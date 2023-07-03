我從上個月開始我的 魔戒：中土世界傳奇個別卡牌設計故事（第一部和第二部）。今天會是這系列第三以及最後一篇專欄。

Gandalf the Grey

甘道夫大概是魔戒中最著名的角色。我們很早就知道這角色會有多種版本，其中之一就是Gandalf the Grey，即一開始加入遠征隊前往末日火山的版本。他會在摩瑞亞礦坑中被炎魔殺死，並且在之後復活成為Gandalf the White（這系列中另一張不同的牌）。

對於Gandalf the Grey，設計想要捕捉幾個重點：

我們想要他是個強力的魔法師。

我們想要一個能做為主題構築的有趣卡牌。

我們想要展現他在故事中離開的時刻，並且在之後歸來。

我們原本的計畫是做兩張甘道夫牌，一個灰袍一個白袍。在過程中決定要做三個。故事一開始的會是非普通、中期的會是稀有，結局的則會是秘稀。我們在這張牌的設計開始時並不知道會這樣，但這張牌一開始的確是稀有沒錯。

Gandalf the Grey（第一版）

{二}{藍}{藍}

傳奇生物～聖者／魔法師

3/4

在你的維持開始時，選擇一個沒選過的選項。如果你無法如此做，抽三張牌，然後將～牌名～放到你的牌庫頂。

• 占卜2。

• 派出一個具有飛行的2/2白藍鳥衍生生物。

• 橫置至多三個目標生物。

我們之前做過四次「You Make the Card」，其中我們會讓玩家大眾們（透過各種投票和意見書）創造一張魔法風雲會的卡牌。在第四次的「You Make the Card」中玩家決定設計一個黑色的結界。玩家大眾選擇的牌叫做物盡其用，並且出現在魔法風雲會2015裡。不過張牌大眾沒選擇但R&D蠻喜歡的，喜歡到我們在魔法風雲會：起源中推出了微調的版本。它就是惡魔契約。

魔法風雲會：起源是關於最早五個加入守護者的鵬洛客的故事。莉蓮娜是位和四個惡魔訂下契約的死靈術士。我們喜歡這個從四個選項（其中之一會讓你輸掉這盤遊戲）中擇一的機制執行：你會獲得力量，但這是有代價的，你得要處理這點要不然就會輸掉遊戲。

這個樣板有非常多的設計可以用。自從惡魔契約之後，我們又做了六張使用這個樣板的卡牌。（俘獲觀眾、卡加凶漢、亨莉卡多納提 // 煉獄預言師亨莉卡、晚會招待、Sol'Kanar the Tainted，以及Gift Shop。）Gandalf the Grey會是使用這樣版的第八張牌。

有趣的是，雖然這張牌的第一個版本用了這個樣板，但它的寫法並沒有把最後一個模式寫到選項裡。我想這大概是因為他們不想要你立刻抽三張吧。甘道夫加入你並且在之後離開的風味在一開始就設計在牌裡了。

我們為第一版甘道夫選擇的異能基本上只是有用的藍色效應，因為第一版是純藍。我猜鳥是白藍兩色是因為有其他的卡牌使用這個衍生物吧。

Gandalf the Grey（第二版）

{二}{藍}{藍}

傳奇生物～聖者／魔法師

3/4

在你的維持開始時，選擇一個沒選過的選項。如果你無法如此做，抽三張牌，然後將～牌名～放到你的牌庫頂。

• 選擇一個你操控的生物做為持戒人。（它變成傳奇並獲得守護 {二}。）

• 派出一個具有飛行的3/2白藍鳥衍生生物。

• 橫置至多一個目標生物。它在其操控者的下個重置階段不能重置。

當你設計一張模組牌時，設計者會花很多時間處理效應。只更動一個異能就有可能大大影響對局。雖然我不會展示卡牌變更的每個時刻，但我會挑出具有夠大改變的版本來說明。設計會更動其中一個效應，做點測試，獲得回響，然後再進行下次的更動。這更動除了改變異能之外還會微調魔法力費用、力量，和防禦。

這個版本測試了甘道夫是否該擁有魔戒機制，以及這些效應強度是否接近，讓玩家能在做出選擇時考慮更多。讓你每次第一個都選同一個選項的模式牌比較不有趣。

Gandalf the Grey（第三版）

{三}{藍}{藍}

傳奇生物～聖者／魔法師

3/4

當你施放一個瞬間或巫術的咒語時，選擇一個沒選過的選項—

• 抽兩張牌，然後棄一張牌。

• 派出一個具有飛行的3/2白藍鳥衍生生物。

• 複製該咒語。你可以為這複製選擇新的目標。

• 將～牌名～放到牌庫頂。

我們思考是否要讓這個限制變得更大一點。一個每回合都會觸發的生物讓玩家除了想辦法將生物留在戰場上完全不需要煩惱其他的事。它不會鼓勵你在建構套牌時發揮創意，所以也許鼓勵玩家做某種行為的Gandalf the Grey會是張比較有趣的牌。由於甘道夫是個會施法的魔法師，所以施放瞬間和巫術感覺挺有風味的。讓限制變大的另一個優點就是你可以強化這些效應。

