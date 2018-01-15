我在上週開始述說決勝依夏蘭的單卡故事。因為很有趣，所以我決定要再來一次。

始飢戈厄塔

每個長老恐龍的目標都是要做個酷炫和感覺很恐龍的東西。對於綠色來說，我們決定要將它做成最大的恐龍－帶有踐踏的龐然巨物、會讓其他恐龍恐懼顫抖的恐龍。這表示它的費用高昂，於是設計的挑戰就是要想出方法來幫助戈厄塔的施放。是否有個適合巨型恐龍，帶有風味的費用減免呢？我們是否能將恐龍之王放進有更多恐龍的套牌中呢？如果費用減免和你其他生物的大小有所關聯呢？如果你施放了一堆偏大型恐龍，那也許你就可以便宜地施放戈厄塔。

設計團隊嘗試了數種不同的數值，最後決定使用總魔法力費用為12的12/12。他們在費用中塞進了兩點綠，所以它一定要至少兩點魔法力才能施放。它是個傳奇生物，讓玩家們也無法連鎖施放出多張。綠色也因此獲得它強力的恐龍。

金輝守護者 / 金鍛駐防地

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如同我上週解釋的，我們想要決勝依夏蘭的雙面牌能夠說故事。這張牌在這方面做的非常好。金鍛駐防地是個很酷的地方。它是個能產兩點魔法力的地，同時也能生出4/4魔像。問題是，它派出的魔像就是用來將人們擋在門外的守衛。所以如果你想要參觀的話，你就得一路打進去。

我們要如何在機制上捕捉這個風味呢？我們曾經多次以無人控制的生物做實驗，但規則經理Eli Shiffrin在我們每次這麼做的時候都會瞪著我們看，直到我們改變話題為止。好吧，那如果這個我們要互鬥的魔像是張我們自己施放的牌呢？為了風味的緣故，它可以是個守軍。它是個4/4，因為這是駐防地派出的生物大小。然後當你可以這麼做的時候，你就能讓它和你的生物互鬥。這樣你就能以跟它戰鬥的方式進入駐防地了。它捕捉了風味並且讓我們創造出一張你們會放進套牌裡，並且在時機成熟時可以打倒並轉化它的牌。

身為一個製作魔法風雲會設計非常久的人，我在找到這種設計的時候都會非常開心，因為它們給人的感覺很獨特。

哈達那登高 / 歐拉茲卡翔翼殿

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金輝守護者 / 金鍛駐防地比較是個頂底的設計，創造出一個機制來符合風味。相比之下，哈達那登高 / 歐拉茲卡翔翼殿比較是個利用機制從底部開始的設計。是否有某種效應本身就有些功能，同時又讓你能前往某個目標呢？另外這張牌是藍綠色的，所以它同時也得符合這些顏色的主題。

藍綠在這個系列中有個+1/+1指示物的主題。如果我們做一個能給予指示物的結界呢？這樣我們就能監視有多少個指示物存在來觸發轉化。（要注意的是結界會在戰鬥前給予指示物，讓你能立刻使用它並且加速轉化。）這張牌精妙的地方是，它能讓你以多種不同的方法使用它。第一，你可以連續三回將+1/+1指示物放在同一個生物上來轉化它。歐拉茲卡翔翼殿有個對高攻擊力生物非常有益的起動式異能。

你也可以將這些指示物散布在各個生物上，讓你保持在哈達那登高這面來盡可能地產出最多的+1/+1指示物。這個策略是要看你能從這結界中擠出多少指示物。第三種策略是將哈達那登高和其他會產出+1/+1指示物的藍色或綠色效應結合，讓轉化能在三回合之內發生，甚至是你施放它的那回合就有可能。

這個設計的彈性讓你可以用不同的方式和它互動，讓它成為一個在功能上和其他任務雙面牌不太一樣的有趣任務牌。

輝光鬥士華特莉

我在上週談到了鵬洛客框架，就是我們用來確保鵬洛客的顏色在標準能獲得大致平衡的工具。因為某些原因，這框架說我們需要一個白綠的鵬洛客。我們的標準白綠鵬洛客是阿耶尼，但是因為故事的緣故他無法出現在依夏蘭上，因此我們需要設計一個新的角色。真的是這樣嗎？當我們一開始設計華特莉時，我們曾考慮將她做成白紅綠，因為她就是創造來作為恐龍相關的鵬洛客。我們需要她在依夏蘭中身兼兩色，所以將她定為白紅。不過這個角色很明顯有綠色的本質。如果我們利用故事來稍微轉變一下她的身份，讓華特莉成為這系列的白綠鵬洛客呢？

