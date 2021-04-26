上週，我開始向你們展示斯翠海文：魔法學校的洞察設計提交檔案，上週還沒講完，所以今天是第二篇也是最後一篇。再次提醒大家，所有下面所列的都是原始檔案中的實際內容，補充的東西都會註記在右邊的格子裡。

返照（你可以從你的墳墓場施放此牌，並支付其返照費用。然後將它放逐）

一個在意咒語的系列會希望你能盡可能地施放越多瞬間及巫術。返照—只會出現在瞬間及巫術上—讓你能施放咒語兩次。那十分適合這個系列，返照本身也是一個很棒的設計。我並不後悔把它放進洞察設計裡，只是很難過它無法留到最後。遺憾的是我今天也無法告訴你們為什麼它得要離開這個系列，因為那包含了你們還不知道的資訊，不過我答應你們在可以告訴你們的那天你們會知道的。

Embellish

UR

巫術

本回合中，當你施放你的下一個，複製該咒語。你可以為該複製品選擇新的目標。

返照 2UR （你可以從你的墳墓場施放此牌，並支付其返照費用。然後將它放逐）

返照是一個回歸機制，它搭配了系列瞬間及巫術的主題，讓玩家能最大化每個對局所能施放瞬間及巫術的數量。單色的返照咒語試著橫跨兩個能使用它的學院，而多色咒語則更著重在溝通這個公會所能做的事。較快的公會（[Shadix] 和 [Ravona]）會有更多費用較低的咒語以利它們更快能再次施放。

召靈[生物類別] – [費用] （若你以 [費用] 施放此咒語，當它進到戰場時，派出一個 [適當大小、顏色、生物類別] 的衍生生物。）

衍生生物在一個在意咒語的系列裡是很重要的，因為那讓你可以在把更多瞬間和巫術放進套牌的同時，卻仍有足夠的生物。系列設計團隊最後採用的方式，是分別以個案方式處理，而不把它跟關鍵字緊密聯繫。在洞察設計裡，我喜歡提供更有架構的內容給系列設計團隊，因為抽掉東西要遠比加入東西來得容易。另外，召靈使用的是替代性費用而非像是增幅一般的額外費用，因為我們發現這對玩家來說更容易操作。

Spirit Backup

W

瞬間

目標生物獲得 +2/+2 直到回合結束。

召靈精靈– 2W （若你以 2W 施放此咒語，則再派出 1 個 2/2 紅白雙色的精靈衍生生物。）

召靈是一個會出現在瞬間和巫術上的異能，讓你能支付額外的魔法力來派出適當類別的衍生生物（少數情況下可以派出多個衍生生物）。這個機制是為了幫助玩家能施放更多瞬間及巫術，且在後期還有可以使用的生物。這些牌的關鍵字可以被拿掉，但如此一來將只會有一個選項能讓咒語自動帶一個衍生生物。對了，這些衍生生物會跟個學院的五個衍生物類別一致。

傭獸 – [效應][nbsp] . . .[/nbsp] 若你操控一個衍生生物。

我喜歡把洞察設計團隊定義為工具製造者，主要是提供系列設計一籃子可以用於建構系列的工具。在洞察設計時我們更傾向系列中有衍生物，所以這個異能文字只是在製作衍生物扮演重要角色的框架下的另一個讓牌成型的方式。我最喜歡這個異能文字的部分在於它把傭獸的概念帶進了系列裡，而那在魔法學校裡是一個很重要的比喻。

Black Buddy

2B

生物～人類/魔法師

2/2

威懾

傭獸~若你操控一個衍生生物，則當～牌名～進戰場時上面有一個 +1/+1 指示物。

傭獸是一個若你操控衍生生物就可以獲得額外效果的異能文字。這個機制不在乎你有什麼衍生生物，只在乎你是否「有」衍生物。由於它是一個異能文字，在想要減少系列裡文字量時也可以把它放棄。

多面牌（MFCs）

一開始MDFC會扮演一個更重要的角色，因為那原本是只打算在這個系列裡使用的東西。當我們把它拓展到整個魔法風雲會「年」後，數量就被縮減。

「擊劍」裡的多面牌全部都是在主題上代表著學院，並延續了它們內部的衝突。系列裡總共有 15 張MFC ，分屬三個不同的循環：

Dean of Death

2B

傳奇生物~人類/參謀

2/3

在你的結束步驟開始時，若本回合中任一對手曾失去生命，目標由對手操控的生物獲得 -2/-2 直到回合結束。

//

Dean of Birth

2G

傳奇生物~人類/參謀

3/2

在你的結束步驟開始時，若你本回合中曾獲得生命，派出一個 1/1 黑綠雙色的幼蟲衍生生物，且具有「當此生物死去時，你獲得1點生命。」

讓每個學院由兩個教務長領導，代表了學院早期衝突的兩個部分，且顯然那得要是 MDFC。這張牌在系列設計時被重新製作，但循環留了下來。我們的版本計它們在機制上比印製的版本更加的鏡像。

