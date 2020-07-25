今天，我要來談談我們將於贊迪卡再起首度推出的全新補充包類型。如果您還沒從標題中察覺到的話，這個新類型的補充包稱為系列補充包，而我會在今天的專欄中詳細介紹。

在我開始談論細節前先提一點。這是魔法風雲會的新產品。沒有任何產品會因此消失，現有產品也不會有任何變動。如果您習慣往常的內容，那麼忽略系列補充包也完全沒問題。

所以，系列補充包究竟是什麼呢？

最近幾年研發部門在思想上的一大變遷，就是要調整產品以符合玩家需求，而非讓玩家適應我們的產品。換句話說，我們需要瞭解誰在購買我們的遊戲以及他們想要什麼，並讓產品符合他們的需求。

讓我們先以魔法風雲會補充包為例。數十年來，補充包只有一種，也是暢玩新系列的唯一途徑。無論您是什麼類型的玩家，或者您重視什麼內容，您與所有其他玩家都是透過同款補充包探索每個新系列。（如今此補充包名為「輪抽補充包」。）此方法的問題是一個玩家群體受到的任何限制都會成為所有人的限制。例如，輪抽是魔法風雲會的一大部分。有關補充包內容的許多決定都會受其輪抽方式影響。因此，無論是否輪抽，您都會受那些決定的影響，而那些決定還不會讓您的補充包體驗變得更好。幾年前，我們便有了這個疑問：「除了尋常輪抽補充包的目標玩家，我們是否能打造出不同種類的補充包，以使不同類型的玩家感到興奮？」

從此疑問發展出來的第一種補充包就是「主題補充包」。主題補充包更專注於單一主題，且通常限制為單一顏色，以便讓購買補充包的玩家獲得更多可直接放入套牌的牌。此外，對於想要感受系列世界中特定層面的玩家而言，他們也能以此暢玩系列特色。

接下來是「聚珍補充包」。透過補充包添趣計畫（如果您不知道這是什麼的話，請見此處），我們新增了許多適合收藏的新牌，希望這種補充包能讓收藏家更輕易地收集難以入手的牌。

我們想，三種補充包應該就夠了，但接著我們注意到一些有趣的資料。我們發現基本上超過一半的補充包打開後並未用於限制賽（也就是現開賽和輪抽賽）。這代表大多數玩家打開了專為使限制賽最佳化的補充包，卻不打算用以參加現開賽或輪抽賽。這看起來像是一個機會。要是全新的補充包能讓開補充包體驗超級有趣呢？要是撕開補充包能帶來更多樂趣呢？這正是大多數玩家在做的事。讓我們為他們設計一款補充包吧。

因此，系列補充包就背負著這種使命誕生了。

如何能讓開補充包體驗更有趣呢？

那是我們必須解決的大問題。對了，雖然我們這麼說，但這並不代表現在打開補充包不好玩。它們已經很好玩了。但現有的補充包並非專為開補充包的有趣程度而設計。

我們必須銘記於心的是，這種新的補充包並非輪抽補充包。我們無需遵守任何輪抽（或現開）的需求規則。例如，補充包內不一定要剛剛好有十五張牌。我們也不需要限定普通牌、非普通牌、稀有牌或秘稀牌的數量。我們還可以自由地將不適合遊戲的牌放進補充包裡，實驗一番。我們可以天馬行空地設計（當然，前提是補充包內需有來自當前系列的牌）。

為探索如何才能使開補充包體驗更加有趣，我們先從輪抽補充包開始看起。打開輪抽補充包的趣味何在？看到新牌挺有趣的，但任何有新牌的補充包都能做到這一點。除此之外，最顯而易見的答案就是發現你開到了什麼稀有或秘稀牌，又或者是你套牌中最需要的非普通牌或普通牌。補充包內稀有的牌最具有令人興奮的價值。我們是否能捕捉那種興奮感並將其擴散在補充包中，讓玩家打開補充包時能興奮好幾次？我們也探索了魔法風雲會的過去，瞭解我們之前的哪些作法使開補充包變得有趣。

經過多次實驗後，最終成果是內含14張牌的補充包，其中12張為魔法風雲會的牌（輪抽補充包則共有16張牌，其中15張為魔法風雲會的牌）。

我們希望打造出的補充包能讓玩家踏上打開補充包的有趣旅程。經過我們的設計，新補充包不只有一個興奮點，而是有很多個。因此，我們將補充包分成名為章節的四大部分（歡迎、煙火、大結局及尾聲），每章都有一些牌。

