾在三個 Mythic Editions 中使用過這個樣式。從艾卓王權開始，在特定補充包裡（我接下來會提到不同補充包的概念）將包含無邊鵬洛客。這個系列依然會有一般的鵬洛客—你熟悉的樣式及一直以來的出現頻率，但也會有很酷、無邊框的版本。另外，即便規則敘述完全相同，無邊鵬洛客將會有和一般鵬洛客不同的插畫。

寬圖牌框

接下來是寬圖牌框，我們會拿牌上的插圖延伸到牌左側和右側的邊緣上。這個是我們用在 Ultimate Masters 裡 Box Topper 的樣式。從艾卓王權開始，一些稀有和秘稀牌也會有寬圖版的牌框。（第三個章節將會深入講述細節。）有著寬圖牌框的牌，插畫和一般的版本是一樣的，只是外觀比例稍有不同。規則文字則是一致的。

特色牌框

最後的樣式實際上並不是一個樣式，而是用一個泛稱來涵蓋所有不同的樣式。特色牌框是這樣的。之後的每個系列，我們都會找到一個或以上很酷的樣式來代表系列的精神。以艾卓王權為例—這個系列有一個還不能公布的機制，但我要向你們展示和這個機制一同出現的新牌框。

點擊來看新牌框

這不是特色牌框，而是一般的牌框，具有這個機制的牌都將會使用這個牌框。接著，系列裡每個具有這個機制的牌（我在第三部分將會談論相關的數字）都會有一張以較低頻率出現的特色版本。

點擊來看特色牌框

在特色牌上，插畫跟牌框都會是一個利用系列主題而有著新風格的版本。每個系列都會有自己的 特色牌，會獲得此樣式的牌（且通常那會是來自那個系列的牌）以及稀有度則會隨著每個系列有所不同，但我們的目標是每盒都會至少有一些特色牌。艾卓王權裡將會有普通、非普通、稀有和秘稀的特色牌。（我在第三部分將會提到更多細節。）

上述的三種樣式都會有閃卡的版本。在第三章中會談到這件事的本質，但簡單來說：如果一種補充包裡有開到某張牌不閃版本的機會，那就會有機會開到閃卡的版本。

專屬

另一個解決方式是從完全不同的方向來處理問題。要怎麼讓玩家在打開補充包時可以更開心？確保補充包裡面有他想要的東西。要怎麼做到這件事呢？於是我們回到上一步去重新思考補充包。從限量版（第一版）開始，魔法風雲會就一直都只提供一種補充包。雖然那樣的補充包可能可以滿足玩家的需求，卻未必可以滿足所有人。如果我們讓玩家可以選擇不同的補充包呢？從艾卓王權開始，玩家將會有三個選擇：

輪抽補充包

你熟知的補充包，魔法風雲會過去 26 年裡有的那種，唯一的改變是我們給了它一個名字—我們現在把它稱為輪抽補充包。是為了輪抽設計的補充包，如果你喜歡魔法風雲會現在的樣子並想要繼續購買相同的東西，那當然沒有問題。卡牌的組成並沒有改變（雖然將會有無邊鵬洛客和特色牌）。

主題補充包 (Theme Booster，未中文化)

這是針對想先獲得很多牌或掌控他們可以開到什麼牌的玩家。每包主題補充包裡都會有 35 張牌，且 主題補充包會著重在一個主題上，所以購買的玩家更能預先知道他們會得到什麼。每個系列的主題補充包有所不同，但艾卓王權將會帶來顏色主題的補充包，每個補充包裡的牌都可以放進一副該色的單色套牌裡。

舉例來說，如果你有一副純紅套牌。一包輪抽補充包裡會有大概二到五張牌是你可以放進套牌的，而紅色的主題補充包則會有 35 張可以放進你套牌的牌。你會得到很多可以使用的牌。