教務長（秘稀）– 每個學院都由兩個教務長所領導，分別代表著學院衝突的其中一邊—這些牌兩面都是傳奇生物，也分別在機制上代表對色衝突的其中一側。我們相信這個循環能讓指揮官的群眾們（或許也包含構築賽的玩家們）感到興奮。

Reasoned Argument

6U

結界

當～牌名～進到戰場時，只要～牌名～持續在場，你便獲得至多兩個目標生物的操控權。

這個循環裡的牌大多都被重新設計過，但都留了下來。我們的版本更著重在利用學院內部的衝突。

//

Wild Emotion

4R

巫術

重置至多兩個目標生物並獲得它們的操控權直到回合結束。它們獲得敏捷異能直到回合結束。

永久物/咒語（稀有）– 這個循環其中一面是一個顏色的永久物，而另一面是第二個顏色的瞬間或巫術。這些牌利用了學院內部的衝突，並設計可以在同一副套牌中運作。

這個循環並沒有留到最後。它本來被向上移到秘稀，而後被背面帶有咒語的兩張鵬洛客和三張傳奇生物所取代。

Archeological Site

地

T: 加 C。

4R，犧牲～牌名～，T:～牌名～對目標生物或鵬洛客造成 X 點傷害，X 等同於放逐區你所擁有牌張的數量。

//

Historian's Library

地

T: 加C。

4W，從你的墳墓場放逐三張牌，T：派出一個 2/2 紅白雙色的精靈衍生生物。

地牌（稀有）– 這個循環雙面都是能橫置產生無色魔法力的地牌。其中一面是需要橫置及有色魔法力，但能每回合起動的異能；另一面則是需要有色魔法力作為費用，但需要犧牲的起動式異能，讓你能完成一次較大的效應。兩面的設計彼此之間可以協同。

捲軸 （捲軸是一個衍生神器，可以犧牲以施放特定的瞬間或巫術。）

所有在系列設計中被移掉的東西裡面，這個是最令我難過無法留下的機制。它的風味十足，且利用了一個我們沒有使用過太多的空間—除了壓印以外。我相信這個概念帶出了秘典牌，那也是這個系列裡很棒的東西。這個想法將會被我保留，看未來是否可以為它找到一個家。

Wild Scrivener

3GU

生物～人類/德魯伊

1/1

閃現

當～牌名～進到戰場時，放逐目標瞬間或巫術。派出一個被放逐咒語的捲軸衍生物。

T: 加一點任意顏色的魔法力。

捲軸會保留瞬間及巫術咒語（符合捲軸的風味），你可以犧牲神器以其魔法力費用來施放咒語。該咒語會被視為實際施放，觸發像是咒藝之類的效果，並可以被複製或反擊。非普通有一個生物的循環會帶著一個已被填上既有咒語的捲軸（全部都是魔法風雲會裡相對有名的咒語）。稀有則是一個雙色的循環，及一個讓你以不同方式派出捲軸的神器。捲軸的目的是為了有一些又新又華麗，有著低出現率及高稀有度的東西。

其他部分（主題和循環）

宿舍

這個循環並沒有留下來，但用地牌代表每個學院校區的概念找到了新的家。我十分喜歡把宿舍作為一個地的副類別。

Art Dorm

地～宿舍

～牌名～需橫置進戰場。

當～牌名～進戰場時，如果你操控另一張名為～牌名～的地，你獲得 2 點生命。

T: 加藍或紅。

宿舍是一個普通的地循環，也是「擊劍」裡面等同於門的地牌（普通的雙色調色）。它們都有宿舍的附類別並獎勵你使用多張相同的宿舍。

無色魔法

這個循環後來變成了課程牌，個別的牌張也被改變，但總歸留了下來。無色第一學年咒語的風味實在太好以至於我們無法毅然決然放棄它。

Basic Geomancy

3

巫術

從你的牌庫中搜尋一張基本地牌，將之橫置放進戰場，然後將你的牌庫洗牌。

普通牌裡有多張無色的瞬間和巫術（現在是五張）代表著學院的新生課程。（學生們會在第二年才加入學院）。我們把這作為幫助玩家在套牌裡填上瞬間及巫術的工具。這五個位置在一般系列裡通常會填上普通的神器。