抽三張牌有點過強，所以他們決定將它和回到牌庫頂異能拆開。這個改變讓他們能將這異能改為模式之一。甘道夫的抽牌異能變成抽二棄一，因為整體的強度也變低了。由瞬間和巫術觸發也讓他們能將模式之一改為複製咒語。

Gandalf the Grey（第四版）

{三}{藍}{藍}

傳奇生物～聖者／魔法師

3/4

當～牌名～進戰場時，選擇一個你操控的生物做為持戒人。（它變成傳奇並獲得守護 {二}。。） 當你操控的一或更多個傳奇生物向玩家造成戰鬥傷害時，抽一張牌。

當我撰寫這些文章時，我會去我們的資料庫找出卡牌的歷史（也會常常和系列設計帶領談談）。由於我只有處理洞察設計（沒有加入系列設計），有許多改變會在我離開團隊之後發生。我在發現他們不使用惡魔契約的樣板時真的嚇了一大跳。我以為他們很早就找到它並且一直微調到推出為止。不過系列設計團隊還是有點不確定，所以他們想要嘗試一些不一樣的東西。

這裡要稍微提一下：想嘗試一些不一樣的東西沒什麼不對。舊版本存在檔案裡，而我們也能回來使用它。有時候檢視某個東西是否能運作的最好方法就是移除它來看看會發生什麼事。甘道夫和魔戒機制互動以模組的選項來說運作得並不好，所以他們就把它改掉了。

Gandalf the Grey（第五版）

{二}{藍}

傳奇生物～聖者／魔法師

1/3

你可以將巫術咒語視同具有閃現異能來施放。

你在對手回合施放的瞬間和巫術咒語減少 {二} 來施放。

下個改變很大。首先，他們把這張牌從稀有改為非普通。原本主要的角色不是稀有就是秘稀。我們獲得最大的測試說明就是「我知道的角色在哪呢？」當你遊玩魔戒：中土世界傳奇時，你會想要使用甘道夫、佛羅多，和亞拉岡。

這也讓我們發現我們需要給主要角色製作多個版本。我們可以放一個在稀有給構築使用，然後將另一個放在非普通給限制賽使用。Gandalf the Grey被移到非普通。（要記得，當時檔案裡只有兩個甘道夫。）

當他們移動它時，他們完全重新設計它來符合限制賽的需求。甘道夫看起來就是最適合「在乎瞬間和巫術」主題的最佳角色，而這也是從稀有版本一起挪過來的。這兩個異能會鼓勵你在對手的回合施放你所有的瞬間和巫術。

Gandalf the Grey（第六版）

{二}{藍}{藍}

傳奇生物～聖者／魔法師

3/4

閃現

你可以將巫術咒語視同具有閃現異能來施放。

你在另一個玩家施放的其他咒語不能被反擊。

上一個版本最大的回應就是它太小了。他們重新調整了這張牌的費用讓它在限制賽中比較好用，但甘道夫只有 1/3感覺就是錯誤的。這個版本修正了這點並嘗試了不同的第二個異能來成功結算你的咒語。

Gandalf the Grey（第七版）

{三}{藍}{紅}

傳奇生物～聖者／魔法師

4/4

當你施放一個瞬間或巫術咒語時，選擇一個還沒選過的—

• 抽兩張牌，然後棄一張牌。

• 目標你操控的生物成為持戒人。

• 派出一個具有飛行的3/2白藍鳥衍生生物。

• 將～牌名～放到牌庫頂。

系列設計團隊就是這時候決定他們想要三張甘道夫的卡牌：一張非普通、一張稀有，然後一張秘稀。最後的版本就是非普通的第一個版本。它會保留第一個異能但加上魔戒異能。這裡的關鍵是它會鼓勵你把它交給甘道夫以外的生物。Gandalf the Grey又變回稀有以及惡魔契約的樣板。最大和最重要的改變大概就是將它改為紅藍而不是純藍。這除了加上更多風味之外，它也獲得一整個顏色的效應，以及第二個顏色身分。

Gandalf the Grey（第八版）

{二}{藍}{紅}

傳奇生物～聖者／魔法師

3/4

當你施放一個瞬間或巫術咒語時，選擇一個還沒選過的—

• 加兩點任意顏色的單色魔法力。

• ～牌名～對任意目標造成3點傷害。

• 複製你操控的瞬間或巫術咒語。你可以會該複製選擇新目標。

• 將～牌名～放到牌庫頂。

從這時候開始，系列設計團隊就只是無止盡地微調卡牌了。他們嘗試了各種不同的異能。有一陣子它會橫置東西、然後重置，然後兩者都會。他們嘗試只會在你每回合施放的第一個瞬間或咒語時觸發。他們嘗試了不同的魔法力值。他們嘗試了不同的力量和防禦組合，不過有趣的是最後還是回到一開始選擇的數值。