一旦我們決定使用華特莉之後，下一個問題就是要如何設計她的牌。我們喜歡她身為「生物友善」的鵬洛客這個點子。她的白紅依夏蘭牌張使用的正是這個空間，所以這會創出角色之間的連續性。白和綠色是生物最多的兩個顏色，所以我們知道我們有許多的機制空間可以使用。與其像是她白紅的版本會在乎生物的大小，這個版本如果在乎的是你操控了多少生物會如何呢？我記得她第二個異能是先出現的：她會根據你有多少生物讓一個生物變得更強。接下來的則是她的大絕。如果她能給你一個徽記，讓生物在你的操控下進戰場時給予你獎勵呢？

對於+1的異能我們有許多選項。派出小型衍生生物在機制上很合，但對角色卻不太合。華特莉比較傾向較大型的動物。另外，她的白紅版本已經會派出恐龍了，所以我們想要做些和衍生物不同的東西。然後我們想到她的第一個異能能將生物和忠誠綁在一起。你擁有越多生物就能獲得越多的忠誠。這在機制和風味上都很合（同時也讓兩個華特莉搭配良好）。

永生聖陽

我們在故事中偶爾會有個扮演非常重要角色的物品，而設計者的工作就是要製作一張能在對局中展現出這個風味的牌張。有時候機制的連結非常明顯，讓我們幾乎不用想就能設計出牌張。不過其他時候，它在故事中的功用並不明顯，讓設計者必須要更努力才能找到好的搭配。永生聖陽就是代表後者的牌。

我們已知的是這些：永生聖陽是每個陣營都想要（儘管理由完全不同），具有不可思議力量的物品。喔，它也讓鵬洛客無法從依夏蘭中時空跳躍走。時空跳躍在對局中並不會發生，所以這到底是什麼意思呢？時空跳躍會在系列的間隔中發生，所以它並不是個我們會反映在機制上的東西。另外，我們要如何設計一個每個人因為不同原因都想要的神器呢？這要如何反映在機制上呢？

我們先解決了第二個問題。如果我們設計了一個任何套牌都能使用的有用神器呢？要這麼做的話，我們就必須給它大多數套牌都會想要的一些異能。抽牌？沒錯，大多數套牌都想要這個。咒語費用減免？大多數套牌也能用這個。生物讚美詩（給自己的生物+1/+1）？也是大多數套牌都能用。好了，我們做了一個普遍有用又強力的東西。現在的問題是解決第一點。

永生聖陽會干擾鵬洛客的行為。如果我們能找出一個不同的方式將這點子放進對局裡呢？如果這個神器能干擾鵬洛客牌呢？這又是什麼意思？它能阻止他們啟動他們的忠誠異能。這的確會干擾他們。設計團隊嘗試了這個點子，並且發現這感覺不錯，在對局中的表現也很好。

引發失憶

這張牌是另一個故事焦點。在故事的某個時間點，傑斯會洗掉瓦絲卡的記憶。我們要如何在牌張上捕捉這點呢？我們通常會將記憶喪失以棄牌的方式綁在黑色的牌張上，但這個咒語是由傑斯施放的，所以它必須要是藍色的。好吧，通常我們會用手牌或是牌庫來代表心智，那藍色要如何和這兩者互動呢？首先它是失憶，所以我們需要傳達失去記憶這件事。它能使用磨牌（直接將牌庫的牌移到墳場裡）嗎？它捕捉到記憶喪失這點，但是不夠花俏。我們有方法可以攻擊手牌嗎？

解決這問題的訣竅就是退後一步，並且來問些簡單的問題。藍色能讓玩家棄牌嗎？濾牌是抽牌和棄牌，但棄牌是最後才來的。藍色曾經有先棄牌再抽牌的嗎？只有在交換手牌的時候才會。好，那如果這張牌強迫玩家棄掉全部的手牌然後抽那麼多張呢？這是個好的開始。不過，如果我們要符合風味的話，我們就需要一個玩家能取回記憶的方式。我們可以將它做成結界，只要還在戰場上的話就會放逐手牌（在替換了新手牌之後）。這個設計能讓你侵略性地用在對手、或是在施放了新手牌之後的自己身上（如果你有能消滅或犧牲引發失憶的方法）。

追尋永生 / 轉生洞穴阿札爾

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設計依夏蘭環境雙面牌的挑戰之一就是要找出能創造出轉化的不同方法。在決勝依夏蘭的非普通對色循環中，這五張牌都是結界。不過追尋永生是這循環裡唯一的靈氣。它的任務就是要殺掉結附的生物。你們可以透過戰鬥、殺牌，或是犧牲這麼做。有趣的是，一旦殺掉了第一隻生物之後，你們的獎賞就是能從墳場將其他的生物挖回來。