綱要

這個循環是因為我們想要一個展示每個學院錦旗的地方。這個系列最後沒有使用魔法石，所以我們從未找到一個屬於它的家，但我認為設計本身還不錯。

History Prospectus

3

T: 加 R 或 W。

1RW，犧牲～牌名～，T：派出一個 2/2 紅白雙色的精靈衍生生物。

綱要是一個普通的神器循環，提供了這個系列所需能產生兩種顏色之一的魔法石。它同時能支付包含兩色魔法力的費用，並犧牲以派出該學院的衍生生物。我們同時想像這個循環可以成為在創意上展示學院符號和/或錦旗的地方（假設我們會有學院的浮水印）。

夥伴生物

這是使用了傭獸關鍵字的普通牌循環，目標是製作一些帶有風味但簡單的東西。這個循環隨著關鍵字被捨棄的同時被移出了這個系列。

Red Buddy

4R

生物～人類/魔法師

4/4

踐踏

傭獸～如果你操控一個衍生生物，力量等於或大於4的生物，則～牌名～進戰場時上面有一個+1/+1指示物。

這是一個帶有傭獸異能的單色生物普通牌循環，並會在你操控衍生生物時進戰場時帶有一個+1/+1指示物。

雙倍咒語

我上週有提到提交檔案裡有比最終系列更多數量的複製內容，這就是一個例子。和上面那個循環一樣，它在關鍵字被捨棄的同時被移出了這個系列。

Double Boost

1G

瞬間

傭獸～當你施放此咒語時，如果你操一個衍生生物，則複製該咒語。你可以為該複製品選擇新的目標。

目標生物獲得 +2/+2 直到回合結束。

這是一個單色的普通牌瞬間及巫術循環，並在你操控衍生生物時複製該咒語。這些設計是作為配合咒藝及派出衍生物使用。

逸才

這個循環變成了學徒，顯然他們並沒有成為傳奇。

Rhetoric Prodigy

2WB

生物～人類/魔法師

3/3

咒藝～每當你施放或複製瞬間或巫術咒語時，目標生物獲得 +1/+0 及威懾直到回合結束。

這是一個非普通帶有咒藝異能生物的對色循環。他們是為了利用每個學院的型態，並作為能夠溝通該學院輪抽策略的牌張。他們有著學院裡最好學生的風味，或許這個循環應該要是傳奇。

指令

我們在探索設計中做的一項運用，是了解過去有哪些循環曾經出現在其他色組上，卻從未有對色的版本。其中兩個最重要的是傳奇龍跟指令，所以我們把它們都放進了系列裡。系列設計重新設計了個別的牌張，但保留了這兩個循環。

Mathematical Command

GGUU

巫術

選擇兩項

• 派出一個3/3綠色的象衍生生物。

• 派出一個衍生物，該衍生物為由你所操控生物的複製品。

• 放逐目標生物。該生物的操控者派出一個3/3綠色的象衍生生物。

• 你每操控一個生物，便抽一張牌。

指令是一個稀有對色的巫術循環，提供四個模式讓你從中選擇兩個。我們曾做過單色指令和鄰色指令，但從未做過對色的。顯然它們與學院有很好的連結。

混血稀有生物

這個例子很好地顯示我們是如何看到過去及未來。塞洛斯：冥途求生裡有個獻力的要素，而對局設計要求我們加入大量的混血永久物來提供他們能在標準賽中調整獻力的手段。這些牌最後並不被需要，所以被從系列中刪除。系列設計團隊在系列裡其他地方加了一些混血的內容。

Hybrid Biologist

(b/g)(b/g)(b/g)(b/g)

生物～人類/祭師

死觸

每當你犧牲另一個永久物時，抽一張牌。

這是一個稀有對色並與學院連結的混血生物循環。他們是作為對局設計用來在標準賽中調整獻力的手段，並能在機制上與兩個顏色皆能運作的華麗學院主題生物。

傳奇龍

我從很早就知道我們想要製作對色的傳奇龍，早到能讓 Doug Beyer 把它們編進學院的起源裡。然後是的，這個循環被往上推到了秘稀。

Rw, the Reckony

4RW

傳奇生物～龍

5/5

飛行

每當你所操控的生物受到傷害時，～牌名～對任意目標造成等量傷害。

魔法風雲會有單色、鄰色、閂色、弧色的傳奇龍，但從未有過對色。我們知道把他們編進故事裡是很重要的—五個學院分別由不同的龍所創立。這現在是一個稀有的循環但可能會被往上推到秘稀，他們同時要華麗且還能在賽場上有一席之地。

頂底設計

我一直相信比喻能加強系列設計。我們在洞察設計時花了一些時間創造頂底設計牌，並非因為我們真的覺得這些牌可以被發行（雖然有些確實如此），但也因為我們希望藉此展示使用頂底比喻來創造一個系列特別感覺的重要性。我很高興這清楚地被接在我們後面的所有人所接受。另外，有另一個檔案是我們在洞察設計時所搜集的學院和魔法風雲會中學校比喻的清單，那也是我在上面提到的東西。

