2014年8月，我寫了一篇題為《化繭成蝶》的文章，首次披露我們正向雙環境模式（即一年兩個環境，每個環境各有一大一小兩個系列）進行轉變。我在文中也說明我們即將終止出版核心系列。以往新手都是依靠核心系列這樣的產品循序漸進，最後入門，因此許多讀者都好奇取消了這款產品之後，我們如何期望新手來學會這遊戲。我也曾透露，一旦我們有了關於替代產品的信息，就會立刻向各位報告。今天，我就要把這消息告訴給大家。

循序漸進

不妨讓我先從解釋「循序漸進」這一理念開始。其中心思想是，我們希望能為對魔法風雲會一竅不通的人規劃好一條入門遊戲的道路，準備好一系列產品讓他們能夠逐漸熟悉這個遊戲。我習慣將之比喻成漸深式泳池。這類泳池的池底呈斜坡狀，用走的就能進入水中。跟湖泊或海洋邊上與陸地接壤的灘地很像。

道理很簡單：你可以從剛沒過腳部的水域開始，然後按照自己的進度逐漸深入。最終，你會根據自己的水平，最終停在一個水深適宜的地方。

當我們回過頭來看看我們的入門曲線時，發現有一段學習難度會陡然上升。套用我漸深式泳池的比喻來說，就是玩家們能夠緩步涉水進入泳池，但發現剛剛來到池水沒踝的地方後，下一步水深就已及腰。這並非「漸深式」的泳池，相反還略微有點嚇人。

讓我們先來看看現有的產品組合，這樣能夠更適合說明我們試圖填補的是哪一塊空缺。

第一款產品～示範套牌和／或魔法對決

示範套牌是圍繞著某個鵬洛客構組而成的一副30張單色套牌。這類套牌（通常是由店家，或是在某些活動上）免費送出，用來成為玩家簡單的首次遊戲體驗。每副套牌都有一個較弱的主題，含有普通牌、非普通牌和一張稀有牌（通常是一張亮眼而有趣的牌，但並非比賽熱門單卡，以免引起不是新手的人對這類套牌產生興趣）。套牌中所包含的牌張都可以在標準賽中使用，你可以將任意兩副示範套牌組合起來，形成一副能用來參加標準賽的套牌。

魔法對決是通過電子設備暢玩魔法風雲會的一種方式。這款產品已在多個平台（Xbox、iOS和PC上的Steam平台）上推出。遊戲內含遊戲教學和多種戰役冒險，允許玩家自行構組套牌對戰電腦或其他玩家。其中包含基本遊戲內容，以及針對各個系列推出的附加內容。

我們將這兩款產品作為玩家上手體驗的用意有四點：

兩者都能免費暢玩。 我們希望新手不必花錢就能夠體驗這款遊戲。 兩者都能提供簡單的遊戲體驗。 示範套牌和魔法對決最開始的部分都是設計為藉由簡單的方面來向玩家介紹這款遊戲，不至於讓他們一上手就被完整遊戲中複雜機制嚇跑。 兩者都充滿風味。 按照我們的設想，示範套牌及魔法對決都能夠充分體現這款遊戲的風味。兩者都以鵬洛客作為切入點。 兩者都能幫助新手學習。 示範套牌會在有人來教導新手如何遊戲的場合發放。魔法對決則已有內建的「老師」。訓練有素的人類和夠聰明的AI都是教導玩家入門行之有效的方式。

第二款產品～？？？

這塊便是我們需要進行填補的地方。原本核心系列應當能夠起到充當這類產品的作用，但我們發現隨機包裝的補充包無法給所有玩家都帶來一致的體驗。為了讓你能夠輕鬆融入遊戲，其中一點應當是讓你繼續專注於之前學習重點，但核心系列在這一方面做得並不是很好。

第三款產品～套牌構組工具包

我們發現，在玩家掌握遊戲基礎之後，要想幫助他們開始構組自己的套牌，最好的方式莫過於給他們一堆牌。套牌構組工具包的作用正是如此。玩家能從這款產品中獲得大量牌張（總共285張，大多數是透明包裝，有一部分放在最近幾個系列的補充包中）和一些可以上手試組的套牌主題。請注意，我們等到了產品線上的第三款產品才開始引入套牌構組的元素，因為這是本遊戲中較為複雜的組成部分之一。

第四款產品～系列補充包

到了這步，才是時候讓新玩家去接觸本遊戲最基本元素：系列補充包。這是遊戲無庸置疑的重點所在，其他資深玩家也會不斷勸說新玩家來購買補充包，因為這也是最激動人心的時刻。