為了讓您能更好地瞭解系列補充包，我將一張張解釋補充包的牌，這會與您的開補充包體驗相同。我將解釋其中每張牌會是什麼樣的。

首先，「歡迎」部分內含八張牌。這部分旨在歡迎您打開補充包。

第1張～插畫牌

我們在近代新篇中推出插畫牌。這些牌的正面是全圖，背面是牌張資訊。它們並非在遊戲中可使用的魔法風雲會牌，只是可擁有或收集的有趣牌張。

這些牌受許多玩家歡迎（插畫愛好者、故事愛好者、收藏家等），所以我們決定使其回歸。贊迪卡再起系列補充包將內含81張不同的插畫牌（相比之下，近代新篇有54張）。正如我先前提過的，我們希望每一張牌都有使玩家感到興奮的潛力，所以插畫牌的設計如下。打開補充包時，比起普通的插畫牌，您有百分之五的機率可以獲得一張具有插畫家金色戳印簽名的插畫牌。每一張插畫牌都有普通版及簽名版。插畫是讓魔法風雲會有趣無比的一大要素，因此我們很高興能藉此機會凸顯我們的精美插畫及才華洋溢的畫家。魔法風雲會也因此新增了一款可收藏的產品（事實證明我們有眾多玩家熱愛收藏）。

第2張～地牌

為接續「歡迎」章節的沉浸式體驗，第2張牌是最能展示世界的牌～地牌。預設狀態下這張牌會是基本地牌，但可能會隨系列而變。贊迪卡再起擁有全圖基本地，所以此系列補充包會內含基本地。您有15%的機率會開到閃地。然而，開到閃地並不代表您無法在同一包補充包中開到第二張閃卡。（我們稍後會討論閃卡。）

第3、4、5、6、7和8張～相關連的普通牌與非普通牌。

接下來的六張牌會是普通牌與非普通牌。輪抽補充包內的普通與非普通牌的比例固定，以確保牌包內各種稀有度都有適當的牌數量可用於限制賽。為使此系列適合用來輪抽，它們在顏色分布上也很平均。但系列補充包不用考慮這些層面。我們因此作出以下的設計。我們將用普通與非普通牌來展示系列的酷炫元素。所有系列補充包的這六張牌在我們的設計中，同種稀有度的牌都會與其相鄰的牌相關。或許其關聯是生物類別，或者這些牌能彼此搭配，又或者它們有共通的故事元素。我們正在實驗各式各樣的關聯。開到此章節的牌的樂趣之一在於察覺我們設計的關聯。

這六張牌還有兩點須知。第一，這些牌是補充包中唯一確保可以獲得普通牌與非普通牌的位置。（當然，也有可能在其他位置獲得普通牌與非普通牌。）過去，您可以透過輪抽補充包獲得十張普通牌與三張非普通牌。在探討研究資料時，我們發現大部分玩家打開補充包後，很快就會到達不在乎普通牌的階段（接著也會開始不在乎非普通牌）。因此，整體而言，系列補充包比輪抽補充包內含更少張的普通牌及非普通牌，但我們相信透過彌補其他層面，玩家的開補充包體驗會更好（內含的牌張不會讓玩家太快忽略），我們也能將更令人興奮且影響更大的其他東西放進補充包。

第二，在這六張牌中，每包補充包都必定至少內含一張非普通牌，但每張普通牌都有可能升級為非普通牌。也就是說，系列補充包的這六張牌有可能是五張普通牌及一張非普通牌，也有可能是零張普通牌及六張非普通牌。比例如下：

35%的機率會開到五張普通牌及一張非普通牌。

40%的機率會開到四張普通牌及兩張非普通牌。

12.5%的機率會開到三張普通牌及三張非普通牌。

7%的機率會開到兩張普通牌及四張非普通牌。

3.5%的機率會開到一張普通牌及五張非普通牌。

2%的機率會開到零張普通牌及六張非普通牌。

第9張～引人注目牌

現在我們已來到「煙火」章節的第一張牌。此章的目的是要令人興奮、引起轟動。您無法預測這張牌會是什麼。第9張牌一直都會是看起來很有趣的牌。所謂有趣的確切意思會隨系列而變。在贊迪卡再起系列補充包中，這代表您會獲得一張普通牌或非普通牌，有可能是展示牌或一張具有我們尚未提及的系列酷炫元素的牌。

第10和11張～隨機稀有度牌

這兩張牌從普通牌到秘稀牌都有可能。您可能會透過這兩張牌獲得展示版的稀有和秘稀牌。（普通和非普通展示牌可能會是第9張牌。）請注意，這兩張牌都還不是您在此補充包中必定會獲得的稀有牌，因此您的這兩張牌如果是稀有或秘稀牌，都是額外獲得的。這兩張牌的稀有度互不關聯，所以您也有可能會獲得兩張秘稀牌。比例如下：（請注意，下方的「稀有」都是指稀有或秘稀）