Student Protest

1U

瞬間

選擇一項～

• 除非目標咒語的操控者支付 {X}，否則反擊之，X 為由你操控的生物數量。

• 檢視你牌庫頂的 X 張牌，X 為由你操控的生物數量。將其中一張置於你手上，其餘的牌則以任意順序置於你的牌庫底。

有很多的設計—尤其是在較高的稀有度裡—是捕捉了學校頂底設計（有些還特別是魔法學校）的比喻。洞察設計團隊和創意團隊得為系列設計創造很多比喻，那是十分豐富、能引起共鳴且深度群聚。

我們有時會在提交檔案裡展示洞察設計裡創造但最後被移除的東西，在需要時可以成為系列設計團隊額外的工具。另外，它們或許能啟發系列設計創造一些不同但相似的東西。

額外內容

下面是兩個我們從設計裡抽掉的東西。

研究

研究是一個很好的例子顯示那些表面上看起來很有趣也很有風味的機制，最後卻創造了比預期還要更多的對局複雜度。同時，它比這個系列需要的來得更為永久物中心。我認為這裡有些很酷的東西，但它還需要再一到兩次的時間。

Guardian Ancestor

1W

生物～精靈

2/2

2: 研究。只可以於你能施放巫術的時機下起動此異能。

(A) 由你操控的精靈具有警戒異能。

(B) T: 選擇一種顏色。另一個目標由你操控的生物獲得反無色保護或反該色保護異能直到回合結束。

研究是一個你可以支付一項資源（普通牌是橫置、非普通則是魔法力）來為牌加上一個異能的機制。每張具有研究異能的牌都有兩個可以加上的選項。在你第二次啟動時，可以加上那個在一第一次沒有選擇的異能。這張牌很有可能會有一個能幫助你清楚了解有哪些異能的牌框。這個機制最後被移除，因為帶來了太多盤面的複雜度，且同時雖然研究充滿主題性，與系列整體的框架間卻沒有太多連結。

器具

這是另一個有著很高尚的目標，卻在對局上有讓人遺憾副作用的機制。這個機制從未被規則經理正式看過， 所以我不確定「兩項都選」實際上是否真的可以運作。

B/G Implement

2

神器

你只可以於你能施放巫術的時機下起動～牌名～的異能。

2B, T: 目標生物獲得繫命直到回合結束。

2G, T: 在目標生物上放置一個+1/+1指示物。

4BG, T: 兩項都選。

器具是一個非普通，帶有兩個異能的神器循環（分屬學院的一個顏色），而第三個異能是前兩者的結合。這被設計來表現神器可以在三個學院中使用，但只有一個可以發揮最大效力。

結論

我這麼喜歡斯翠海文的原因，是因為感覺洞察設計團隊（再加上很多創意團隊的幫助）為系列提出了一個很令人信服的願景，而系列設計團隊（以及 R&D 裡許多其他的部門及公司裡的其他人）藉由這個概念完成了一個最完美的版本。我很滿意這個系列最後的樣子。 如在洞察設計檔案末尾所提到的，這份檔案只是設計魔法風雲會系列非常精密系統裡的一小部分。雖然我寫下了所有東西來幫助大家保持信息共通，洞察設計和系列設計團隊之間（還有許多其他的團隊）仍進行了許許多多未列在檔案內的溝通。

這些是「擊劍」裡所有的主要元素，我相信如果這個系列可以滿足在一開始所提到的四個要素的話一定會很熱門。四個要素的焦點是五個學院的特性，如果它們分別有一個清楚的特性（這也是洞察設計團隊和創意團隊很努力要建立的）能與每個學校所代表的東西連結，包括強調顏色間的衝突並利用所有學校的比喻及咒語的主題，我相信我們正在通往成功正確的道路上。

系列設計團隊有一些餘量能在對局執行上使用（紅白或許在中程或重視墳墓場的套牌裡，會有比較慢且控制的套牌有更好的表現），關鍵是所有改變都要忠於學院的特性。我很期待看到你們能用我們所提供的工具建構出什麼來。如果有任何問題，請隨時與我聯絡。

謝謝，

Mark Rosewater

而這就是斯翠海文的設計提交檔案。由於過往的都得到很熱烈的迴響，所以我計畫繼續公開它們。一如往常，我很想知道你們對這份檔案、這個專欄或是斯翠海文整體的想法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram、和TikTok）與我聯絡。

下週回來跟我一起回答你們所有關於斯翠海文的問題。

在那之前，希望你們有從 斯翠海文的設計中學到一些你們之前不知道的東西。