當塵埃落定之後，他們喜歡旋動效應（橫置或重置），因為它有很多功能。他們有直擊效應。這除了捕捉一點紅色的感覺之外，這麼做也給這張牌更多控制的要素。他們保留了複製異能，因為這是紅藍最擅長的事。然後他們也保留了回牌庫頂的異能，因為這是他們一開始就想要的風味。

Nazgûl

在第一版中，Richard Garfield做了張叫做Plague Rats的牌。

這張牌的目的是要讓你在套牌中使用很多張來讓它們變得更強大。這裡要記得的是，套牌構築的規則要到威世智於1994的一月啟動DCI之後才會正式發生。在非常早期的時候，只有沼澤和Plague Rats兩種牌的套牌非常常見。

為了想要重新捕捉疾病老鼠的感覺，R&D又嘗試了許多次，通常是讓生物因為你操控的老鼠數量而變得更大。

然後在五色曙光時，我們嘗試了新方法。如果這張牌沒有四張的限制呢？你只想要使用沼澤和這張牌嗎？沒有問題。一但我們獲得「在套牌中之數量不受限制」的技術之後，我們就偶爾會在其他卡牌上使用。在一開始只有出現在黑色裡，不過不見得都是老鼠就是了。

效忠拉尼卡將這異能引進藍色，而艾卓王權和斯翠海文則會將它引進紅色。顏色議會已經討論過這點了。我們決定只要某張牌符合顏色，那任何顏色都能使用「在套牌中之數量不受限制」這個敘述。

在艾卓王權中，我想要捕捉七個矮人的風味。我原本的計畫是在系列中放進剛好七個矮人，但這樣太佔空間，同時也對卡牌概念加上太大的限制。我的解決方法就是製作一張叫做七個矮人的牌然後微調無情鼠群的樣板。與其讓你能使用任意數量，這張牌讓你只能使用特定的數量，而在這例子中就是七張。

我們在魔戒：中土世界傳奇中又使用了這個技術。我們知道我們想要戒靈。他們是故事中的大壞蛋，但和七個矮人一樣，我們並沒有那麼多空間來做九個。幸運的是，我們已經解決這個問題了。戒靈使用了七個矮人的技術，成為了第一個可以在套牌中放九張的牌。

Reprieve（白色反擊咒語）

上面提到的顏色議會是個會監督所有卡牌設計的群組，用來確保顏色派有被正確地使用。（我在這裡寫了篇關於他們的文章。）我們的工作就是要確保每個顏色的卡牌不會越界做些該顏色不能做的事。有趣的是，這團隊的工作也要讓R&D其他的人知道某些顏色還有一些能力沒有被使用。具有這些能力的卡牌會不會被設計出來還是要看設計團隊的決定。顏色議會可以提出想法，我們也參加過許多設計團隊，但我們並不能強迫團隊要做出哪些牌。

最顯著的例子就是白色的反擊咒語。白色可以課稅，這個意思是它可以使用「除非對手[支付費用]，否則反擊目標咒語。」不過這個費用必須是玩家大部分時候都能支付的東西，要不然它就和「反擊目標咒語」太像了。白色的課稅讓對手能選擇是否要支付，但這表示這個稅必須是玩家支付得起的。

除此之外，白色可以延遲事情的發生。這表示白色咒語可以暫時阻止另一個咒語。這麼做的方法之一就是將咒語移回對手手上（跟反擊基本上一樣了）。咒語的擁有者可以再度施放它，所以這比較像是拖慢咒語的速度而不是永久移除這個威脅。

這兩個東西—課稅和延遲—都在白色的顏色派裡。它們已經在這很多年了。那為什麼白色的反擊咒語這麼少呢？因為R&D不想做。反擊咒語非常地兩極化，而我們的想法是將它推往第二個顏色時得非常小心。那稍作緩息是如何做出來的呢？

魔戒：中土世界傳奇的系列設計帶領Glenn Jones決定它很適合這系列。他的工作是要設計能在近代中有點影響力的牌，而他的研究也表明這很適合。首先，他來找顏色議會。我們告訴他「這在白色的派裡。它已經在這很久了。我們真的很高興有人要做這個效應了。」他又和系列設計以及對局設計協調來推出它。這裡經過很多討論，但最後Glenn還是成功地讓這張牌推出了。

大家聽好

我的三篇文章就到此為止了。我希望你們喜歡這些中土世界卡牌的故事。如同以往，我很想聽聽你們對於今天的專欄、我談到的任何卡牌，或是魔戒：中土世界傳奇的任何想法。你們可以寫email 給我或是透過我的社交媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram，或是TikTok）來與我聯絡。

請在下週二回來看我開始指揮官大師的預覽。

直到下次，希望你們在遊玩魔戒：中土世界傳奇時比較像夏爾而不是末日火山。