狂奔龍騎士

我們在恐龍部族中找到的一個訣竅是，和其他部族相比，幫助它最重要的一點就是要讓施放生物更容易。在依夏蘭中，我們用這兩張牌達成效果：津加理喚師和歐特佩克獵師。

這兩者分別處於恐龍的一個顏色裡，並且會將恐龍的施放費用減一。決勝依夏蘭追加的是第三、以及最後一個恐龍陣營的顏色－綠色。由於綠色是恐龍的中心顏色，同時也是最會加速的顏色，因此狂奔龍騎士會將恐龍的施放費用減二。這張牌的費用也比較高，同時身材也比較大，讓遊戲後期的恐龍能比較好施放。小系列在感覺像是大系列的進化時是最棒的，所以能以稍大和更加強力的方式建立在第一個系列上是很不錯的。

歐拉茲卡暴君庫莫那

要製作部族領主有許多不同的方法。庫莫那使用的是我稱為「部族作為資源」的路徑。與其讓部族更好，這張牌會在你有更多特定部族時更加強力。有很多種方法可以這麼做：你可以計算部族數量（在戰場上或是在墳場裡）、犧牲部族、展示部族、從墳場放逐部族，或是像庫莫那一樣，橫置部族。

這最後一個類別我們在石破天驚時第一次大量嘗試。我們正在創造第一個部族環境，所以我們開始從機制上實驗各種不同在乎部族的方法。這異能被運用在白色的牌張上，因為白色很容易會在戰場上擁有一堆特定部族的生物。這實驗是成功的，所以我們之後在製作部族設計時也會常常使用這個工具。

庫莫那的調整是他有三種需要不同數量人魚的異能。這讓他可以在不同的限制套牌中使用，並且在遊戲進行時創出一種加速的效應。在你施放更多人魚的時候，他就可以做更多事情。前兩個異能主要是藍色的，而最後一個異能則是綠色的。

庫莫那覺醒

一個常見的設計就是我稱為升級咒語的設計。咒語會做A，但是如果你達到某種條件的話它就會做A和B。有時候B只是A的加強版，但通常它會是個有協同效應的異能。我們常常做這種咒語，所以有許多可用的標準升級效應可以用。舉個我們常用的例子來說，一個將生物或永久物移回擁有者手上的藍色咒語在升級之後會將該生物或永久物放到擁有者的牌庫頂。

庫莫那覺醒是個我們偶一為之的變形，其中升級並不是加強異能，而是以對你有益的方式取走某個東西。這會分成兩種：它會取走對你不利的東西，或是取走對你對手有益的東西。庫莫那覺醒正是後者。這張牌原本是個藍色結界版本的嚎叫的礦井－一張從第一版就出現的牌－並將它改成只會影響你的效應。身為一個設計者，我喜歡找出簡單並優雅的方式來設計這種牌張。

始潮涅札哈

藍色長老恐龍的風味和綠色的比起來比較複雜。它是個常常會消失在水面下的大型水棲恐龍。我們要如何展示這點呢？如果你能支付費用來「閃爍」涅札哈呢？放逐恐龍並將它在回合結束時移回戰場是個很棒的方法，可以用來展現它潛到水中躲開傷害之後再出現的行動。為了讓它更特別，這個異能的費用不太一樣：與其使用魔法力，它要求的是對於藍色來說很重要的資源－手牌。

這張牌的下一步就是找出能協助這個費用的方式。如果你在棄牌，那你大概也需要能抽牌的方法。這剛好是藍色顏色派的強項。使用靈技的藍色超級喜愛非生物咒語。如果涅札哈在對手施放非生物咒語時會更快樂呢？為了讓涅札哈更酷炫，我們給它追加了一個沒有手牌上限的異能。我們在最後也給它加了第四個異能－無法反擊。

這的確是那些用起來沒讀起來那麼優雅的牌張之一，但並不是每張牌都能是個12/12踐踏大仔。

快好了

我今天沒時間了。由於我還沒結束，所以這表示我還有一篇決勝依夏蘭的單卡專欄。如同以往，我很想聽聽你們對於這個專欄、我談到的任何牌張，或是這系列的回饋。你們可以寫電子郵件或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，或是Instagram）來聯絡我。

請在下週回來看我完成剩下的故事。

直到下次，希望你們的長老恐龍能幫你贏得一些對局。