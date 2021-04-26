斯翠海文洞察設計提交檔案，第二部
上週，我開始向你們展示斯翠海文：魔法學校的洞察設計提交檔案，上週還沒講完，所以今天是第二篇也是最後一篇。再次提醒大家，所有下面所列的都是原始檔案中的實際內容，補充的東西都會註記在右邊的格子裡。
- 返照（你可以從你的墳墓場施放此牌，並支付其返照費用。然後將它放逐）
Embellish
UR
巫術
本回合中，當你施放你的下一個，複製該咒語。你可以為該複製品選擇新的目標。
返照 2UR （你可以從你的墳墓場施放此牌，並支付其返照費用。然後將它放逐）
返照是一個回歸機制，它搭配了系列瞬間及巫術的主題，讓玩家能最大化每個對局所能施放瞬間及巫術的數量。單色的返照咒語試著橫跨兩個能使用它的學院，而多色咒語則更著重在溝通這個公會所能做的事。較快的公會（[Shadix] 和 [Ravona]）會有更多費用較低的咒語以利它們更快能再次施放。
- 召靈[生物類別] – [費用] （若你以 [費用] 施放此咒語，當它進到戰場時，派出一個 [適當大小、顏色、生物類別] 的衍生生物。）
Spirit Backup
W
瞬間
目標生物獲得 +2/+2 直到回合結束。
召靈精靈– 2W （若你以 2W 施放此咒語，則再派出 1 個 2/2 紅白雙色的精靈衍生生物。）
召靈是一個會出現在瞬間和巫術上的異能，讓你能支付額外的魔法力來派出適當類別的衍生生物（少數情況下可以派出多個衍生生物）。這個機制是為了幫助玩家能施放更多瞬間及巫術，且在後期還有可以使用的生物。這些牌的關鍵字可以被拿掉，但如此一來將只會有一個選項能讓咒語自動帶一個衍生生物。對了，這些衍生生物會跟個學院的五個衍生物類別一致。
- 傭獸 – [效應][nbsp] . . .[/nbsp] 若你操控一個衍生生物。
Black Buddy
2B
生物～人類/魔法師
2/2
威懾
傭獸~若你操控一個衍生生物，則當～牌名～進戰場時上面有一個 +1/+1 指示物。
傭獸是一個若你操控衍生生物就可以獲得額外效果的異能文字。這個機制不在乎你有什麼衍生生物，只在乎你是否「有」衍生物。由於它是一個異能文字，在想要減少系列裡文字量時也可以把它放棄。
- 多面牌（MFCs）
「擊劍」裡的多面牌全部都是在主題上代表著學院，並延續了它們內部的衝突。系列裡總共有 15 張MFC ，分屬三個不同的循環：
Dean of Death
2B
傳奇生物~人類/參謀
2/3
在你的結束步驟開始時，若本回合中任一對手曾失去生命，目標由對手操控的生物獲得 -2/-2 直到回合結束。
//
Dean of Birth
2G
傳奇生物~人類/參謀
3/2
在你的結束步驟開始時，若你本回合中曾獲得生命，派出一個 1/1 黑綠雙色的幼蟲衍生生物，且具有「當此生物死去時，你獲得1點生命。」
教務長（秘稀）– 每個學院都由兩個教務長所領導，分別代表著學院衝突的其中一邊—這些牌兩面都是傳奇生物，也分別在機制上代表對色衝突的其中一側。我們相信這個循環能讓指揮官的群眾們（或許也包含構築賽的玩家們）感到興奮。
Reasoned Argument
6U
結界
當～牌名～進到戰場時，只要～牌名～持續在場，你便獲得至多兩個目標生物的操控權。
//
Wild Emotion
4R
巫術
重置至多兩個目標生物並獲得它們的操控權直到回合結束。它們獲得敏捷異能直到回合結束。
永久物/咒語（稀有）– 這個循環其中一面是一個顏色的永久物，而另一面是第二個顏色的瞬間或巫術。這些牌利用了學院內部的衝突，並設計可以在同一副套牌中運作。
Archeological Site
地
T: 加 C。
4R，犧牲～牌名～，T:～牌名～對目標生物或鵬洛客造成 X 點傷害，X 等同於放逐區你所擁有牌張的數量。