主題補充包第一次正式出現是在烽會拉尼卡，所以在艾卓王權的出現並不算新。然而，它們屬於這個大策略的一部分，所以值得在此重提一次。我也可以告訴你主題補充包廣受好評，也比輪抽補充包能提供需要的玩家更好的產品。

聚珍補充包 (Collector Booster，未中文化)

聚珍補充包針對的是想要收集卡牌的玩家們。我們預期聚珍補充包的價格每包會在 $20美元到 $25美元之間，依照你所在的區域和購買的地方有所不同。如果你的重點是收集很難找到的牌，那它就是設計來提供你最佳價值的。你會有更高的機會開到閃卡以及上述所提到那些不同樣式的牌。除此之外，這也是你唯一可以開到寬圖牌的補充包。第三個章節裡將會講到更多你能在聚珍補充包裡開到什麼的細節。

和主題補充包一樣，聚珍補充包的出現是因為我們了解到輪抽補充包在服務某一個特定族群的表現不佳。對於這些玩家來說，打開補充包的樂趣來自於看到從未看過牌時的激動，或得以開到一些漂亮且令人興奮的東西。由於輪抽補充包要最佳化輪抽的體驗，每包補充包中會有很大量的普通牌重複出現。如果製作一個能最大化每次都開到新奇及不同東西的補充包呢？那將會是你最有機會開到閃卡和其他樣式牌的地方，同時其中一個樣式（寬圖牌框）也只能在這個產品中找到。這是聚珍補充包被設計出來的目的—讓打開一包補充包這件事盡可能地令人興奮。

聚珍補充包現在只有發行英文和日文的版本。與輪抽補充包和主題補充包可以重印不同，聚珍補充包將會限量發行。為了慶祝聚珍補充包的上市，艾卓王權的買一盒促銷活動除了原本的贈卡外，還會有一包額外的聚珍補充包（售完為止；請與你的本地店家確認細節）。

艾卓王權將會有一種輪抽補充包、五種主題補充包和一種聚珍補充包。

第三部分：本質

讓我們從你可以在上述三種類型的補充包中期待什麼開始說起。

輪抽補充包

卡牌數量：15 張和 1 張廣告卡/衍生物牌

版本數量：1 種

內容：

1 張稀有/秘稀牌

3 張非普通牌

10 張普通牌

1 張地牌

1 張廣告卡/衍生物牌

補充包的內容和你所預期的一樣。輪抽補充包裡有機會包含無邊鵬洛客或特色牌。在艾卓王權的補充包裡不會有不閃的普通特色牌，它們只會出現在聚珍補充包裡。

主題補充包

卡牌數量：35 張牌和 1 張參考卡

版本數量：多種（艾卓王權裡有 5 種，每個顏色各一種）

內容：

1.1 張稀有/秘稀牌

33–34 張普通/非普通牌

1 張參考卡

十包主題補充包裡有九包會有一張稀有牌，而十包中有一包裡會有兩張稀有牌，這就是「1.1 張稀有牌」的由來。主題補充包裡普通牌和非普通牌的數量每包有所不同，而非和輪抽補充包一樣，在每個稀有度的數量基本上是固定的。你永遠會獲得比非普通更多的普通牌。參考卡是寫在牌上的新手資訊，來幫助向新玩家介紹遊戲的不同面向。

聚珍補充包

卡牌數量：15 張牌和 1 張閃的衍生物牌

版本數量：1 種

內容：

1 張有擴圖的稀有/秘稀牌

1 張閃的稀有/秘稀牌

9 張閃的普通/非普通牌

3 張特殊牌框的牌（特色或無牌框鵬洛客）

1 張篇外牌

1 張閃的衍生物

這種補充包來的稍微複雜一點，所以讓我們分別來看每個位置：

1 張有寬圖的稀有/秘稀牌

這個位置是有寬圖的秘稀或稀有牌。這個系列每張尚未有其他牌框（也就是說沒有無邊鵬洛客牌或特色牌）的稀有或秘稀將會有寬圖牌框的版本。寬圖版的牌都是稀有或秘稀，且只會出現在聚珍補充包裡。