填補空缺

我們首先做的事情，便是試圖弄清我們所缺失的這款產品的目標是什麼。

這款產品必須是預組套牌

構組套牌是魔法風雲會的一大樂趣，但由於這一過程中會有更多的複雜因素加入其中，我們希望玩家要到第三款產品之後再將學習中心轉移過去，因此我們知道需要的是一款已預先組好，打開包裝便能遊戲的產品。

這款產品必須能夠延續之前的焦點

正如我上文所提到的，我們希望前期的產品焦點相對一致。這意味著我們需要了解第一款產品的效果如何，然後延續其重點。示範套牌和魔法對決都將主要重點放在鵬洛客上，所以這便是我們的切入點。

這款產品必須能有順暢的過渡

在這一端，我們已有一款能夠帶來簡單遊戲體驗的產品。在另一端，我們已有一款能夠讓你自行構組套牌的產品。這就是說，這款產品的定位應在這兩端之間。我們事先為你組好套牌，但套牌的運作方式可能會稍微複雜。

這款產品必須屬於大產品線的一部分

我們在核心系列上遇到的另一問題就是它與魔法風雲會的其他產品都不盡相同。新玩家都會向現有玩家看齊，而現有玩家在意的就只有當前的系列。這款產品不能顯得突兀，感覺上也屬於當前魔法風雲會世界的一部分。

這款產品必須有亮點

我們不希望這款產品成為現有玩家也會想買的東西，但同時也不希望他們對購買了此產品的玩家不屑一顧。所以這款產品需要在定位上拿捏得很準確，讓其有足夠的亮點吸引現有玩家對其產生興趣，但又不會過大的吸引力讓老玩家覺得非買不可。

雖然要求很高，但我們決心找出能滿足全部條件的產品。我很高興地能在此公布，我們做到了。現在，我要向大家介紹這款用於取代起手包的新產品，並向各位仔細說明其中所含內容以及我們的設計思路。

具體如下。每個系列都會有兩副鵬洛客套牌，每一副都會圍繞一位鵬洛客構組。這些鵬洛客會是與該環境相關的角色。每副鵬洛客套牌都包含一副預先構組好的60張套牌，包裝內還有兩包該環境的補充包，建議零售價為每副$14.99美元。魔法風雲會印行所有十一種語言都會發售對應語言的鵬洛客套牌。

這些套牌會涉及到該環境的主題機制，基本上都會用到新的關鍵字機制。通常情況下這會是一副雙色的套牌，就算中心鵬洛客是單色的也是如此。（切記，所謂「通常」的意思是我們在大多數情況下會這樣做，但我們保留在覺得某副鵬洛客套牌需要與眾不同時能夠隨意更改的權利。）

鵬洛客套牌另外一處重大區別在於，每副套牌中都會有五張未包含在對應系列中的牌張，但在檢查牌張標準賽制合法性的時候，會將這類牌張視作相應環境的一部分（即是說，可以在標準賽中使用鵬洛客套牌）。以下是你能在包裝盒中發現的內容：

一張秘稀鵬洛客牌

每副鵬洛客套牌都會有一張全新的鵬洛客牌～自然就是這副套牌構組核心的那位鵬洛客。我們在設計這類鵬洛客牌時，重點是突出其趣味和風味，而不會過多考慮其在比賽中的表現。其原因在於我們希望這些鵬洛客能引起新玩家的興趣，能夠在遊戲中派上大用場，但又不想讓現有玩家也爭著來買這些鵬洛客套牌。通常情況下，這張鵬洛客牌會有較高的施放費用，不過其功能也會很酷炫。套牌中會包含一張這樣的鵬洛客牌，其插畫與對應的世界緊密相關。

研發團隊就是否在這類套牌中加入鵬洛客討論了很長時間，最後得出這樣的結論：既然我們想要把套牌的焦點放在鵬洛客上，那麼如果套牌中沒有能夠實際代表鵬洛客的牌，就沒有辦法做到這點。我們深切認識到「以鵬洛客為焦點」是其中的關鍵。我們隨後又花了更多的時間討論應該如何設計這些鵬洛客。他們應有幾個忠誠異能？從三個到零個，什麼樣的觀點都有。最後，我們決定這些鵬洛客的運作方式與其他的鵬洛客一模一樣，但我們在設計它們的時候會盡量貼近初學者。