//
Historian's Library
地
T: 加C。
4W，從你的墳墓場放逐三張牌，T：派出一個 2/2 紅白雙色的精靈衍生生物。
地牌（稀有）– 這個循環雙面都是能橫置產生無色魔法力的地牌。其中一面是需要橫置及有色魔法力，但能每回合起動的異能；另一面則是需要有色魔法力作為費用，但需要犧牲的起動式異能，讓你能完成一次較大的效應。兩面的設計彼此之間可以協同。
- 捲軸 （捲軸是一個衍生神器，可以犧牲以施放特定的瞬間或巫術。）
Wild Scrivener
3GU
生物～人類/德魯伊
1/1
閃現
當～牌名～進到戰場時，放逐目標瞬間或巫術。派出一個被放逐咒語的捲軸衍生物。
T: 加一點任意顏色的魔法力。
捲軸會保留瞬間及巫術咒語（符合捲軸的風味），你可以犧牲神器以其魔法力費用來施放咒語。該咒語會被視為實際施放，觸發像是咒藝之類的效果，並可以被複製或反擊。非普通有一個生物的循環會帶著一個已被填上既有咒語的捲軸（全部都是魔法風雲會裡相對有名的咒語）。稀有則是一個雙色的循環，及一個讓你以不同方式派出捲軸的神器。捲軸的目的是為了有一些又新又華麗，有著低出現率及高稀有度的東西。
其他部分（主題和循環）
- 宿舍
Art Dorm
地～宿舍
～牌名～需橫置進戰場。
當～牌名～進戰場時，如果你操控另一張名為～牌名～的地，你獲得 2 點生命。
T: 加藍或紅。
宿舍是一個普通的地循環，也是「擊劍」裡面等同於門的地牌（普通的雙色調色）。它們都有宿舍的附類別並獎勵你使用多張相同的宿舍。
- 無色魔法
Basic Geomancy
3
巫術
從你的牌庫中搜尋一張基本地牌，將之橫置放進戰場，然後將你的牌庫洗牌。
普通牌裡有多張無色的瞬間和巫術（現在是五張）代表著學院的新生課程。（學生們會在第二年才加入學院）。我們把這作為幫助玩家在套牌裡填上瞬間及巫術的工具。這五個位置在一般系列裡通常會填上普通的神器。
- 綱要
History Prospectus
3
T: 加 R 或 W。
1RW，犧牲～牌名～，T：派出一個 2/2 紅白雙色的精靈衍生生物。
綱要是一個普通的神器循環，提供了這個系列所需能產生兩種顏色之一的魔法石。它同時能支付包含兩色魔法力的費用，並犧牲以派出該學院的衍生生物。我們同時想像這個循環可以成為在創意上展示學院符號和/或錦旗的地方（假設我們會有學院的浮水印）。
- 夥伴生物
Red Buddy
4R
生物～人類/魔法師
4/4
踐踏
傭獸～如果你操控一個衍生生物，力量等於或大於4的生物，則～牌名～進戰場時上面有一個+1/+1指示物。
這是一個帶有傭獸異能的單色生物普通牌循環，並會在你操控衍生生物時進戰場時帶有一個+1/+1指示物。
- 雙倍咒語
Double Boost
1G
瞬間
傭獸～當你施放此咒語時，如果你操一個衍生生物，則複製該咒語。你可以為該複製品選擇新的目標。
目標生物獲得 +2/+2 直到回合結束。
這是一個單色的普通牌瞬間及巫術循環，並在你操控衍生生物時複製該咒語。這些設計是作為配合咒藝及派出衍生物使用。
- 逸才
Rhetoric Prodigy
2WB
生物～人類/魔法師
3/3
咒藝～每當你施放或複製瞬間或巫術咒語時，目標生物獲得 +1/+0 及威懾直到回合結束。
這是一個非普通帶有咒藝異能生物的對色循環。他們是為了利用每個學院的型態，並作為能夠溝通該學院輪抽策略的牌張。他們有著學院裡最好學生的風味，或許這個循環應該要是傳奇。
- 指令
Mathematical Command
GGUU
巫術
選擇兩項
• 派出一個3/3綠色的象衍生生物。
• 派出一個衍生物，該衍生物為由你所操控生物的複製品。
• 放逐目標生物。該生物的操控者派出一個3/3綠色的象衍生生物。
• 你每操控一個生物，便抽一張牌。
指令是一個稀有對色的巫術循環，提供四個模式讓你從中選擇兩個。我們曾做過單色指令和鄰色指令，但從未做過對色的。顯然它們與學院有很好的連結。