1 張閃的稀有/秘稀牌

這個位置會是系列中任何一張稀有或秘稀牌的閃卡，包括了像是無邊鵬洛客、寬圖版或特色版等不同的版本。

9 張閃的普通/非普通牌

這些位置會是系列中任何一張普通或非普通牌的閃卡，包括了像是特色牌在內的不同版本。（普通和非普通牌不會有無邊鵬洛客或寬圖版的牌。）

3 張特殊牌框的牌（無邊鵬洛客或特色牌）

這三個位置將會是不閃且不同樣式的牌，但不包含寬圖版的牌。它們將會是無邊鵬洛客或特色牌，且這些牌都是不閃的。在艾卓王權 裡，不閃的普通特色牌只會出現在聚珍補充包裡的這其中一個位置上。

1 張篇外牌（非閃卡）

這個位置將會是一張與系列有所連結但不出現在輪抽補充包裡的牌，牌池將會隨著系列有所不同。以艾卓王權來說，這張可能是買一盒贈卡、鵬洛客套牌裡面的新牌，或是爭鋒套牌（之後會談到更多）裡的新牌。這個位置將會是與系列有關的卡牌之集大成，讓收集者可以不需要購買其他產品或參與其他促銷活動就能獲得。這些牌將不會是閃卡。

1 張閃的衍生物

這個位置是一張輪抽補充包中可獲得衍生物牌的閃卡版本，聚珍補充包是唯一這些衍生物牌會有閃卡版本出現的地方。值得一提的是這個位置只會有衍生物牌，不會有其他在輪抽補充包中出現於同樣衍生物位置上的類別，像是徽記等等。

但這並非所有將和艾卓王權一同出現的產品，讓我們繼續看下去。

鵬洛客套牌 (本系列未中文化)

卡牌數量：60 張牌

版本數量：2 種

內容： 一副可以馬上玩的套牌並包含以下這些獨特的內容

1 張秘稀牌（套牌主題的鵬洛客）

2 張相同的稀有牌（一張帶有可以特別找出這個產品中鵬洛客效應的牌）

3 張相同的非普通牌（通常是一張可以和套牌裡鵬洛客協同的牌）

4 張相同的普通牌（一個可以讓套牌運作的基本效應）

鵬洛客套牌並沒有改變，除了那些獨特的內容現在也可以在聚珍補充包中獲得以外。

爭鋒套牌 (未中文化)

卡牌數量：60 張牌

版本數量：4 種

內容：

60 張牌的套牌

每副套牌有 7 張全新且獨特的卡牌

生命值計數輪盤

Gavin Verhey 下週將會談論更多關於爭鋒這個賽制以及為什麼我們要製作這些套牌。但基本上來說，為了提供爭鋒賽制更多的支援，艾卓王權將會有四副預先組好的爭鋒套牌。所有獨特的卡牌也可以在聚珍補充包裡找到。生命值計數輪盤是一個新的遊戲物件；那是一張嵌入了一個輪子的牌，好讓你可以追蹤分數。

超值組合 (未中文化)

內容：

10 包輪抽補充包

20 張閃的基本地牌

20 張一般的基本地牌

1 張超值組合贈卡

1 個大尺寸的生命值計數器

收藏盒

這是最新版本的超值組合。這個新型態是從2020核心系列開始的。超值組合贈卡是系列裡一張有著一般牌框的異畫牌。這張異畫牌將會僅限於超值組合中出現（也就是不會在其他產品中找到，包括聚珍補充包亦然。）