49%的機率會開到普通＋普通。

24.5%的機率會開到普通＋非普通。

17.5%的機率會開到普通＋稀有。

3.1%的機率會開到非普通＋非普通。

4.3%的機率會開到非普通＋稀有。

1.6%的機率會開到稀有＋稀有。

也就是說，您有23.4%的機率（快要四分之一了）會在系列補充包開到至少一張額外的稀有或秘稀牌，而且這還只是隨機獲得的。接下來還有一個位置可以獲得額外的稀有牌。

第12張～稀有/秘稀牌

現在讓我們踏入「大結局」章節。此章保證提供精美強大的牌。本章節的第一張是您的稀有/秘稀牌。這曾經是輪抽補充包中最令人興奮的牌，所以我們不能移除它。這張牌就像是您在輪抽補充包中熟悉且熱愛的稀有/秘稀牌。

自贊迪卡再起開始，秘稀牌的獲得比率將有變化。過去，每八張稀有牌中會有一張是秘稀牌。但從贊迪卡再起開始，每7.4張稀有牌中就會有一張是秘稀牌。此變更也適用於輪抽補充包。

第13張～閃卡

許多玩家都熱愛閃卡，所以我們決定直接確保您每包補充包中都可獲得一張閃卡。此閃卡的稀有度不限，所以您也有可能透過這張牌獲得稀有或秘稀牌。

第14張～衍生物/廣告牌

這些牌與您可透過輪抽補充包獲得的牌類似。

不過，我們還藏有一個驚喜。您有25%的機率可以獲得一張來自精選列表的牌。精選列表又是什麼呢？魔法風雲會最酷的元素之一就是其豐富歷史，所以我們將從時間漩渦及Mystery Booster帶來一個驚喜。我們從魔法風雲會的過去牌張中挑選了300張有趣的牌張組成列表。與Mystery Booster一樣，這些牌會以先前的版本來印製（包括插畫、牌框及系列符號），唯一差別是牌的左下角會有一個小型的鵬洛客符號。

精選列表內含普通牌、非普通牌、稀有牌及秘稀牌，出現的相對比例適當。位於精選列表並不代表此牌即可用於標準賽。這些牌原先可用於哪些賽制，現在就也是如此。它們可能來自魔法風雲會27年歷史中的任何系列。我們的計畫是精選列表會隨系列而稍微改變，放進一些或會與當前系列相關的牌，但大部分的內容都會保持不變，這代表你們全都會漸漸知道精選列表上有哪些牌。

以下揭露會出現在贊迪卡再起系列補充包中的三張精選列表牌。

正如你所見，精選列表會展示過去玩家熱愛的機制、有趣的世界與創意元素，以及我們先前推出的超級瘋狂牌。也就是說，當您打開一包系列補充包時，您可以開到各式各樣的魔法風雲會牌張。

更多資訊

現在我們已經介紹完系列補充包的內容，讓我來談談額外的資訊吧。

首先，我想說系列補充包的價格會比輪抽補充包貴一些（預計大約每包貴一塊美金，可能會因地區而異），但您有機會每包開到一張以上的稀有牌（您可以在系列補充包開到最多四張稀有或秘稀牌——兩張隨機牌、稀有牌以及閃卡位置——而且還不包括精選列表牌），所以我們預計在同樣價格下您可以獲得的稀有及秘稀牌會與購買輪抽補充包的數量相等。

系列補充包展示盒將內含30包，而非36包。

系列補充包的外觀設計與輪抽補充包差異很大，您可以清楚區分。這是贊迪卡再起系列補充包的模樣。

系列補充包剛開始時只會有英語版跟日語版，但我們預計會逐漸推出其他語言版本。

如果您還是對系列補充包有些遲疑，並想要獲得一個看看，那就參加贊迪卡再起售前賽吧。每位參賽者都可獲得一包系列補充包（送完為止）。

最後，我想要指出的是：贊迪卡再起系列補充包是我們的初次嘗試。我們嘗試放進各種我們認為玩家會喜歡的內容，但真正的測試結果要等到你們所有人都體驗過才會知曉。我們希望能獲得意見回饋。我們很樂意依據大家的意見回饋來變更並調整內容。對於不打算將補充包用於限制賽的玩家而言，我們也很樂於探索新方法，使系列補充包既有趣又令人感到興奮。我們瞭解系列補充包還需要多年的疊代調整才能達到輪抽補充包的水準，現在這只是個起點而已。我們已樹立目標：要讓此款補充包的開補充包體驗盡可能地有趣。協助我們實現此目標吧。

再提一點

既然我們已經展示了系列補充包的圖像，那就把剩下的包裝圖像也放上來吧。這是贊迪卡再起的包裝設計。沒錯，也就是說傑斯、妮莎以及娜希麗是本系列的三位鵬洛客。

準備就緒

今天的介紹到此結束。希望您很期待系列補充包的到來，並且會於九月贊迪卡再起上市時考慮訂購它們。如有關於系列補充包的想法，歡迎分享。您可以寄送電子郵件，或透過任何社交媒體管道聯絡我（推特、Tumblr、Instagram及TikTok），並跟我分享您的看法。

下週與我一起欣賞Double Masters預覽吧。

在那之前，願打開魔法風雲會補充包與玩魔法風雲會一樣有趣！