- 混血稀有生物
Hybrid Biologist
(b/g)(b/g)(b/g)(b/g)
生物～人類/祭師
死觸
每當你犧牲另一個永久物時，抽一張牌。
這是一個稀有對色並與學院連結的混血生物循環。他們是作為對局設計用來在標準賽中調整獻力的手段，並能在機制上與兩個顏色皆能運作的華麗學院主題生物。
- 傳奇龍
Rw, the Reckony
4RW
傳奇生物～龍
5/5
飛行
每當你所操控的生物受到傷害時，～牌名～對任意目標造成等量傷害。
魔法風雲會有單色、鄰色、閂色、弧色的傳奇龍，但從未有過對色。我們知道把他們編進故事裡是很重要的—五個學院分別由不同的龍所創立。這現在是一個稀有的循環但可能會被往上推到秘稀，他們同時要華麗且還能在賽場上有一席之地。
- 頂底設計
Student Protest
1U
瞬間
選擇一項～
• 除非目標咒語的操控者支付 {X}，否則反擊之，X 為由你操控的生物數量。
• 檢視你牌庫頂的 X 張牌，X 為由你操控的生物數量。將其中一張置於你手上，其餘的牌則以任意順序置於你的牌庫底。
有很多的設計—尤其是在較高的稀有度裡—是捕捉了學校頂底設計（有些還特別是魔法學校）的比喻。洞察設計團隊和創意團隊得為系列設計創造很多比喻，那是十分豐富、能引起共鳴且深度群聚。
額外內容
下面是兩個我們從設計裡抽掉的東西。
- 研究
Guardian Ancestor
1W
生物～精靈
2/2
2: 研究。只可以於你能施放巫術的時機下起動此異能。
(A) 由你操控的精靈具有警戒異能。
(B) T: 選擇一種顏色。另一個目標由你操控的生物獲得反無色保護或反該色保護異能直到回合結束。
研究是一個你可以支付一項資源（普通牌是橫置、非普通則是魔法力）來為牌加上一個異能的機制。每張具有研究異能的牌都有兩個可以加上的選項。在你第二次啟動時，可以加上那個在一第一次沒有選擇的異能。這張牌很有可能會有一個能幫助你清楚了解有哪些異能的牌框。這個機制最後被移除，因為帶來了太多盤面的複雜度，且同時雖然研究充滿主題性，與系列整體的框架間卻沒有太多連結。
- 器具
B/G Implement
2
神器
你只可以於你能施放巫術的時機下起動～牌名～的異能。
2B, T: 目標生物獲得繫命直到回合結束。
2G, T: 在目標生物上放置一個+1/+1指示物。
4BG, T: 兩項都選。
器具是一個非普通，帶有兩個異能的神器循環（分屬學院的一個顏色），而第三個異能是前兩者的結合。這被設計來表現神器可以在三個學院中使用，但只有一個可以發揮最大效力。
結論
這些是「擊劍」裡所有的主要元素，我相信如果這個系列可以滿足在一開始所提到的四個要素的話一定會很熱門。四個要素的焦點是五個學院的特性，如果它們分別有一個清楚的特性（這也是洞察設計團隊和創意團隊很努力要建立的）能與每個學校所代表的東西連結，包括強調顏色間的衝突並利用所有學校的比喻及咒語的主題，我相信我們正在通往成功正確的道路上。
系列設計團隊有一些餘量能在對局執行上使用（紅白或許在中程或重視墳墓場的套牌裡，會有比較慢且控制的套牌有更好的表現），關鍵是所有改變都要忠於學院的特性。我很期待看到你們能用我們所提供的工具建構出什麼來。如果有任何問題，請隨時與我聯絡。
謝謝，
Mark Rosewater
而這就是斯翠海文的設計提交檔案。由於過往的都得到很熱烈的迴響，所以我計畫繼續公開它們。一如往常，我很想知道你們對這份檔案、這個專欄或是斯翠海文整體的想法。你可以寫 email 給我，或透過我的任何一個社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram、和TikTok）與我聯絡。
下週回來跟我一起回答你們所有關於斯翠海文的問題。
在那之前，希望你們有從 斯翠海文的設計中學到一些你們之前不知道的東西。