贈卡包

卡牌數量：4 張

內容：

1 張帶有閃印記，來自本系列的稀有/秘稀牌

1 張帶有閃印記，來自特定牌池的稀有/秘稀牌（來自舊系列選定的 121 張牌當中）

1 張週五魔法夜樣式的贈卡（現在用於週五魔法夜的牌框樣式，共 5 張）

1 張 MTG Arena 贈卡（可以換一包補充包；特定區域不適用—在2020核心系列裡，這個位置是一張基本地特卡而非 MTG Arena 的贈卡）

贈卡包是從 2020核心系列開始的，它們是威世智提供本地店家獎品支持的新型態。每三包非閃贈卡包將會伴隨一包閃贈卡包，店家可以全權以他們認為對店內環境最好的方式使用贈卡包。這樣的靈活性是為了讓店家能最大化贈卡包的使用，以創造最符合客人需求的遊戲環境。像是有些玩家會想要閃卡，而有些想要不閃的，這樣店主就能量身打造他們的獎品來最符合玩家的需要。

每個系列都有自己的贈卡包，讓我們來看每個位置有什麼。

1 張帶有閃印記，來自本系列的稀有/秘稀牌

這個位置是贈卡包所屬系列裡一張閃的稀有或秘稀牌。上面將會有特別的鵬洛客閃印記來標明這張牌是來自贈卡包的。另外艾卓王權裡各種牌張樣式都不會出現在贈卡包中。

1 張帶有閃印記，來自特定牌池的稀有/秘稀牌

我們從過去的系列中選了 121 張我們認為玩家會很高興看到的牌，這個位置會給你其中一張的閃卡版本。這個特定的牌池可能會隨著每個系列的贈卡包有所改變，但贈卡包之間將會有所重疊。

1 張週五魔法夜樣式的特卡

這將保留用於魔法風雲會週五魔法夜一段時間的牌框樣式，並只限於在贈卡包中出現。每個贈卡包都會有一個通常是五張的牌池，而這個位置將會從中選擇一張。

1 張 MTG Arena 贈卡

這個位置將會有一張可以兌換 Magic: The Gathering Arena 上一包補充包的特卡。在 2020核心系列中這個位置是基本地特卡，但從艾卓王權開始將會是 MTG Arena 的贈卡。這張牌並非在所有區域都能取得。

買一盒贈卡（艾卓王權）

內容：

獨特的閃卡

聚珍補充包

為了慶祝聚珍補充包的發行，艾卓王權買一盒贈卡將會在原本一般的獨特的閃卡外再加上一包收藏家補充包（售完即止；請與你的本地店家確認細節。）

選手焦點牌

好吧，這實際上並不是一個產品，而是伴隨著艾卓王權回到魔法風雲會的一個很酷的東西。過去許多年，我們都舉辦了魔法風雲會的邀請賽，而優勝者將能設計一張魔法風雲會的牌並放上他們的照片。從艾卓王權開始，我們將會把現役的世界冠軍放進一張新的選手焦點牌上。即便不會參與設計，他們仍會與 R&D 商議選擇並出現在插畫上。2018年的世界冠軍 Javier Dominguez 將會出現在一張艾卓王權的牌上。

在結束前還有最後一件事。這是我們預期在艾卓王權的補充包添趣中會做的：

3 張秘稀的異畫版無邊鵬洛客

2 張秘稀、5 張稀有、9 張非普通和 14 張普通的異畫版特色牌

所有未列在上面的稀有/秘稀牌將會有寬圖牌出現在聚珍補充包裡

總結

我希望今天的文章展示了我們很認真想達成讓打開補充包變得更有趣的目標。除了艾卓王權是個很棒的系列（我等不及要讓你們看看我們是如何讓「卡美洛碰上格林童話」的），它還會和你們以一些新的方式互動，從開到補充包裡諸多樣式令人興奮的新牌，到購買時的更多選擇都是。

一如往常，我很想知道大家的反饋，但今天的多了一點不同。你們怎麼看我今天向大家揭露的資訊？寫 email 給我，或是透過我的任何一個社交媒體帳號（推特、Tumblr 和 Instagram）與我聯繫，並讓我知道你的想法。我希望你們和我們一樣對補充包樂趣計劃感到興奮。

下週回來和我一起看看更多色彩繽紛的回覆。

在那之前，希望你對未來的事物感到興奮。