兩張不但具有自身效應，還能夠找出特定鵬洛客的稀有咒語

對我們來說套牌中含有鵬洛客牌很重要，但我們希望這張鵬洛客是張秘稀～這就意味著每副套牌中只能有一張。如果套牌中只有一張鵬洛客牌，有什麼辦法能讓它發揮關鍵作用嗎？這張稀有牌便是我們的解決方案。這張稀有牌通常會比鵬洛客少一費（幫助你能在下個回合施放鵬洛客），具有與相應套牌主題相符的效果。然後，它會從你的牌庫或墳墓場中搜尋一張對應的鵬洛客牌，並將其置於你手上。（需要注意的是，它只會搜尋該鵬洛客在鵬洛客套牌中的那張牌，而不是同一鵬洛客的其他版本。如果能搜尋同一的其他版本，那就會產生嚴重的開發問題。）這樣玩家就相當於套牌中有三張鵬洛客，大大增加鵬洛客登場的幾率。每副套牌中有兩張這樣的牌，其插畫會與對應的鵬洛客相關。

三張會因有對應鵬洛客在戰場上而得到增強的非普通永久物牌

在非普通牌方面，我們設計了這樣一類永久物：當你戰場上有相關的鵬洛客時，其能力便會得到增強。不過需要注意的是，這類非普通牌與前面的稀有咒語不同，對應鵬洛客的任何版本都能讓他們獲益～並非只能是鵬洛客套牌中的那張鵬洛客才行。這張牌在主題上與套牌的鵬洛客有緊密聯繫，體現在牌張名稱和插畫上。每副套牌中會有三張這樣的牌。

四張充滿對應鵬洛客風味的普通牌

在普通牌方面，我們包含了一個基本的必備效應～該鵬洛客會經常施放的咒語，而牌張的插圖上也體現出鵬洛客在施放這一咒語。每副套牌中會有四張這樣的牌。

四張相應顏色的普通雙色地

守護者誓約和依尼翠闇影中發行了一組十張需要橫置進戰場的雙色地。我們希望這十張一組的組合始終能在標準賽中可用，讓希望構組低成本套牌的玩家始終能夠使用。在鵬洛客套牌中，我們的計劃是在套牌中放入顏色對應的橫置進場雙色地。這些牌會得到與該環境世界相關的全新插畫。每副套牌中會有四張這樣的牌。

這意味著，這一副60張的鵬洛客套牌中會有十張四種不同功能的牌張（一張秘稀，兩張稀有，三張非普通和四張普通）。然後還會有十四張全新插畫的牌張（上述十張牌，外加四張雙色地）。大系列的鵬洛客套牌中的其他牌張會全部來自於該大系列，而小系列的鵬洛客套牌中其他牌張會來自於整個環境。牌張上的插畫會符合該環境的藝術風格。

鵬洛客套牌會隨今年秋季發行的卡拉德許系列首次推出，並取代起手包。我已經看過了首批的兩副套牌，我覺得新玩家們一定會喜歡的。

轉換話題前，我最後再說一點。我在前文詳細介紹了我們目前在如何利用此產品中新牌張背後的想法。隨著玩家接觸到鵬洛客套牌，等我們收到意見回饋之後，我們可能會對如何利用新牌張進行調整。

等等，還有更多

我在此也一同介紹另一款會隨著卡拉德許的推出而發生變化的產品。我們打算要讓「超值組合」煥然一新，所以就來跟各位介紹一下具體的改變。首先，我們決定更換名稱。原有的名稱「超值組合」一直讓人覺得沒有什麼亮點，所以我們決定將名稱更改為「[系列名稱]套裝」。因此，隨著秋季系列的發行，我們會推出卡拉德許套裝。建議零售價為$42.99美元。

產品中包含的內容如下：

一個外盒

套裝採用精美可重複利用的外盒。外盒上會有該系列的主要插畫。

80張的地牌包

出自產品名稱所屬之環境的基本地，每種十六張。

十包補充包

套裝內將包含產品名稱對應系列的十包補充包。

一本玩家指南

套裝內將包含一本產品名稱對應系列的玩家指南。

一個Spindown生命計數器

套裝內將包含一顆與產品名稱對應系列主題相符的Spindown生命計數器。每個套裝中只有一個Spindown生命計數器，但每個系列會有五種不同版本的計數器。

一張規則參考卡

雖然這款套裝產品並不是為新手準備的，但我們知道還是會有許多新手會買。規則參考卡片的訊息能引導他們去玩魔法對決，並使用其中的教學進行自學。

首款套裝會在今年秋季隨卡拉德許系列推出。

設計新產品，保持舊標準

我今天的目標是向大家介紹鵬洛客套牌（以及全新的套裝），並解釋各個產品背後的設計思路。非常希望能收到大家關於新產品和本文的想法。大家可以給我寫電子郵件，或藉由我的社交帳號（推特、Tumblr、Google+和Instagram）聯絡我。

下周我會撰文說明我們如何掌控經典，歡迎各位到時閱讀。

在此之前，希望大家能帶更多的新人來玩這款遊戲，並讓他們嘗試我們的新系統。